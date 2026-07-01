ВЕСЕЛЫ АНТОНИН ПРАВОСЛАВ

Чешский политик, журналист и публицист.

Юность. Начало общественно-политической деятельности

Родился 30 июня 1873 г. в городе Йичин в Краловеградецком крае Чешских земель. Помимо Антонина в семье было еще четверо детей. Все семейство вскоре после его рождения переехало в Прагу, где его отец поступил на должность в полицию. Однако улучшению материального положения семьи это не способствовало.

Антонин не смог приспособиться к учебе в мещанской школе, и после 1886-1887 учебного года прервал обучение. В 1887-1890 гг. он получал средне-специальное образование. В 1887 г. А.П. Веселы поступил на обучение в фирму J.R. Vilímek, в 1891 г. получил свидетельство о профессиональной подготовке по специальности «наборщик». С 1892 по 1897 гг. он был рабочим-типографом в фирме «Stolař».

Личность Антонина Православа формировалась в бурной пражской атмосфере 90-х гг. ХIX в. Отсутствие высшего образования он заменял самообразованием, много читал. Большое влияние на него оказали книги Карела Гавличека Боровского и Йозефа Барака. Также Веселы развивал интеллект и ораторское мастерство в многочисленных дискуссиях, которые велись в столичном клубе «Фричова омладина» («Fričova omladina»), основанным им самим, а с 1892 г. – в Политическом рабочем клубе. Как правило, дискуссии велись вокруг таких понятий как народ, прогресс, социализм и др.

Веселы, как яркий представитель рабочей прогрессивной молодежи, чьи настроения в 90-е гг. активно радикализовывались, быстро попал в поле зрения пражских властей. Впервые он был арестован уже в 1892 г., и впоследствии попадал в заключение несколько раз.

Движение прогрессистов

Будучи молодым типографом, А.П.Веселы влился в прогрессистское движение, начал активно участвовать в общественной жизни, многочисленных демонстрациях и литературной деятельности молодежи. Он вел активную редакторскую работу в изданиях «Омладина» и «Покрокове листы» («Pokrokové listy»). Среди прогрессистов он быстро обрел популярность и стал одним из их лидеров. Веселы принадлежал к социалистическому крылу движения. Эта близкая к рабочей среде часть прогрессистов участвовала и в создании особых кружков рабочей молодежи – «Омладин» на заводах или в ремесленных мастерских. Их идеологией была специфическая версия социализма, в которой сочетались радиальные предложения по решению социального вопроса и определенные черты национального радикализма, близкого всем прогрессистам.

После ряда уличных выступлений студенчества и рабочей молодежи, в Праге было объявлено чрезвычайное положение, а активисты прогрессистского движения подвергались репрессиям со стороны властей. Так был сфабрикован процесс над вымышленной организацией «Омладины», в ходе которого практически все лидеры прогрессистов были осуждены на реальные сроки. В феврале 1894 г. Веселы получил 7 месяцев тюрьмы. Еще до этого, во время содержания под стражей, он был осужден на 11 месяцев за преступления в области печати.

После освобождения он стал одним из основателей нового журнала рабочей молодежи «Наше стремление» («Naše snaha»), а после его закрытия – журнала «Наши стремления» («Naše snahy»). Этот печатный орган также был закрыт, а Веселы на 8 месяцев снова отправлен за решетку.

Прогрессивные социалисты. Социал-демократическая партия

В 1895 г. практически все прогрессисты вышли из заключения по амнистии, однако единому прогрессистскому движению не суждено было просуществовать долго. Старые внутренние противоречия обострились в период кризиса, и движение вскоре распалось. Первым отделилось социалистическое крыло, к которому и принадлежал Веселы. После распада движения он стал во главе молодежной группы, объединившейся вокруг обновленного журнала «Покроковы листы» - прогрессивных социалистов. Члены этой группы (Веселы, Ф. Модрачек, А. Шкалак, Й. Мыслик) в 1897 г. вступили в чешскую социал-демократическую партию, где впоследствии представляли своеобразную группу, критически настроенную к марксизму и с симпатией относящуюся к конструктивным проявлениям чешского национализма.

С апреля 1897 г. и до самой смерти Веселы руководил журналами «Заря» («Záře») и «Красная заря» («Rudá záře»).

Не всегда благоприятные условия жизни и частое нахождение в тюрьме подорвали здоровье А.П. Веселы. Он продолжительное время лечился от туберкулеза, выезжал на лечение в Италию. В 1896 г. пережил сильный психологический кризис. После несчастной любви, поисков себя и длительной депрессии он предпринял попытку самоубийства. После этого продолжил деятельность в стане социал-демократов, однако прожил недолго. 18 марта 1904 г. А.П. Веселы умер от обострения туберкулеза.

Литературное наследие

За свою короткую жизнь он успел оставить после себя достаточно обширное литературное и публицистическое наследие. Его основные работы: «Социализм и национальность (1897), «1848 год» (1898), «Зеркало клерикалов» (1895) и, прежде всего, книга «Омладина и «Прогрессистское движение» (1902). Последняя стала важным источником по изучению феномена прогрессизма. Характер сочинения сам автор трактовал как «немного истории, немного воспоминаний», призванных объяснить причины возникновения, развития и распада единого движения прогрессистов, их идеологическое влияние и значение. Это сочинение отличает обилие ценнейшего фактического материала, подробное описание всех фракций, групп и независимых частей прогрессистского движения. Кроме политических статей Веселы писал стихи, фельетоны и был автором нескольких юбилейных публикаций.