ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС 1814 ‒ 1815
Международный конгресс, завершивший войны коалиций европейский держав с наполеоновской Францией.
Заседал в Вене в сент. 1814 – июне 1815. В его работе принимали участие 216 представителей всех европ. государств (кроме Турции) во главе с победителями Наполеона I Бонапарта – Россией (Александр I, К. В. Нессельроде, А. К. Разумовский, Г. О. Штакельберг), Великобританией (Р. С. Каслри, позднее А. Веллингтон, Ч. Стюарт и У. Каткарт), Пруссией (Фридрих Вильгельм III, К. А. фон Гарденберг, К. В. фон Гумбольдт) и Австрией [Франц I (Франц II), К. Меттерних, Ф. Генц, К. Ф. Шварценберг]. В Вену съехалась высшая европ. знать – 2 императора, 4 короля, 2 наследных принца, 3 великие герцогини и 250 владетельных князей. Одной из последних в Вену прибыла франц. делегация во главе с Ш. М. Талейраном.
Участники конгресса ставили перед собой следующие осн. задачи: 1) восстановление дореволюц. порядков в Европе, в первую очередь реставрация свергнутых династий; 2) территориальный передел в интересах держав-победительниц; 3) создание гарантий против возвращения к власти Наполеона и возобновления Францией завоеват. войн; 4) создание системы борьбы с революц. опасностью, гарантирующей европ. монархии от потрясений в будущем.
В. к. проходил в форме двусторонних консультаций и переговоров представителей отд. государств, заключавших между собой договоры и соглашения. Делегаты собрались вместе только один раз – для подписания заключит. документа. Для участников В. к. организовывались многочисл. балы и др. светские увеселения, что дало основание австр. дипломату кн. де Линю назвать его «танцующим конгрессом».
Четыре державы-победительницы, подписавшие Шомонский трактат 1814, попытались предварительно договориться по всем наиболее важным вопросам с тем, чтобы навязать свою волю Франции и остальным участникам конгресса. Однако вскрывшиеся между ними разногласия относительно судьбы Польши и Саксонии позволили Ш. М. Талейрану не только присоединиться к руководящей «четвёрке», превратив её в «пятёрку», а затем в «восьмёрку» (за счёт включения в состав комиссии Испании, Португалии и Швеции), но и успешно влиять на принимаемые решения.
На конгрессе обнаружились три разл. подхода к решению вопроса о послевоенном устройстве Европы. На начальном этапе доминировала идея легитимизма, отвергались любые политич. изменения, происшедшие на континенте с 1789, и выдвигалось требование восстановить в полном объёме «законный порядок» в Европе, гарантирующий от нового революц. взрыва. Наиболее активным приверженцем такого подхода был Ш. М. Талейран. Не отвергая в принципе идеи реставрации, Александр I считал необходимым учитывать необратимость мн. перемен в Европе. В конечном счёте на конгрессе возобладала политика мелких интриг и комбинаций разл. интересов, навязанная К. Меттернихом. Идеологически эта политика исходила из принципов легитимизма, но в своём практич. воплощении выражала корыстные интересы осн. участников конгресса. Меттерних стремился обеспечить австр. гегемонию в разобщённой Германии, укрепить позиции Австрии в Италии и на Балканах, а также не допустить включения всей Польши в состав России.
Александр I, оказывавший большое влияние на ход конгресса, выступал за установление политич. равновесия, которое должно было способствовать усилению влияния России на континенте. Он был заинтересован в продолжении соперничества Австрии и Пруссии и в создании противовеса им в лице Франции, чрезмерное ослабление которой представлялось ему недопустимым. Пруссия, настаивавшая на принятии самых суровых мер против побеждённой Франции, стремилась присоединить к себе Саксонию и часть рейнских княжеств. Великобритания, заинтересованная в поддержании европ. равновесия и в закреплении своего господствующего положения на морях и в колониях, действовала заодно с Пруссией против Франции, Австрии и России, не желая допустить усиления к.-л. из них в ущерб брит. интересам. Франция, стремившаяся обеспечить принятие В. к. максимально приемлемых для себя решений, усматривала наибольшую опасность со стороны Пруссии и всеми силами противилась удовлетворению прус. притязаний на Саксонию и рейнские области. Ш. М. Талейран был солидарен с К. Меттернихом и в вопросе поглощения Россией Польши. 3.1.1815 Франция подписала секретный договор с Великобританией и Австрией о совместных действиях на конгрессе и взаимопомощи в случае опасности со стороны др. держав. Договор был направлен против Пруссии и России и заставил Фридриха Вильгельма III и Александра I пойти на уступки в саксонском и польск. вопросах.
