ВЕНГРИЯ

Го­су­дар­ст­во в Центральной Ев­ро­пе, в центральной час­ти бас­сей­на р. Ду­най.

Гра­ни­чит на се­ве­ре со Сло­ва­ки­ей, на вос­то­ке – с Ук­раи­ной и Ру­мы­ни­ей, на юге – с Гос. со­об­ще­ст­вом Сер­бия и Чер­но­го­рия, а так­же с Хор­ва­ти­ей и Сло­ве­ни­ей, на за­па­де – с Ав­ст­ри­ей. Пл. 93,0 тыс. км2. Нас. 10,06 млн. чел. (2006). Сто­ли­ца – Бу­да­пешт. Офиц. язык – вен­гер­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца – фо­ринт. Адм.-терр. де­ле­ние – 19 об­лас­тей (ме­дье) и 1 го­род рес­пуб­ли­кан­ско­го под­чи­не­ния – Бу­да­пешт.

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

В. – уни­тар­ное гос-во. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 18.8.1949 (дей­ст­ву­ет в ред. 1989, с по­прав­ка­ми 1989, 1997, 2003). Фор­ма прав­ле­ния – пар­ла­мент­ская рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва гос-ва – пре­зи­дент, из­би­рае­мый пар­ла­мен­том по пред­ло­же­нию не ме­нее 50 де­пу­та­тов тай­ным го­ло­со­ва­ни­ем сро­ком на 5 лет (с пра­вом од­но­го пе­ре­из­бра­ния). Пре­зи­ден­том мо­жет быть из­бран гра­ж­да­нин В. не мо­ло­же 35 лет, об­ла­даю­щий из­би­рат. пра­вом.

За­ко­но­дат. (пред­ста­ви­тель­ным) ор­га­ном яв­ля­ет­ся од­но­па­лат­ный пар­ла­мент – Гос. со­б­ра­ние (Со­б­ра­ние стра­ны), из­би­рае­мое на 4 го­да по сме­шан­ной сис­те­ме: 176 де­пу­та­тов – по од­но­ман­дат­ным из­би­рат. ок­ру­гам по ма­жо­ри­тар­ной сис­те­ме в два ту­ра, 152 де­пу­та­та – по парт. спи­скам в мно­го­ман­дат­ных тер­ри­то­ри­аль­ных из­би­рат. ок­ру­гах, 58 де­пу­та­тов – по парт. спи­скам в об­ще­на­цио­наль­ном из­би­рат. ок­ру­ге. Для мно­го­ман­дат­ных ок­ру­гов дей­ст­ву­ет 5%-ный за­гра­ди­тель­ный барь­ер.

Ис­пол­нит. власть при­над­ле­жит пра­ви­тель­ст­ву. Пре­мьер-ми­ни­ст­ра из­би­ра­ет Гос. со­б­ра­ние, ми­ни­ст­ры на­зна­ча­ют­ся пре­зи­ден­том по пред­ло­же­нию пре­мьер-ми­ни­ст­ра.

В В. су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щие пар­тии: Венг. со­циа­ли­стич. пар­тия, Венг. гражд. пар­тия (ФИДЕС), Венг. де­мо­кра­тич. фо­рум, Аль­янс мо­ло­дых де­мо­кра­тов, Со­юз сво­бод­ных де­мо­кра­тов.

При­ро­да

Рель­еф. Б. ч. тер­ри­то­рии В. за­ни­ма­ет Сред­не­ду­най­ская рав­ни­на: на вос­то­ке – об­шир­ная пло­ская низ­мен­ная рав­ни­на Аль­фёльд; к за­па­ду от Ду­ная про­сти­рает­ся рас­чле­нён­ная хол­ми­стая рав­ни­на Ду­нан­туль (выс. до 300 м). На се­ве­ро-за­па­де стра­ны – низ­мен­ность Киш­альфёльд, ог­ра­ни­чен­ная вдоль западной гра­ни­цы В. пред­горь­я­ми Альп выс. 500–800 м. Ме­ж­ду рав­ни­ной Ду­нан­туль и низ­мен­но­стью Ки­шаль­фёльд с юго-за­па­да на се­ве­ро-вос­ток про­тя­ги­ва­ют­ся Сред­не­вен­гер­ские го­ры с пла­то­об­раз­ны­ми мас­си­ва­ми (выс. 400–700 м) Ба­конь, Вер­теш, Ге­ре­че, Пи­лиш, Ви­ше­гра­ди-Хедь­шег. В юж. час­ти Ду­нан­ту­ля воз­вы­ша­ют­ся глы­бо­вые го­ры Ме­чек выс. до 681 м (го­ра Зен­гё). Се­вер В. за­ни­ма­ют рас­чле­нён­ные ши­ро­ки­ми до­ли­на­ми рек от­ро­ги За­пад­ных Кар­пат (выс. 800–1000 м), пред­став­лен­ные обо­соб­лен­ны­ми вул­ка­нич. мас­си­ва­ми и из­вест­ня­ко­вы­ми пла­то – Бёр­жёнь, Чер­хат, Мат­ра (выс­шая точ­ка В. – го­ра Ке­кеш, 1015 м), Бюкк, Зем­пле­ни-Хедь­шег и др. (см. кар­ту). В гор­ных рай­онах В. ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны кар­сто­вые фор­мы рель­е­фа – пе­ще­ры, в т. ч. Аг­те­лек (Ба­рад­ла); во­рон­ки, под­зем­ные ре­ки и др.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. В. рас­по­ло­же­на в пре­де­лах Пан­нон­ской меж­гор­ной впа­ди­ны – круп­ней­шей в ев­роп. час­ти Аль­пий­ско-Ги­ма­лай­ско­го под­виж­но­го поя­са. Впа­ди­на об­ла­да­ет ано­маль­но уто­нён­ной ко­рой (до 25 км; с ре­ду­ци­ро­ван­ным гра­нит­но-ме­та­мор­фич. сло­ем) и ли­то­сфе­рой (ме­нее 80 км); те­п­ло­вой по­ток рез­ко (в 2–3 раза) по­вы­шен. Внутр. строе­ние впа­ди­ны слож­ное. Об­ра­зо­ва­ние свя­зы­ва­ет­ся с дли­тель­ным рас­тя­же­ни­ем (риф­то­вая ста­дия – сред­ний мио­цен). Она на­ло­же­на на внутр. зо­ны Аль­пий­ско-Кар­пат­ской и Ди­нар­ской вет­вей под­виж­но­го поя­са и об­рам­ля­ет­ся их центр. и внеш­ни­ми зо­на­ми. Ге­те­ро­ген­ный ка­ле­дон­ско-гер­цин­ско-ран­не­аль­пийский по­кров­но-склад­ча­тый фун­да­мент пе­ре­крыт мощ­ным нео­ген-чет­вер­тич­ным чех­лом. В струк­ту­ре фун­да­мен­та вы­де­ля­ют два бло­ка – Ал­ка­па (на се­ве­ро-за­па­де) и Тис­сия (на юго-вос­то­ке), раз­де­лён­ных уз­кой Са­ва-За­ду­най­ской зо­ной, рас­по­ло­жен­ной ме­ж­ду т. н. Ли­ни­ей Ба­ла­то­на (про­дол­же­ние Пе­ри­ад­риа­ти­че­ско­го раз­ло­ма) и Сред­не­вен­гер­ским ли­неа­мен­том, ко­то­рые пе­ре­се­ка­ют впа­ди­ну в сев.-вост. на­прав­ле­нии. В строе­нии пер­во­го бло­ка уча­ст­ву­ют по­гру­жен­ные про­дол­же­ния внутр. зон Центр. Альп и Сло­вац­ких Кар­пат (сла­бо­ме­та­мор­фи­зов. па­лео­зой­ские и ме­зо­зой­ские по­кров­но-склад­ча­тые ком­плек­сы). В ос­но­ва­нии бло­ка Тис­сия – па­лео­зой­ские, от­час­ти до­кем­брий­ские, ме­та­мор­фические по­ро­ды (гней­сы, кри­стал­лич. слан­цы), про­рван­ные ка­мен­но­уголь­ны­ми гра­ни­та­ми и пе­ре­кры­тые перм­ски­ми кон­ти­нен­таль­ны­ми, сред­не- и верх­не­юр­ски­ми мел­ко­вод­ны­ми и глу­бо­ко­вод­ны­ми от­ло­же­ния­ми, ниж­не­ме­ло­вы­ми кон­ти­нен­таль­но-риф­то­ген­ны­ми ще­лоч­ны­ми ба­заль­та­ми, де­фор­ми­ро­ван­ны­ми в позд­нем ме­лу. Уз­кий Де­б­ре­це­не-Со­ле­нок­ский трог вы­пол­нен верх­не­ме­ло­вым – оли­го­це­но­вым фли­шем. Са­ва-За­ду­най­ская по­кров­но-сдви­го­вая зо­на сло­же­на три­ас-ниж­не­ме­ло­вы­ми оса­доч­ны­ми и вул­ка­но­ген­ны­ми по­ро­да­ми, офио­ли­та­ми; сфор­ми­ро­ва­лась при за­кры­тии вет­ви ме­зо­зой­ско­го океа­нич. бас­сей­на (Вар­дар­ско-Ме­ли­ат­ско­го). В позд­нем оли­го­це­не – раннем мио­це­не по этой зо­не про­ис­хо­ди­ло сдви­го­вое пе­ре­ме­ще­ние бло­ков Аль­ка­па и Тис­сия, ко­то­рое к кон­цу ран­не­го мио­це­на сме­ни­лось рас­тя­же­ни­ем. Оса­доч­ный че­хол впа­ди­ны дос­ти­га­ет мощ­но­сти 7 км; рас­пре­де­лён не­рав­но­мер­но. В раз­ре­зе чех­ла при­сут­ст­ву­ют нео­ген-чет­вер­тич­ные мел­ко­вод­но-мор­ские кар­бо­нат­но-гли­ни­стые и пре­сно­вод­ные (реч­ные, дель­то­вые и озёр­ные) пес­ча­но-гли­ни­стые от­ло­же­ния, го­ри­зон­ты вул­ка­ни­тов. В кон­це сред­не­го мио­це­на на гра­ни­це впа­ди­ны с Кар­па­та­ми об­ра­зо­вал­ся вул­ка­нич. по­яс. Вул­ка­ни­ты мио­це­на пред­став­ле­ны рио­лит-ан­де­зи­то­вы­ми ла­ва­ми, ту­фа­ми, иг­ним­бри­та­ми. Плио­це­но­вый вул­ка­низм имел пре­им. ба­заль­то­вый со­став.

Важ­ней­шее по­лез­ное ис­ко­пае­мое – бок­си­ты, ме­сто­ро­ж­де­ния ко­то­рых со­сре­до­то­че­ны в Сред­не­вен­гер­ских го­рах (Ха­лим­ба, Ньи­рад, Ихар­кут, Ис­ка­сент­дьёрдь и др.). Ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти и при­род­но­го го­рю­че­го га­за рас­по­ло­же­ны на юге, юго-вос­то­ке (Киш­кун­ха­лаш, Аль­дьё, Пус­та­фёльд­вар, Бат­то­нья и др.), на за­па­де (Ло­ва­си, Бу­да­фа) В. и к се­ве­ро-вос­то­ку от Бу­да­пеш­та (Демь­ен­ская груп­па неф­тя­ных ме­сто­ро­ж­де­ний). Бу­ро­уголь­ные бас­сей­ны ло­ка­ли­зу­ют­ся в сев.-зап. пред­горь­ях массивов Ба­конь (Ай­ка), Вер­теш (Орос­лань, Та­та­ба­нья), в юж. пред­горь­ях мас­си­ва Ге­ре­че (До­рог), в от­ро­гах Зап. Кар­пат (Но­град и Бор­шод). Вдоль зап. гра­ни­цы В. вы­яв­ле­но лиг­ни­то­вое ме­сто­ро­ж­де­ние. Ме­сто­ро­ж­де­ния же­лез­ных руд – на се­ве­ро-вос­то­ке стра­ны (Ру­да­ба­нья), мар­ган­це­вых – в мас­сивах Ба­конь (Ур­кут), свин­цо­во-цин­ко­вых – в го­рах Мат­ра (Дьён­дь­ё­шо­ро­си), мед­ных – в от­ро­гах Зап. Кар­пат (Речк). Из не­руд­ных по­лез­ных ис­ко­пае­мых из­вест­ны ог­не­упор­ные гли­ны, бен­то­нит, као­лин, ба­заль­ты, ан­де­зи­ты, вул­ка­нич. стек­ло, пер­лит, пе­сок, гра­вий, до­ло­мит, из­вест­ня­ки и др. За­па­сы гео­тер­маль­ной энер­гии при­хо­дят­ся в осн. на центр. и юж. рай­оны стра­ны. Ис­точ­ни­ки ми­нер. вод име­ют­ся в зап., юж., вост. и центр. рай­онах.

Кли­мат. В. рас­по­ло­же­на в уме­рен­ном кли­ма­тич. поя­се. По­ло­же­ние тер­ри­то­рии В. ме­ж­ду гор­ны­ми сис­те­ма­ми Аль­пы и Кар­па­ты обу­сло­ви­ло кон­ти­нен­таль­ный ха­рак­тер кли­ма­та. Зи­ма срав­ни­тель­но мяг­кая (ср. темп-ра ян­ва­ря от –2 до –4 °C), ле­то про­дол­жи­тель­ное и жар­кое (ср. темп-ра ию­ля 20–22 °C). Осад­ков в год от 800–900 мм в го­рах и на юго-за­па­де стра­ны до 450–500 мм в цен­тре и на вос­то­ке низ­мен­но­сти Аль­фёльд, где час­то слу­ча­ют­ся силь­ные за­су­хи. Наи­бо­лее обиль­ны осад­ки в на­ча­ле ле­та и осе­нью.

Внут­рен­ние во­ды. Тер­ри­то­рия В. при­над­ле­жит бас­сей­ну р. Ду­най (дли­на в пре­де­лах В. 410 км). Осн. пра­вые при­то­ки Ду­ная в пре­де­лах В. – Дра­ва, Ра­ба, Шио. Вост. часть В. от­но­сит­ся к бас­сей­ну круп­ней­ше­го ле­во­го при­то­ка Ду­ная – р. Ти­са (дли­на в пре­де­лах В. ок. 600 км, су­до­ход­на на про­тя­же­нии 444 км) с при­то­ка­ми Кё­рёш, Шайо, Бод­рог. Не­ко­то­рые рай­оны (напр., в ме­ж­ду­ре­чье Ду­ная и Ти­сы) поч­ти ли­ше­ны по­верх­но­ст­ных во­до­то­ков. Для рек В. ха­рак­тер­ны зна­чит. меж­се­зон­ные ко­ле­ба­ния сто­ка, вы­со­ты уров­ня во­ды и свя­зан­ные с ни­ми на­вод­не­ния, для за­щи­ты от ко­то­рых мн. ре­ки, гл. обр. в бас­сей­не Ти­сы, за­ре­гу­ли­ро­ва­ны: спрям­ле­ны ка­на­ла­ми (Ке­лети-Фё­ча­тор­на и др.) и опоя­са­ны дам­ба­ми об­щей дли­ной ок. 4000 км. Мно­го­числ. во­до­хра­ни­ли­ща име­ют про­ти­во­па­вод­ко­вое и ир­ри­гац. зна­че­ние. В стра­не св. 1 тыс. озёр, в т. ч. Ба­ла­тон, Ной­зид­лер-Зе (в пре­де­лах В. ок. 80 км2), Ве­лен­цеи-То (26 км2). Близ юго-зап. око­неч­но­сти оз. Ба­ла­тон на­хо­дит­ся круп­ней­шее в Ев­ро­пе озе­ро тер­маль­но­го про­ис­хо­ж­де­ния – Хе­виз (ок. 0,5 км2), у ко­то­ро­го рас­по­ло­жен баль­не­ог­ря­зе­вый ку­рорт Хе­виз. В пре­де­лах низ­мен­но­сти Аль­фёльд рас­про­стра­не­ны мел­кие, час­то пе­ре­сы­хаю­щие со­лё­ные озё­ра. Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы В. со­став­ля­ют 104 км3, в осн. за счёт тран­зит­но­го сто­ка; во­до­обес­пе­чен­ность – ок. 10,5 тыс. м3 во­ды на 1 чел. в год. Для хо­зяйств. це­лей ис­поль­зу­ет­ся 7% вод­ных ре­сур­сов (из них 59% по­треб­ля­ют пром. пред­при­ятия, 32% идёт на ну­ж­ды с. х-ва, 9% – на ком­му­наль­но-бы­то­вое во­до­снаб­же­ние).

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. На рав­ни­нах В. пре­об­ла­да­ют чер­но­зё­мы, на низ­мен­но­сти Аль­фёльд встре­ча­ют­ся со­лон­це­ва­тые чер­но­зё­мы, со­лон­цы и со­лон­ча­ки; по до­ли­нам Ти­сы и Ду­ная – ал­лю­ви­аль­ные поч­вы. В гор­ных и хол­ми­стых рай­онах рас­про­стра­не­ны бу­ро­зё­мы и ренд­зи­ны. На зна­чительной тер­ри­то­рии поч­вы под­вер­же­ны ин­тен­сив­ной де­фля­ции, эро­зии и вто­рич­но­му за­со­ле­нию.

Рас­ти­тель­ный по­кров В. зна­чи­тель­но из­ме­нён че­ло­ве­ком, на б. ч. тер­ри­то­рии пре­об­ла­да­ет куль­тур­ная рас­ти­тель­ность (паш­ни, са­ды, ви­но­град­ни­ки и др.). Ле­са за­ни­ма­ют 19,9% тер­ри­то­рии В. Ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные (ду­бо­вые, гра­бо­во-бу­ко­вые и бу­ко­вые) ле­са рас­про­стра­не­ны в Сред­не­вен­гер­ских го­рах и на севе­ре В. с выс. 300–400 м. В го­рах Бёр­жёнь, Бюкк, Мат­ра на выс. 800–1000 м встре­ча­ют­ся со­сно­вые и ело­во-пих­то­вые ле­са. Ис­кусств. на­са­ж­де­ния (7,3% ле­со­покры­той пло­ща­ди), имею­щие важ­ное про­ти­во­эро­зи­он­ное и во­до­ох­ран­ное зна­че­ние, пред­став­ле­ны пре­им. по­сад­ка­ми то­по­лей и бе­лой ака­ции. До 1/4 ле­сов В. де­гра­ди­ру­ют под воз­дей­ст­ви­ем ки­слот­ных до­ж­дей. В вост. рай­онах В. (Хор­то­бадь) со­хра­ни­лись фраг­мен­ты ко­рен­ной рас­ти­тель­но­сти – пуш­ты, пред­став­лен­ные зла­ко­вы­ми, гл. обр. ко­выль­ны­ми с при­ме­сью раз­но­тра­вья, сте­пя­ми в со­че­та­нии с ро­ща­ми из ду­бов, бе­рё­зы с уча­ст­ка­ми мож­же­вель­ни­ка и се­реб­ри­сто­го то­по­ля. В пре­де­лах низ­мен­но­сти Аль­фёльд встре­ча­ют­ся уча­ст­ки со­лон­ча­ко­вой рас­ти­тель­но­сти.

Фау­на В. на­счи­ты­ва­ет 83 ви­да мле­ко­пи­таю­щих, в т. ч. 9 ви­дов под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния. Рас­про­стра­не­ны зай­цы, ёж, по­ле­вые мы­ши, сус­ли­ки, ли­си­ца. В со­ста­ве ор­ни­то­фау­ны пре­об­ла­да­ют степ­ные и лес­ные пти­цы (жа­во­рон­ки, дроз­ды, дят­лы, со­вы и др.); на за­рос­ших тро­ст­ни­ком бе­ре­гах озёр и во­до­хра­ни­лищ гнез­дят­ся во­до­пла­ваю­щие и бо­лот­ные пти­цы, в т. ч. бе­лые ца­п­ли. Встре­ча­ет­ся 35 ви­дов зем­но­вод­ных и пре­смы­каю­щих­ся. В во­до­ёмах оби­та­ют су­дак, лещ, щу­ка и др.; по­все­ме­ст­но раз­во­дят кар­па.

В стра­не 236 ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий об­щей пл. 8,3 тыс. км2, в т. ч. нац. пар­ки Хор­то­бадь и Аг­те­лек, вклю­чён­ные в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

На­се­ле­ние

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния со­став­ля­ют венг­ры – 92,3% (2001, пе­ре­пись). Из эт­нич. мень­шинств В. боль­шая часть – цы­га­не (1,9%), нем­цы (0,6%), сло­ва­ки (0,2%), хор­ва­ты (0,2%), ру­мы­ны (0,1%); есть ук­ра­ин­цы, сер­бы, сло­вен­цы, по­ля­ки, гре­ки, бол­га­ры, ру­си­ны, ар­мя­не.

По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны на­се­ле­ние стра­ны по­сто­ян­но рос­ло (9,2 млн. чел. в 1949; 9,8 млн. чел. в 1960; 10,3 млн. чел. в 1970). С 1980 чис­лен­ность на­се­ле­ния В. по­сте­пен­но со­кра­ща­ет­ся. Гл. де­мо­гра­фич. про­бле­мы – низ­кая ро­ж­дае­мость (9,76 на 1000 жит. в 2005) и от­но­си­тель­но вы­со­кая смерт­ность (13,19 на 1000 жит.); по­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 1,32 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну. Мла­ден­че­ская смерт­ность 8,57 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных (2005). От­ри­ца­тель­ный ес­теств. при­рост на­се­ле­ния (–0,26%) не ком­пен­си­ру­ет­ся ми­грац. при­то­ком (ми­грац. саль­до 0,86 на 1000 жит., 2005). До­ля де­тей до 15 лет 15,8%, лиц тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15–64 го­да) 69,1%, по­жи­ло­го воз­рас­та (65 лет и стар­ше) 15,1%. В ср. на 100 жен­щин при­хо­дит­ся 91 муж­чи­на. Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 72,4 го­да (муж­чи­ны – 68,18, жен­щи­ны – 76,89 го­да).

