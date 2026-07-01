ВЕРХОТУРСКИЙ МУЗЕЙ

Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Верхотурье - старейший город Свердловской области (1598 год). Историческое наследие города является ценным туристическим ресурсом.

Приречные ландшафты и исторические пути сообщения стали основой, на которой сформировался город Верхотурье - памятник русского градостроительного искусства, сохраняющий зрелищность своего архитектурного облика. «Уральский Суздаль» - так называют Верхотурье.

На протяжении четырех столетий Верхотурье было оплотом православия на Урале, форпостом Российского государства на пути в Сибирь. Историко-культурный потенциал Верхотурья - это мощный ресурс духовного возрождения, активизации познавательной, туристической и рекреационной деятельности, который раскрывает многогранность культурного наследия России и Урала.

В 2010 году по поручению Президента РФ и по благословению Святейшего патриарха Кирилла Правительством Свердловской области была принята программа формирования туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала». Согласно этой программе, уже к 2016 году Верхотурье должно превратиться в крупнейший межрегиональный туристический центр, принимающий до 300 тысяч человек в год (при населении около 8 тысяч). Превращение Верхотурья в ведущий туристический центр региона невозможно без создания мощного и современного музейно-экскурсионного комплекса, центром которого по праву должен стать ансамбль Верхотурского кремля.

Уникальность Верхотурского музея-заповедника в том, что он является единственным музеем Свердловской области, который находится на территории каменного кремля XVIII века, на территории, которая является культурным, историческим, религиозным и общественным центром города. Ансамбль Верхотурского кремля включает в себя такие объекты культурного наследия конца XVII–начала XX веков, как Свято-Троицкий собор, Государевы амбары, Дом воеводы, Приказные палаты, Уездное казначейство. Здесь же находятся археологические памятники и ряд объектов, требующих восстановления - Поварня и Караульня, Кладовые палаты, Пороховой погреб, крепостные башни. Верхотурский кремль - единственный сохранившийся кремль на Урале, последний из каменных городских крепостей России (1698-1712 годы). Кремль в его нынешнем, каменном, варианте по замыслу Петра I должен был стать символом власти, подчеркивая значение Верхотурья как центра горнозаводской промышленности Урала.

Главное украшение кремля Свято-Троицкий собор, ставший городской доминантой до начала XX века, символизировал и превращение Верхотурья в духовный центр региона.

К сожалению, горной столицей город Верхотурье так и не стал. В XIX веке по указу Николая I из-за ветхости были разобраны башни кремля и часть стены. Согласно областной программе «Духовный центр Урала», Верхотурский кремль, благодаря стараниям археологов, архитекторов, строителей, будет восстановлен в первоначальном виде. Двенадцать объектов кремля будут музеефицированы. После реставрационно-строительных работ и музеефикации Воеводского дома, Приказных палат и других зданий Верхотурский кремль может превратиться в туристскую достопримечательность общероссийского уровня. Музей-заповедник в сотрудничестве с Уральским региональным институтом музейных проектов в 2015-2018 годах готовит открытие новых экспозиций: «Тюремный острог XVIII века», «Воеводская поварня», «Приказная изба», «Верхотурская таможня», «Пороховой погреб», при создании которых будут использованы все последние достижения в музейном деле нашей страны.

Иллюстрации:

Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.