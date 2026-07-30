ВЕРНАРДЕР АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Из дворян С.Петербургской губернии, лютеранин. Окончил Павловский кадетский корпус. 15.6.1862 поступил в 2-е военное Константиновское училище. 12.6.1863 окончил училище и произведен в подпоручики с назначением в 5-й саперный батальон. Участник подавления польского мятежа 1863–1864 гг. 16.10.1863 назначен заведующим сельской стражей по Васильевскому уезду Киевской губернии. 1.4.1864 вернулся в батальон. 27.7.1865 произведен в поручики. 1.10.1865 поступил в Николаевскую инженерную академию. 29.11.1867 произведен в штабс-капитаны. 16.3.1868 окончил академию и отправлен в Главное инженерное управление. 25.3.1868 назначен в распоряжение начальника инженеров Кавказского военного округа. 6.4.1868 переведен в военные инженеры. 29.3.1869 назначен помощником делопроизводителя по строительной части окружного инженерного управления Кавказского военного округа. 13.3.1870 назначен репетитором по строительному искусству Николаевской инженерной академии. 28.03.1871 произведен в капитаны. 21.12.1876 прикомандирован к 5-му саперному батальону. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 1.5.1877 назначен офицером для поручений при начальнике инженеров Действующей армии. 25.11.1877 произведен в подполковники за боевые отличия. 11.11.1878 назначен преподавателем Николаевской инженерной академии и училища по строительному искусству. 22.3.1880 отчислен от академии с прикомандированием к Главному инженерному управлению. 12.4.1881 произведен в полковники за отличие по службе. 20.1.1883 назначен строителем Варшавских укреплений на левом берегу р. Вислы. 30.8.1890 произведен в генерал-майоры (со старшинством с 30.8.1891, установлено 14.10.1891) за отличие по службе. 24.12.1890 назначен начальником Варшавского крепостного инженерного управления. 28.2.1895 назначен помощником начальника Главного инженерного управления. 28.10.1897 назначен и. д. главного начальника инженеров. 1.1.1898 произведен в генерал-лейтенанты с утверждением в должности. 15.2.1899 избран почетным членом Николаевской инженерной академии с оставлением в должности. В 1901 г. назначен пред. комиссии по вооружению крепостей с оставлением в должности. 11.9.1904 назначен товарищем генерал-инспектора по инженерной части. В 1906–1908 г. назначался постоянным членом Совета государственной обороны. В 1906 г. назначен председателем комиссии по усилению Владивостокской крепости с оставлением в должности. 6.12.1906 произведен в инженер-генералы. 6.2.1909 назначен генерал-инспектором по инженерной части. В 1910 г. назначен «особо уполномоченным лицом» по руководству усилением обороны Владивостока с оставлением в должности. 2.5.1912 назначен помощником военного министра. В 1912–1915 гг. неоднократно исполнял обязанности воен.министра. Во время Первой мировой войны кроме инженерных вопросов курировал Главное артиллерийское управление. 22.3.1915 назначен членом Государственного совета с оставлением в должности. 13.6.1915 при увольнении воен. министра генерала от кавалерии В.А. Сухомлинова также уволен от должности с оставлением членом Гос. совета. Проживал в Петрограде. В июле 1918 г. арестован и впоследствии расстрелян.

Был холост.