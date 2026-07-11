ДВОРЕЦ
ДВОРЕЦ - монументальное парадное здание.
Первоначально - резиденция властителя или представителей высших слоёв общества; со средних веков - также важнейшие здания органов государственной власти, а с XIX века - особо значительные сооружения различного общественного назначения. Для дворцовой архитектуры разных эпох характерно участие выдающихся зодчих, живописцев, мастеров декоративного искусства. Уже в ранних цивилизациях - государств Древнего Востока и восточной части Средиземноморья - строительство Дворцов было во многом связано с задачами представительности и с государственной идеологией. Во Дворцах древнеегипетских фараонов (например, Рамсеса III в Мединет-Абу, XII век до н. э.) превалировали помещения для приёмов и церемоний; Дворцы крито-микенской эпохи (Кносский Дворец на острове Крит, XX-XV века до н. э.) представляли собой сложную архитектурно-пространственную композицию, включавшую множество дворов, парадных, жилых и хозяйственных помещений. От персидских Дворцов (в Персеполе, VI-IV века до н. э.) сохранились руины торжественных входов, широких лестниц, многоколонных залов.
Новая фаза в развитии архитектуры Дворцов начинается с постройки Дворца римского императора Августа (14 год н. э.); за ним последовали Дворцы других императоров, возводившиеся в Риме на Палатинском холме (отсюда латинское название Дворца - palatium, лёгшее в основу соответствующих терминов во многих языках - итальянский palazzo, французский palais, испанский palacio, английский palace, немецкий Palast, русские палаты и др.). Римские Дворцы отличались симметрией основных репрезентативных, роскошно отделанных помещений (дворец Флавиев, I век н. э.), которые располагались вокруг одного или нескольких дворов, превращённых в сады с фонтанами, водоёмами и скульптурой; разнообразные в плане залы были перекрыты сводами и куполами, создававшими стройную систему соподчинённых внутренних пространств («Золотой дом» Нерона, I век н. э.). Величественные руины этих Дворцов поражают размахом и монументальностью. По образцу римских Дворцов строились резиденции императоров и их наместников в европейских, азиатиатских и африканских провинциях (Дворец Диоклетиана в Сплите, около 300 года), а позднее также на территориях, входивших в Византийскую империю, где они видоизменялись соответственно местным условиям и художественным традициям [Большой дворец (IV-VI века) и Буколеон (V-VIII века) в Константинополе].
С развитием средневековых городов-республик в Европе (прежде всего в Италии) появились Дворцы органов муниципального самоуправления и должностных лиц (Палаццо Публико в Сиене, Дворец дожей в Венеции, Палаццо Веккьо во Флоренции), также богатых и знатных горожан (Палаццо Медичи–Риккарди во Флоренции). На развитие дворцовой архитектуры Испании и Португалии оказали влияние мавританские Дворцы XIII-XIV веков, отличавшиеся изощрённостью и богатством декора (Альгамбра в Гранаде, Алькасар в Севилье и др.). Наряду с монархами и знатью Дворцы строили также высшие иерархи Церкви (папские Дворцы в Орвието, XIII век, и в Авиньоне, XIV век; епископские резиденции, патриаршие и архиерейские палаты на Руси). В русских средневековых дворцовых комплексах XII-XVII веков ярко выражена живописность пространственной композиции, в которой органически сочетались различные по функциональному назначению части здания (хоромы, сени, терема, службы); среди них важное значение имели высотные объёмы церквей, колоколен и т. д. (княжеский Дворец в Боголюбове, Теремной дворец Московского Кремля, несохранившийся деревянный Дворец в Коломенском).
В Европе в течение XV-XVI веков резиденции феодалов, которые в средние века были укреплёнными замками и крепостями, постепенно освобождаются от оборонительных функций и приобретают черты Дворцов (перестройка Лувра в Париже). Монументальные Дворцы XVI-XVIII веков с просторными внутренними дворами, с залами для приёмов, помещениями для библиотек, художественных собраний и т. д. отличались парадной репрезентативностью (в Италии - Квиринальский дворец в Риме; в Испании - Эскориал, а также недостроенный Дворец императора Карла V в Гранаде; во Франции - Фонтенбло; в Австрии - Бельведер в Вене; в России - Зимний дворец в Санкт-Петербурге и др.). Начиная с эпохи барокко и классицизма (до начала XIX века) получают развитие дворцово-парковые ансамбли, занимающие обширную территорию. Дворцы чаще всего располагается на главной планировочной оси регулярного парка и доминирует над окружающим пространством [Во-ле-Виконт и Версаль во Франции; Бленейм и Букингемский дворец в Англии; Шёнбрунн в Австрии; Палаццо Реале в Казерте в Италии; Аранхуэс в Испании; Цвингер и Потсдам в Германии; императорские и великокняжеские Дворцы в Ораниенбауме, город Петродворец (Петергоф), Царском Селе (смотри город Пушкин), Гатчине, Павловске и Царицыне (Москва) в России, и др.].
Дворец, как правило, имеет два фасада: обращённый к парадному двору (кур-д’онёр) и парковый. Характерной чертой дворцовых композиций стала анфилада парадных помещений. Дворцы монархов часто служили образцом для усадеб аристократии и дворянства в Англии, России и других странах. Во многих случаях виллы, частные городские дома, особняки (итальянский casa или ca’, французский maison и hôtel, английский house или hall, немецкий Haus) также приобретают черты дворцовой постройки и типологически могут быть отнесены к Дворцам (Вилла Джулия в Риме, отель Субиз в Париже, Мезон-Лаффит близ Парижа, Ка-д’Оро в Венеции, Кенвуд-хаус в Лондоне, Хардуик-холл в Дербишире, Дом Пашкова в Москве и др.).
Сочетание репрезентативной архитектуры и природы характерно и для дворцового зодчества Востока. Императорский дворец в Пекине, императорские Дворцы в Токио и Киото (Япония) представляют собой огромные комплексы жилых зданий, павильонов и храмов, расположенных среди садов, поднимавшихся террасами к центру осевой композиции.
С середины XIX века понятие Дворца размывается; его часто применяют ко многим крупным, обычно роскошно отделанным общественным зданиям различного назначения (Хрустальный дворец в Лондоне; разнообразные Дворцы спорта, съездов и конгрессов, культуры, бракосочетаний и т. п.).
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