Ср. плот­ность на­се­ле­ния 108,4 чел./км2 (2005). Наи­бо­лее гус­то за­се­лён сто­лич­ный ре­ги­он (в гор. аг­ло­ме­ра­ции Бу­да­пеш­та про­жи­ва­ет св. 1/4 нас. стра­ны). До­ля гор. на­се­ле­ния ок. 60%. Круп­ные го­ро­да (тыс. чел., 2006): Бу­да­пешт (с при­го­ро­да­ми 2578,5), Деб­ре­цен (204,4), Ми­школьц (178,7), Се­гед (159,8), Печ (155,9), Дьёр (128,9), Ньи­редь­ха­за (116,8), Кеч­ке­мет (105,8), Се­кеш­фе­хер­вар (103,7).

Все­го в эко­но­ми­ке за­ня­то 4,17 млн. чел. (2004), в сфе­ре ус­луг – 66,7% имею­щих ра­бо­ту (2002), в пром-сти и строи­тель­ст­ве – 27,1%, в сель­ском и лес­ном хо­зяй­ст­ве – 6,2%. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 5,9% эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го на­се­ле­ния стра­ны (2004).

Ре­ли­гия

Бо­лее по­ ло­ви­ны (ок. 51,9%) на­се­ле­ния В. – ка­то­ли­ки, ок. 15,9% – каль­ви­ни­сты, ок. 3% – лю­те­ра­не, ок. 2,6% – гре­ко­ка­то­ли­ки, ок. 1% – др. хри­сти­ан­ские кон­фес­сии, вклю­чая разл. про­тес­тант­ские де­но­ми­на­ции; ок. 11,1% нас. В. счи­та­ют се­бя в це­лом ве­рую­щи­ми (без стро­го оп­ре­де­лён­ной кон­фес­сио­наль­ной при­над­леж­но­сти) или от­но­сят се­бя к не­хри­сти­ан­ским или не­тра­ди­ци­он­ным кон­фес­си­ям; ок. 14,5% счи­та­ют се­бя не­ве­рую­щи­ми.

На тер­ри­то­рии В. на­хо­дят­ся: 4 ми­тро­по­лии (Эгер, Эс­тер­гом-Бу­да­пешт, Ка­ло­ча-Кеч­ке­мет, Вес­прем), 9 епар­хий, 1 тер­ри­то­ри­аль­ное аб­бат­ст­во (Пан­нон­халь­ма), 1 Эк­зар­хат ви­зант. об­ря­да (Ми­школьц), бо­лее 2220 при­хо­дов Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви; 1 епар­хия (Бу­да­пешт­ская и Вен­гер­ская; уч­ре­ж­де­на в 2000), вклю­чаю­щая 11 при­хо­дов Рус. пра­во­слав­ной церк­ви Моск. пат­ри­ар­ха­та; 1 епар­хия (Бу­дим­ская), имею­щая ок. 40 при­хо­дов Серб. пра­во­слав­ной церк­ви; дей­ст­ву­ют 18 при­хо­дов Рум. пра­во­слав­ной церк­ви, 2 при­хо­да Болг. пра­во­слав­ной церк­ви, 2 при­хо­да Австр. ми­тро­по­лии Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та. На тер­ри­то­рии В. на­хо­дят­ся: 4 цер­ков­ных ок­ру­га про­тес­тант­ской Ре­фор­мат­ской церк­ви (дей­ст­ву­ют ок. 1200 при­хо­дов); 2 цер­ков­ных ок­ру­га Еван­ге­ли­че­ско-лю­те­ран­ской церк­ви (ок. 320 при­хо­дов); дей­ст­ву­ют бо­лее 70 при­хо­дов Венг. ме­то­ди­ст­ской церк­ви; су­ще­ст­ву­ют не­мно­го­числ. пя­ти­де­сят­ни­че­ские об­щи­ны, об­щи­ны ад­вен­ти­стов седь­мо­го дня, мор­мо­нов, сви­де­те­лей Ие­го­вы, бо­го­ми­лов, уни­та­ри­ев, а так­же при­хо­ды Но­во­апо­столь­ской церк­ви.

На­ча­ло хри­стиа­ни­за­ции В. от­но­сит­ся к сер. 10 в., ко­гда хри­сти­ан­ст­во на­ча­ло рас­про­стра­нять­ся в Тран­силь­ва­нии, пре­им. под влия­ни­ем греч. мис­сио­не­ров.

Кон­сти­ту­ция В., при­ня­тая в 1989, а так­же За­кон о сво­бо­де ве­ро­ис­по­ве­да­ния и сво­бо­де со­вес­ти и За­кон о церк­ви (оба при­ня­ты в 1990) га­ран­ти­ру­ют сво­бо­ду со­вес­ти и про­воз­гла­ша­ют от­де­ле­ние церк­ви от гос-ва, ус­та­нав­ли­ва­ют ра­вен­ст­во прав пред­ста­ви­те­лей всех ре­лиг. кон­фес­сий.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Тер­ри­то­рия Венг­рии с древ­ней­ших вре­мён до кон. 10 в. Древ­ней­шие па­мят­ни­ки в В. от­но­сят­ся к ниж­не­му па­лео­ли­ту (Вер­теш­сёл­леш и др.). В сред­нем па­лео­ли­те В. вы­де­ля­ют 4 ста­дии: ти­пич­ный му­стье куль­ту­ры Ва­бо­ни­ан, му­стье Ле­вал­луа, Ша­рен­ть­ен-Ян­ко­ви­чи­ен, ран­ний Се­лет; в верх­нем – три: Гра­ветт, раз­ви­тый Се­лет – Оринь­як и Мад­лен. В ме­зо­ли­те В. вы­де­ля­ют фа­зы Яс­бе­рень и Яс­те­лек, по­след­няя от­час­ти син­хрон­на на­ча­лу не­оли­та .

Про­из­во­дя­щее хо­зяй­ст­во на тер­ри­то­рии В. рас­про­стра­ня­ет­ся с 7-го тыс. до н. э. в ре­зуль­та­те влия­ний с Бал­кан. В юж. В. ран­ний не­олит пред­став­лен куль­ту­рой Кё­рёш (см. Стар­че­во). Под её воз­дей­ст­ви­ем в зап. В. по­сле пе­ре­ход­но­го пе­рио­да Бич­ке скла­ды­ва­ет­ся За­ду­най­ская груп­па ли­ней­но-лен­точ­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры, а в вост. В., по­сле пе­ре­ход­но­го пе­рио­да Сат­мар, – куль­ту­ра аль­фёльд­ской ли­ней­ной ке­ра­ми­ки. Эти тра­ди­ции про­дол­жа­лись и в сред­нем нео­ли­те: в зап. В. – куль­ту­рой Же­лиз («ке­ра­ми­ки нот­ных зна­ков»), в сев.-вост. В. – куль­ту­рой Ти­са­доб, об­ра­зо­вав­ши­ми­ся из неё куль­ту­ра­ми Бюкк и рас­пис­ной ке­ра­ми­ки Сат­мар, в Ср. По­ти­сье – куль­ту­рой рас­пис­ной ке­ра­ми­ки Эс­тар, на юго-вос­то­ке В. – груп­пой Са­каль­хат; в до­ли­не р. Ма­рош поя­ви­лись па­мят­ни­ки куль­ту­ры Вин­ча А. Их тра­ди­ции про­сле­жи­ва­ют­ся и в позд­нем не­о­ли­те. В зап. В., по­сле пе­ре­ход­но­го пе­рио­да Со­пот-Бич­ке, рас­про­стра­ня­лась лен­дель­ская куль­ту­ра, в вост. В. (с се­ве­ра на юг) – куль­ту­ры Чёс­ха­лом, Хер­пай, Ти­са. Про­дол­же­ни­ем групп Ти­са и Чёс­ха­лом яв­ля­ют­ся куль­ту­ры Ти­са­поль­гар (ран­ний энео­лит) и Бод­рог­ке­ре­стур (сред­ний эне­о­лит). В Зап. В. под внеш­ним влия­ни­ем об­ра­зу­ют­ся куль­ту­ры Ла­си­нья – Ба­ла­тон, ке­ра­ми­ки фур­хен­штих I и II. В позд­нем эне­о­ли­те поч­ти весь Кар­пат­ский бас­сейн за­ня­ла ба­ден­ская куль­ту­ра, лишь вос­точ­нее Ти­сы из­вест­ны па­мят­ни­ки ям­ной куль­ту­ры.

На­ча­ло брон­зо­во­го ве­ка в В. да­ти­ру­ет­ся при­бли­зи­тель­но 2800, окон­ча­ние – 800 до н. э. Наи­бо­лее ран­няя куль­ту­ра этой эпо­хи – Ву­че­дол в юго-вост. В., на ос­таль­ных тер­ри­то­ри­ях – куль­ту­ра Ма­ко. Позд­нее под влия­ни­ем с юга в зап. В. сло­жи­лась куль­ту­ра Шо­модь­вар – Вин­ков­ци, в сред­ней В. – На­дьрев, в сев.-вост. – Нир­шег, на се­ве­ре про­дол­жа­ла су­ще­ст­во­вать Ма­ко. За­тем в зап. В. рас­про­стра­ни­лась ско­то­водч. ко­ло­ко­ло­вид­ных куб­ков куль­ту­ра, в до­ли­не Ма­ро­ша – груп­па Обе­ба-Пит­ва­рош, свя­зан­ная с юж. куль­ту­ра­ми. На сле­дую­щем эта­пе в зап. В. про­дол­жа­ло су­ще­ст­во­вать ско­то­водч. хо­зяй­ст­во – куль­ту­ра Ки­ша­пош­таг, в до­ли­не Ду­ная и вос­точ­нее рас­про­стра­ни­лось хо­зяй­ст­во, ос­но­ван­ное на ин­тен­сив­ном зем­ле­де­лии пе­ред­неа­зи­ат­ско­го и бал­кан­ско­го кру­га, с чем свя­за­но по­яв­ле­ние тел­лей куль­тур На­дьрев, Перь­я­мош, Хат­ван, От­то­мань и про­дол­жаю­щих их тра­ди­ции (кро­ме На­дьрев) куль­тур Ва­тья, Фю­зе­ша­бонь, Дью­ла­вар­шад. Од­но­вре­мен­но в зап. В. рас­про­стра­ни­лась куль­ту­ра ке­ра­ми­ки с ме­ло­вой ин­кру­ста­ци­ей. С кон. сред­не­го брон­зо­во­го ве­ка раз­ви­тие на тер­ри­то­рии В. оп­ре­де­ля­ли в осн. ми­гра­ции с за­па­да, при­вед­шие к куль­тур­ной уни­фи­ка­ции. В позд­нем брон­зо­вом ве­ке кур­ган­ных по­гре­бе­ний куль­ту­ра за­ни­ма­ет зап. В. и зап. часть Аль­фёль­да, вос­точ­нее об­ра­зо­ва­лись груп­па Хай­ду­ба­гош, куль­ту­ры Едек и Пи­линь. В кон­це брон­зо­во­го ве­ка зап. В. вхо­ди­ла в аре­ал по­гре­баль­ных урн куль­ту­ры по­лей, в сев. В. рас­про­стра­ни­лась куль­ту­ра Кия­ти­це, в вост. В. – Га­ва.

На­ча­ло ран­не­го же­лез­но­го ве­ка в зап. В. пред­став­ле­но куль­ту­рой Галь­штат, а в вос­точ­ной – па­мят­ни­ка­ми т. н. пред­скиф­ско­го и скиф­ско­го пе­рио­дов (8–4 вв.), от­ра­жаю­щи­ми неск. волн влия­ния куль­тур Вост. Ев­ро­пы на ме­ст­ные груп­пы. В зап. В. с кон. 5 в. из­вест­ны отд. на­ход­ки, за­тем – мо­гиль­ни­ки и по­се­ле­ния куль­ту­ры Ла­тен, сви­де­тель­ст­вую­щие о про­ник­но­ве­нии кель­тов, час­тич­но по­ко­рив­ших или по­тес­нив­ших ме­ст­ные груп­пы ил­ли­рий­цев-пан­нон­цев. К кон. 1-го тыс. к за­па­ду от Ду­ная из­вест­ны пле­ме­на бой­ев, тев­ри­сков, аза­лов, ара­ви­сков, гер­ку­ниа­тов, к вос­то­ку – озов, ко­ти­нов, анар­ци­ев. В сер. 1 в. до н. э. да­ки Бу­ре­би­сты за­ня­ли тер­ри­то­рию Аль­фёль­да.

К сер. 1 в. н. э. зем­ли до Ср. Ду­ная во­шли в со­став Рим. им­пе­рии, и зап. В. ста­ла ча­стью пров. Пан­но­ния. Вслед за во­ен. ок­ку­па­ци­ей (ла­ге­ря ле­гио­нов в Бри­ге­цио и Ак­вин­ке) бы­ли ос­но­ва­ны ко­ло­нии и му­ни­ци­пии (Ара­бо­на, Ак­винк, Ин­тер­ци­за, Гор­си­ум, Са­ва­рия, Скар­бан­ция, Со­пиа­не и др.), ме­ст­ное кельт. и ил­ли­рий­ское на­се­ле­ние бы­ло ор­га­ни­зо­ва­но в осо­бые ок­ру­га (civitates peregrinae). Имп. Тра­ян раз­де­лил Пан­но­нию на Ниж­нюю (сто­ли­ца – Ак­винк) и Верх­нюю (сто­ли­ца – Кар­нунт). Пан­но­ния на­хо­ди­лась под по­сто­ян­ной уг­ро­зой со­се­дей: гер­ман­цев с се­ве­ра и сар­ма­тов с вос­то­ка; осо­бен­но она по­стра­да­ла в хо­де мар­ко­ман­ских войн. 3 в. – пе­ри­од эко­но­ми­че­ско­го и куль­тур­но­го рас­цве­та про­вин­ции. В хо­де административных ре­форм кон. 3 в. тер­ри­то­рия В. во­шла в со­став про­вин­ций Пан­но­ния-При­ма (сто­ли­ца – Са­ва­рия), Пан­но­ния-Ва­ле­рия (Со­пиа­не), Пан­но­ния-Се­кун­да (Сир­мий), Пан­но­ния-Са­вия (Сис­ция). Тра­ди­ции ро­ма­ни­зи­ро­ван­но­го на­се­ле­ния про­дол­жа­ли раз­ви­вать­ся и по­сле то­го, как ре­аль­ная власть Римской им­пе­рии на тер­ри­то­рии В. окон­чи­лась в кон. 4 – нач. 5 вв.

В нач. 1 в. вос­точ­нее Ду­ная по­се­ли­лись сар­мат­ские пле­ме­на язы­гов, позд­нее – рок­со­ла­нов и ала­нов; в кон. 2 в. в сев.-вост. В. поя­ви­лись ван­да­лы, к се­ве­ру от Бу­да­пеш­та – ква­ды. С по­след­ней четв. 4 в. их отд. груп­пи­ров­ки рас­се­ля­лись в про­вин­ци­ях как фе­де­ра­ты. В этом ка­че­ст­ве на тер­ри­то­рии зап. В. в 409 (или 420-х гг.) поя­ви­лись и от­ря­ды гун­нов, в ито­ге к сер. 5 в. вся тер­ри­то­рия В. во­шла в со­став их дер­жа­вы (сто­ли­ца Ат­ти­лы на­хо­ди­лась в Аль­фёль­де). По­сле рас­па­да гунн­ской дер­жа­вы боль­шую часть зап. В. кон­тро­ли­ро­ва­ли герм. пле­ме­на ски­ров и ост­го­тов, по­сле пе­ре­се­ле­ний 526/527 и 546, до 568 – лан­го­бар­дов. В По­ти­сье со 2-й пол. 5 в. сло­жи­лось гос-во ге­пи­дов. По­сле его раз­гро­ма в 567 на тер­ри­то­рии В. поя­ви­лись ава­ры, сфор­ми­ро­вал­ся Авар­ский ка­га­нат. Не позд­нее 2-й пол. 6 в. на тер­ри­то­рию В. про­ник­ли слав. груп­пи­ров­ки.

В 796 Авар­ский ка­га­нат был раз­гром­лен Кар­лом I Ве­ли­ким, зап. В. по­став­ле­на в за­ви­си­мость от Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва. В 9 – нач. 10 вв. зем­ли в сред­нем По­ду­на­вье вхо­ди­ли в со­став Ве­ли­ко­морав­ской дер­жа­вы, Бла­тен­ско­го кня­же­ст­ва. С 896 в них на­ча­ли втор­гать­ся пле­ме­на ко­чев­ни­ков-венг­ров во гла­ве с во­ж­дём Ар­па­дом, про­ис­хо­дит т. н. Об­ре­те­ние ро­ди­ны венг­ра­ми. В 906, раз­гро­мив Ве­ли­ко­мо­рав­скую дер­жа­ву, они по­се­ли­лись ме­ж­ду ре­ка­ми Ти­са и Ду­най, а так­же в За­ду­на­вье и ста­ли со­вер­шать гра­би­тель­ские на­бе­ги на Гер­ма­нию, Сев. Ита­лию, Ви­зан­тию. Пре­дел венгерской экс­пан­сии был по­ло­жен в сер. 10 в. На­го­ло­ву раз­гром­лен­ные в Лех­ской бит­ве 955 (близ Аугс­бур­га) герм. имп. От­то­ном I Ве­ли­ким, венг­ры от­ка­за­лись от даль­ней­ших за­вое­ва­ний и окон­ча­тель­но осе­ли в сред­нем По­ду­на­вье.

Во 2-й пол. 10 в. на тер­ри­то­рии, за­се­лён­ной венг­ра­ми, воз­ник­ло неск. кня­жеств, ко­то­рые воз­глав­ля­ли Ге­за (из ди­на­стии Ар­па­дов), Коп­пань, Дью­ла, Ай­тонь. В это же вре­мя на­ча­лась хри­стиа­ни­за­ция венг­ров ви­зант. и зап. мис­сио­не­ра­ми, по­сте­пен­но до­ми­ни­рую­щие по­зи­ции за­ня­ла Зап. цер­ковь. При­няв ок. 973 хри­сти­ан­ст­во и за­клю­чив сою­зы с герм. им­пе­ра­то­ром и герм. князь­я­ми, Ге­за до­бил­ся ли­ди­рую­ще­го по­ло­же­ния в В. и обес­пе­чил пе­ре­ход вла­сти в 997 к сво­ему сы­ну Иш­тва­ну.

Вен­гер­ское ко­ро­лев­ст­во (1001–1526). В 1000 (1001) Иш­тван стал пер­вым венг. ко­ро­лём (взо­шёл на пре­стол под име­нем Иш­тва­на I). К 1018 он за­вер­шил объ­еди­не­ние венг. зе­мель под сво­ей вла­стью. По­ли­тич. и адм. ре­фор­мы, за­ко­но­дат. дея­тель­ность Иш­тва­на I зна­ме­но­ва­ли окон­ча­ние про­цес­са фео­да­ли­за­ции. В прав­ле­ние Лас­ло I (1077–95) и Каль­ма­на (1095–1116) Венг. ко­ро­лев­ст­во зна­чи­тель­но рас­ши­ри­лось. В его со­став во­шли (и ос­та­ва­лись до 1918) Хор­ват­ское ко­ро­лев­ст­во, вклю­чая Дал­ма­цию, и Сло­ва­кия. При их пре­ем­ни­ках борь­ба за власть и не­уда­чи во внеш­ней по­ли­ти­ке соз­да­ли уг­ро­зу внутр. един­ст­ву ко­ро­лев­ст­ва. Ко­роль Бе­ла III (1172–96), при ко­то­ром В. пе­ре­жи­ла но­вый подъ­ём, сло­мил внутр. оп­по­зи­цию и уп­ро­чил ко­ро­лев­скую власть.

В нач. 13 в. В. всту­пи­ла в пе­ри­од фе­о­дальной раз­дроб­лен­но­сти. Уси­ли­лась власть маг­на­тов. Зо­ло­тая бул­ла 1222 ко­ро­ля Эн­д­ре II (1205–35), рег­ла­мен­ти­ро­вав при­ви­ле­гии дво­рян, да­ла им пра­во со­про­тив­ле­ния ко­ро­лю, ес­ли он на­ру­шал их пра­ва. Ос­лаб­ле­ние В. сде­лало её лёг­кой до­бы­чей для мон­го­ло-та­тар в 1241–42. Бе­ла IV (1235–70), вос­ста­но­вив­ший стра­ну, про­во­дил по­ли­ти­ку ко­ло­ни­за­ции, при­гла­шая на опус­тев­шие зем­ли нем­цев, сла­вян, вла­хов, под­дер­жи­вал го­ро­да, пре­дос­тав­ляя им пра­во са­мо­управ­ле­ния. При его пре­ем­ни­ках уси­ли­лась борь­ба за власть, ко­ро­ли не мог­ли по­ло­жить ко­нец се­па­ра­тиз­му ба­ро­нов, государствен­ный ап­па­рат фак­ти­че­ски пе­ре­стал функ­цио­ни­ро­вать.

