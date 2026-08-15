ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ (англ. Western ‒ западный)

Усиление в обществе элементов, заимствованных на Западе (в Западной Европе и Северной Америке). За вестернизацию выступали западники. В России усиленная вестернизация развернулась в 90-е гг., в ходе радикальных либеральных реформ, проводившихся по западным образцам (см. « шоковая терапия »). Отношения России и внешнего мира стали значительно более открытыми, чем во времена СССР. Это имело противоречивые последствия для российского общества. С одной стороны, широкое распространение получили товары мирового рынка, воздействие глобальной культуры на жизнь россиян. С другой стороны, Россия превратилась в экономическую периферию развитых индустриальных стран. Одновременно в условиях более открытого таможенного режима в Россию хлынул поток товаров из Европы и США . Западные кампании могли без труда вкладывать огромные средства в рекламу своих товаров. Эти продукты были «в новинку» для россиян, и вскоре они вытеснили многие российские товары с прилавков. Пострадали как предприятия, выпускавшие некачественную продукцию, так и производители вполне добротной продукции. Российские предприятия не были готовы к такой конкуренции, и чтобы выжить и быстро получить необходимую прибыль, они стали переориентироваться на производство дорогостоящей продукции для обеспеченного меньшинства населения. Процветали связанные с влиятельными чиновниками фирмы, которые жили за счет вывоза сырья на мировые рынки, так как это позволяло быстро получить валюту. Таким образом, меньше сырья стало поступать на отечественные промышленные предприятия, что способствовало углублению экономического кризиса 90-х гг. К концу 90-х гг. вестернизация стала вызывать недовольство уже большинства населения . Однако и в XXI в. значительная часть общества, придерживающаяся преимущественно либеральных взглядов, считают вестернизацию и тесно связанную с ней глобализацию предпочтительным путем решения проблем России.

Источники: Современная Россия (1985-2010): Хрестоматия по истории. М., 2014.

Автор статьи: Шубин А.В.