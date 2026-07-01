ВЕСТЪЁТСКАЯ ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ШВЕДСКОГО ГОСУДАРСТВА

Вестъётская теория происхождения Шведского государства – лженаучная концепция, согласно которой, шведы, отождествляемые с готами, и скандинавские традиции возникли в Вестергётланде (историческая провинция на западе Швеции), а не в Упсале.

Основатель теории - Карл Отто Фаст (1884-1969), горный инженер по профессии, приверженец национал‑социализма. В своих работах он доказывал присутствие готов на юге Швеции. Историки подвергли критике его подход за игнорирование в рассматриваемых им источниках данных о географии и расселении различных народов, а его выводы признали не имеющими научной ценности.

Карл Отто Фаст во многом опирался на труд шведского ученого и писателя Олофа Рудбека (1630‑1702) «Атлантида». Олоф Рудбек отождествлял, в духе распространенного в то время в Европе готицизма, древнее готское (шведское, в его интерпретации) государство с Атлантидой, мифическим государством с идеальным политическим устройством, описанным Платоном. Швеция представлена колыбелью человечества: Адам разговаривал на шведском языке, от которого затем отделились латынь и иврит.

Исторические источники:

Carl Otto Fast. Götaland, den forngermanska diktningens landskap. Göteborg, 1937;

Carl Otto Fast, Vänerbygdens sägner i Nordens fornhistoria. Stockholm., 1950;

Olaus Rudbecks. Atlantica: svenska originaltexten på uppdrag av Lärdomshistoriska samfundet utgiven av Axel Nelson. Stockholm, 1937-1950.

Иллюстрации:

Мартин Мейтенс Старший. Портрет Олофа Рудбека (1696).

Автор статьи: Перепечкин К. В.