По­сле пре­се­че­ния в 1301 ди­на­стии Ар­па­дов венг. маг­на­ты, стре­мясь со­хра­нить ли­ди­рую­щее по­ли­тич. по­ло­же­ние, из­би­ра­ли ко­ро­ля­ми ино­зем­цев. В 1308 пре­стол за­нял пред­ста­ви­тель Ан­жуй­ской ди­на­стии Карл Ро­берт. Он пре­кра­тил феод. меж­до­усо­би­цы, ук­ре­пил ко­ро­лев­скую власть, обес­пе­чив её по­сто­ян­ны­ми до­хо­да­ми и, вер­нув за­хва­чен­ные маг­на­та­ми до­ме­ни­аль­ные зем­ли, спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию го­ро­дов, по­ло­жил на­ча­ло гор­но­му де­лу, по­кро­ви­тель­ст­во­вал ме­ж­ду­нар. тор­гов­ле. При нём бы­ли за­ло­же­ны юри­дич. ос­но­вы кре­по­ст­но­го пра­ва. Его сын Лай­ош I Ве­ли­кий (1342–82) вёл ак­тив­ную внеш­нюю по­ли­ти­ку, ре­ор­га­ни­зо­вал су­деб­ную сис­те­му и ко­ро­лев­скую кан­це­ля­рию, уре­гу­ли­ро­вал зе­мель­ные от­но­ше­ния ме­ж­ду ко­ро­ной и дво­ря­на­ми, при нём фак­ти­че­ски за­вер­шил­ся про­цесс за­кре­по­ще­ния кре­сть­ян. В 1370–82 су­ще­ст­во­ва­ла поль­ско-венг. уния. По­сле смер­ти Лай­о­ша I в ре­зуль­та­те борь­бы груп­пи­ро­вок маг­на­тов (т. н. лиг ба­ро­нов) ко­ро­на дос­та­лась Жиг­мон­ду I Люк­сем­бур­гу (1387–1437; имп. Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии Си­гиз­мунд I). По­те­ря ко­ро­лём ста­ту­са са­мо­го бо­га­то­го зем­ле­вла­дель­ца и кон­цен­тра­ция зе­мель и бо­гатств в ру­ках маг­на­тов на­дол­го из­ме­ни­ли рас­ста­нов­ку по­ли­тич. сил в В. При Жиг­мон­де про­ис­хо­ди­ли вос­ста­ния маг­на­тов, а в 1401 он был аре­сто­ван ли­гой. Стре­мясь при под­держ­ке го­ро­дов и церк­ви ук­ре­пить свою власть, он ре­ор­га­ни­зо­вал гос. ап­па­рат, изы­мая адм.-гос. де­ла из ве­де­ния ба­ро­нов и пе­ре­да­вая их «осо­бым со­вет­ни­кам» из пре­дан­ных ему сред­них дво­рян. Из­бра­ние Жиг­мон­да чеш. ко­ро­лём втя­ну­ло В. в гу­сит­ские вой­ны. Соз­дан­ная Жиг­мон­дом сис­те­ма обо­ро­ны про­тив поя­вив­ших­ся вбли­зи гра­ниц В. ту­рок по­зво­ли­ла на сто­ле­тие за­дер­жать их на­сту­п­ле­ние. При пре­ем­ни­ках Жиг­мон­да I, ко­гда про­дол­жи­лась борь­ба ба­рон­ских лиг (1437–57), В. ста­ла со­слов­ной мо­нар­хи­ей. За­ко­но­дат. власть при­над­ле­жа­ла ко­ро­лю, а так­же маг­на­там и дво­ря­нам, ко­то­рые офи­ци­аль­но офор­ми­ли (1440) при­ви­ле­гию из­бра­ния ко­ро­ля. Бы­ли рег­ла­мен­ти­ро­ва­ны дея­тель­ность и со­став Гос. со­б­ра­ния: с 1439 в нём ста­ли уча­ст­во­вать так­же дво­ря­не; го­ро­жа­не прак­ти­че­ски не име­ли дос­ту­па к гос. вла­сти. Ре­гент (1446–52) при ма­ло­лет­нем Лас­ло V тран­силь­ван­ский маг­нат Янош Хунь­я­ди, вы­дви­нув­ший­ся в хо­де борь­бы лиг, про­вёл ряд ус­пеш­ных по­хо­дов про­тив ту­рок, в т. ч. одер­жал по­бе­ду в Бел­град­ской бит­ве 1456. Из­бран­ный ко­ро­лём при под­держ­ке сред­не­го дво­рян­ст­ва сын Яно­ша Мать­яш Хунь­я­ди (1458–90) до­бил­ся ук­ре­п­ле­ния лич­ной вла­сти, цен­тра­ли­зо­вал гос. управ­ле­ние, под­нял до­хо­ды ко­ро­ны, соз­дал по­сто­ян­ную ар­мию на­ём­ни­ков. В пе­ри­од его прав­ле­ния ве­лись ус­пеш­ные вой­ны с тур­ка­ми и со­сед­ни­ми стра­на­ми – Че­хи­ей, Ав­ст­ри­ей. По­сле смер­ти Мать­я­ша маг­на­ты ук­ре­пи­ли своё эко­но­мич. и по­ли­тич. мо­гу­ще­ст­во. Из­бран­ный ими на пре­стол Улас­ло II Ягел­лон (чеш. ко­роль Вла­ди­слав II; до 1526 су­ще­ст­вова­ла пер­со­наль­ная чеш.-венг. уния) под­пи­сал пред­вы­бор­ные ка­пи­ту­ля­ции, чем ос­ла­бил свои по­зи­ции в про­ти­во­стоя­нии с маг­на­та­ми. Ста­биль­ное по­ло­же­ние В. в прав­ле­ние Улас­ло II Ягел­ло­на (1490–1516) бы­ло дос­тиг­ну­то по­сле то­го, как маг­на­ты ус­та­но­ви­ли свой кон­троль над все­ми гос. ин­сти­ту­та­ми: ко­ро­лев­ский со­вет и канц­лер управ­ля­ли стра­ной, не встре­чая про­ти­во­дей­ст­вия со сто­ро­ны ко­ро­ля. Про­ис­хо­див­ший в кон. 15 в. сре­ди дво­рян про­цесс рас­слое­ния был за­кре­п­лён ре­ше­ния­ми Гос. со­б­ра­ния 1498. Сред­не­по­ме­ст­ное дво­рян­ст­во, ра­зо­ряв­шее­ся из-за пе­ре­хо­дов кре­сть­ян к круп­ным зем­ле­вла­дель­цам, те­ря­ло воз­мож­ность уча­ст­во­вать в ра­бо­те выс­ших ор­га­нов вла­сти. На­блю­дав­шие­ся во 2-й пол. 15 в. на­ту­ра­ли­за­ция рен­ты и уве­ли­че­ние бар­щи­ны, а так­же за­пре­ще­ние вы­во­да кре­сть­ян но­вы­ми вла­дель­ца­ми вы­зва­ли До­жи Дьёр­дя вос­ста­ние 1514. В 1514 Гос. со­б­ра­ние уза­ко­ни­ло «веч­ную за­ви­си­мость» кре­сть­ян и за­пре­ти­ло им иметь ору­жие. При Лай­о­ше II Ягел­ло­не (1516–1526) бес­си­лие ко­ро­лев­ской вла­сти, уте­ря бое­спо­соб­но­сти ар­ми­ей при от­сут­ст­вии по­мо­щи от др. ев­роп. го­су­дарств при­ве­ли к ка­та­ст­ро­фич. по­ра­же­нию от ту­рок в Мо­хач­ской бит­ве 1526, где по­гиб ко­роль. В 1541 тур. вой­ска за­хва­ти­ли сто­ли­цу В. – Бу­ду. Венг­рия под вла­стью Габс­бур­гов. В 1526 од­но­вре­мен­но бы­ло из­бра­но два ко­ро­ля – тран­силь­ван­ский вое­во­да Я. За­пой­яи, ко­то­ро­го под­дер­жи­ва­ла т. н. нац. пар­тия, и австр. эрц­гер­цог Фер­ди­нанд I Габс­бург, став­ший так­же чеш. ко­ро­лём. До 1541 на фо­не тур. экс­пан­сии в В. шла гражд. вой­на. В ито­ге Зап. В. и Хор­ва­тия в со­ста­ве Венг. ко­ро­лев­ст­ва ока­за­лись под вла­стью Фер­ди­нан­да I, Вост. В. с Бу­дой по­па­ла под власть Пор­ты (Бу­дай­ский па­ша­лык), Тран­силь­ва­ния и Пар­ци­ум (За­ти­сье) об­ра­зо­ва­ли Тран­силь­ван­ское кн-во под сю­зе­ре­ни­те­том тур. сул­та­на.

Венг. ко­ро­лев­ст­во во­шло в соз­дан­ное Габс­бур­га­ми мно­го­на­цио­наль­ное гос-во, вклю­чив­шее так­же Ав­ст­рию и Че­хию. Фер­ди­нанд I (1526–64), Мак­си­ми­ли­ан II (1564–76) и Ру­дольф II Габс­бург (1576–1608) про­во­ди­ли цен­тра­ли­за­тор­скую и уни­фи­ка­тор­скую по­ли­ти­ку, стре­ми­лись, сло­мив мо­гу­ще­ст­во со­сло­вий, уси­лить власть мо­нар­ха за счёт со­слов­но-пред­ста­вит. уч­ре­ж­де­ний. С кон. 16 в. Габс­бур­ги про­во­ди­ли по­ли­ти­ку Контр­ре­фор­ма­ции в са­мой жё­ст­кой фор­ме. В от­вет про­ка­тил­ся ряд ан­ти­габс­бург­ских вы­сту­п­ле­ний со­сло­вий в разл. час­тях их вла­де­ний. В ре­зуль­та­те ус­пе­хов ан­ти­габс­бург­ско­го дви­же­ния под рук. И. Боч­каи (1604–06) был под­пи­сан Вен­ский мир 1606, га­ран­ти­ро­вав­ший рав­но­пра­вие про­тес­тан­тов с ка­то­ли­ка­ми и пре­ду­смат­ри­вав­ший ме­ры по ук­ре­п­ле­нию со­слов­но­го са­мо­управ­ле­ния. Кон­фе­де­ра­ция 1608–1609 венг., мо­рав­ских, австр. со­сло­вий про­тив Ру­доль­фа II за­ста­ви­ла ко­ро­ля Мат­тиа­са II (1608–18) вы­пол­нить их осн. тре­бо­ва­ния. Круп­ные ан­ти­габс­бург­ские дви­же­ния в 1-й пол. 17 в. воз­гла­ви­ли тран­силь­ван­ские кня­зья Га­бор Бет­лен, Ра­ко­ци Дьёрдь I.

Вой­ны с Тур­ци­ей, про­дол­жав­шие­ся до кон. 17 в., на­кла­ды­ва­ли от­пе­ча­ток на внутр. раз­ви­тие В. и от­но­ше­ния с Габс­бур­га­ми. Мир­ные до­го­во­ры 1547 и 1568 за­вер­ши­ли пер­вый этап войн в поль­зу Пор­ты и ус­та­но­ви­ли по­до­бие гра­ни­цы. Венг­ры по­те­ря­ли Бу­ду, Се­кеш­фехер­вар, Эс­тер­гом и др. круп­ные цен­тры. Вой­на 1593–1606 в це­лом так­же за­вер­ши­лась в поль­зу Ос­ман­ской им­пе­рии, при этом Жит­ва­то­рок­ский мир 1606 соз­дал сис­те­му не­ко­то­ро­го рав­но­ве­сия сил, про­су­ще­ст­во­вав­шую до 1660-х гг. Во­ен. столк­но­ве­ния кон. 1640–50-х гг. пе­ре­рос­ли в вой­ну 1663–64. Не­смот­ря на по­бе­ды ав­ст­ро-венг. войск, Ваш­вар­ский мир 1664 за­кре­пил при­об­ре­те­ния сул­та­на в В. и Тран­силь­ва­нии. Не­до­воль­ст­во венг­ров внутр. по­ли­ти­кой Габс­бур­гов, раз­оча­ро­ва­ние ус­ло­вия­ми Ваш­вар­ско­го ми­ра спо­соб­ст­во­ва­ли воз­ник­но­ве­нию т. н. за­го­во­ра Ф. Веш­ше­ле­ньи (1666–70). За­го­вор­щи­ки из чис­ла венг. и хорв. маг­на­тов хо­те­ли сверг­нуть власть Габс­бур­гов и пре­вра­тить Венг. ко­ро­лев­ст­во в по­до­бие Тран­силь­ван­ско­го кн-ва (во гла­ве с венг. маг­на­том, при­зна­вав­шим сю­зе­ре­ни­тет Пор­ты), рас­счи­ты­вая на по­мощь иностр. дер­жав (Фран­ции, Ве­не­ции, Пор­ты). По­сле ли­к­ви­да­ции за­го­во­ра ко­роль Лео­польд I (1657–1705) соз­дал (1673) но­вый ор­ган вла­сти – гу­бер­ни­ум, ог­ра­ни­чив­ший венг. со­слов­ное управ­ле­ние, ввёл в стра­ну круп­ные нем. от­ря­ды и уда­лил из гар­ни­зо­нов зна­чит. часть венг­ров. Б. ч. уво­лен­ных, мел­кие дво­ря­не, бег­лые кре­сть­я­не со­ста­ви­ли ар­мию «ски­таль­цев», ба­зи­ро­вав­шую­ся в Тран­силь­ва­нии и в по­гра­нич­ных об­лас­тях. Воз­гла­вив­ший дви­же­ние в 1678 И. Тё­кёй со свои­ми сто­рон­ни­ка­ми – ку­ру­ца­ми при под­держ­ке ос­ма­нов за­хва­тил 13 сев.-вост. венг. ко­ми­та­тов и об­ра­зо­вал там (1682) вас­саль­ное от Тур­ции кня­же­ст­во, су­ще­ст­во­вав­шее до 1685. Ус­пе­хи ку­ру­цев и ос­лож­не­ние ме­ж­ду­нар. по­ло­же­ния Габс­бур­гов вы­ну­ди­ли их пой­ти на ус­туп­ки со­сло­ви­ям и вос­ста­но­вить (1681) дей­ст­вие Гос. со­б­ра­ния. В хо­де вой­ны с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей 1683–99, в ко­то­рой на сто­ро­не Габс­бур­гов вы­сту­пи­ли Поль­ша, Ве­не­ция, а с 1686 и Рос­сия, в 1686 бы­ла ос­во­бо­ж­де­на Бу­да, а за­тем и всё сред­нее По­ду­на­вье. Кар­ло­виц­кий мир 1699 за­кре­пил за Габс­бур­га­ми б. ч. тер­ри­то­рии В., Тран­силь­ва­нию, Хор­ва­тию. В 1687 Гос. со­б­ра­ние при­зна­ло на­следств. власть Габс­бур­гов в Венг. ко­ро­лев­ст­ве и от­ка­за­лось от «пра­ва со­про­тив­ле­ния», да­ро­ван­но­го Зо­ло­той бул­лой 1222. Под влия­ни­ем ан­ти­габс­бург­ско­го дви­же­ния 1703–1711 во гла­ве с Ра­ко­ци Фе­рен­цем II в 1707 Гос. со­б­ра­ние объ­я­ви­ло о низ­ло­же­нии Габс­бур­гов. За­клю­чён­ный по­сле се­рии во­ен. не­удач пов­стан­цев Сат­мар­ский мир 1711 обя­зал Габс­бур­гов со­блю­дать пра­ва и сво­бо­ды В., уси­ли­вая при этом по­зи­ции ко­ро­ля.

Праг­ма­ти­че­ская санк­ция 1713, из­дан­ная имп. Кар­лом VI (венг. ко­роль Карл III, 1711–40), бы­ла при­зна­на В. на Гос. со­б­ра­нии 1722–23; од­но­вре­мен­но под­твер­ждал­ся ав­то­ном­ный ста­тус В. Став­шая венг. ко­ро­ле­вой Ма­рия Те­ре­зия (1740–80) при ак­тив­ной по­мо­щи венг­ров ут­вер­ди­ла за со­бой пра­ва на вла­де­ния Габс­бур­гов и вер­ну­ла мо­нар­хии по­зи­ции ве­ли­кой дер­жа­вы. Осу­ще­ст­в­ляв­шие­ся Ма­ри­ей Те­ре­зи­ей и Ио­си­фом II (1780–1790) ре­фор­мы в ду­хе про­све­щён­но­го аб­со­лю­тиз­ма име­ли це­лью цен­тра­ли­за­цию управ­ле­ния, мо­дер­ни­за­цию эко­но­ми­ки и со­ци­аль­ных от­но­ше­ний. Кре­сть­ян­ская ре­фор­ма 1767 уре­гу­ли­ро­ва­ла феод. по­вин­но­сти, ре­фор­ма об­ра­зо­ва­ния 1777 за­ло­жи­ла ос­но­вы свет­ско­го об­ра­зо­ва­ния в В., бы­ла ос­лаб­ле­на цен­зу­ра. В стра­не на­ча­ли из­да­вать­ся га­зе­ты и жур­на­лы на нем., венг., сло­вац. язы­ках («Magуar Hí r­mondó », «Pressburger Zeitung», «Ma­gyar Museum», «Pressburské noviny»). При Ма­рии Те­ре­зии в В. бы­ли ос­но­ва­ны пер­вые ма­ну­фак­ту­ры, в 1780-х гг. их бы­ло уже око­ло ста. Иосиф II по­кро­ви­тель­ст­во­вал ма­ну­фак­ту­рам, из­дал (1781) за­кон о ве­ро­тер­пи­мо­сти, пре­до­ста­вив­ший не­ка­то­ли­кам дос­туп к гос. долж­но­стям и пре­кра­тив­ший дис­кри­ми­на­цию ев­ре­ев, от­ме­нил кре­по­ст­ное пра­во (1785; вос­ста­нов­ле­но, од­на­ко, пос­ле его смер­ти), уп­разд­нил боль­шое ко­ли­че­ст­во мо­на­сты­рей и ор­де­нов. Вме­сте с тем, про­во­дя по­ли­ти­ку аб­со­лю­ти­ст­ской цен­тра­ли­за­ции, Ио­сиф II по­пы­тал­ся унич­то­жить венг. са­мо­управ­ле­ние. Он от­ка­зал­ся ко­ро­но­вать­ся венг. ко­ро­ной св. Иш­тва­на и пе­ре­вёз её в Ве­ну, пе­ре­стал со­зы­вать Гос. со­б­ра­ние, ли­к­ви­ди­ро­вал (1785) ко­ми­тат­скую сис­те­му, про­во­дил по­ли­ти­ку гер­ма­ни­за­ции, в т. ч. во всех гос. уч­ре­ж­де­ни­ях бы­ло вве­де­но де­ло­про­из­вод­ст­во на нем. язы­ке.

Под влия­ни­ем Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции 18 в. оп­по­зиц. дво­рян­ст­во раз­ра­бо­та­ло план низ­ло­же­ния Габс­бур­гов и из­бра­ния ко­ро­лём гер­цо­га Кар­ла Ав­гу­ста Вей­мар­ско­го. В янв. 1790 Ио­сиф II был вы­ну­ж­ден обе­щать вос­ста­но­вить в В. Гос. со­б­ра­ние и са­мо­уп­рав­ле­ние в отд. про­вин­ци­ях. В нач. 1790-х гг. в В., Хор­ва­тии и Тран­силь­ва­нии воз­ник­ли тай­ные об­ще­ст­ва т. н. венг. яко­бин­цев во гла­ве с И. Мар­ти­но­ви­чем. Со­став­лен­ный ими про­ект кон­сти­ту­ции В. пре­ду­смат­ри­вал про­воз­гла­ше­ние кон­сти­туц. пар­ла­мент­ской мо­нар­хии, ре­ше­ние нац. про­бле­мы пу­тём пре­об­ра­зо­ва­ния В. в фе­де­ра­цию трёх са­мо­управ­ляю­щих­ся про­вин­ций – Сла­во­ни­ки, Ил­ли­ри­ки и Ва­ла­хи­ки. В 1795 во­ж­ди яко­бин­цев бы­ли каз­не­ны. На­по­ле­о­нов­ские вой­ны спо­соб­ст­во­ва­ли рас­цве­ту с. х-ва в В. и уп­ро­че­нию нац. эко­но­ми­ки, стра­на ста­ла гл. по­став­щи­ком с.-х. про­дук­ции для ар­мии и пром-сти Ав­ст­рии. В ре­зуль­та­те до 1812 венг. зем­ле­вла­дель­цы под­дер­жи­ва­ли Габс­бур­гов, от­кло­нив пред­ло­же­ние На­по­ле­о­на I (1809) о пре­дос­тав­ле­нии В. не­за­ви­си­мо­сти. Ме­ры, при­ня­тые австр. пра­ви­тель­ст­вом для пре­одо­ле­ния раз­ра­зив­ше­го­ся в 1811 фи­нан­со­во­го кри­зи­са, спро­во­ци­ро­ва­ли его кон­фликт с венг. дво­рян­ст­вом, и в 1812 Гос. со­б­ра­ние бы­ло рас­пу­ще­но (до 1825).

