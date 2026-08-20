ВЕСТМИНСТЕРСКИЙ ДВОРЕЦ

Комплекс зданий в неоготическом стиле, расположенных на берегу Темзы в Лондоне. Место заседания английского парламента.

Старый дворец

Первое здание дворца появилось в XI в. во время правления Кнуда Великого . Само название – Вестминстер (что переводится как «западная церковь») – ему дало построенное рядом в том же веке Вестминстерское аббатство. Дворец был королевской резиденцией до 1534 г., когда Генрих VIII перенес ее в Уайтхолл . Причиной тому стал пожар 1512 г., погубивший многие покои. С XIII в. во дворце проводил свои заседания английский парламент, что продолжилось и после смены королем своей резиденции. Палата лордов заседала в Палате Королевы, Палата общин – в часовне св. Стефана.

Знаменательным событием в истории Вестминстерского дворца стал Пороховой заговор 1605 г. 5 ноября католик Гай Фокс с сообщниками намеревался взорвать здание парламента во время открытия его сессии королем Яковом I . Бунтовщики заложили в подвалах дворца бочки с порохом, но исполнить план не успели, так как были обнаружены и арестованы. С того времени в парламенте появилась традиция: каждый год 5 ноября одетые в старинные костюмы и вооруженные алебардами и фонарями стражники совершают церемониальный обход всего здания дворца.

Самой старой сохранившейся частью дворца является расположенный в его центре Вестминстер-холл. Он был выстроен в 1097 г., в 1291 г. сгорел, но был восстановлен к 1308 г., в 1397 г. был реконструирован и в таком виде дошел до нас. В 1224-1282 гг. в нем проходили заседания Верховного суда. В Вестминстер-холле были приговорены к смерти Томас Мор, Карл I, Гай Фокс, низложены Эдуард II и Ричард II, здесь приносил присягу Оливер Кромвель.

На рубеже XVIII-XIX вв., а также в первой четверти XIX в. происходило поновление старого дворца, однако осенью 1834 г. его здание было практически полностью уничтожено пожаром.

Новый дворец

После трагического события была образована королевская комиссия, обсуждавшая вопрос восстановления дворца. Было решено заново возвести его на прежнем месте в елизаветинском стиле, характерном для XVI в. Этот стиль соответствовал бы облику исторического центра английской столицы. По результатам объявленного конкурса победил архитекторский проект Чарльза Бэрри. Возведение террас под новое здание на берегу Темзы шло три года и было завершено в 1840 г. Тогда же началось основное строительство, полностью оно было закончено в 1888 г.

Новый Вестминстерский дворец является одним из крупнейших в мире, однако искусный декор фасада позволяет ему не выглядеть массивным. В его внешнем и внутреннем оформлении большую роль сыграл архитектор Огастес Пьюджин. Дворец растянулся вдоль реки на 300 м, в его комплекс входит 1100 комнат, 100 лестниц, 11 двориков и т.д.

Дворец украшен двумя башнями – башнями Виктории (102 м) и часовой башней св. Стефана (98 м). У часов на последней четыре циферблата, а время отбивает колокол весом свыше 13 тонн, получивший знаменитое прозвище Биг Бен в честь министра публичных работ Бенджамина Холла. Затем этим именем стали называть и всю башню целиком. Первая башня - Виктории – имеет ворота, именуемые Королевским входом. Через них во дворец въезжает кортеж монарха. Слева от ворот находится памятник Ричарду I (1860). На башне Виктории во время парламентских заседаний развевается государственный флаг.

К Палате лордов во дворце примыкает Королевская лестница, зал Королевской мантии (здесь монарх переодевается перед своей речью в верхней палате), Королевская галерея, где находятся статуи государей Англии, а также комната Принца. Сама Палата лордов является самым торжественным и богатым помещением дворца. Она украшена резьбой, фресками и картинами, витражами и геральдическими знаками. В оконных нишах располагаются статуи баронов, вынудивших в 1215 г. короля Иоанна Безземельного подписать «Великую хартию вольностей». В зале установлен королевский трон, рядом с ним за оградой находится сиденье лорда-канцлера, по обеим сторонам от трона - красные скамьи лордов. Между скамьями установлен стол для секретарей палаты.

Между залами заседаний двух палат парламента находятся украшенные гербами и фресками Зал Пэров и коридор Пэров, восьмигранный Центральный зал со статуями английских правителей, Коридор Общин и Зал Общин, а также сама палата Общин, более скромная, нежели верхняя палата. Ее стены сделаны из темного дуба, парламентарии заседают на скамьях, обитых зеленой кожей, около входа располагается кресло спикера, забранное железной решеткой. Перед спикером каждый день в начале работы палаты помещается жезл. В центре зала стоит стол секретарей. И спикер, и секретари облачаются в парики и мантии. В период Второй мировой зал Общин серьезно пострадал из-за бомбежек. После окончания войны была проведена его реставрация под руководством сэра Джиля Джильберта Скотта. В 1950 г. зал был открыт заново.

Помимо основных залов, во дворце есть множество рабочих помещений различных комиссий и комитетов парламента. Между дворцом и Вестминстерским аббатством располагается площадь Парламента, созданная так же по проекту Чарльза Бэрри.

Вестминстерский дворец – одна из главнейших достопримечательностей Лондона, один из символов столицы и всей Великобритании.