ВЕСПУЧЧИ АМЕРИГО

На службе Медичи

Америго Веспуччи родился 9 марта 1451 г. (по другим данным – 9 марта 1454 г.) во Флоренции. В. обучался у своего дяди – монаха Дж.А. Веспуччи, изучал латынь, физику, астрономию и географию. В 1470 г. приступил к обучению в университете Пизы. По его окончании устроился работать финансистом. Трудился в Париже в конторе своего дяди Гвидо, затем – в банкирском доме Медичи во Флоренции.

В 1490 г. состоялось самостоятельное плавание В. в Севилью. Здесь он начал работать в торговом представительстве дома Медичи – торговой компании Д. Берарди, занимавшейся снаряжением дальних путешествий. Именно с работой в Севилье связано знакомство с Х. Колумбом.

После смерти Д. Берарди управление делами компании перешло в руки В. Среди прочих дел, на него легла почетная миссия – снарядить корабли Х. Колумба для очередного путешествия. Все эти события укрепили желание В. принять участие в дальних странствиях, оставив торговое дело.

Дальняя дорога в Америку

В мае 1499 г. В. стал участником плавания Алонсо де Охеда. Отряд вышел из Пуэрто де-Санта-Мария и спустя почти месяц пристал к берегам Суринамы. Экипаж изучил побережье, побывал в заливе Маракайбо. Здесь команда нашла поселок на сваях, назвав его Венесуэла. Дальше маршрут экспедиции прошел вдоль побережья Париа, Вест-Индских о-вов. В 1500 г. отряд бросил якорь в Кадисе.

В конце 1500 г. король Мануэль I пригласил В. в Португалию. По его заданию В. предпринял две поездки из Лиссабона к побережью Америки. В ходе первого плавания, которое состоялось в 1501 – 1502 гг., В. изучал береговую линию Бразилии, открыл бухту, названную им Рио-де-Жанейро. В рамках второй экспедиции 1503 – 1504 гг., которую возглавлял Г. Коэлья, В. произвел описание Бразильского нагорья, пройдя вглубь нового континента на 250 миль. Обе поездки убедили В. в мысли, что открытые земли – новый континент, а не территория Азии.

Дальнейшая судьба

В 1505 г. по рекомендации Х. Колумба король Фердинанд II Арагонский принял В. на испанскую службу. 22 марта 1508 г. В. получил назначение на должность главного кормчего для путешествий, которые совершались в Индию. В его обязанности входило снаряжение экспедиций, однако сам он в них уже не участвовал.

Умер В. 22 февраля 1512 г. в Севилье.

Назвать земли именем Америго

В 1507 г. вышла в свет брошюра «Четыре рейса Америго», в которой высказывалось предложение назвать земли, которые исследовал В., его именем. В итоге такое название получила сначала Южная Америка. Спустя долгое время, Америкой назвали весь континент.

Споры о том, кто стал первооткрывателем Америки – Х. Колумб или В. – ведутся по сей день. Многие исследователи связывают открытие нового материка с именем В.