В 1825 на сес­сии Гос. со­б­ра­ния впер­вые вы­сту­пи­ла ли­бе­раль­ная дво­рян­ская оп­по­зи­ция, что по­ло­жи­ло на­ча­ло т. н. эпо­хе ре­форм, пред­ше­ст­во­вав­шей Ре­во­лю­ции 1848–49 в Венг­рии. Ли­дер оп­по­зи­ции И. Се­че­ньи вы­дви­нул про­грам­му пре­об­ра­зо­ва­ния аб­со­лю­тиз­ма в ог­ра­ни­чен­ную мо­нар­хию. В 1830–40-х гг. оп­по­зи­ция до­би­лась при­ня­тия за­ко­нов о вы­ку­пе кре­сть­ян­ских по­вин­но­стей, о под­держ­ке тор­гов­ли и пром-сти (1839), при­зна­ния венг. яз. го­су­дар­ст­вен­ным (1843), пра­ва за­ни­мать гос. долж­но­сти для не­дво­рян. В 1840-х гг. сре­ди оп­по­зи­ции вы­дви­ну­лись пред­ста­ви­те­ли мел­ко­го дво­рян­ст­ва и бур­жуа­зии, ли­дер ко­то­рых Л. Ко­шут вы­сту­пил с ра­ди­каль­ной про­гра­ммой де­мо­кра­тич. пе­ре­уст­рой­ст­ва В. 3.3.1848 Ко­шут вы­сту­пил в Гос. со­б­ра­нии с про­грам­мой ре­форм. 3 мар­та Гос. со­б­ра­ние по­тре­бо­ва­ло на­зна­че­ния от­вет­ст­вен­но­го пе­ред ним пра­ви­тель­ст­ва. Вспых­нув­шее 15 мар­та в Пеш­те вос­ста­ние по­слу­жи­ло на­ча­лом Ре­во­лю­ции 1848–49 в Венг­рии. 17 мар­та имп. Фер­ди­нанд I (венг. ко­роль Фер­ди­нанд V) был вы­ну­ж­ден со­гла­сить­ся на фор­ми­ро­ва­ние от­вет­ст­вен­но­го пра­ви­тель­ст­ва во гла­ве с Л. Бат­ть­я­ни. 18 мар­та им был из­дан за­кон об от­ме­не кре­по­ст­ни­че­ст­ва. Од­на­ко про­воз­гла­ше­ние ав­то­но­мии Хор­ва­тии (при­ня­то хорв. са­бо­ром 5 ию­ня) не бы­ло при­зна­но в В. 11 апр. ко­роль санк­цио­ни­ро­вал но­вую кон­сти­ту­цию, со­глас­но ко­то­рой стра­на объ­яв­ля­лась кон­сти­туц. мо­нар­хи­ей с на­следств. вла­стью Габс­бур­гов, при этом воз­ни­ка­ла не­оп­ре­де­лён­ность в от­но­ше­ни­ях с им­пер­ским пра­ви­тель­ст­вом в сфе­ре фи­нан­сов, иностр. дел, со­дер­жа­ния ар­мии и по­ло­же­ния нац. мень­шинств. Втор­же­ни­ем имп. войск во гла­ве с хорв. ба­ном Й. Ела­чи­чем 11.9.1848 на­ча­лась ос­во­бо­дит. вой­на В. про­тив Ав­ст­рии и её со­юз­ни­ков. Пра­ви­тель­ст­во Бат­ть­я­ни, ушед­шее в от­став­ку (15 сент.), сме­нил К-т за­щи­ты ро­ди­ны во гла­ве с Ко­шу­том. Сфор­ми­ро­ван­ная им Нац. ар­мия на­нес­ла неск. по­ра­же­ний габс­бург­ским вой­скам. 3 окт. ко­роль ввёл в В. осад­ное по­ло­же­ние, а 8 окт. К-т за­щи­ты ро­ди­ны был про­воз­гла­шён выс­шим ис­пол­нит. ор­га­ном. Воз­ве­де­ние на пре­стол Фран­ца Ио­си­фа I (1848–1916) бы­ло рас­це­не­но венг­ра­ми как на­ру­ше­ние по­ряд­ка пре­сто­ло­нас­ле­дия. По­сле по­не­сён­но­го от имп. войск по­ра­же­ния 1.1.1849 ре­во­люц. пра­ви­тель­ст­во эва­куи­ро­ва­лось из сто­ли­цы, ко­то­рая 5 янв. бы­ла за­ня­та имп. вой­ска­ми. 14 апр. Гос. со­б­ра­ние при­ня­ло Де­кла­ра­цию не­за­ви­си­мо­сти; Габс­бур­ги бы­ли объ­яв­ле­ны низ­ло­жен­ны­ми с венг. пре­сто­ла. По­сле на­ча­ла ин­тер­вен­ции рос. войск в мае 1849 во­ен. по­ло­же­ние В. рез­ко ухуд­ши­лось, уси­ли­лись раз­но­гла­сия сре­ди её по­ли­тич. ру­ко­во­дства. По­лу­чив­ший 11 авг. дик­та­тор­ские пол­но­мо­чия ген. А. Гёр­гей 13 авг. ка­пи­ту­ли­ро­вал. В мар­те 1849 в си­лу всту­пи­ла Оло­мо­уц­кая кон­сти­ту­ция: В. де­ли­лась на 5 на­ме­ст­ни­честв под пря­мым управ­ле­ни­ем Ав­ст­рии. Вся власть бы­ла со­сре­до­то­че­на в ру­ках ген.-гу­бер­на­то­ра, ко­ми­тат­ские дво­рян­ские со­б­ра­ния рас­пу­ще­ны, при­ня­тые в 1848–49 за­ко­ны от­ме­ня­лись. Гос. язы­ком был объ­яв­лен не­мец­кий. В В. ут­вер­дил­ся во­ен­но- бю­ро­кра­тич. ре­жим, ста­вив­ший це­лью пол­ное рас­тво­ре­ние В. в им­пе­рии.

Венг­рия в со­ста­ве Ав­ст­ро-Венг­рии (1867–1918). В 1860-х гг. Франц Ио­сиф был вы­ну­ж­ден пой­ти на не­ко­то­рые ус­туп­ки В.: венг. яз. вновь был при­знан го­су­дар­ст­вен­ным, вос­ста­нов­ле­ны преж­няя су­деб­ная сис­те­ма и ко­ми­тат­ские со­б­ра­ния. Ре­зуль­та­том ком­про­мис­са сто­рон ста­ло ав­ст­ро-венг. со­гла­ше­ние 1867, соз­дав­шее дуа­ли­сти­че­ское гос-во – Ав­ст­ро-Венг­рию. В., при­знан­ная её су­ве­рен­ной ча­стью, по­лу­чи­ла соб­ст­вен­ное, от­вет­ст­вен­ное пе­ред Гос. со­б­ра­ни­ем пра­ви­тель­ст­во, об­ще­им­пер­ски­ми яв­ля­лись три ми­ни­стер­ст­ва: иностр. дел, фи­нан­сов и во­ен­но-мор­ское; они под­чи­ня­лись толь­ко им­пе­ра­то­ру. В. воз­вра­ща­лись от­де­лён­ные от неё в 1849 Хор­ва­тия, Сла­во­ния и Тран­силь­ва­ния. 8.6.1867 Франц Ио­сиф был ко­ро­но­ван ко­ро­ной св. Иш­тва­на. Пер­вое пра­ви­тель­ст­во В. воз­гла­вил Ан­д­ра­ши Дью­ла Стар­ший.

По­ли­тич. си­туа­цию в В. в кон. 19 в. оп­ре­де­ля­ло со­от­но­ше­ние трёх по­ли­тич. пар­тий: пра­вя­щей пар­тии Деа­ка, уме­рен­ной пар­тии Ле­вый центр во гла­ве с К. Ти­сой (в ре­зуль­та­те их слия­ния в 1875 бы­ла об­ра­зо­ва­на Ли­бе­раль­ная пар­тия В.) и Пар­тии 48-го го­да (позд­нее Пар­тия не­за­ви­си­мо­сти), пред­став­лен­ной сто­рон­ни­ка­ми Ко­шу­та. Ка­би­нет Ан­д­ра­ши про­вёл ряд ре­форм: юс­ти­ции, ко­ми­тат­скую, из­би­ра­тель­ную, школь­ную. Но­вое пра­ви­тель­ст­во под­дер­жи­ва­ло нац. пром-сть и спо­соб­ст­во­ва­ло раз­ви­тию ка­пи­та­ли­стич. от­но­ше­ний. Не­од­но­знач­ную оцен­ку вы­зы­ва­ла нац. по­ли­ти­ка Ан­д­ра­ши и его пре­ем­ни­ков. В 1868 был при­нят за­кон о еди­ной венг. на­ции, ко­то­рый ли­шал все не­вен­гер­ские на­ро­ды нац. рав­но­пра­вия. Един­ст­вен­ное ис­клю­че­ние бы­ло сде­ла­но для хор­ва­тов – Вен­гер­ско-хор­ват­ское со­гла­ше­ние 1868 да­ва­ло им ог­ра­нич. ав­то­но­мию. Во внеш­ней по­ли­ти­ке Ан­д­ра­ши, став­ший в 1871 мин. ин. дел Ав­ст­ро-Венг­рии, ори­ен­ти­ро­вал­ся на со­юз с Гер­ма­ни­ей.

Со­зда­ние Авс­тро-Венг­рии да­ло тол­чок раз­ви­тию венг. эко­но­ми­ки. Эко­но­мич. подъ­ём обес­пе­чи­вал­ся пре­им. раз­ви­ти­ем с. х-ва, кре­дит­но-бан­ков­ской си­сте­мы и ж.-д. строи­тель­ст­ва. Ори­ен­та­ция аг­рар­но­го сек­то­ра на внеш­ние рын­ки спо­со­б­ст­во­ва­ла из­ме­не­нию в струк­ту­ре про­из-ва и эк­спор­та: от про­да­жи с.-х. сы­рья – к по­став­кам об­ра­бо­тан­ной про­дук­ции (в пер­вую оче­редь му­ки). К кон. 1870-х гг. венг. му­ко­моль­ная пром-сть вы­шла на ли­ди­рую­щие по­зи­ции в ми­ре. В с. х-ве и об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти ис­поль­зо­ва­лась пе­ре­до­вая для то­го вре­ме­ни тех­ни­ка. Рас­ши­ре­ние внутр. рын­ка при­ве­ло к вы­тес­не­нию ра­нее до­миниро­вав­ше­го иностр. ка­пи­та­ла вен­гер­ским. За 30 лет чис­ло венг. кре­дит­ных ор­га­ни­за­ций вы­рос­ло в 15 раз, их ка­пи­та­лы – в 10 раз, при­чём иностр. ка­пи­тал со­став­лял ме­нее 50% об­щей сум­мы де­неж­ной мас­сы в бан­ках. Строи­тель­ст­во же­лез­ных до­рог, ак­тив­но на­чав­ше­е­ся в кон. 1860-х гг., и по­треб­но­сти с. х-ва в тех­ни­ке спо­соб­ст­во­ва­ли на­ча­лу ин­ду­ст­риа­ли­за­ции. К 1914 нац. до­ход уве­ли­чил­ся втрое при сред­не­го­до­вом при­ро­сте в 2,5%. Пра­ви­тель­ст­во про­во­ди­ло по­кро­ви­тель­ст­вен­ную по­ли­ти­ку в от­но­ше­нии нац. пром-сти. Венг. ин­же­не­ры и изо­бре­та­тели (О. Бла­ти, А. Ме­х­варт, Ф. Де­ри и др.) сде­ла­ли ряд от­кры­тий в об­лас­ти элек­т­ро­тех­ни­ки, ли­тья и др., по­лу­чив­шие при­ме­не­ние во всём ми­ре. В 1872 про­изо­шло объ­еди­не­ние Бу­ды, Обу­ды и Пеш­та в еди­ный го­род – Бу­да­пешт. В 1896 во вре­мя тор­жеств по по­во­ду 1000-ле­тия Об­ре­те­ния венг­ра­ми ро­ди­ны в сто­ли­це бы­ло от­кры­то пер­вое на кон­ти­нен­те мет­ро.

Во 2-й пол. 19 в. на по­ли­тич. сце­ну В. вы­шел ра­бо­чий класс. В 1868 бы­ла со­зда­на пер­вая со­циа­лис­тич. орг-ция В. – Все­об­щий ра­бо­чий со­юз, в 1890 – Социал-демократическая партия Венгрии(СДПВ), воз­глав­ляв­шая ра­бо­чее дви­же­ние вплоть до кон­ца 1-й ми­ро­вой вой­ны.

Обо­зна­чив­ший­ся на ру­бе­же 19–20 вв. кри­зис дуа­ли­стич. им­пе­рии спро­во­ци­ро­вал при­ня­тие жёст­ких мер: в Венг­рии пра­ви­тель­ст­во И. Ти­сы (1903–05) рас­пра­ви­лось с нар. вол­не­ния­ми и по­да­ви­ло пар­ла­мен­т­скую оп­по­зи­цию.

В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны венг. пра­ви­тель­ст­во под­дер­жа­ло пра­вя­щую ди­на­стию. Од­на­ко не­уда­чи на фрон­те и раз­ра­зив­ший­ся эко­но­мич. кри­зис при­ве­ли к по­ли­тич. кри­зи­су в В.: оп­по­зиц. пар­тии ста­ли тре­бо­вать за­клю­че­ния се­па­рат­но­го ми­ра и про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­го венг. го­су­дар­ст­ва. В об­ста­нов­ке рас­па­да Ав­ст­ро-Венг­рии 25.10.1918 пред­ста­ви­те­ля­ми Пар­тии не­за­ви­си­мо­сти, Ра­ди­каль­ной пар­тии и СДПВ был соз­дан Венг. нац. со­вет под рук. М. Ка­ройи. Со­вет опуб­ли­ко­вал воз­зва­ние с тре­бо­ва­ни­ем за­клю­че­ния ми­ра, де­мо­кра­тич. ре­форм, при­зна­ния пра­ва на­ций на са­мо­оп­ре­де­ле­ние и др. Сто­рон­ни­ки Ка­ройи за­хва­ти­ли все клю­че­вые зда­ния и гос. уч­ре­ж­де­ния в Бу­да­пеш­те. Окт. ре­во­лю­ция 1918 по­лу­чи­ла назв. «ре­во­лю­ция астр». 31.10.1918 Ка­ройи был на­зна­чен пре­мьер-ми­ни­ст­ром (с 11.1.1919 врем. пре­зи­дент). 16.11.1919 В. бы­ла про­воз­гла­ше­на рес­пуб­ли­кой.

Венг­рия в 1919–45. Пе­ре­го­во­ры пра­ви­тель­ст­ва с Ан­тан­той не при­нес­ли ожи­дае­мых ре­зуль­та­тов. 20.3.1919 Ан­тан­та че­рез франц. пред­ста­ви­те­лей предъ­я­ви­ла В. уль­ти­ма­тум, со­глас­но ко­то­ро­му венг. ар­мия долж­на бы­ла отой­ти за но­вую де­мар­кационную ли­нию. М. Ка­ройи оце­нил это как уг­ро­зу ок­ку­па­ции В. Ан­тан­той и от­кло­нил уль­ти­ма­тум. В то же вре­мя пра­ви­тель­ст­во те­ря­ло по­пу­ляр­ность сре­ди тру­дя­щих­ся, не до­бив­ших­ся от не­го бы­ст­ро­го осу­ще­ст­в­ле­ния сво­их тре­бо­ва­ний. По­те­ряв под­держ­ку в об­ще­ст­ве, 21.3.1919 Ка­ройи ушёл в от­став­ку, бы­ла про­воз­гла­ше­на Вен­гер­ская со­вет­ская рес­пуб­ли­ка 1919. По­сле её па­де­ния в ус­ло­ви­ях на­сту­п­ле­ния рум. войск на Бу­да­пешт (1.8.1919) един­ст­вен­ной по­ли­тич. фи­гу­рой, кон­тро­ли­ро­вав­шей ар­мию и поль­зо­вав­шей­ся всё воз­рас­тав­шей по­пу­ляр­но­стью в об­ще­ст­ве, был М. Хор­ти. Ан­тан­та со­гла­си­лась при­знать пра­ви­тель­ст­во, со­став ко­то­ро­го кон­тро­ли­ро­вал лич­но Хор­ти и его сто­рон­ни­ки. 1.3.1920 Хор­ти был из­бран ре­ген­том. 4 ию­ня был под­пи­сан Триа­нон­ский мир­ный до­го­вор 1920, по ус­ло­ви­ям ко­то­ро­го В. те­ря­ла две тре­ти сво­ей тер­ри­то­рии и ок. 60% на­се­ле­ния. В 1920-х гг. Хор­ти опи­рал­ся на пра­ви­тель­ст­ва П. Те­ле­ки (1920–21) и И. Бет­ле­на (1921–31). В 1921 бы­ло за­клю­че­но со­гла­ше­ние с со­ци­ал-де­мо­кра­та­ми – т. н. пакт Бет­ле­на – Пей­е­ра. На пра­вом флан­ге на­ря­ду с ле­галь­ны­ми по­ли­тич. пар­тия­ми и ор­га­ни­за­ция­ми су­ще­ст­во­ва­ли тай­ные сою­зы и об­ще­ст­ва (см. «Со­юз Этел­кёз»). Пра­ви­тель­ст­во стре­ми­лось по­да­вить как ком­му­ни­стов (см. в ст. Вен­гер­ская со­циа­ли­сти­че­ская ра­бо­чая пар­тия), так и пра­вых экс­тре­ми­стов. Про­ве­дён­ная пра­ви­тель­ст­вом Бет­ле­на в 1921 аг­рар­ная ре­фор­ма, пре­до­ста­вив­шая без­зе­мель­ным бат­ра­кам на­делы, не ре­ши­ла зе­мель­ную про­бле­му, т. к. за­тро­ну­ла все­го 8% па­хот­ных пло­ща­дей. Вве­дён­ные в 1922 ог­ра­ни­чит. цен­зы при­ве­ли к зна­чит. со­кра­ще­нию (на 750 тыс.) чис­ла из­би­ра­те­лей, в сель­ских из­би­рат. ок­ру­гах про­во­ди­лось от­кры­тое го­ло­со­ва­ние. В 1920-х гг., в слож­ной об­ста­нов­ке раз­ры­ва ус­то­яв­ших­ся эко­но­мич. свя­зей по­сле рас­па­да им­пе­рии, про­ис­хо­ди­ло по­сте­пен­ное вос­ста­нов­ле­ние эко­но­ми­ки Венгрии.

Ми­ро­вой эко­но­мич. кри­зис, раз­ра­зив­ший­ся в 1929 и за­тро­нув­ший также и В., при­вёл к по­ли­тич. пе­ре­ме­нам. В 1932 во гла­ве пра­ви­тель­ст­ва был по­став­лен (до 1936) Д. Гём­бёш, пред­став­ляв­ший пра­вые кру­ги и фа­ши­ст­ские эле­мен­ты ар­мии. Гём­бёш вы­сту­пил с про­грам­мой воз­ро­ж­де­ния венг. на­ции, вклю­чав­шей ре­ви­зию гра­ниц. Внеш­не­по­ли­тич. со­юз­ни­ка­ми В. ста­ли Ита­лия и Гер­ма­ния. Пра­ви­тель­ст­во К. Да­ра­ньи (1936–38) во внеш­не­эко­но­мич. свя­зях де­ла­ло став­ку так­же на со­труд­ни­че­ст­во с Гер­ма­ни­ей. В 1936–38 со­бы­тия на ме­ж­ду­нар. аре­не спо­соб­ст­во­ва­ли ук­ре­п­ле­нию по­зи­ций венг. фа­ши­ст­ских ор­га­ни­за­ций. Окон­ча­тельный по­во­рот В. к гит­ле­ров­ской Гер­ма­нии про­изо­шёл в пре­мьер­ст­во Б. Им­ре­ди (1938–39). В 1939 В. при­сое­ди­ни­лась к «Ан­ти­ко­мин­тер­нов­ско­му пак­ту», 20.11.1940 – к Пак­ту трёх дер­жав 1940. В апр. 1941 венг. вой­ска при­ня­ли уча­стие в на­па­де­нии Гер­ма­нии на Юго­сла­вию. 27.6.1941 В. объ­я­ви­ла вой­ну СССР. Венг. вой­ска уча­ст­во­ва­ли в во­ен. дей­ст­ви­ях на тер­ри­то­рии СССР, а ре­сур­сы стра­ны слу­жи­ли эко­но­мич. и во­ен. по­треб­но­стям Гер­ма­нии. С 1943 венг. пра­ви­тель­ст­во пы­та­лось ус­та­но­вить кон­так­ты с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и США. Хор­ти и пре­мьер-мин. М. Кал­лаи (1942–1944) бы­ли го­то­вы на не­мед­лен­ную ка­пи­ту­ля­цию В. и её пе­ре­ход на сто­ро­ну ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции при ус­ло­вии со­хра­не­ния тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти и су­ще­ст­вую­ще­го ре­жи­ма. В мар­те 1944 тер­ри­то­рия В. бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на герм. вой­ска­ми; в стра­не раз­вер­ну­лось Дви­же­ние Со­про­тив­ле­ния. В апр. 1944 в Лон­до­не был об­ра­зо­ван Венг. со­вет из пред­ста­ви­те­лей де­мо­кра­тич. эмиг­ра­ции во гла­ве с М. Ка­ройи, од­на­ко он прак­ти­че­ски не имел кон­так­тов с В. и не ока­зы­вал влия­ния на со­бы­тия. В окт. 1944 венг. офиц. де­ле­га­ция (мис­сия Г. Фа­ра­го) ве­ла в Мо­ск­ве пе­ре­го­во­ры о пе­ре­ми­рии, 11 окт. бы­ло под­пи­са­но сек­рет­ное со­гла­ше­ние, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым В. от­ка­зы­ва­лась от всех тер­ри­то­ри­аль­ных при­об­ре­те­ний по­сле 1938 и объ­яв­ля­ла вой­ну Гер­ма­нии. 15 окт. Хор­ти сло­жил с се­бя пол­но­мо­чия ре­ген­та, на­зна­чив пре­мьер-ми­ни­ст­ром (16 окт.) гла­ву пар­тии ни­ла­ши­стов Ф. Са­ла­ши, ус­та­но­вив­ше­го дик­та­тор­ский ре­жим. Ор­га­ни­зуя ан­ти­фа­ши­ст­скую борь­бу венг. на­ро­да, ком­му­ни­сты вы­сту­пи­ли ини­циа­то­ра­ми соз­да­ния Венг. фрон­та (май 1944) и за­ме­нив­ше­го его Венг. нац. фрон­та не­за­ви­си­мо­сти (ВНФН; дек. 1944). В сент. 1944 сов. вой­ска всту­пи­ли на тер­ри­то­рию В. По ини­циа­ти­ве вы­шед­шей из под­по­лья ком­пар­тии 21.12.1944 в Деб­ре­це­не со­бра­лось Врем. нац. со­б­ра­ние; 22 дек. бы­ло сфор­ми­ро­ва­но коа­ли­ци­он­ное Врем. нац. пра­ви­тель­ст­во. 20.1.1945 в Мо­ск­ве бы­ло под­пи­са­но со­гла­ше­ние о пе­ре­ми­рии ме­ж­ду В. и дер­жа­ва­ми ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции. Оно обя­за­ло В. при­нять уча­стие в вой­не про­тив Гер­ма­нии, ус­та­но­вить гра­ни­цы в со­от­вет­ст­вии с по­ло­же­ни­ем на 31.12.1937, рас­пус­тить все про­гит­ле­ров­ские и фа­ши­ст­ские ор­га­ни­за­ции, час­тич­но воз­мес­тить убыт­ки, при­чи­нён­ные ею в хо­де вой­ны. 13.2.1945 Крас­ной Ар­ми­ей был ос­во­бо­ж­дён Бу­да­пешт, а 4.4.1945 – вся тер­ри­то­рия стра­ны.

