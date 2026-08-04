ВЕРЕЩАГИН Василий Васильевич

Российский художник, живописец-баталист.

Брат известного общественного деятеля и предпринимателя Николая Васильевича Ве­ре­ща­ги­на.

Биография

Окон­чил Морской ка­дет­ский кор­пус в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1860 год), за­ни­мал­ся в Ри­со­валь­ной шко­ле ОПХ (с 1858 год), за­тем учил­ся в пе­тербургской Академии Художеств (1860-1863 годы) у А. Т. Мар­ко­ва и А. Е. Бей­де­ма­на, в Па­ри­же (1864-1866 годы) у Ж. Л. Же­ро­ма и А. Би­да.

Со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие по Кав­ка­зу и Ду­наю (1863-1865 годы); в 1867-1870 годах на­хо­дил­ся в Тур­ке­стане (в 1867-1868 годах при­ни­мал уча­стие в во­енных дей­ст­ви­ях русских войск).

По­се­тил так­же Ин­дию (1874-1876 годы и 1882-1883 годы), Бал­ка­ны (во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов на­хо­дил­ся в дей­ст­вую­щей ар­мии), Си­рию и Па­ле­сти­ну (1883-1884 годы), Рус­ский Се­вер (1887-1888 годы и 1894 год), Фи­лип­пи­ны, Ку­бу и США (1901-1902 годы), Япо­нию (1903 год).

Ре­зуль­та­том ка­ж­дой из его по­ез­док бы­ли се­рии ра­бот (пей­заж­ных, ба­таль­ных, жан­ро­вых и эт­но­гра­фических, порт­рет­ных).

В 1901 году Верещагин был вы­дви­нут на со­ис­ка­ние пер­вой Но­бе­лев­ской премии ми­ра.

По­сле объ­яв­ле­ния русско-японской вой­ны 1904-1905 годов уе­хал в дей­ст­вую­щую ар­мию на Даль­ний Вос­ток; по­гиб при взры­ве на бро­не­нос­це «Пе­тро­пав­ловск» близ Порт-Ар­ту­ра.

Твор­че­ст­во Верещагина – од­но из наи­бо­лее яр­ких яв­ле­ний кри­ти­че­ско­го реа­лиз­ма в русском искусстве 19 века, близ­кое пе­ре­движ­ни­кам .

Бу­ду­чи сви­де­те­лем многих во­енных со­бы­тий, ху­дож­ник с па­ци­фи­ст­ских по­зи­ций осу­ж­дал вой­ны («Апо­фе­оз вой­ны», 1870-1871 годы, Государственная Третьяковская галлерея), смерт­ную казнь («Три­ло­гия каз­ней», 1882-1887 годы), раз­вен­чи­вал ми­фы о по­бе­до­нос­ных за­вое­ва­ни­ях (се­рия «1812 год», 1891-1900 годы), по­ка­зы­вая стра­да­ния и ги­бель про­сто­го че­ло­ве­ка («Смер­тель­но ра­нен­ный», 1873 год, Государственная Третьяковская галлерея).

В ря­де по­ло­тен по­ка­зал как бес­че­ло­веч­ные фео­даль­ные обы­чаи («Про­да­жа ре­бён­ка-не­воль­ни­ка», 1871-1872 годы, Государственная Третьяковская галлерея), так и не ме­нее жес­то­кие нра­вы ев­ропейских ко­лони­за­то­ров («По­дав­ле­ние ин­дий­ско­го вос­ста­ния анг­ли­ча­на­ми», около 1884 года).

От­вер­гая па­рад­ную ус­лов­ность ака­де­мического ба­таль­но­го жан­ра, Верещагин до­ку­мен­таль­но­стью и сен­са­ци­он­но­стью сю­же­тов сво­их ра­бот, фраг­мен­тар­но­стью ком­по­зи­ций, рез­ко­стью све­то­те­не­вых от­но­ше­ний пред­вос­хи­тил сти­ли­сти­ку современного фо­то­ре­пор­та­жа.

Об­шир­ное литературное на­сле­дие Верещагина – сво­его ро­да ком­мен­та­рий к его жи­во­пи­си; со­глас­но Верещагину, цель ис­кус­ст­ва – нравственное вос­пи­та­ние об­ще­ст­ва.

Был из­бран профессором пе­тербургской Академии Художеств (1874 год), но от­ка­зал­ся от зва­ния.