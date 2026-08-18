ВЕНЮКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Русский генерал, ученый, географ, путешественник, общественно-политический деятель; действительный член Русского Географического общества, член географических обществ в Париже, Женеве и Лондоне, член Парижского Топографического общества, Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, общества исследователей Амура в Хабаровске.

Родился в бедной дворянской семье, где был шестым ребенком. Отец И.А. Венюков был военным, участником наполеоновских войн. Первоначальное воспитание мальчик получил дома, а в 1845 г. был определен во второй класс кадетского корпуса в Санкт-Петербурге. В 1850 г. Венюков был выпущен в чине прапорщика и начал службу в артиллерийской батарее в Серпухове.

В 1853 г. Венюков был отозван в Петербург и назначен репетитором по физике в родном кадетском корпусе. Находясь в столице, он получает разрешение стать вольнослушателем Санкт-Петербургского университета, где слушает лекции П.Л. Чебышева и В.Я. Буняковского по математике, С.С. Куторги по зоологии, Э.Х. Ленца по физике, И.И. Ивановского по международному праву. В 1854 г. Венюков поступил в Академию Генерального штаба, по окончании которой в 1856 г. получил назначение старшим адъютантом в штаб генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского.

Молодой офицер понравился генерал-губернатору и вскоре он взял его с собой в путешествие по Амуру. А уже в 1858 г. Венюкову было поручено организовать и провести первую русскую экспедицию вдоль течения реки Уссури, а также составить отчет о путешествии и топографическую карту местности. Отряд Венюкова первым из русских перешел Сихотэ-Алиньский хребет и вышел к Японскому морю. По возвращении из экспедиции им был представлен Муравьеву-Амурскому отчет «Описание реки Уссури и земель к востоку от нее до моря».

В 1859-1860 гг. от возглавил экспедицию в долину реки Чу, а затем руководил геодезическими съемками на озере Иссык-Куль, по итогам которых им была опубликована научная монография удостоенная серебряной медали Русского географического общества.

В 1861-1863 гг. Венюков был переведен на Кавказ, где служил в должности командира батальона Севастопольского пехотного полка и составил первую этнографическую карту региона.

В 1863 г. его переводят на службу в Польшу, где вскоре он становится председателем комиссии по крестьянским делам. В этот период Венюковым был написан учебник по физической географии, опубликованный в 1865 г.

В 1867 г. получил отпуск на два года с сохранением жалования и предпринял кругосветное путешествие, посетив Индию, Китай, Японию и азиатскую часть Турции.

С детства он зачитывался произведениями А.И Герцена, разделял революционно-демократические идеалы и был близок антимонархическим силам. Поэтому путешествие по Европе возбудило в Венюкове чувство острого неприятия российской действительности. Первую корреспонденцию для герценовского «Колокола» Венюков написал еще в 1861 г., однако тогда до адресата она не дошла и была напечатана в «Таймс». Находясь в Европе в 1867 г. он познакомился в Женеве с Герценым и Огаревым. 1 августа 1867 г. в «Колоколе» была опубликована статья Венюкова о русских завоеваниях в Азии.

По возвращении из Китая и Японии он опубликовал двухтомное «Обозрение Японского архипелага в современном его состоянии» и «Очерки современного Китая».

В 1871 г. Венюков был прикомандирован к Главному штабу, где занимался составлением описания русско-азиатских окраин, а также читал публичные лекции в Академии Генерального штаба о современном состоянии вооруженных сил Японии и Китая. В 1871 г. он получил золотую медаль Русского Географического общества, а в 1873 г. избран секретарем этого общества. По его инициативе началось составление этнографической карты азиатской части России.

В 1875 г. Венюков в составе русской делегации посетил II Международный географический конгресс в Париже, где представил общественности карту русских путешествий в Азию.

В последние годы пребывания на родине Венюков занимался активной публицистической деятельностью, неоднократно выступал с критикой российских реалий, что не могло обойтись без последствий для действительного генерал-майора. В результате им было принято решение покинуть Россию. Непосредственным толчком к этому послужила командировка в Красноводск на неопределенное время, которую он расценил как завуалированную ссылку. В 1876 г. он подал в отставку, отказавшись от положенной ему пенсии, и в 1877 г. через Финляндию тайно уехал из страны.

Решение покинуть родину далось Венюкову нелегко и не было скоропалительным – он несколько лет вынашивал его. Из Парижа он отправил письмо императору Александру II, в котором изложил свои мысли. Находясь в эмиграции, Венюков продолжал путешествовать и плодотворно работать.

В 1880-х гг. он посетил Алжир, Тунис, Сенегамбию, побережье Бразилии и Уругвая, Антильский архипелаг и Панамский перешеек, а также Корсику. В этот период он стал членом географических и топографических обществ Швейцарии, Франции, Англии. За границей Венюков занимался пропагандой научных достижений русских ученых, состоял в переписке с Н.М. Пржевальским, В.В. Докучаевым, А.А. Тилло, встречался с П.А. Кропоткиным, П.А. Чихачевым и др.

С Пржевальским Венюков был знаком с юности, они вместе учились в Академии Генерального штаба, а затем служили в Польше. В 1887 г. Пржевальский повторил путь Венюкова по Уссурийскому краю.

В эмиграции Венюковым был опубликован четырехтомный труд «Очерки истории России от Крымской войны до Берлинского мира (1855-1884)» и трехтомные мемуары «Из воспоминаний (1832-1884)».

17 июля 1901 г. Венюков умер в Париже. Он был одиноким человеком, поэтому свою библиотеку и архив завещал Хабаровскому Отделу Русского Географического общества. В 1911 г. его желание было исполнено. В настоящее время архив Венюкова хранится в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки.

Избранные сочинения:

Путешествие по окраинам русской Азии и записки о них. СПб., 1868.

Очерки Японии. СПб., 1869.

Обозрение Японского архипелага в современном его состоянии. Вып. 1-2. СПб., 1871.

Опыт военного описания русско-азиатской границы. СПб., 1873-1876.

Очерки современного Китая. СПб., 1874.

Очерк английских владений в Азии. СПб., 1875

Россия и Восток. СПб., 1877.

Очерки истории России от Крымской войны до Берлинского мира (1855-1878 гг.). Т. 1-4. Лейпциг, 1878-1880.

Из воспоминаний. Кн. 1-3. Амстердам, 1895-1901.

Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии. Хабаровск, 1970.