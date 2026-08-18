ВЕРРОККЬО АНДРЕА ДЕЛЬ

Выдающийся итальянский скульптор, живописец и ювелир эпохи Возрождения. Учитель Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, Пьетро Перуджино.

Скульптура

Родился в семье каменщика и сборщика налогов Микеле ди Франческо Чони. О детстве и юности будущего живописца сведений нет. Состоял в мастерской ювелира Верроккьо, от которого получил свою фамилию. Некоторые исследователи предполагают, что Андреа мог обучаться у Донателло, однако стилистически работы двух мастеров имеют значительные расхождения, что не дает возможности рассматривать эту версию правомерной. Среди предполагаемых учителей Верроккьо также значится Фра Филиппо Липпи, у которого тот мог постигать основы живописного мастерства. Так или иначе, большая часть жизни и профессиональной деятельности Верроккьо прошла вне документальных свидетельств. Исследователям его искусства удалось отчасти восстановить творческий путь мастера в последние двадцать лет его жизни.

Считается, что по объективным причинам, таким как падение спроса на ювелирные изделия, Верроккьо решил сменить сферу и обратился к скульптуре. В 1461 г. он выполнил резные работы для капеллы собора в Орвьето. Вероятно, важной вехой в творческой карьере Верроккьо стало получение заказа от одной из самых влиятельных семей Флоренции на создание в 1465 г. надгробия умершего годом ранее Козимо Медичи Старшего. В этот же период мастер начал работу над скульптурной композицией «Уверение Фомы» для церкви Орсанмикеле.

В 1460-1470-е Верроккьо выполнил ряд надгробий и скульптурных портретов членов семейства Медичи. Для них же в 1473-1476 гг. скульптор создал одно из самых известных своих произведений – бронзовую статую «Давида». Ветхозаветный герой изображен оживленным юношей, в лице и позе которого просматривается торжество от победы над великаном Голиафом. Несмотря на схожесть позировки с «Давидом» Донателло, образ, созданный Андрея, разительно отличается. Его Давид показан в момент восторженного торжества, как будто он позирует перед превозносящим его народом. Это состояние выражено как через мимику и направленный на зрителя взгляд, так и через позу героя. Верроккьо создал скульптуру, нацеленную на круговое рассмотрение, и в этом заключается также существенное отличие от знаменитого «Давида» Донателло.

В 1479 г. Верроккьо выполнил деревянный эскиз конной статуи кондотьера Бартоломео Коллеони для конкурса, объявленного Венецианской республикой на выполнение заказа. В 1483 г. флорентийскому мастеру была присуждена победа. Работа над бронзовой скульптурой началась в 1486 г. в Венеции, где Верроккьо открыл мастерскую. В 1488 г. скульптор скончался, так и не завершив проект. Работу над бронзовой фигурой должен был продолжить ученик Верроккьо Лоренцо ди Креди, однако венецианский городской совет поручил отливку скульптуры Аллесандро Леопарди.

Живопись

Наряду со скульптурой, Верроккьо развивался и в живописи. Как и многие его современники, Андреа формировался как мастер под влиянием двух изобразительных традиций. Его живописные произведения сочетают новаторские решения эпохи Возрождения, такие как треугольная композиция, использование линейной перспективы, формирование световоздушной среды, богатство и глубина колорита, с еще не преодоленной плоскостностью изображаемых фигур, свойственной готической традиции.

В «Крещении Христа», выполненной Верроккьо совместно с учеником его мастерской Леонардо да Винчи для бенедиктинского монастыря валломброзианов Сан-Сальви около 1475 г., отчетливо прослеживаются реалистические тенденции, свойственные флорентийской школе живописи данного периода, и отличительная особенность «почерка» художника – аристократическая утонченность создаваемых им образов. Анатомическая точность, тщательность моделировки и мягкий колорит соединяются с угловатой резкостью линий, свойственных в большей степени позднеготическим тенденциям. Несмотря на то, что некоторые исследователи считают, что элементы пейзажа написаны Леонардо, эта работа утверждает Верроккьо в новаторском качестве потрясающего живописца. Бернсон отмечает: «Верроккьо был первым, по крайней мере, среди флорентийцев, кто понял, что тщательное воспроизведение контуров ландшафта не есть еще изображение пейзажа и что натурная живопись – это искусство, отличающееся от фигурной живописи». Так или иначе, в «Крещении» Верроккьо проявил себя как талантливый колорист и вдумчивый мастер, сумевший наделить традиционную религиозную сцену динамизмом.

С этой картиной связана красивая легенда: считается, что во время работы над «Крещением» Верроккьо настолько был потрясен талантом своего ученика Леонардо, что забросил живопись и целиком и полностью посвятил себя скульптуре.