Венг­рия во 2-й пол. 20 – нач. 21 вв. 4.11.1945 со­стоя­лись де­мо­кра­тич. вы­бо­ры в Нац. со­б­ра­ние, на ко­то­рых 57% го­ло­сов по­лу­чи­ла Пар­тия мел­ких сель­ских хо­зя­ев (ПМСХ), по 17% – со­ци­ал-де­мо­кра­ты и ком­му­ни­сты. Пре­зи­ден­том стра­ны стал пред. ПМСХ З. Тиль­ди, а пре­мьер-ми­ни­ст­ром коа­лиц. пра­ви­тель­ст­ва – один из ли­де­ров ПМСХ Ф. Надь. Аг­рар­ная ре­фор­ма 1945 унич­то­жи­ла круп­ное по­ме­щи­чье и ку­лац­кое зем­ле­вла­де­ние. 1.2.1946 В. бы­ла про­воз­гла­ше­на рес­пуб­ли­кой. Па­риж­ский мир­ный до­го­вор 1947 ус­та­но­вил совр. гра­ни­цы В. Ак­тив­ная дея­тель­ность ком­му­ни­стов, ор­га­ни­зо­вав­ших в рам­ках ВНФН Ле­вый блок и до­бив­ших­ся при­ня­тия Нац. со­б­ра­ни­ем раз­ра­бо­тан­но­го ими 3-лет­не­го эко­но­мич. пла­на, рас­кол ПМСХ и по­те­ря ею на вы­бо­рах 31.8.1947 боль­шин­ст­ва в Гос. со­б­ра­нии обес­пе­чи­ли ли­ди­рую­щее по­ло­же­ние ком­пар­тии во вла­сти. В 1947–48 ком­му­ни­сты вы­тес­ни­ли из пра­ви­тель­ст­ва пред­ста­ви­те­лей др. пар­тий. Ре­аль­ная власть пе­ре­шла в ру­ки ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ЦК ком­пар­тии М. Ра­ко­ши и др. ком­му­ни­стич. ли­де­ров. Про­во­ди­лась по­ли­ти­ка на­цио­на­ли­за­ции бан­ков и пром-сти, кол­лек­ти­ви­за­ции с. х-ва. 18.8.1949 бы­ла при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция, В. про­воз­гла­ше­на нар. рес­пуб­ли­кой. В 1949 В. ста­ла чле­ном СЭВ, в 1955 – Ор­га­ни­за­ции Вар­шав­ско­го до­го­во­ра .

Строи­тель­ст­во в Венг­рии со­циа­лиз­ма сов. об­раз­ца со­про­во­ж­да­лось пе­ре­ко­са­ми в эко­но­мич. пла­ни­ро­ва­нии, на­силь­ст­вен­ной кол­лек­ти­ви­за­ци­ей, пре­сле­до­ва­ни­ем идео­ло­гич. про­тив­ни­ков, фор­ми­ро­ва­ни­ем куль­та лич­но­сти М. Ра­ко­ши. Рос­ло об­щее не­до­воль­ст­во по­ли­ти­кой пра­ви­тель­ст­ва и бю­ро­кра­ти­ей. Про­цесс «дес­та­ли­ни­за­ции», раз­ви­вав­ший­ся по­сле 1953, про­ис­хо­дил в об­ста­нов­ке про­ти­во­стоя­ния Ра­ко­ши и сто­рон­ни­ка эко­но­мич. и по­ли­тич. ре­форм И. На­дя (гла­ва пра­ви­тель­ст­ва в 1953–55). На­рас­та­ние внутр. про­ти­во­ре­чий в В. при­ве­ло к Вен­гер­ско­му вос­ста­нию 1956, ко­то­рое бы­ло по­дав­ле­но с по­мо­щью сов. войск. К вла­сти при­шло пра­ви­тель­ст­во под рук. Я. Ка­да­ра. В 1960–63 про­изош­ла не­ко­то­рая де­мо­кра­ти­за­ция об­ще­ст­ва и вла­сти, стра­на всту­пи­ла на путь эко­но­мич. ре­форм. В 1977–78 пра­ви­тель­ст­во Ка­да­ра осу­ще­ст­ви­ло ряд пре­об­ра­зо­ва­ний по вне­дре­нию ры­ноч­ных прин­ци­пов в эко­но­ми­ке, по сти­му­ли­ро­ва­нию от­рас­лей, про­из­во­дя­щих экс­порт­ную про­дук­цию.

По­ли­тич. из­ме­не­ния, про­ис­хо­див­шие с сер. 1980-х гг. в СССР, по­влия­ли на раз­ви­тие Венг­рии. В 1988 был вы­ну­ж­ден вый­ти в от­став­ку Я. Ка­дар. Во­зоб­но­ви­ли дея­тель­ность или бы­ли ос­но­ва­ны мн. по­ли­тич. пар­тии: Вен­гер­ский де­мо­кра­ти­че­ский фо­рум (МДФ), Со­юз сво­бод­ных де­мо­кра­тов, Со­юз мо­ло­дых де­мо­кра­тов, ПМСХ, СДПВ и др. В 1989 мно­го­пар­тий­ность бы­ла оформ­ле­на за­ко­но­да­тель­но и про­шли де­мо­кра­тич. вы­бо­ры. 23.10.1989 про­воз­гла­ше­на Венг. Рес­пуб­ли­ка. Её пер­вым пре­мьер-мин. стал Й. Ан­талл (1990–93), пре­зи­ден­том – А. Гёнц (1990–2000). В 1991 из В. бы­ли вы­ве­де­ны сов. вой­ска. В 1993–96 В. под­пи­са­ла до­го­во­ры с Ру­мы­ни­ей, Сло­ва­ки­ей и Ук­раи­ной о не­ру­ши­мо­сти су­ще­ст­вую­щих гра­ниц. В 1994 В. да­ла санк­цию на раз­ме­ще­ние на сво­ей тер­ри­то­рии войск НАТО, в 1999 всту­пи­ла в НАТО, в 2004 – в ЕС.

Хо­зяй­ст­во

В. – ин­ду­ст­ри­аль­но-аг­рар­ная стра­на со сред­ним уров­нем эко­но­мич. раз­ви­тия. Объ­ём ВВП 149,3 млрд. долл. (по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, 2004), в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния 14,9 тыс. долл. (ок. 1/2 уров­ня 4 ве­ду­щих стран ЕС). Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,862 (2003; 35-е ме­сто сре­ди 177 стран ми­ра).

Сре­ди быв. со­циа­ли­стич. стран Ев­ро­пы эко­но­ми­ка В. (на­ря­ду с Чеш. Рес­пуб­ли­кой) раз­ви­ва­ет­ся наи­бо­лее ус­пеш­но. В 2005 рост ВВП со­ста­вил 4,1%, уро­вень ин­фля­ции – 3,6%. В 1999 в осн. бы­ла за­вер­ше­на при­ва­ти­за­ция от­рас­лей хо­зяй­ст­ва. В ча­ст­ном сек­то­ре эко­но­ми­ки в нач. 21 в. соз­да­ёт­ся св. 80% ВВП (в 1990 – 10%). В рам­ках т. н. ос­та­точ­ной при­ва­ти­за­ции в ча­ст­ную соб­ст­вен­ность по­сте­пен­но пе­ре­да­ют­ся ос­тав­шие­ся гос. пред­при­ятия. До­ля иностр. ка­пи­та­ла в струк­ту­ре соб­ст­вен­но­сти в эко­но­ми­ке стра­ны дос­ти­га­ет 30%. Из 200 круп­ней­ших пред­при­ятий ок. 160 на­хо­дят­ся в час­тич­ной или пол­ной иностранной соб­ст­вен­но­сти; каж­дая де­ся­тая венгерская ком­па­ния име­ет иностранного ком­пань­о­на, со­уч­ре­ди­те­ля или вла­дель­ца.

В струк­ту­ре ВВП на до­лю сфе­ры ус­луг при­хо­дит­ся 65,3%, пром-сти и строи­тель­ст­ва – 31,4%, сель­ско­го и лес­но­го хо­зяй­ст­ва – 3,3% (2004).

Про­мыш­лен­ность. С 2002 на­блю­да­ет­ся ус­той­чи­вая тен­ден­ция пром. рос­та; в 2005 объ­ём про­из-ва уве­ли­чил­ся на 7,3%. Венг. пром-сть в вы­со­кой сте­пе­ни во­вле­че­на в ме­ж­ду­нар. раз­де­ле­ние тру­да: экс­пор­ти­ру­ет­ся св. 1/2 (53%, 2005) про­дук­ции. Круп­ные пред­при­ятия (с чис­лом за­ня­тых св. 300 чел.) по­став­ля­ют на экс­порт 60–80% объ­ё­ма про­дук­ции. Уси­ли­ва­ет­ся кон­цен­тра­ция про­из-ва, осо­бен­но в ма­ши­но­строе­нии, энер­ге­ти­ке и неф­те­хи­мии; на до­лю круп­ных пред­при­ятий при­хо­дит­ся ок. 2/3 объ­ё­ма пром. про­из-ва. Ок. 2/3 про­дук­ции венг. пром-сти (по стои­мо­сти) вы­пус­ка­ет­ся на пред­при­яти­ях, на­хо­дя­щих­ся в иностр. соб­ст­вен­но­сти.

За го­ды ре­форм про­изош­ли за­мет­ные из­ме­не­ния в от­рас­ле­вой струк­ту­ре пром-сти. До­ля до­бы­ваю­щих от­рас­лей в ва­ло­вой стои­мо­сти пром. про­дук­ции в 1985–2005 со­кра­ти­лась с 6,9% до 0,4%, неф­те­хи­мич. пром-сти – с 19,2% до 18,9%, пи­ще­вой пром-сти – с 20,0% до 11,4%, ко­же­вен­но-обув­ной и тек­стиль­ной пром-сти – с 8,0% до 2,1%; вы­рос­ла до­ля элек­тро­тех­нич. и элек­трон­ной пром-сти (с 7,5% до 28,2%), транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния (с 5,2% до 14,3%). Важ­ней­шие от­рас­ли пром-сти (середи­на 2000-х гг.): ма­ши­но­строе­ние (в т. ч. элек­тро­тех­нич. и элек­трон­ная пром-сть, транс­порт­ное ма­ши­но­строе­ние), хи­мич. (в т. ч. неф­те­хи­мич. и хи­ми­ко-фар­ма­цев­ти­чес­кая), пи­ще­вая.

В струк­ту­ре то­п­лив­но-энер­ге­тич. ба­лан­са В. на нефть и неф­те­про­дук­ты при­хо­дит­ся 33,2%, при­род­ный газ – 37,1%, уголь и лиг­ни­ты – 14,3%, атом­ную энер­гию – 12,6%, гид­ро­энер­гию и др. ис­точ­ни­ки – 2,8% (2003). До 70% энер­го­ре­сур­сов им­пор­ти­ру­ет­ся, в осн. из Рос­сии (нефть, газ, ка­мен­ный уголь, ядер­ное то­п­ли­во). До­бы­ча неф­ти (в На­дьлен­дье­ле, обл. За­ла, и в Аль­фёль­де) со­кра­ти­лась с 2 млн. т в 1985 до 860 тыс. т в 2005, при­род­но­го га­за (Хай­ду­со­бос­ло и др. рай­оны Аль­фёль­да) – с 7,1 млрд. м3 до 3,0 млрд. м3 со­от­вет­ст­вен­но. Пе­ре­работ­ка неф­ти осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на двух НПЗ: Ду­най­ском (Саз­ха­лом­бат­та) и Тис­ском (Ти­са­уй­ва­рош) об­щей мощ­но­стью 10 млн. т в год. Круп­ней­шая ком­па­ния, за­ни­маю­щая­ся раз­вед­кой, до­бы­чей, транс­пор­ти­ров­кой, хра­не­ни­ем, рас­пре­де­ле­ни­ем и сбы­том неф­ти и га­за, – «MOL», ко­то­рая яв­ля­ет­ся един­ст­вен­ным пред­при­яти­ем в В., осу­ще­ст­в­ляю­щим транс­пор­ти­ров­ку им­порт­но­го уг­ле­во­до­род­но­го сы­рья (экс­плуа­ти­ру­ет сеть ма­ги­ст­раль­ных неф­те- и га­зо­про­во­дов). «MOL» вла­де­ет ря­дом неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих и неф­те­хи­мич. пред­при­ятий (в т. ч. за пре­де­ла­ми стра­ны), рас­по­ла­га­ет се­тью совр. ав­то­за­пра­воч­ных стан­ций (св. 440 в В., Сло­ва­кии и Ру­мынии). До­бы­ча уг­ля (ка­мен­но­го, бу­ро­го и лиг­ни­тов) 13,2 млн. т (2003).

Ус­та­нов­лен­ная мощ­ность элек­тро­стан­ций 7530 МВт (2003). Про­из-во элек­тро­энер­гии 34,3 млрд. кВт·ч; экс­порт со­ста­вил 8,3 млрд. кВт·ч, им­порт – 12,6 млрд. кВт·ч. До­ля ТЭС в про­из-ве элек­тро­энер­гии 66,5% (круп­ней­шие ТЭС «Мат­ра», «Ду­на­мен­ти», «Вер­теш» ра­бо­та­ют на уг­ле; «Саз­ха­ло­мбат­та» – на ма­зу­те), АЭС (дей­ст­ву­ет АЭС «Пакш» на Ду­нае, близ г. Пакш, мощ­но­стью 3,0 МВт) – 32,1%, ГЭС – 0,6%, дру­гие – ок. 0,8%.

По­сле спа­да кон. 1990-х гг. по­сте­пен­но ста­би­ли­зи­ру­ет­ся про­из-во в чёр­ной ме­тал­лур­гии (ра­бо­та­ет в осн. на им­порт­ном сы­рье и ло­ме чёр­ных ме­тал­лов). Про­из-во сталь­но­го про­ка­та 2,0 млн. т (2004). Осн. ме­тал­лур­гич. ком­би­на­ты: в Ду­на­уй­ва­ро­ше («Duna­ferr»), в Ди­ош­дь­ё­ре – рай­оне Миш­ко­ль­ца («DAM Stell») и Оз­де. Про­изводство алю­ми­ния 43 тыс. т (2005) осуществляется на за­во­дах ком­па­нии «MAL» в Ай­ке и Ино­те, про­из-во ме­ди и мед­ных спла­вов – на Че­пель­ском ком­би­на­те (Бу­да­пешт).

Важ­ней­шая и бы­ст­ро­раз­ви­ваю­щая­ся от­расль ма­ши­но­строе­ния – элек­тро­тех­нич. и элек­трон­ная пром-сть. Боль­шин­ст­во пред­при­ятий от­рас­ли при­над­ле­жит круп­ным иностр. ком­па­ни­ям: «Nokia», «Siemens» – про­изводство мо­биль­ных те­ле­фо­нов; «Philips» – зву­ко­вос­про­из­во­дя­щее обо­ру­до­ва­ние; «Elec­tro­lux», «Samsung», «Flectronics» – бы­то­вые элек­тро­при­бо­ры; «General Elec­tric» – ис­точ­ни­ки све­та, и др. Основные цен­тры про­из­вод­ства: сто­лич­ный ре­ги­он Бу­да­пеш­та, а так­же Дьёр, Ми­школьц, Деб­ре­цен, Се­кеш­фехер­вар.

Бы­строе раз­ви­тие транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния свя­за­но с соз­да­ни­ем в В. ря­да пред­при­ятий круп­ных за­ру­беж­ных ав­то­мо­биль­ных ком­па­ний. Об­щая сум­ма иностр. ин­ве­сти­ций, вло­жен­ных в раз­ви­тие венг. ав­то­мо­биль­ной пром-сти, со­став­ля­ет св. 2 млрд. долл. (2004). Сбор­кой лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей за­ни­ма­ют­ся фир­мы «Suzuki» (93 тыс. шт. в 2004, на за­во­де в Эс­тер­го­ме) и «Volkswagen» (25 тыс. шт., на за­во­де в Дьё­ре). Вы­пуск ав­то­мо­би­лей «Opel» в 1999 пре­кра­щён; за­вод в Сент­гот­хар­де, за­ни­мав­ший­ся их сбор­кой, пе­ре­шёл на из­го­тов­ле­ние ко­ро­бок пе­ре­дач и мо­тор­ных бло­ков. Пред­при­ятия ком­па­нии «Ford» (в Се­кеш­фехер­ва­ре) из­на­чаль­но соз­да­ва­лись как по­став­щи­ки ком­плек­тую­щих де­та­лей, уз­лов и аг­ре­га­тов для ав­то­мо­би­лей. В от­рас­ли дей­ст­ву­ет венг. ав­то­мо­биль­ная ком­па­ния «RÁBA» – про­из-во ди­зель­ных дви­га­те­лей, гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей и шас­си на за­во­дах в Дьё­ре (в не­боль­ших ко­ли­че­ст­вах так­же осу­ще­ст­в­ля­ет сбор­ку ав­то­бу­сов «Ika­rus» в Бу­да­пеш­те). Венгерская фир­ма «Ganz-MAVAG» – тра­ди­ци­он­ный про­из­во­ди­тель ж.-д. тех­ни­ки (ло­ко­мо­ти­вы, ва­го­ны и др.; за­во­ды – в Бу­да­пеш­те).

Клю­че­вая от­расль хи­мич. пром-сти – про­из-во фар­ма­цев­тич. пре­па­ра­тов (40% стои­мо­сти про­даж хи­мич. пром-сти); пред­при­ятия ком­па­ний «EGIS», «Ge­de­on Richter», «Chinoin» – в Бу­да­пеш­те, Деб­ре­це­не и др. Раз­ви­та неф­те­хи­мич. пром-сть, в пер­вую оче­редь про­из-во пла­ст­масс (35% сто­имо­сти про­даж от­рас­ли); круп­ные хи­мич. ком­би­на­ты – в Ка­зинц­бар­ци­ке («BorsodChem») и в Ти­са­уй­ва­ро­ше.

Пред­при­ятия др. от­рас­лей пром-сти (де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной, лёг­кой и пи­ще­вой) ис­пы­ты­ва­ют зна­чит. труд­но­сти, вы­зван­ные ут­ра­той тра­диц. рын­ков сбы­та, жё­ст­ки­ми тре­бо­ва­ния­ми ЕС по ох­ра­не ок­ру­жаю­щей сре­ды, вы­со­ки­ми це­на­ми на элек­тро­энер­гию, бы­ст­ро рас­ту­щи­ми из­держ­ка­ми по за­ра­бот­ной пла­те и др. При об­щем зна­чит. рос­те пром. про­из-ва в стра­не в 2005 пред­при­ятия тек­стиль­ной и швей­ной пром-сти со­кра­ти­ли объ­ё­мы про­из-ва на 11,2%, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей – на 4,6%, пи­ще­вой – на 4,4%. С нач. 1990-х гг. зна­чи­тель­но со­кра­тил­ся экс­порт про­дук­ции этих от­рас­лей, в т. ч. про­дук­ции пи­ще­вой пром-сти (мяс­ные, овощ­ные и фрук­то­вые кон­сер­вы, вен­герская са­ля­ми и др.).

Сель­ское хо­зяй­ст­во с нач. 1990-х гг. ис­пы­ты­ва­ет серь­ёз­ные про­бле­мы. По­спеш­ная ли­к­ви­да­ция с.-х. коо­пе­ра­ти­вов, упу­ще­ния в осу­ще­ст­в­ле­нии зе­мель­ной ре­фор­мы, не­дос­та­точ­ный уро­вень фи­нан­си­ро­ва­ния от­рас­ли и др. при­ве­ли к зна­чит. сни­же­нию объ­ё­мов про­из-ва. С сер. 1990-х гг. до­ля с.-х. про­дук­ции в ВВП стра­ны зна­чи­тель­но сни­зи­лась (с 17,7% в 1993 до 3,3% в 2004); со­кра­ти­лись объ­ё­мы экс­пор­та аг­рар­ной про­дук­ции, пло­ща­ди об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель, по­го­ло­вье ско­та и др. Совр. аг­рар­ная по­ли­ти­ка пра­ви­тель­ст­ва В. на­прав­ле­на на ук­ре­п­ле­ние ро­ли с. х-ва в эко­но­ми­ке стра­ны, осо­бен­но в тра­диц. сек­то­рах – про­из-ве зер­на, мя­са, ово­щей, фрук­тов и вин.

С.-х. уго­дья за­ни­ма­ют св. 6,4 млн. га (2002), или св. 64% пло­ща­ди стра­ны, из них св. 78% (или ок. 1/2 пло­ща­ди стра­ны) при­хо­дит­ся на па­хот­ные зем­ли, св. 5% – на са­ды и ви­но­град­ни­ки, ок. 17% – на ес­теств. кор­мо­вые уго­дья. Пло­щадь оро­шае­мых зе­мель св. 210 тыс. га.

Осн. куль­ту­ры венг. зем­ле­де­лия – ку­ку­ру­за и пше­ни­ца. Гл. рай­оны вы­ра­щи­ва­ния ку­ку­ру­зы – юг и вос­ток Аль­фёль­да, а так­же до­ли­на Ду­ная, к югу от Буда­пеш­та. Пше­ни­ца вы­ра­щи­ва­ет­ся по­все­ме­ст­но, осн. мас­си­вы по­се­вов – на чер­но­зём­ных поч­вах Аль­фёль­да. Сбор зер­на св. 16,7 млн. т в 2004 (в т. ч. ку­ку­ру­за 8,5 млн. т, пше­ни­ца 6,0 млн. т, яч­мень 1,4 млн. т, гиб­рид пше­ни­цы и ржи 0,6 млн. т, овёс 0,2 млн. т); сбор ку­ку­ру­зы мо­лоч­но-вос­ко­вой спе­ло­сти 450 тыс. т зер­на. Вы­ра­щи­ва­ют­ся кор­мо­вые куль­ту­ры, в т. ч. лю­цер­на и куку­ру­за на зе­лё­ную мас­су. Гл. тех­нич. куль­ту­ры (сбор): са­хар­ная свёк­ла (2650 тыс. т), под­сол­неч­ник (1119 тыс. т се­мян), рапс (180 тыс. т се­мян). Сбор др. с.-х. куль­тур (тыс. т, 2004): кар­то­фель 650, ар­бу­зы 230, то­ма­ты 200, ка­пус­та 160. Вку­со­вы­ми ка­че­ст­ва­ми сла­вят­ся вен­герский крас­ный пе­рец (па­при­ка), лук, вы­ра­щи­вае­мый в ок­ре­ст­но­стях г. Ма­ко (на юге Аль­фёль­да), ве­чеш­ская ка­пус­та, гед­дёл­лей­ские по­ми­до­ры, эр­кень­ская спар­жа и др. Раз­ви­то ви­но­гра­дар­ст­во (сбор ви­но­гра­да 650 тыс. т в 2004). В. из­вест­на ка­че­ст­вом сво­их бе­лых (то­кай, ба­да­чонь и др.) и крас­ных («бы­чья кровь» и др.) вин. По­все­ме­ст­но раз­ви­то пло­до­вод­ст­во (яб­ло­ки, аб­ри­ко­сы, пер­си­ки, сли­вы, гру­ши, че­реш­ня и др.).

