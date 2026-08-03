ВЕНИАМИН (КАЗАНСКИЙ)

Биография и служение церкви

Родился в семье священника. Учился в Олонецкой духовной семинарии, по окончании которой в 1893 г. был отправлен на учебу в Санкт-Петербургскую духовную академию. Четыре года спустя он оканчивает ее, защитив выпускную работу о епископе Олонецком Аркадии, и получает степень кандидата богословия. Еще до окончания академии, в 1895 г. становится вначале иеродиаконом, а несколько позже – иеромонахом.

В 1897 г. он переезжает в Ригу и преподает в местной духовной семинарии. Затем в течение двух лет иеродиакон Вениамин занимает должность инспектора Холмской, а потом Санкт-Петербургской духовной семинарии. В 1902 г. он, будучи уже архимандритом, становится ректором Самарской духовной семинарии, а в 1905 г. – Санкт-Петербургской. В 1910 г. он становится епископом Гдовским и викарием Санкт-Петербургской епархии.

Вениамин (Казанский) еще с молодых лет активно участвовал в просветительской деятельности, будучи активистом «Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви». Он был председателем совета Епархиального братства Пресвятой Богородицы, а также заместителем председателя всероссийского Александро-Невского братства трезвости.

В марте 1917 г. Вениамин (Казанский) становится временно управляющим Санкт-Петербургской епархией. В мае того же года собранием клира и мирян епархии он был избран столичным митрополитом и утвержден решением Святейшего Синода. Вениамин (Казанский) пользовался любовью и уважением у своей паствы, защищая ее права в сложные революционные годы. После ликвидации в начале 1918 г. духовной семинарии в Петрограде его стараниями было учреждено Богословско-пастырское училище, два года спустя – Петроградский богословский институт и различные богословские курсы. Митрополит Вениамин активно выступал против т.н. обновленческого движения.

В начале 1922 г. ВЦИК издает декрет об изъятии церковных ценностей под предлогом борьбы с массовым голодом в Поволжье. Митрополит Вениамин (Казанский) изначально был готов сотрудничать с властью по вопросу помощи голодающим, добившись возможности присутствия представителей духовенства при передаче ценностей. Но советское правительство решило развернуть мощную антицерковную кампанию, и во многих храмах при изъятии ценностей доходило до открытых конфликтов верующих с представителями советской власти. Митрополит Вениамин обратился к верующим с призывом передавать церковные ценности властям, за исключением святынь храма (Евангелия, кресты, дарохранительницы) и не допускать таких конфликтов при изъятии ценностей.

Однако в июне 1922 г. Вениамин (Казанский) был арестован по обвинению в противодействии изъятию церковных ценностей. В том же году состоялся судебный процесс над митрополитом Вениамином и другими представителями духовенства. Петроградский революционный трибунал приговорил к расстрелу десятерых обвиняемых, в том числе и митрополита Вениамина (Казанского). В августе 1922 г. митрополит был расстрелян. В 1992 г. причислен к лику святых.