Обострившиеся противоречия между участниками В. к. грозили его срывом, когда в первых числах марта 1815 стало известно о бегстве Наполеона I с о. Эльба и его походе на Париж (см. «Сто дней»). Все споры были немедленно оставлены. Государства – участники В. к. образовали 7-ю антифранцузскую коалицию против Наполеона и возобновили Шомонский трактат. 9.6.1815, за неск. дней до сражения при Ватерлоо, представители России, Франции, Пруссии, Австрии, Великобритании и Швейцарии подписали заключит. генеральный акт В. к., состоявший из 121 статьи и 17 приложений (до 1820 к нему присоединились 35 государств).
Этот документ внёс существенные изменения в территориально-политич. устройство Европы и сформулировал результаты передела Европы и колоний между победителями Наполеона. Он предусматривал лишение Франции завоеваний, создание вдоль её границ «барьеров», которыми должны были стать Нидерландское королевство, Швейцария, усиленная за счёт расширения границ и включения в её состав стратегически важных горных перевалов, а также Пруссия, расширившая свою территорию за счёт присоединения рейнских провинций. При этом Франции удалось сохранить себя в границах 1792, определённых по Парижскому миру 1814, потеряв Саарскую обл. и неск. пограничных крепостей на востоке. С неё взималась контрибуция в размере 700 млн. фр., а её территория подлежала иностр. оккупации сроком от 3 до 5 лет. Россия получила значит. часть Польши с Варшавой (Царство Польское), но вынуждена была отказаться от притязаний на Тарнопольский окр., уступив его Австрии. Она закрепила также за собой Финляндию и Бессарабию, завоёванные ею в 1809 и 1812. Краков был объявлен вольным городом под покровительством России, Австрии и Пруссии (см. Краковская республика). Австрия была восстановлена в границах 1792, но без Австр. Нидерландов и земель в юго-зап. части Германии. Помимо Тарнополя, под её власть передавались Венеция, Ломбардия, Тироль и Далмация. На пармский и тосканский престолы были посажены представители дома Габсбургов. Ей удалось получить преобладающее влияние в Германии – К. Меттерних добился гегемонии Австрии в Германском союзе 1815–66, созданном актом от 8.6.1815, б. ч. статей которого вошла в заключит. акт Венского конгресса.
Пруссия получила сев. часть Саксонии (Юж. Саксония сохранила самостоятельность). В качестве компенсации к Пруссии отошли Познань, б. ч. Вестфалии, Рейнская провинция, о. Рюген и Шведская Померания. Швеция получила Норвегию, которая была отделена от Дании – быв. союзницы Наполеона I. В Италии восстанавливалось Сардинское королевство, которому возвращались Савойя и Ницца. Великобритания закрепила за собой б. ч. завоёванных территорий, в т. ч. о. Мальта, Капскую колонию в Юж. Африке и о. Цейлон. Под брит. протекторатом оказались также Ионические о-ва, что обеспечило Великобритании господствующее положение в Средиземном море. В Испании и Португалии восстановливалась власть свергнутых Наполеоном I династий.
Венская декларация, заключённая 20.3.1815, касавшаяся судьбы Швейцарии, была включена в генеральный акт В. к. в виде приложения XI и повторена в статьях 74–84 акта. Она провозглашала «вечный нейтралитет» Швейцарии, признавала целостность и неприкосновенность 19 кантонов Гельветич. союза, присоединяла к ним ещё 3 кантона и создавала на основе этого объединения Швейцарскую конфедерацию. На В. к. был принят регламент междунар. судоходства и сбора пошлин по рекам, служащим границей государств или проходящим по территории неск. государств (Рейн, Мозель, Маас, Шельда и др.). Одно из приложений к заключит. акту В. к. содержало формальный запрет работорговли. В. к. впервые установил единое деление на «классы» дипломатич. агентов и определил порядок их старшинства при занятии мест на переговорах и при подписании договоров (по алфавиту франц. написания того или иного государства). Система междунар. отношений, созданная на В. к., была дополнена заключением Священного союза (сент. 1815), условиями Парижского мира 1815 и возобновлением союза России, Великобритании, Австрии и Пруссии (нояб. 1815). В. к. закрепил новое соотношение сил в Европе после крушения наполеоновской империи. Эта система просуществовала до сер. 19 в. и окончательно распалась с завершением объединения Италии и Германии.
Исторические источники:
Мартенс Ф. Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. СПб., 1876. Т. 3. С. 207–533.
Иллюстрации:
«Венский конгресс 1814–15». Гравюра Ж. Годфруа с картины Ж. Б. Изабе. Архив БРЭ.
Автор статьи: П. П. Черкасов.