Жи­вот­но­вод­ст­во обес­пе­чи­ва­ет св. 60% до­хо­дов с. х-ва. Гл. от­расль жи­вот­но­вод­ст­ва – сви­но­вод­ст­во (раз­ви­то по­все­ме­ст­но). Осн. рай­оны раз­ве­де­ния круп­но­го ро­га­то­го ско­та – ме­нее за­суш­ли­вые об­лас­ти Сред­не­вен­гер­ских гор и Ду­нан­туль, а так­же ок­ре­ст­но­сти Бу­да­пеш­та. Раз­ви­то пти­це­вод­ст­во, в т. ч. про­из-во брой­ле­ров. По­го­ло­вье (млн. го­лов, 2004): сви­ньи – св. 4, круп­ный ро­га­тый скот – 0,7, до­маш­няя пти­ца (ку­ры, ин­дей­ки, ут­ки, гу­си) – 52. По­треб­но­сти внутр. рын­ка удов­ле­тво­ря­ют так­же ов­це­вод­ст­во и ры­бо­вод­ст­во в ис­кусств. во­до­ёмах.

Сфе­ра ус­луг. Круп­ней­ший и наи­бо­лее ди­на­мич­ный сек­тор эко­но­ми­ки; важ­ней­шие от­рас­ли: бан­ков­ско-кре­дит­ная сис­те­ма и стра­хо­вые ус­лу­ги (21,7% ВВП в 2003), тор­гов­ля и бы­то­вые ус­лу­ги (12,8%), транс­порт и связь (9,1%), об­ра­зо­ва­ние, здра­во­охра­не­ние (5,4%), адм. ус­лу­ги, вклю­чая обо­ро­ну (5,2%), и др. Опе­ре­жаю­щи­ми тем­па­ми раз­ви­ва­ют­ся бан­ков­ско-кре­дит­ная сис­те­ма и сфе­ра стра­хо­вых ус­луг, ин­фор­ма­ци­он­ная ин­фра­струк­ту­ра, те­ле­ком­му­ни­ка­ции и связь.

К кон. 1990-х гг. сфор­ми­ро­ва­лась совр. фи­нан­со­вая сис­те­ма стра­ны: гос. фи­нан­со­вые ор­га­ны (на­ло­го­вые, над­зо­ра за фи­нан­со­вы­ми ор­га­ни­за­ция­ми, Венг. гос. ка­зна­чей­ст­во и др.); со­во­куп­ность бан­ков­ско-кре­дит­ных уч­ре­ж­де­ний; ор­га­ни­за­ции, пре­дос­тав­ляю­щие ус­лу­ги по не­го­су­дар­ст­вен­но­му управ­ле­нию фи­нан­со­вы­ми рын­ка­ми (фон­до­вая и то­вар­ная бир­жи, бро­кер­ские и ди­лер­ские фир­мы и т. д.); стра­хо­вые ком­па­нии, пен­си­он­ные фон­ды и др. К нач. 1998 прак­ти­че­ски за­вер­ши­лась при­ва­ти­за­ция венг. бан­ков. В ве­де­нии гос-ва ос­та­ёт­ся Венг. нац. банк (MNB; центр. банк стра­ны), ко­то­рый осу­ще­ст­в­ля­ет эмис­си­он­ную и кре­дит­ную по­ли­ти­ку, об­щий кон­троль за фи­нан­со­вым рын­ком. Сис­те­ма кре­дит­ных уч­ре­ж­де­ний В. со­сто­ит из 38 ком­мерч. бан­ков (2003; 90,3% объ­ё­ма всех фи­нан­со­во-кре­дит­ных опе­ра­ций), 193 сбе­ре­гат. коо­пе­ра­ти­вов (5,6%), 9 спе­циа­ли­зир. фи­нан­со­вых уч­ре­ж­де­ний (3,6%) и 4 жи­лищ­но-сбе­ре­гат. касс (0,5%). Пять ве­ду­щих ком­мерч. бан­ков («OTP», «K&H Bank», «CIB», «Raiffeisen», «Er­ste») в со­во­куп­но­сти вла­де­ют поч­ти 60% ак­ти­вов бан­ков­ской сис­те­мы стра­ны. Св. 60% бан­ков­ских ак­ти­вов при­над­ле­жит ино­странному ка­пи­та­лу.

С кон. 1990-х гг. по­сто­ян­но рас­ши­ря­ет­ся роз­нич­ный то­ва­ро­обо­рот (26,7 млрд. долл. в 2004). Это­му спо­соб­ст­ву­ют рост де­неж­ных до­хо­дов на­се­ле­ния, по­яв­ле­ние но­вых фор­ма­тов тор­гов­ли (ги­пер­мар­ке­ты, тор­го­вые цен­тры) и по­вы­ше­ние ка­че­ст­ва об­слу­жи­ва­ния. Струк­ту­ра то­ва­ро­обо­ро­та (2004): про­до­воль­ст­вие и на­пит­ки 33,8%, транс­порт­ные сред­ст­ва, зап­ча­сти и то­п­ли­во к ним 28,4%, ме­бель и бы­то­вая тех­ни­ка 16,0%, то­ва­ры куль­тур­но-по­зна­ват. на­зна­че­ния 9,5%, про­чие то­ва­ры 12,3%.

Сфе­ра ту­риз­ма – од­на из наи­бо­лее ди­на­мич­но рас­ту­щих от­рас­лей эко­но­ми­ки (ок. 10% ВВП; ок. 300 тыс. за­ня­тых, или ок. 7% эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го на­се­ле­ния стра­ны). В. име­ет раз­ви­тую ту­ри­стич. ин­фра­струк­ту­ру (гос­ти­ни­цы, мес­та об­ществ. пи­та­ния, пляж­ные, оз­до­ро­вит. и раз­вле­кат. ком­плек­сы, бас­сей­ны, охот­ни­чьи до­ми­ки, ры­бо­лов­ные мес­та и др.); еже­год­но при­ни­ма­ет св. 15 млн. иностр. ту­ри­стов (17,5 млн. чел. за 10 мес 2005).

Транс­порт. В. рас­по­ла­га­ет удоб­ным транс­порт­но-гео­гра­фич. по­ло­же­ни­ем в цен­тре Ев­ро­пы и хо­ро­шо раз­ви­той се­тью транс­порт­ных ком­му­ни­ка­ций. Из об­ще­го объ­ё­ма внутр. гру­зо­пе­ре­во­зок (36,4 млрд. т·км в 2004) на ав­то­мо­биль­ный транс­порт при­хо­ди­лось 56,6%, ж.-д. – 24,4%, тру­бо­про­вод­ный – 14,9%, вод­ный – 3,9%, про­чие – 0,2%. Ме­ж­ду­нар. и тран­зит­ные (че­рез тер­ри­то­рию В.) пе­ре­воз­ки со­ста­ви­ли 62,3% всех гру­зо­пе­ре­во­зок.

Об­щая про­тя­жён­ность ав­то­до­рог 159,6 тыс. км (2002), в т. ч. до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем 70,1 тыс. км (вклю­чая 590 км ско­ро­ст­ных ав­то­ма­ги­ст­ра­лей). Дли­на же­лез­ных до­рог 7937 тыс. км (2004), из них 7682 км име­ют стан­дарт­ную ев­роп. ши­ри­ну ко­леи (2628 км элек­три­фи­ци­ро­ва­но); внутр. вод­ных пу­тей 1622 км (2004), в осн. по Ду­наю. Важ­ней­шие реч­ные пор­ты на Ду­нае: Бу­да­пешт, Ду­на­уй­ва­рош, Байя, Мо­хач и др. Про­тя­жён­ность ма­ги­ст­раль­ных тру­бо­про­во­дов 5722 км (2004), в т. ч. га­зо­про­во­дов 4397 км, неф­те­про­во­дов 990 км, неф­те­про­дук­то­про­во­дов 335 км. Че­рез тер­ри­то­рию В. про­хо­дят ма­ги­ст­раль­ные га­зо­про­во­ды: «Брат­ст­во» (из Рос­сии че­рез Ук­раи­ну) и «Ба­ум­гарт­нер-Дьёр» (из Ав­ст­рии); неф­те­про­во­ды: «Друж­ба-I» (из Рос­сии че­рез Ук­раи­ну), «Друж­ба-II» (из Рос­сии че­рез Ук­раи­ну и Сло­ва­кию) и «Ад­рия» (из Хор­ва­тии). Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт «Фе­ри­хедь», близ Бу­да­пеш­та. Ве­ду­щая нац. авиа­ком­па­ния – «Malev».

Внеш­не­эко­но­ми­че­ские свя­зи. Эко­но­ми­ка В. от­ли­ча­ет­ся вы­со­кой сте­пе­нью от­кры­то­сти и уча­стия в ме­ж­ду­нар. раз­де­ле­нии тру­да. Внеш­не­тор­го­вый ба­ланс хро­ни­че­ски пас­си­вен (с 1992). Объ­ём внеш­не­тор­го­во­го обо­ро­та 127,3 млрд. долл. (2005), в т. ч. экс­порт 61,9 млрд. долл., им­порт 65,4 млрд. долл. Св. 70% внеш­не­тор­го­во­го обо­ро­та при­хо­дит­ся на стра­ны ЕС. В струк­ту­ре то­вар­но­го экс­пор­та пре­об­ла­да­ют ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, в осн. это из­де­лия с вы­со­кой сте­пе­нью до­бав­лен­ной стои­мо­сти (61,0% стои­мо­сти экс­пор­та в 2005; сред­ст­ва свя­зи, зву­ко­за­пи­сы­ваю­щее и вос­про­из­во­дя­щее обо­ру­до­ва­ние, сис­те­мы ав­то­ма­ти­зир. об­ра­бот­ки дан­ных, элек­тро­при­бо­ры бы­то­во­го и пром. на­зна­че­ния и др.), а так­же про­чие пром. из­де­лия (28,0%); на про­до­вольств. то­ва­ры и на­пит­ки при­хо­ди­лось 6,1% стои­мо­сти экс­пор­та, разл. ви­ды сы­рья – 2,1%, элек­тро­энер­гию и то­п­ли­во – 2,7%. Гл. им­пор­тё­ры то­ва­ров из В. (% стои­мо­сти, 2005): Гер­ма­ния (29,1), Ав­ст­рия (6,0), Ита­лия (5,4), Фран­ция (4,8), Ве­ли­ко­бри­та­ния (4,7). Важ­ней­шие ста­тьи им­пор­та (% стои­мо­сти, 2005): ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние (50,5), про­чие пром. из­де­лия (33,5), то­п­ли­во и элек­тро­энер­гия (10,2); на про­до­вольств. то­ва­ры при­хо­ди­лось 4,0% стои­мо­сти им­пор­та, разл. ви­ды сы­рья – 1,8%. Гл. по­став­щи­ки то­ва­ров в В. (% стои­мо­сти): Гер­ма­ния (27,3), Рос­сия (7,4, гл. обр. энер­го­но­си­те­ли), Ав­ст­рия (6,7), Ки­тай (5,5), Ита­лия (4,9), Фран­ция (4,7).

Бла­го­при­ят­ный пред­при­ни­ма­тель­ский кли­мат при­вле­ка­ет в В. иностр. ка­пи­тал. По сум­ме на­ко­п­лен­ных пря­мых за­ру­беж­ных ин­ве­сти­ций (53,0 млрд. долл., кон. 2004) В. за­ни­ма­ет 2-е ме­сто по­сле Поль­ши сре­ди стран Вост. Ев­ро­пы.

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­руж. си­лы (ВС) В. со­сто­ят из Венг. ар­мии (ВА) – 32,3 тыс. чел. и по­гра­нич­ных войск – 14 тыс. чел. (2004), вхо­дя­щих в со­став Мин-ва внутр. дел. ВА вклю­ча­ет Су­хо­пут­ные вой­ска (СВ; 18 тыс. чел.) и ВВС (7,5 тыс. чел.); в её со­ста­ве так­же на­хо­дят­ся отд. ко­ман­до­ва­ния, уч­ре­ж­де­ния и час­ти центр. под­чи­не­ния (ок. 6,8 тыс. чел.). Во­ен. го­до­вой бюд­жет 1,7 млрд. долл. (2004). Глав­но­ко­ман­дую­щим ВС яв­ля­ет­ся пре­зи­дент стра­ны. Об­щее ру­ко­во­дство ВС осу­ще­ст­в­ля­ет мин. обо­ро­ны (гражд. ли­цо), опе­ра­тив­ное управ­ле­ние – нач. ге­не­раль­но­го шта­ба ВС. По­сле всту­п­ле­ния В. в НАТО (1999) в 2003 ру­ко­во­дством стра­ны раз­ра­бо­та­на но­вая про­грам­ма ре­фор­ми­ро­ва­ния ВС под стан­дар­ты НАТО, рас­счи­тан­ная на пе­ри­од до 2013. В ка­че­ст­ве осн. на­прав­ле­ний во­ен. ре­фор­мы оп­ре­де­ле­ны: со­вер­шен­ст­во­ва­ние сис­те­мы управ­ле­ния ВС, оп­ти­ми­за­ция их струк­ту­ры, бое­во­го со­ста­ва и чис­лен­но­сти, на­ра­щи­ва­ние бое­вых воз­мож­но­стей войск (сил), ре­фор­ми­ро­ва­ние сис­те­мы ком­плек­то­ва­ния и под­го­тов­ки во­ен. кад­ров. СВ – осн. вид ВС, в их со­ста­ве 3 отд. бри­га­ды (2 пе­хот­ные и 1 ме­ха­ни­зир.), 2 отд. ба­таль­о­на (раз­ве­ды­ват. и спец. на­зна­че­ния), учеб­ный центр, др. час­ти и под­раз­де­ле­ния бое­во­го и ты­ло­во­го обес­пе­че­ния. На воо­ру­же­нии СВ со­сто­ят: ок. 700 бое­вых тан­ков (Т-72, Т-55); 745 ору­дий по­ле­вой ар­тил­ле­рии, ми­но­мё­тов и РСЗО (бук­си­руе­мые 122-мм гау­би­цы и 152-мм гау­би­цы-пуш­ки Д-20; 122-мм са­мо­ход­ные гау­би­цы «Гвоз­ди­ка»; РСЗО БМ-21); 400 ПУ ПТУР; ок. 1400 бое­вых бро­ни­ро­ван­ных ма­шин и БТР; ок. 350 ПЗРК («Стре­ла», «Иг­ла», «Ми­ст­раль»). ВВС струк­тур­но вклю­ча­ют 3 авиац. ба­зы, бри­га­ду ПВО и 5 пол­ков. В их со­став вхо­дят 3 эс­кад­ри­льи са­мо­лё­тов бое­вой авиа­ции, 2 эс­кад­ри­льи са­мо­лё­тов вспо­мо­гат. авиа­ции, 5 вер­то­лёт­ных эс­кад­ри­лий, 2 зе­нит­ных ра­кет­ных ди­ви­зио­на. Воо­ру­же­ние ВВС: 100 бое­вых са­мо­лё­тов (МиГ-29 и МиГ-21), в т. ч. 60 – в ре­зер­ве; 13 са­мо­лё­тов вспо­мо­гат. авиа­ции; 110 вер­то­лё­тов (Ми-24, Ми-2, Ми-8, Ми-17), в т. ч. 46 бое­вых; 44 ПУ ЗУР сред­ней даль­но­сти дей­ст­вия. Ком­плек­то­ва­ние ВС осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по сме­шан­но­му прин­ци­пу: за счёт при­зы­ва на во­ен. служ­бу во­ен­но­обя­зан­ных в со­от­вет­ст­вии с За­ко­ном о все­об­щей во­ин­ской по­вин­но­сти, а так­же на­бо­ра во­ен­но­слу­жа­щих на кон­тракт­ной ос­но­ве. Об­щая про­дол­жи­тель­ность во­ен. служ­бы по при­зы­ву со­став­ля­ет 9 ме­ся­цев. Под­го­тов­ка офи­цер­ско­го со­ста­ва для ВС осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в сред­них и выс­ших учи­ли­щах и ака­де­ми­ях в В. и за ру­бе­жом, сер­жан­тов – в учеб­ных под­раз­де­ле­ни­ях, ун­тер-офи­це­ров и пра­пор­щи­ков – в спец. шко­лах.

Здра­во­охра­не­ние

В В. на 100 тыс. жит. при­хо­дит­ся 316 вра­чей, 66 вра­чей об­щей прак­ти­ки, 873 ли­ца ср. мед. пер­со­на­ла, 46 сто­ма­то­ло­гов, 50 фар­ма­цев­тов; боль­нич­ных ко­ек – 710, из них 77% – в гос. сек­то­ре, 9,5% – в уни­вер­си­тет­ских кли­ни­ках (2004). Рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 7,8% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние – 75%, ча­ст­ный сек­тор – 29,8%) (2002). Сис­те­ма здра­во­охра­не­ния стро­ит­ся по ок­руж­но­му прин­ци­пу, на ос­но­ве обя­за­тель­но­го мед. стра­хо­ва­ния и кон­трак­тов. Пер­вич­ную мед. по­мощь ока­зы­ва­ют вра­чи об­щей прак­ти­ки; вто­рич­ную – ок­руж­ные кли­ни­ки, а так­же му­ни­ци­паль­ные по­ли­кли­ни­ки, дис­пан­се­ры и боль­ни­цы. В гос. боль­нич­ном сек­то­ре ока­зы­ва­ют по­мощь при ост­рых и хро­нических за­бо­ле­ва­ни­ях, спе­циа­ли­зир. по­мощь, осу­ще­ст­в­ля­ют реа­би­ли­та­цию. За­бо­ле­вае­мость на 100 тыс. жит. со­ста­в­ля­ет: ту­бер­ку­лёз – 24,7 слу­чая, ви­рус­ный ге­па­тит – 7,6, рак – 771,2 (в т. ч. рак гру­ди – 153,6), пси­хич. бо­лез­ни – 391,1 слу­чая (2003). Осн. при­чи­ны смер­ти взрос­ло­го на­се­ле­ния – сер­деч­но-со­су­ди­стые за­бо­ле­ва­ния, зло­ка­честв. но­во­об­ра­зо­ва­ния, са­мо­убий­ст­ва, трав­мы. Ку­рор­ты: Ба­ла­тон­фю­ред, Бу­да­пешт, Бюк­сек, Ке­кеш­те­тё, Па­рад, Хар­кань, Хе­виз, Шио­фок и др.

Спорт

Нац. олим­пий­ский к-т соз­дан в 1895. На Олим­пий­ских иг­рах 1896–1912 В. (вхо­див­шая в со­став Ав­ст­ро-Венг­рии) вы­сту­па­ла отд. ко­ман­дой. А. Хай­ош в 1896 (Афи­ны) стал об­ла­да­те­лем пер­вой в ис­то­рии пла­ва­ния зо­ло­той олим­пий­ской ме­да­ли (100 м воль­ным сти­лем, вы­иг­рал так­же дис­тан­цию 1200 м). Боль­шин­ст­во др. круп­ных ме­ж­ду­нар. по­бед в 1896–1936 спорт­сме­ны В. одер­жа­ли в со­стя­за­ни­ях по фех­то­ва­нию, пла­ва­нию и бок­су.

В 1945 соз­дан Нац. к-т спор­та и Спор­тив­ный центр Венг. де­мо­кра­тич. сою­за мо­ло­дё­жи (МАДИС). В 1951 об­ра­зо­ван К-т по де­лам физ­куль­ту­ры и спор­та. В нач. 1950-х гг. зна­чи­тель­но уве­ли­чи­лось чис­ло спор­тив­ных со­ору­же­ний (до нач. 2-й ми­ро­вой вой­ны – 3655, в 1954 – 9655). В кон. 1970-х гг. дей­ст­во­ва­ли св. 4 тыс. спор­тив­ных об­ществ и бо­лее 12 тыс. спор­тив­ных сек­ций; в них за­ни­ма­лись св. 1 млн. чел. Наи­бо­лее по­пу­ляр­ные ви­ды спор­та: бас­кет­бол, бокс, борь­ба, вод­ное по­ло, во­лей­бол, ганд­бол, греб­ля на бай­дар­ках и ка­ноэ, лёг­кая ат­ле­ти­ка, на­столь­ный тен­нис, спор­тив­ная гим­на­сти­ка, тя­жё­лая ат­ле­ти­ка, фех­то­ва­ние, фут­бол, шах­ма­ты. Под­го­тов­кой пре­по­да­ва­те­лей и тре­не­ров за­ни­ма­ет­ся Бу­да­пешт­ский ин-т фи­зич. куль­ту­ры (обу­ча­ет­ся ок. 1 тыс. чел.). С 1945 по 2004 ок. 800 спорт­сме­нов В. за­вое­ва­ли зва­ния чем­пио­нов ми­ра, Ев­ро­пы и Олим­пий­ских игр . Все­го на Олим­пий­ских иг­рах (1896–2004) венг. спорт­сме­ны за­вое­ва­ли 156 зо­ло­тых, 136 се­реб­ря­ных, 157 брон­зо­вых ме­да­лей, на Олим­пий­ских зим­них иг­рах (1924–2002): 2 се­реб­ря­ные, 4 брон­зо­вые ме­да­ли.

Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных спорт­сме­нов: Л. Папп (пер­вый в ис­то­рии бок­са 3-крат­ный олим­пий­ский чем­пи­он), Я. Вар­га (2-крат­ный чем­пи­он ми­ра и олим­пий­ский чем­пи­он по клас­сич. борь­бе), А. Баль­цо (3-крат­ный олим­пий­ский чем­пи­он по совр. пя­ти­бо­рью), К. Та­кач (2-крат­ный олим­пий­ский чем­пи­он по стрел­ко­во­му спор­ту), В. Бар­на, Ф. Ши­до, Г. Фар­каш (мно­го­крат­ные чем­пио­ны ми­ра по на­столь­но­му тен­ни­су), И. Фель­ди (чем­пи­он Олим­пий­ских игр, ми­ра и Ев­ро­пы по тя­жё­лой ат­ле­ти­ке), И. Элек, А. Ге­ре­вич, Р. Кар­па­ти, П. Ко­вач, Д. Куль­чар (не­од­но­крат­ные олим­пий­ские чем­пио­ны по фех­то­ва­нию), З. Мадь­яр (олим­пий­ский чем­пи­он по спор­тив­ной гим­на­сти­ке), К. Эгер­ше­ги (мно­го­крат­ная олим­пий­ская чем­пи­он­ка по пла­ва­нию).

