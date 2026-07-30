ВЕРХОВНАЯ РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОГО СПОКОЙСТВИЯ

Чрезвычайный государственный орган в Российской империи в 1880 г.

Создан указом Александра II 12 февраля 1880 г. в связи с усилением терроризма революционеров, прежде всего «Народной воли» (накануне, 5 февраля произошел взрыв в Зимнем дворце 1880 г.). Главным начальником комиссии был назначен М. Лорис-Меликов, который стал одновременно С.-Петербургским Градоначальником с подчинением ему ведения следственных дел по государственным преступлениям в С.-Петербурге и С.-Петербургском Военном Округе. Лорис-Меликов получал права координации ведения дел о терроризме по всей империи, а его требования подлежали исполнению Генерал-Губернаторами, Губернаторами и Градоначальствами, всеми ведомствами, включая военное. Поэтому в России говорили об установлении диктатуры Лорис-Меликова. Революционеры враждебно отнеслись в «либеральной диктатуре», или как говорил сам Лорис-Меликов, «диктатуре сердца». Уже 20 февраля на Лорис-Меликова было совершенно неудачное покушение И. Молодецким.

Впоследствии Лорис-Меликов писал: «Я имел полномочия объявлять по личному усмотрению высочайшие повеления. Ни один временщик - ни Меншиков, ни Бирон, ни Аракчеев - никогда не имели такой всеобъемлющей власти».

Членами комиссии стали член Государственного совета К. Победоносцев , генерал-адъютант князь А. Имеретинский, статс-секретарь М. Каханов, тайные советники М. Ковалевский, И. Шамшин, П. Марков, генерал-майоры П. Черевин и М. Батьянов и действительный статский советник С. Перфильев.

Сам Лорис-Меликов считал, что установлению общественного спокойствия будет способствовать проведение либеральных политических реформ. Лорис-Меликов обещал не только преследовать террористов, но и «успокоить и оградить законные интересы благомыслящей» части общества. Диктатору были временно подчинены III отделение и корпус жандармов. Комиссия облегчила участь лиц, высланных административным порядком по политической неблагонадёжности. Таким образом Лорис-Меликов демонстрировал обществу готовность ограничить репрессивный произвол.

3 апреля 1880 г. по инициативе Лорис-Меликова было принято высочайшее повеление губернаторам и градоначальникам представить точные списки поднадзорных с заключением о возможности облегчения участи и возвращения в учебные заведения. Освобождение поднадзорных производилось в мае-августе местными комиссиями. Было пересмотрено 1500 дел III отделения, когда людей ссылали по бездоказательным доносам. Лорис-Меликов направил на места сенатские ревизии, которые сократили число политических дел, начатых генерал-губернаторами. Преследование терроризма должно было быть более прицельным. Более того, материалы ревизий использовались Лорис-Меликовым для того, чтобы убеждать Александра II продолжить реформы.

Впрочем, суды продолжали выносить приговоры к каторге за пропаганду оппозиционных взглядов. За время правления Лорис-Меликова в качестве начальника комиссии и затем Министра внутренних дел прошло 32 политических судебных процесса и было вынесено 18 смертных приговоров.

6 августа 1880 г. было решено, что комиссия успешно справилась с восстановлением порядка и может быть распущена. Одновременно по инициативе Лорис-Меликова было упразднено III Отделение, и его функции были переданы вновь учрежденный Департаменту полиции при Министерстве внутренних дел. Министром был назначен сам Лорис-Меликов. Однако ему не удалось добиться заявленных целей. Революционное террористическое подполье не было разгромлено и продолжало готовить покушение на Александра II, который, в свою очередь, не спешил продолжать реформы в соответствии с рекомендациями Лорис-Меликова.

Исторические источники:

Политическая полиция и политический терроризм в России (вторая половина XIX - н. XX вв.) Сборник документов и материалов. М., 2000.

Автор статьи: Шубин А.В.