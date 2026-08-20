ВЕНЯВСКИЙ, Генрик

Польский скрипач-виртуоз, композитор, педагог. Профессор (1862).

В 8 лет поступил в Парижскую консерваторию (1843, кл. скрипки А. Клавеля, затем кл. Массара, 1844–1848). Был стипендиатом русского правительства. В 1846 на выпускном конкурсе получил первую премию, Большую золотую медаль и скрипку работы Гварнери (подарок Императора Николая I).

Окончил Парижскую консерваторию по кл. композиции у И. Колет, получив первую премию (1849–1850).

Концертируя по городам России и Западной Европы, завоевал славу крупнейшего виртуоза своего времени, сотрудничал с Ф. Листом (фп.), Г. Бюловым, К. Таузигом, Ф. Лаубом (скр.), Й. Иоахимом (скр.) и другими.

По техническому совершенству, разнообразию красок и страстности исполнения игру Венявского сравнивали с игрой Н. Паганини . Поклонниками искусства Венявского были Ф. Шопен , А. Мицкевич , С. Монюшко , К. Липиньский .

Владел разнообразным репертуаром, исполняя сочинения Н. Паганини, Г. Эрнста, А. Вьетана, Д. Б. Виотти, Д. Тартини, Г. Берлиоза, Ш. Берио, Л. Бетховена , Ф. Мендельсона , И. С. Баха , Э. Грига , А. Г. Рубинштейна , П. Роде и других, в том числе — собственные сочинения, обогатившие скрипичный репертуар, особенно в области скрипичной жанровой пьесы и художественного этюда.

В 1859 на гастролях в Лондоне познакомился и подружился с А. Рубинштейном. Принял приглашение на место придворного солиста в Санкт-Петербурге (1860). Прожил в России до 1872 года, создав здесь лучшие свои сочинения, в том числе — Второй скрипичный концерт ре минор и «Легенду», а также мазурки, полонезы, этюды-каприсы.

Солист Императорских театров Санкт-Петербурга, концертмейстер Симфонического оркестра Русского музыкального общества (РМО). Выступал как солист, ансамблист и дирижер. Руководитель и 1-я скрипка струнного Квартета Санкт-Петербургского отделения РМО (1860–1862), в котором вместе с ним играли К. Б. Шуберт , К. Ю. Давыдов (влч.), И. Х. Пиккель (нем. Johann Wilhelm Zacharias Pickel, 2-я скр.), и И. А. Вейкман (альт). Выступал с концертами за границей с А. Н. Есиповой (фп.), А. Г. и Н. Г. Рубинштейнами, С. И. Танеевым, П. А. Пабстом (фп.), Д. Арто, П. Луккой (сопрано).

Постоянный участник музыкальных собраний в доме А. Рубинштейна и в салоне Виельгорских. В круг его общения входили Н. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, А. Н. Островский , М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. С. Лесков , М. О. Вольф и другие.

В Санкт-Петербургской консерватории : преподаватель музыкальных классов (1860), профессор кл. скрипки и камерного ансамбля (1862–1868). Член выборного Совета профессоров.

Оставил яркий след в развитии русской скрипичной школы. Многие из его учеников стали видными деятелями русской музыкальной культуры. Среди них — Д. А. Панов («Русский квартет»), К. Н. Пушилов, К. Альтани, П. А. Краснокутский .

Участвовал в «Русских концертах» на Всемирной Парижской выставке (1877).

Был профессором Брюссельской консерватории (1874–1877).

Умер во время гастролей в Москве от сердечной недостаточности.

С 1935 проводится Международный конкурс скрипачей имени Г. Венявского.

В 2001 Республика Польша выпустила в честь Венявского памятную монету номиналом в 10 злотых.

В память о Венявском в фойе Малого зала имени А. К. Глазунова Санкт-Петербургской консерватории установлена мемориальная доска.

Нотография:

Список изданных произведений Генрика Венявского // Ямпольский И. Генрик Венявский. М., 1956. С. 39–40;

Произведения Г. Венявского (изданные и неизданные) // Григорьев В. Генрик Венявский. М., 1966. С. 116–118;

Репертуар Г. Венявского // Там же. С. 115–116;

Ямпольский И. М. [Соч. Г. Венявского] // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю. В. Келдыш. Т. 1. М., 1973. Стб. 737.

Иллюстрация:

Венявский (Wieniawski), Генрик (Генрих Иосифович) (1835–1880). Фонд иконографии Научной музыкальной библиотеки СПбГК .

Автор статьи: Н. Б. Селиверстова