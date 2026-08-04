ВЕРЕЩАГИН Василий Васильевич
Российский художник, живописец-баталист.
Брат известного общественного деятеля и предпринимателя Николая Васильевича Верещагина.
Биография
Окончил Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге (1860 год), занимался в Рисовальной школе ОПХ (с 1858 год), затем учился в петербургской Академии Художеств (1860-1863 годы) у А. Т. Маркова и А. Е. Бейдемана, в Париже (1864-1866 годы) у Ж. Л. Жерома и А. Бида.
Совершил путешествие по Кавказу и Дунаю (1863-1865 годы); в 1867-1870 годах находился в Туркестане (в 1867-1868 годах принимал участие в военных действиях русских войск).
Посетил также Индию (1874-1876 годы и 1882-1883 годы), Балканы (во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов находился в действующей армии), Сирию и Палестину (1883-1884 годы), Русский Север (1887-1888 годы и 1894 год), Филиппины, Кубу и США (1901-1902 годы), Японию (1903 год).
Результатом каждой из его поездок были серии работ (пейзажных, батальных, жанровых и этнографических, портретных).
В 1901 году Верещагин был выдвинут на соискание первой Нобелевской премии мира.
После объявления русско-японской войны 1904-1905 годов уехал в действующую армию на Дальний Восток; погиб при взрыве на броненосце «Петропавловск» близ Порт-Артура.
Творчество Верещагина – одно из наиболее ярких явлений критического реализма в русском искусстве 19 века, близкое передвижникам.
Будучи свидетелем многих военных событий, художник с пацифистских позиций осуждал войны («Апофеоз войны», 1870-1871 годы, Государственная Третьяковская галлерея), смертную казнь («Трилогия казней», 1882-1887 годы), развенчивал мифы о победоносных завоеваниях (серия «1812 год», 1891-1900 годы), показывая страдания и гибель простого человека («Смертельно раненный», 1873 год, Государственная Третьяковская галлерея).
В ряде полотен показал как бесчеловечные феодальные обычаи («Продажа ребёнка-невольника», 1871-1872 годы, Государственная Третьяковская галлерея), так и не менее жестокие нравы европейских колонизаторов («Подавление индийского восстания англичанами», около 1884 года).
Отвергая парадную условность академического батального жанра, Верещагин документальностью и сенсационностью сюжетов своих работ, фрагментарностью композиций, резкостью светотеневых отношений предвосхитил стилистику современного фоторепортажа.
Обширное литературное наследие Верещагина – своего рода комментарий к его живописи; согласно Верещагину, цель искусства – нравственное воспитание общества.
Был избран профессором петербургской Академии Художеств (1874 год), но отказался от звания.