ВЕСТЕРОССКИЙ РИКСДАГ 1527 ГОДА (VESTERAS RIKSDAG) На чтение: 1 минута

Риксдаг, проведенный 16-18 июня 1527 года в Вестероссе, ставший решающей вехой в шведской Реформации. На нем главой Церкви Швеции был провозглашен король Густав Ваза , имущество монастырей было конфисковано в пользу короны. Делами Церкви стали управлять светские лица, назначенные королем. Решение о созыве парламента было вызвано беспорядками в Даларне (историческая провинция в средней Швеции).

На ригсдаге присутствовало 20 членов Тайного совета, включая епископов, главы Уппсалы и Векшё, 129 представителей знати, 34 представителя бюргерского сословия, 14 шахтеров и более 100 фермеров, не было ни одного представителя Финляндии.

Иллюстрации:

Якоб Блинк. Портрет Густава Ваза. (1542).

Автор статьи: Перепечкин К. В.