ВЕРНЕР ГЛЕБ ВЛАДИМИРОВИЧ

Советский художник и график.

Биография и творчество

Родился в 1913 году в Москве. В 1931 году прибыл в Ленинград, чтобы поступить в Институт живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской Академии художеств . Два года готовился к поступлению, занимался с известным художником С.В. Поздняковым. Старания дали желаемый результат, и в 1933 году Глеб Вернер стал студентом первого курса этого института.

Среди его институтских преподавателей были такие мастера, как А.Е. Карев , М.Д. Бернштейн. Окончил институт по мастерской художника Исаака Бродского в 1939 году. Дипломная работа Вернера называлась “Портрет профессора ордена Ленина Государственной консерватории Н.Н. Поздняковской”. В тот же год институт окончили многие другие известные в будущем художники - Петр Белоусов, Михаил Козелл, Елена Скуинь , Лев Орехов и другие. Глеб Вернер тесно общался с многими из них как во время обучения, так и после выпуска. Так сформировался дружеский и творческий круг молодых живописцев.

Дипломная картина Вернера была представлена на выставке, организованной в 1939 году для представления работ выпускников института. Тогда же молодой человек был принят в Ленинградский Союз художников.

Наступали тяжелые для всей страны времена. В том же 1939 году Глеба призвали в Красную Армию. Началась война с финнами, после которой Вернер участвовал и в Великой Отечественной войне . Стоит отметить, что впечатления военных лет не только навсегда заняли свое место в личной памяти художника, но и нашли свое выражение в созданных им впоследствии картинах.

После войны жизнь Глеба Владимировича вошла в мирную колею, и с 1950-х годов он принимал активное участие в художественных выставках ленинградских художников. Работал в разных жанрах - портреты, натюрморты, жанровые сцены. Ряд портретов, написанных Глебом Вернером в 1960-е и 1970-е годы, имели особенный успех - “Скульптор Кира Суворова”, “Портрет народного артиста СССР Е.А. Лебедева”, “Портрет народной артистки РСФСР Е.В. Юнгер” и др. Это были изображения ленинградских деятелей культуры и искусства.

Персональная выставка Глеба Владимировича Вернера состоялась в 1981 году в здании Ленинградского Союза художников.

Скончался мастер в 1989 году в Ленинграде.