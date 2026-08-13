ВЕСТЕРОССКИЙ РИКСДАГ 1544 ГОДА (VESTERAS RIKSDAG)

Проходил в январе 1544 года, созванный королем Густавом Ваза . На риксдаге были приняты важные решения о реформировании военной системы и порядка престолонаследия. Причиной созыва риксдага стали трудности, с которыми пришлось столкнуться шведкой армии во время подавления восстания Нильса Дака в 1542-1543 гг.

Было принято решение реорганизовать армию, чтобы иметь возможность быстро подавлять вспыхивавшие восстания, а также снизить затраты на наемников. В результате резко снизилась доля иностранных наемников в шведской армии, а в городской страже – с 60% в 1545 году до 10% в 1553.

Реформа престолонаследия заключалась в создании в Швеции наследственной монархии (до этого существовала выборность королей) и закреплении ее престола за династией Ваза. Лютеранство было объявлено официальным вероисповеданием королевства.

Иллюстрации:

Якоб Блинк. Портрет Густава Ваза. (1542).

Автор статьи: Перепечкин К. В.