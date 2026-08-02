ВЕРХОВАЖСКИЙ МУЗЕЙ

Верховажский районный исторический музей. Верховажский район расположен на границе с Архангельской областью. Центром района является село Верховажье, удаленное от Вологды на 230 км.

Первое население по Ваге - немногочисленные чудские финно-угорские племена, занимавшиеся охотой и рыболовством. На рубеже первого и второго тысячелетия начинается заселение Важских земель славянами -новгородцами. Впоследствии Верховажье стало довольно крупным торговым центром. Верховажские купцы торговали не только на местных рынках, но и за пределами края. Широко известна в торговых кругах была Алексеевская ярмарка, регулярно проходившая в Верховажье. Ныне традиция проведения ярмарок возрождается, а Алексеевская ярмарка стала одним из главных событий района. По тракту через посад Верховажье зимой 1730 года прошел с рыбными обозами будущий великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов . В двухэтажном деревянном особняке бывшего купца Юренского сейчас расположен Верховажский районный муниципальный исторический музей.

Иллюстрации:

Верховажский районный исторический музей.