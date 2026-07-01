ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКИЙ МУЗЕЙ

Верхнесинячихинский историко-краеведческий музей. Музей в поселке Верхняя Синячиха был открыт 9 мая 1984 года.

Инициатором создания музея был Иван Афанасьевич Корюкин. Первоначально музей имел статус общественного и размещался на 20 м2в клубе металлургов. Первым хранителем музея стал Сергей Григорьевич Кайдалов.

Экспонаты музея размещаются в 12 залах двухэтажного здания бывшей школы, построенной в 1935 году.

Экспозиции музея раскрывают историю становления и развития промышленных предприятий поселка (металлургического завода, лесохимического завода, фанерного комбината) с показом действующих моделей доменной и углевыжигательной печей. Музей обладает богатой коллекцией бытовых предметов, отражающих жизнь людей заводского поселка, возникшего вместе с металлургическим заводом в 1769 году. В музее представлены личные вещи, документы и фотографии участников Великой Отечественной войны . В зале детского творчества демонстрируются действующие модели кранов, созданные руками юных техников. Коллекция чучел животных и птиц, изготовленных Н.С. Холодовым, насчитывает свыше 100 предметов. Возле музея на открытой площадке расположена выставка технологического оборудования металлургического завода. Недалеко от поселка на р. Межная находится место трагической гибели князей Романовых. Об их жизни и об участии синячихинцев в этих событиях рассказывает экспозиция - музейный фототеатр «Князья Романовы - Алапаевские узники». Музей проводит: обзорные экскурсии и лекции по краеведению ; занятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста по программам: «Родной свой край люби и знай», «Уголки родного края», «И не прервется связь времен…», «Мой край родной», календарно-обрядовые праздники по программе «Народная культура и мы»; реализуется программа по АУЖД «Под стук колес по земле Алапаевской».

Иллюстрации:

Верхнесинячихинский историко-краеведческий музей.