Венгерский фут­боль­ный со­юз (ос­но­ван в 1901) – од­на из ста­рей­ших на­циональных спор­тив­ных ор­га­ни­за­ций в ФИФА (с 1906). Фут­боль­ная сбор­ная Венг­рии два­ж­ды за­ни­ма­ла 2-е ме­сто на чем­пио­на­тах ми­ра (1938 и 1954), 3 раза ста­но­ви­лась чем­пи­о­ном Олим­пий­ских игр (1952, 1964, 1968). Луч­шие фут­бо­ли­сты в ис­то­рии венгерского фут­бо­ла – Ф. Пуш­каш (ле­ген­дар­ный бом­бар­дир ми­ро­во­го фут­бо­ла), Ф. Аль­берт, Д. Гро­шич, Й. Бо­жик, Н. Хи­дег­ку­ти, К. Ме­сэй, К. Шан­дор, Ф. Бе­не и др.

В 1836 и 1856 в Бу­де ос­но­ва­ны пер­вые шах­мат­ные клу­бы. Во 2-й пол. 19 в. наи­боль­ших ус­пе­хов до­би­лись И. Лё­вен­таль, И. Ко­лиш, Р. Ха­ру­зек, И. Гунс­берг (иг­рал матч на пер­вен­ст­во ми­ра с В. Стей­ни­цем в 1890/91). С 1896 в Бу­да­пеш­те про­хо­дят круп­ные ме­ж­ду­нар. шах­мат­ные тур­ни­ры. В нач. 20 в. пре­тен­ден­том на ми­ро­вое пер­вен­ст­во счи­тал­ся Г. Ма­ро­ци, в сер. 1930-х гг. ус­пеш­но вы­сту­пал А. Ли­ли­ен­таль. Сбор­ная Венг­рии – один из гл. пре­тен­ден­тов на по­бе­ду во Все­мир­ных шах­мат­ных олим­пиа­дах (1927, 1928, 1936; 1978 – 1-е ме­сто; 1970, 1972, 1980 – 2-е) сре­ди муж­ских ко­манд и по­бе­ди­тель этих со­рев­но­ва­ний (1988, 1990) сре­ди жен­ских ко­манд. Силь­ней­шие гросс­мей­сте­ры и пре­тен­ден­ты на ми­ро­вое пер­вен­ст­во: Л. Пор­тиш, А. Адорь­ян, З. Риб­ли, Д. Сакс, Л. Са­бо. Уни­каль­ных ус­пе­хов до­би­лись сё­ст­ры Пол­гар: Жу­жа – чем­пи­он­ка ми­ра по шах­ма­там (1995–99), Юдит – уча­ст­ни­ца тур­ни­ра на муж­ское пер­вен­ст­во ми­ра (2005, Ар­ген­ти­на), Со­фия – по­бе­ди­тель­ни­ца ря­да муж­ских со­рев­но­ва­ний.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры

Об­щее ру­ко­во­дство учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми с кон. 1990-х гг. воз­ло­же­но на ор­га­ны ме­ст­но­го управ­ле­ния. Мин-во об­ра­зо­ва­ния оп­ре­де­ля­ет об­щие кри­те­рии осу­ще­ст­в­ле­ния учеб­но­го про­цес­са и тре­бо­ва­ния по ор­га­ни­за­ции вы­пу­ск­ных эк­за­ме­нов. Осн. рег­ла­мен­ти­рую­щи­ми до­ку­мен­та­ми яв­ля­ют­ся за­ко­ны: «О ме­ст­ном управ­ле­нии» (1990, из­ме­не­ния 2001), «Об об­ще­ст­вен­ном об­ра­зо­ва­нии» (1993, из­ме­не­ния 1996, 1999, 2003), «О про­фес­сио­наль­ной под­го­тов­ке» (1993), «О выс­шем об­ра­зо­ва­нии» (из­ме­не­ния 1996, 1999, 2003), «Об об­ра­зо­ва­нии для взрос­лых» (2001), а так­же Нац. об­ра­зо­ват. про­грам­ма, при­ня­тая в 1998. Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ет гос. и не­гос. об­ра­зо­ват. уч­ре­ж­де­ния: до­шко­ль­ные – для де­тей 3–6 лет, ос­нов­ную 12-лет­нюю шко­лу, об­ще­об­ра­зо­ват. (клас­сич.) гим­на­зии (4 го­да обу­че­ния), 3–4-лет­ние сред­ние проф. шко­лы (на ба­зе осн. шко­лы), проф.-тех­нич. учи­ли­ща и ву­зы. Обу­че­ние обя­за­тель­ное и бес­плат­ное для де­тей в воз­рас­те от 6 до 18 лет. В 2003/04 учеб­ном го­ду 80% де­тей по­се­ща­ли до­шко­ль­ные уч­ре­ж­де­ния, 99% – на­чаль­ные шко­лы, 92% – сред­ние учеб­ные за­ве­де­ния. Осо­бый тип об­ра­зо­ват. уч­ре­ж­де­ний – шко­лы ис­кусств (по­се­ще­ние сво­бод­ное), го­то­вя­щие уч-ся к даль­ней­ше­му проф. обу­че­нию. Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет состав­ля­ет 99,3% (2004). Об­ра­зо­ва­ние взрос­лых осу­щест­в­ля­ет­ся в ве­чер­них клас­сах или на за­оч­ных кур­сах, соз­да­вае­мых в ос­нов­ных сред­них шко­лах, проф. шко­лах и ву­зах. Чис­ло школ, ве­ду­щих обу­че­ние взрос­лых, не­зна­чи­тель­но. Но­вым ти­пом уч­ре­ж­де­ний проф. об­ра­зо­ва­ния яв­ля­ют­ся ре­гио­наль­ные цен­тры раз­ви­тия че­ло­ве­че­ских ре­сур­сов и под­го­тов­ки (соз­да­ют­ся с сер. 1990-х гг.).

В сис­те­му выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния вхо­дят уни­вер­си­те­ты, ака­де­мии, ин­сти­ту­ты и кол­лед­жи с уни­вер­си­тет­ским ста­ту­сом. В 2004 функ­цио­ни­ро­ва­ли 18 гос. уни­вер­си­те­тов, 5 уни­вер­си­те­тов, на­хо­дя­щих­ся в ве­де­нии церк­ви, 1 ча­ст­ный уни­вер­си­тет, 12 го­су­дар­ст­вен­ных, 21 цер­ков­ный и 9 ча­ст­ных кол­лед­жей. Круп­ней­шие ун-ты: в Бу­да­пеш­те – Э. Ло­ран­да (с 1635), Мед. ун-т им. И. Ф. Зем­мель­вей­са (1769), тех­но­ло­гии и эко­но­ми­ки (1782; совр. назв. с 2000), эко­но­мич. на­ук и пуб­лич­но­го ад­ми­ни­ст­ри­ро­ва­ния (2003), те­ат­ра и ки­но (с 1865), гра­фи­ки и ди­зай­на (1880), при­клад­ных на­ук им. Ф. Се­че­ньи (1968); ун-ты: в Пе­че (1367), Деб­ре­це­не (с 1538), Ми­шко­ль­це (1735), Се­ге­де (с 1872) и др.; Венг. ака­де­мия изящ­ных искусств в Будапеште (1871) и др.

Ве­ду­щие на­уч. уч­ре­ж­де­ния – Венг. АН (1825) и Ака­де­мия лит-ры и ис­кусств им. Ф. Се­че­ньи (до 1992 в со­ста­ве Венг. АН) (обе – в Бу­да­пеш­те).

Биб­лио­те­ки: в Бу­да­пеш­те – Нац. б-ка им. Ф. Се­че­ньи (1802), биб­лио­те­ки Венг. АН (1826), Венг. пар­ла­мен­та (1870), а так­же биб­лио­те­ки уни­вер­си­те­тов, музеев и др. Гл. му­зеи: в Бу­да­пеш­те – Венгерский национальный му­зей, Му­зей ес­теств. ис­то­рии (1802), Эт­но­гра­фич. му­зей (1872), Му­зей изящ­ных ис­кусств (1896), Венг. нац. га­ле­рея (1957); му­зей в г. Се­кеш­фехер­вар (1873), име­ет бо­га­тей­шую кол­лек­цию ан­тич­ных экс­по­на­тов пе­рио­да Рим. им­пе­рии; му­зей в г. Ми­школьц (1899), зна­ме­нит од­ной из луч­ших кол­лек­ций экс­по­на­тов скиф­ской куль­ту­ры и пред­ме­тов брон­зо­во­го ве­ка; му­зей в г. Соль­нок (1933), об­ла­да­ет бо­га­той кол­лек­ци­ей ар­хео­ло­гич. экс­по­на­тов.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Из­дают­ся 10 нац. и 24 ме­ст­ные га­зе­ты (2005). Зна­чит. роль иг­ра­ют иностр. ме­диа­хол­дин­ги. Иностр. ин­ве­сто­рам при­над­ле­жат 7 на­цио­наль­ных и все ме­ст­ные из­да­ния, из них 10 га­зет – кон­цер­ну «Ак­сель Шприн­гер-фер­лаг». Круп­ней­шую еже­днев­ную газ. «Népsza­badság» (c 1942) из­да­ёт герм. из­да­тель­ский кон­церн «Бер­тельс­ман», газ. «Magyar Hír­lap» (c 1968) – швейц. кон­церн «Rengí­er». Др. из­да­ния – га­зе­ты «Magyar Nem­zet» (с 1945), «Népszava» (с 1877), «Heti Világ­gazdaság»; еже­не­дель­ник «168 óra». Ра­дио­ве­ща­ние с 1925. Гос. ра­дио­стан­ции – «Ma­gyar Rádió» и «Rá­dió Budapest». Ча­ст­ные ра­дио­стан­ции – «Danubius Rá­dió», «Sláger Rá­dió», «Ju­ventus Rá­dió». Ре­гу­ляр­ные пе­ре­да­чи те­ле­ви­де­ния с 1958. Гос. те­ле­ком­па­ния «Ma­gyar TV» ве­ща­ет на 2 ка­на­лах. Гос. спут­ни­ко­вый ка­нал – «Duna TV». Ча­ст­ные те­ле­ка­на­лы «TV-2», «RTL Klub». Венг. те­ле­граф­ное агент­ст­во «Magyar Távi­rati Iroda – MTI» (1880).

Ли­те­ра­ту­ра

Ли­те­ра­ту­ра В. в сред­ние ве­ка бы­ла пред­став­ле­на ру­ко­пис­ны­ми ла­ти­ноя­зыч­ны­ми па­мят­ни­ка­ми: хро­ни­ка­ми, в т. ч. ано­ним­ны­ми «Дея­ния­ми венг­ров» (ок. 1284); жи­тия­ми, ле­ген­да­ми; в них име­лись фраг­мен­ты на венг. язы­ке. В ви­де та­ких вста­вок со­хра­ни­лись «Над­гроб­ная речь» (кон. 12 в.) и «Древ­не­вен­гер­ский плач Ма­рии» (13 в.), ко­то­рые счи­та­ют­ся пер­вы­ми об­раз­ца­ми нац. лит-ры. В 15 в. в В. про­ни­ка­ют идеи Воз­ро­ж­де­ния, воз­ни­ка­ет гу­ма­ни­стич. лит-ра. Пер­вым нац. по­этом счи­та­ет­ся Я. Пан­но­ни­ус, хо­тя пи­сал он ещё на ла­ты­ни. В 16 в. про­изо­шёл бы­ст­рый подъ­ём лит-ры на род­ном язы­ке; в кон­це ве­ка Г. Ка­ро­ли вы­пол­нил пол­ный пе­ре­вод Биб­лии, став­ший ка­но­ни­че­ским. Боль­шин­ст­во ли­те­ра­то­ров это­го пе­рио­да – слу­жи­те­ли церк­ви: про­за­ик и из­да­тель Г. Хель­таи, по­эт П. Бор­не­мис­са. Стран­ст­вую­щий пе­вец Ш. Ти­но­ди пер­вым из­дал свои про­из­ве­де­ния в ви­де кни­ги. В ли­ри­ке Б. Ба­лаш­ши дух фольк­ло­ра со­че­та­ет­ся с тра­ди­ция­ми ев­роп. ре­нес­санс­ной по­эзии.

В лит-ре В. 17 в. гос­под­ство­вал стиль ба­рок­ко. Вид­ный ре­лиг. по­ле­мист эпо­хи – ли­дер венг. Контр­ре­фор­ма­ции архи­еп. Эс­тер­гом­ский П. Паз­мань; наи­бо­лее зна­чит. по­эт – М. Зри­ньи, ав­тор эпич. по­эмы «Си­гет­ское бед­ст­вие» (1651). В по­эзии И. Дьён­дь­ё­ши ощу­ти­мо влия­ние манье­риз­ма. В нач. 18 в., в раз­гар нац.-ос­во­бо­дит. борь­бы про­тив Ав­ст­рии, пе­ре­жи­ва­ло рас­цвет нар. пе­сен­ное твор­че­ст­во пат­рио­тич. со­дер­жа­ния (т. н. пес­ни ку­ру­цев). Зна­чит. ин­те­рес пред­став­ля­ют «Ме­муа­ры» кн. Фе­рен­ца II Ра­ко­ци. В твор­че­ст­ве про­заи­ка К. Ми­ке­ша, пре­ж­де все­го в «Пись­мах из Тур­ции» (опубл. в 1794), прет­во­ре­ны чер­ты сти­ля ро­ко­ко. Важ­ный вклад в об­нов­ле­ние венг. про­зы (от­каз от ба­роч­ной ри­то­ри­ки) внёс Ф. Фа­лу­ди.

Во 2-й пол. 18 в. Д. Беш­шень­еи и его со­рат­ни­ки ут­вер­ди­ли в лит-ре стиль клас­си­циз­ма, твор­че­ски пе­ре­ос­мыс­лив опыт франц. про­све­ти­те­лей. По­эт и пуб­ли­цист Ф. Ка­зин­ци в нач. 19 в. воз­гла­вил дви­же­ние за соз­да­ние венг. лит. язы­ка. В рам­ках клас­си­ци­стич. ка­но­на вы­дер­жа­на ис­то­рич. дра­ма «Банк Бан» Й. Ка­то­ны (созд. в 1815); в фольк­лор­ных тра­ди­ци­ях – по­эма М. Фа­зе­ка­ша «Ма­ти Лу­даш» (1804). Обе тен­ден­ции ус­пеш­но объ­е­ди­нил в сво­ей по­эзии М. Чо­ко­наи-Ви­тез, твор­че­ст­во ко­то­ро­го не ог­ра­ни­чи­ва­лось рам­ка­ми про­све­ти­тель­ской эс­те­ти­ки и пред­вос­хи­ти­ло по­этич. но­ва­ции 20 в.

В 1820–30-х гг. лит-ра В. раз­ви­ва­лась в рус­ле ро­ман­тиз­ма. У по­этов Д. Бер­же­ни, Ш. и К. Киш­фа­лу­ди, Ф. Кёль­чеи ро­ман­тич. кар­ти­на ми­ра ещё со­че­та­ет­ся с клас­си­ци­стич. по­эти­кой. Це­ли­ком в рус­ле ро­ман­тиз­ма на­хо­ди­лось твор­че­ст­во по­эта и дра­ма­тур­га М. Вё­рёш­мар­ти. В об­ста­нов­ке на­рас­та­ния об­ществ. ак­тив­но­сти поя­вил­ся со­ци­аль­но-кри­тич. ро­ман (Й. Эт­вёш). Вер­ши­на раз­ви­тия лит-ры это­го пе­рио­да – ре­во­люц. ли­ри­ка Ш. Пе­тё­фи, со­еди­нив­ше­го ро­ман­тич. по­эти­ку с де­мо­кра­тич. идея­ми и ду­хом на­род­но­сти. Скла­ды­ва­ет­ся лит. кри­ти­ка; её ве­ду­щие пред­ста­ви­те­ли – Й. Бай­за и обос­но­вав­ший прин­цип на­род­но­сти в лит-ре Я. Эр­дейи. По­сле по­дав­ле­ния Венг. ре­во­лю­ции 1848–49, ко­гда бы­ла ут­ра­че­на на­де­ж­да на об­ре­те­ние нац. не­за­ви­си­мо­сти, в лит-ре воз­ни­ка­ет т. н. на­род­но-нац. шко­ла с её апо­ло­ги­ей един­ст­ва на­ции и от­ка­зом от со­ци­аль­но­го кри­ти­циз­ма. Пи­са­те­ли не­ред­ко изо­бра­жа­ли об­ществ. жизнь в идил­лич. ду­хе (твор­че­ст­во М. Йо­каи, пло­до­ви­то­го ро­ма­ни­ста, ши­ро­ко из­вест­но­го за пре­де­лами В.). Бо­лее пес­си­ми­стич­ный об­раз эпо­хи вос­соз­дан в са­ти­рич. со­ци­аль­ных ро­ма­нах К. Мик­са­та. В ли­ри­ке Я. Вай­ды до­ми­ни­ру­ют мо­ти­вы не­удов­ле­тво­рён­но­сти, от­чая­ния. Гар­мо­нич. со­че­та­ние оп­ти­ми­стич. от­но­ше­ния к ми­ру и от­сут­ст­вия ил­лю­зий ха­рак­тер­но для глу­бо­ко на­род­ной по ду­ху по­эзии Я. Ара­ня. Осо­бое ме­сто в лит-ре это­го пе­рио­да за­ни­ма­ет дра­ма­тург И. Ма­дач, ос­мыс­ли­ваю­щий кар­ди­наль­ные эк­зи­стен­ци­аль­ные про­бле­мы.

К кон. 19 в. в В. про­ни­ка­ют сим­во­лизм и на­ту­ра­лизм. Ин­тен­сив­ное об­нов­ле­ние лит-ры, вы­ра­зив­шее­ся в от­ка­зе от тра­диц. ка­но­нов по­эти­ки и со­дер­жат. сте­рео­ти­пов, про­ис­хо­дит в нач. 20 в. в твор­че­ст­ве Э. Ади и др. пи­са­те­лей, спло­тив­ших­ся во­круг ж. «Нью­гат» (1908–1941), – по­этов М. Ба­би­ча, Д. Кос­то­ла­ньи, Д. Юха­са, про­заи­ков Ж. Мо­ри­ца, М. Каф­ки, Д. Кру­ди. Мн. на­прав­ле­ния лит. аван­гар­да – экс­прес­сио­низм (в В. он име­но­вал­ся «ак­ти­виз­мом»), сюр­реа­лизм, кон­ст­рук­ти­визм – пред­став­ле­ны в твор­че­ст­ве Л. Каш­ша­ка. В 1920–30-х гг. в В. воз­ни­к­ло дви­же­ние «на­род­ных пи­са­те­лей», вос­соз­да­вав­ших жизнь венг. кре­сть­ян­ст­ва в ма­не­ре т. н. со­цио­гра­фии: по­эт и про­за­ик Д. Ий­еш, про­заи­ки Л. Не­мет, П. Ве­реш, П. Са­бо, А. Та­ма­ши, Й. Дар­ваш и др. «Нью­гат» в этот пе­ри­од ос­та­ёт­ся три­бу­ной для сто­рон­ни­ков но­виз­ны и де­мо­кра­тич., ле­вых те­че­ний в лит-ре; в его ор­би­те на­хо­ди­лись по­эты Л. Са­бо, М. Фюшт, М. Рад­но­ти, про­заи­ки Ф. Ка­рин­ти, Ш. Ма­раи, Й. Е. Тер­шан­ский, Лай­ош Надь, Т. Де­ри. С «Нью­га­том» свя­зан был и из­вест­ный по­эт это­го пе­рио­да А. Йо­жеф.

Ряд пи­са­те­лей, вы­ну­ж­ден­ных по­сле по­ра­же­ния в 1919 Венг. сов. рес­пуб­ли­ки по­ки­нуть ро­ди­ну, обос­но­ва­лись в СССР: А. Ги­даш, Б. Ил­леш, Й. Лен­дь­ель и др. Здесь дол­гое вре­мя ра­бо­тал фи­ло­соф-мар­ксист, эс­те­тик и ли­те­ра­ту­ро­вед Д. Лу­кач. По­сле соз­да­ния в кон. 1940-х гг. Венг. Нар. Рес­пуб­ли­ки мн. круп­ные пи­са­те­ли бы­ли ли­ше­ны воз­мож­но­сти пуб­ли­ко­вать­ся; в то же вре­мя в лит-ру во­шли та­лант­ли­вые пред­ста­ви­те­ли ра­бо­чей и кре­сть­ян­ской сре­ды, в т. ч. по­эты Ф. Юхас, Лас­ло Надь, Л. Бень­я­мин, М. Ва­ци, И. Ши­мон, про­заи­ки Т. Че­реш, Э. Фей­еш, Ф. Шан­та, И. Эр­кень, Л. Меш­тер­ха­зи, Д. Фе­ке­те, дра­ма­тург И. Шар­ка­ди. Все они на­чи­на­ли свой путь под зна­ком со­циа­ли­стич. реа­лиз­ма, од­на­ко по­сте­пен­но в их твор­че­ст­ве вы­зре­ва­ли со­ци­аль­но-кри­тич. тен­ден­ции. В 1960–70-х гг. в лит-ру при­шли или вер­ну­лись мн. пи­са­те­ли, не раз­де­ляв­шие со­циа­ли­стич. идей и ра­нее на­хо­див­шие­ся на пе­ри­фе­рии лит. про­цес­са: про­заи­ки М. Са­бо, И. Ман­ди, М. Ме­сей, И. Кер­тес, Г. От­тлик, М. Сент­ку­ти, по­эты Я. Пи­лин­ски, Ш. Ве­реш, А. Не­меш-Надь. В 1970-х гг. поя­ви­лись мо­ло­дые пи­са­те­ли, со­че­тав­шие по­ли­тич. оп­по­зи­ци­он­ность с эс­те­ти­че­ской и во­пло­тив­шие в сво­ём твор­че­ст­ве разл. фор­мы мо­дер­низ­ма и не­оа­ван­гар­да: про­заи­ки П. Эс­тер­ха­зи, П. На­даш, Д. Шпи­ро, Л. Крас­на­хор­каи, по­эт Д. Тан­до­ри и др. Де­мо­кра­тич. пре­об­ра­зо­ва­ния 1980–1990-х гг. от­кры­ли до­ро­гу са­мым разл. лит. тен­ден­ци­ям, гл. обр. в рус­ле по­ст­мо­дер­низ­ма. В твор­че­ст­ве ря­да пи­са­те­лей до­ми­ни­ру­ет рез­кая со­ци­аль­ная кри­ти­ка, на­прав­лен­ная пре­ж­де все­го про­тив урод­ли­вых форм пост­со­циа­ли­стич. дей­ст­ви­тель­но­сти (Ш. Тар и др.). В лит-ре 1990-х гг. важ­ное ме­сто за­ня­ли пи­са­те­ли, ра­нее на­хо­див­шие­ся во внеш­ней или внутр. эмиг­ра­ции: про­за­ик Д. Кон­рад, про­за­ик и эс­се­ист Б. Хам­ваш, по­эт Д. Пет­ри.

​На тер­ри­то­рии В. со­хра­ни­лись не­оли­тич. ке­ра­ми­ка и скульп­ту­ра, па­мят­ни­ки иск-ва ски­фов и кель­тов, ос­тат­ки рим. по­се­ле­ний (Ак­винк, ны­не в чер­те Бу­да­пеш­та) с про­из­ве­де­ния­ми др.-рим. иск-ва, юве­лир­ные из­де­лия гун­нов и ава­ров, сле­ды по­се­ле­ний древ­них сла­вян. Венг­ры, поя­вив­шие­ся здесь в 9 в., при­нес­ли с со­бой тра­ди­ции ху­дож. об­ра­бот­ки ме­тал­ла. К 10–11 вв. от­но­сят­ся «ниж­ние хра­мы» в Фель­деб­рё и Ти­ха­ни с низ­ки­ми сво­да­ми на мас­сив­ных стол­бах, к 11 – нач. 13 вв. – ром. ба­зи­ли­ки с мощ­ны­ми зап. баш­ня­ми и пер­спек­тив­ны­ми пор­та­ла­ми, не­ред­ко с бо­га­той скульп­тур­ной резь­бой (в Яке, Ле­бе­ни, Пе­че, Жам­бе­ке). Утон­чён­но­стью и изя­ще­ст­вом, влия­ни­ем франц. го­ти­ки от­ли­ча­ет­ся двор­цо­вая ка­пел­ла в Эс­тер­го­ме (12 в.). В ря­де па­мят­ни­ков иск-ва 11 в. ска­зы­ва­ют­ся влия­ния Ви­зан­тии (фраг­мен­ты фре­сок в «ниж­нем хра­ме» в Фель­деб­рё и др.). К 12 в. от­но­сит­ся рас­цвет скульп­тур­ной мас­тер­ской г. Печ (рель­е­фы церк­ви в Пе­че). Де­ко­ра­тив­ное иск-во 11–12 вв. пред­став­ле­но из­де­лия­ми из ме­тал­ла, эма­ля­ми, тка­ня­ми. В кон. 13–15 вв. со­ору­жа­ют­ся го­тич. церк­ви (в Шо­про­не, Пеш­те и др.) и зам­ки с вы­со­ки­ми сте­на­ми и баш­ня­ми (Ди­ош­дь­ёр, Ви­ше­град). В скульп­ту­ре вы­де­ля­ют­ся брон­зо­вые ста­туи бр. Мар­ти­на и Дьёр­дя Ко­лож­ва­ри (2-я пол. 14 в.).

Вы­со­ко­го рас­цве­та дос­тиг­ло иск-во В. во 2-й пол. 15 в. При­вле­че­ние в стра­ну итал. ар­хи­тек­то­ров и ху­дож­ни­ков спо­соб­ст­во­ва­ло рас­про­стра­не­нию куль­ту­ры Воз­ро­ж­де­ния. В Бу­де и Ви­ше­гра­де бы­ли со­ору­же­ны ко­ро­лев­ские ре­зи­ден­ции с га­ле­рея­ми, лод­жия­ми, внутр. дво­ра­ми, тер­ра­са­ми, ук­ра­шен­ные ста­туя­ми и фон­та­на­ми. Свет­ский дух был свой­ст­вен и цер­ков­ным по­строй­кам (ка­пел­ла Ба­ко­ца с ор­дер­ным де­ко­ром при со­бо­ре в Эс­тер­го­ме, 1506–07; про­сто­рные церк­ви с сет­ча­ты­ми сво­да­ми в Ньир­ба­то­ре и Се­ге­де). В жи­во­пи­си со­хра­ня­лись свя­зи с позд­не­го­тич. тра­ди­ция­ми; пол­нее ре­нес­санс­ные тен­ден­ции про­яви­лись в скульп­ту­ре (т. н. Ма­дон­на Ба­то­ри и др.). Вы­со­ко­го уров­ня дос­тиг­ло иск-во кни­ги (ру­ко­пи­си с на­ряд­ным ре­нес­санс­ным ор­на­мен­том из б-ки Мать­я­ша Кор­ви­на) и де­ко­ра­тив­ное иск-во (юве­лир­ные из­де­лия, стек­ло, май­о­ли­ка).

Тур. на­ше­ст­вие (с 1526) пре­рва­ло и на­дол­го за­дер­жа­ло раз­ви­тие венг. куль­ту­ры. Мн. го­ро­да и па­мят­ни­ки бы­ли раз­ру­ше­ны. С кон. 17 в. в иск-ве В. ут­верж­да­ют­ся австр. влия­ние и стиль ба­рок­ко. Стро­ят­ся двор­цы (в Рац­ке­ве, Фер­тё­де и др.) и церк­ви (в Пеш­те, Эге­ре, Эс­тер­го­ме). В сер. 18 в. ба­роч­ная ар­хи­тек­ту­ра пе­ре­жи­ва­ет рас­цвет, об­ре­тая свое­об­раз­ные, ин­тим­ные и сдер­жан­ные фор­мы; в твор­че­ст­ве арх. Я. Фель­не­ра на­ме­ча­ет­ся пе­ре­ход к клас­си­циз­му. В нач. 18 в. жи­во­пи­сец А. Мань­о­ки по­ло­жил на­ча­ло раз­ви­тию венг. порт­рет­но­го ис­кус­ст­ва.

С нач. 19 в. с раз­ви­ти­ем пром-сти в го­ро­дах раз­во­ра­чи­ва­ет­ся ши­ро­кое строи­тель­ст­во. В ар­хи­тек­ту­ре и скульп­ту­ре 1-й пол. 19 в. пре­об­ла­дал клас­си­цизм (зда­ние Нац. му­зея в Пеш­те, 1837–47, арх. М. Пол­лак; ра­бо­ты скульп­то­ра И. Фе­рен­ци). Ро­ман­тическая сти­ли­сти­ка бы­ла пре­тво­ре­на в твор­че­ст­ве Ф. Фес­ля, со­че­тав­ше­го вост. и ви­зант. мо­ти­вы. Во 2-й пол. 19 в. скла­ды­ва­ют­ся ха­рак­тер­ные чер­ты ар­хитектурного об­ли­ка Бу­да­пеш­та – ши­ро­кие ма­ги­ст­ра­ли и им­по­зант­ные зда­ния в разл. ис­то­ри­че­ских сти­лях (нео­го­тич. зда­ние Пар­ла­мен­та, 1884–1904, арх. И. Штейндль; не­оба­роч­ное зда­ние Вен­гер­ской го­су­дар­ст­вен­ной опе­ры, 1875–84, арх. М. Ибль).

В жи­во­пи­си и скульп­ту­ре 1-й пол. 19 в. клас­си­ци­стич. чер­ты со­че­та­лись с тен­ден­ция­ми ро­ман­тиз­ма и би­дер­май­е­ра (пей­за­жи К. Мар­ко-стар­ше­го, пей­за­жи, жан­ро­вые сце­ны и порт­ре­ты М. Ба­ра­ба­ша, порт­ре­ты Й. Бор­шо­ша, скульп­ту­ра И. Фе­рен­ци). По­сле ре­во­лю­ции 1848–49 по­яв­ля­ет­ся ис­то­рич. жи­во­пись, про­ни­зан­ная ге­рои­ко-ро­ман­тич. па­фо­сом (В. Ма­да­рас, Б. Се­кей и др.). В раз­ви­тии гра­фи­ки важ­ную роль сыг­ра­ло твор­че­ст­во М. Зи­чи. В кар­ти­нах М. Мун­ка­чи, Ш. Би­ха­ри, И. Ре­ве­са со­еди­ня­ют­ся осо­бен­но­сти ро­ман­тиз­ма и реа­лиз­ма; тон­кая ли­рич. ин­то­на­ция от­ли­ча­ет пей­за­жи Л. Паа­ла, близ­кие жи­во­пи­си бар­би­зон­ской шко­лы, а так­же ра­бо­ты Л. Мед­ньян­ски и П. Синь­еи-Мер­ше.

На ру­бе­же 19–20 вв. по­яв­ля­ют­ся по­строй­ки в сти­ле мо­дерн (Му­зей при­клад­но­го иск-ва в Бу­да­пеш­те, 1891–96, арх. Э. Лех­нер), воз­дви­га­ют­ся мо­ну­мен­ты (па­мят­ник 1000-ле­тию Венг­рии в Бу­да­пеш­те, 1894–1929). В ар­хи­тек­ту­ре 1-й пол. 20 в. важ­ное зна­че­ние име­ли идеи функ­цио­на­лиз­ма, во­пло­щён­ные в твор­че­ст­ве Ф. Моль­на­ра; на раз­ви­тие ар­хит. ра­цио­на­лиз­ма ока­за­ли влия­ние по­строй­ки Б. Лай­ты.

В изо­бра­зит. иск-ве 1900–10-х гг. де­мо­кра­тич. нац. тра­ди­ции про­дол­жа­ли ху­дож­ни­ки т. н. груп­пы На­дьба­ньи, ис­поль­зо­вав­шие жи­во­пис­ные приё­мы пле­нэ­ра (Ш. Хол­ло­ши, К. Фе­рен­ци, Я. Тор­ма и др.), мас­те­ра т. н. аль­фёльд­ской шко­лы (Я. Тор­няи, Й. Кос­та, И. Надь и др.), а так­же А. Фень­еш и др. В твор­че­ст­ве Т. Чон­тва­ри нар.-нац. мо­ти­вы со­еди­ни­лись с ви­зио­нер­ст­вом, сим­во­ли­ст­ским вле­че­ни­ем к древ­но­сти и эк­зо­ти­ке; соз­да­тель изы­скан­ных де­ко­ра­тив­ных порт­ре­тов Й. Рипль-Ро­наи был бли­зок франц. ху­дож­ни­кам груп­пы «На­би». Мас­те­ра аван­гар­ди­ст­ско­го объ­еди­не­ния «Во­семь» (К. Керн­ш­ток, Б. Пор, Р. Бе­рень) в по­ис­ках эмо­цио­наль­ной ост­ро­ты и дей­ст­вен­но­сти иск-ва об­ра­ща­лись к сред­ст­вам экс­прес­сио­низ­ма. В 1915–16 на­ча­ла свою дея­тель­ность груп­па ху­дож­ни­ков-ан­ти­ми­ли­та­ри­стов, близ­ких венг. ак­ти­виз­му (Б. Уиц, Ш. Борт­ник, Й. Не­меш-Лам­перт и др.). Мас­те­ра обе­их групп в пе­ри­од Венг. сов. рес­пуб­ли­ки (1919) уча­ст­во­ва­ли в оформ­ле­нии нар. празд­неств, соз­да­ва­ли ре­во­люц. пла­ка­ты. По­сле ус­та­нов­ле­ния в В. хор­ти­ст­ской дик­та­ту­ры мн. ху­дож­ни­ки ра­бо­та­ли в эмиг­ра­ции (Уиц, Борт­ник, Л. Мо­хой-Надь и др.). Тра­ди­ции со­ци­аль­но за­ост­рён­но­го иск-ва раз­ви­ва­ли жи­во­пис­цы Д. Дер­ко­вич (так­же гра­фик), И. Де­ши-Ху­бер, скульп­тор Л. Ме­са­рош и др., «Груп­па со­циа­ли­стич. ху­дож­ни­ков» (созд. в 1934; А. Э. Фе­ньё, А. Шу­гар и др.). Гос­под­ствую­щи­ми на­прав­ле­ния­ми в иск-ве бы­ли на­ту­ра­лизм, ака­де­мизм и не­оба­рок­ко. В скульп­ту­ре вы­де­ля­лись ра­бо­ты Ф. Мед­дь­еш­ши и Б. Фе­рен­ци, от­ли­чав­шие­ся обоб­щён­но­стью форм и сво­бо­дой леп­ки, в жи­во­пи­си – изы­скан­но-кра­сочные по­лот­на на кре­сть­ян­ские те­мы В. Аба-Но­ва­ка, пей­за­жи и жан­ро­вые сце­ны А. Бер­на­та, И. Сё­ньи и др.

Для ар­хи­тек­ту­ры В. по­сле 1945 ха­рак­тер­ны це­ле­со­об­раз­ность пла­ни­ров­ки, со­че­та­ние про­стых, яс­ных объ­ё­мов, ис­поль­зо­ва­ние кар­кас­но-па­нель­ных кон­ст­рук­ций, ши­ро­кое при­ме­не­ние фре­сок, мо­за­ик, рос­пи­сей, сграф­фи­то и др.; в гор. за­строй­ке ис­поль­зу­ет­ся скульп­ту­ра ма­лых форм. Совр. по­строй­ки удач­но со­че­та­ют­ся с ис­то­рич. ан­самб­ля­ми. Ве­лась ре­кон­ст­рук­ция го­ро­дов, бла­го­ус­т­рой­ст­во ста­рых и строи­тель­ст­во но­вых рай­онов (в Бу­да­пеш­те и др.). По­стмо­дер­ни­ст­ские тен­ден­ции пер­во­на­чаль­но про­яви­лись в ре­кон­ст­рук­ции цен­тра Пе­ча (жи­лые зда­ния по про­ек­там Ш. Де­ве­ни, 1979–85), позд­нее они раз­ви­ва­лись в твор­че­ст­ве Г. Бах­ма­на, А. Ко­ва­ча, Л. Рай­ка, иро­нич­но ци­ти­рую­щих мо­ти­вы кон­ст­рук­тиви­ст­ской и по­сле­во­ен­ной не­оклас­сич. ар­хи­тек­ту­ры. Сти­ли­сти­ка хай-тек от­ли­ча­ет про­ек­ты Й. Фин­та, Ч. Ви­ра­ка, Л. За­ла­ва­ри 1990-х – нач. 2000-х гг.

В раз­ви­тии изо­бра­зит. иск-ва В. 2-й пол. 20 в. важ­ную роль сыг­ра­ли мас­те­ра стар­ше­го по­ко­ле­ния (груп­па аль­фёльд­ских ху­дож­ни­ков; скульп­то­ры П. Па­цаи, Ш. Ми­куш и др.). С кон. 1940-х гг. по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние стан­ко­вая и мо­ну­мен­таль­ная жи­во­пись на ис­то­рич. те­мы; бы­ли соз­да­ны зна­чит. про­из­ве­де­ния мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­но­го иск-ва (мо­ну­мент Ос­во­бо­ж­де­ния на го­ре Гел­лерт в Бу­да­пеш­те, 1947, Ж. Киш­фа­лу­ди-Штробль, и др.). В иск-ве кон. 1960-х – нач. 1970-х гг. уси­лил­ся ин­те­рес к аб­ст­ракт­ным и ус­лож­нён­ным экс­прес­сив­ным ре­ше­ни­ям (жи­во­пись Ф. Мар­ти­на, Т. Ду­раи, Ф. Са­лаи, Й. Бар­чаи, скульп­ту­ра Й. Шо­мо­дьи, Т. Виль­та; жи­во­пись и гра­фи­ка Б. Кон­до­ра, А. Вюр­ца), ино­гда от­ме­чен­ным чер­та­ми сюр­реа­лиз­ма (жи­во­пись Т. Чер­ну­ша, скульп­ту­ра И. Вар­ги, гра­фи­ка А. Гро­ша, Д. Хин­ца). Приё­мы ги­пер­реа­лиз­ма ис­поль­зу­ют в сво­ём твор­че­ст­ве Е. Бе­не­дек и И. Ма­чаи. В 1960–80-х гг. боль­шие ус­пе­хи дос­тиг­ну­ты в стан­ко­вой и мо­ну­мен­таль­ной скульп­ту­ре, про­ник­ну­той ге­рои­ко-дра­ма­тич. па­фо­сом (Е. Ке­ре­ньи, М. Бор­шош, И. Кишш, Я. Ко­нёр­чик и др.). В де­ко­ра­тив­но-при­клад­ном иск-ве 2-й пол. 20 в. совр. фор­мы так­тич­но со­че­та­ют­ся с нар. тра­ди­ция­ми (ке­ра­ми­ка М. Ко­вач и И. Га­до­ра, го­бе­ле­ны Д. Хин­ца, Г. Шол­ти, М. Сель­вит­ски, Э. Фо­та, Л. Гей­че­ра и др.; ра­бо­ты ди­зай­не­ра Л. Фин­ты и др.). В кон. 20 – нач. 21 вв. раз­ви­ва­ют­ся поп-арт (скульп­тор Ж. Йо­ва­но­вич), кон­цеп­ту­аль­ное ис­кус­ст­во (Т. Сентйо­би, П. Тюрк), хеп­пе­нинг (Г. Аль­торь­яи).

Му­зы­ка

Об­лик муз. куль­ту­ры В. во мно­гом оп­ре­де­ля­ет­ся спе­ци­фи­кой венг. фольк­ло­ра (см. в ст. Венг­ры). С при­ня­ти­ем ка­то­ли­че­ст­ва в В. про­ник гри­го­ри­ан­ский хорал. С 15 в. раз­ви­ва­лась при­двор­ная му­зы­ка: ко­ро­лев­ская ка­пел­ла в Бу­де бы­ла од­ной из луч­ших в Ев­ро­пе. В 16 в. поя­ви­лись пер­вые свет­ские муз. про­из­ве­де­ния с венг. тек­ста­ми, на­ря­ду с ис­то­рич. пес­ня­ми и ска­за­ния­ми они опуб­ли­ко­ва­ны в сб-ках Ш. Ти­но­ди (1554) и Б. Бак­фар­ка (1553, 1565). В 17–18 вв. в ре­зи­ден­ци­ях ав­ст­ро-венг. ари­сто­кра­тов соз­да­ва­лись ка­пел­лы, ор­ке­ст­ром кня­зей Эс­тер­ха­зи ру­ко­во­дил Й. Гайдн (1761–1790). Фор­ми­ро­ва­ние проф. му­зы­ки про­ис­хо­ди­ло в рам­ках сти­ля вер­бун­кош (из­вес­тен с кон. 18 в.), по­лу­чив­ше­го раз­ви­тие в твор­че­ст­ве скри­па­чей-вир­туо­зов и ком­по­зи­то­ров Я. Би­ха­ри, Я. Ла­вот­ты, А. Чер­ма­ка, воз­глав­ляв­ших цы­ган­ские ор­ке­ст­ры и те­ат­раль­ные труп­пы. Влия­ние сти­ля вер­бун­кош за­мет­но уже в пер­вых венг. опе­рах, на­пи­сан­ных в 1-й пол. 19 в. (И. Ру­жич­ка, А. Бар­таи, М. Ро­жа­вёль­ди). Ф. Эр­кель соз­дал опе­ры на сю­же­ты из нац. ис­то­рии, из них «Лас­ло Хунь­я­ди» (1844) и «Банк Бан» (1861; обе пост. в Пеш­те) про­дол­жа­ют ста­вить­ся на ми­ро­вой опер­ной сце­не. Пиа­нист и ком­по­зи­тор-ро­ман­тик И. Се­кей соз­дал неск. фп. цик­лов, по­ло­жив­ших на­ча­ло т. н. вен­гер­ской рап­со­дии. Вер­ши­на венг. ро­ман­тич. му­зы­ки – твор­че­ст­во Ф. Лис­та, од­но­го из круп­ней­ших ев­роп. ком­по­зи­то­ров 19 в., ав­то­ра 19 «вен­гер­ских рап­со­дий» и др. со­чи­не­ний на нац. те­му. Ши­ро­кую из­вест­ность при­об­ре­ли на­пи­сан­ные в 1-й четв. 20 в. опе­рет­ты Ф. Ле­га­ра и И. Каль­ма­на (в т. ч. «Ко­ро­ле­ва чар­да­ша», пост. в 1915 в Ве­не), со­дер­жа­щие венг. пе­сен­но-тан­це­валь­ные эле­мен­ты. Нац. ис­пол­ни­тель­скую шко­лу в кон. 19 в. про­сла­ви­ли скри­па­чи-вир­туо­зы Э. Ре­ме­ньи и Е. Ху­баи. Скри­па­чи с ми­ро­вым име­нем Й. Иоа­хим и Л. Ау­эр так­же на­ча­ли творч. путь в Венг­рии. Вы­ход­ца­ми из В. бы­ли знаменитые му­зы­кан­ты – ди­ри­жёр А. фон Ни­киш, скри­пач К. Флеш.

В 1890-х гг. в В. поя­вил­ся ин­те­рес к ста­рин­но­му кре­сть­ян­ско­му фольк­ло­ру, Б. Ви­кар в 1896 сде­лал пер­вые его за­пи­си на фо­но­граф. Сис­те­ма­тич. на­уч. ис­сле­до­ва­ни­ям по­ло­жи­ли на­ча­ло в 1900-е гг. З. Ко­дай и Б. Бар­ток. «От­кры­тие» кре­сть­ян­ской венг. пес­ни спо­соб­ст­во­ва­ло об­нов­ле­нию ком­по­зи­тор­ско­го сти­ля и, в об­ще­ев­ро­пей­ском мас­шта­бе, по­яв­ле­нию не­офольк­ло­риз­ма. В твор­че­ст­ве Бар­то­ка, круп­ней­ше­го венг. ком­по­зи­то­ра 20 в. и од­но­го из са­мых яр­ких му­зы­кан­тов в ис­то­рии ев­роп. му­зы­ки, эле­мен­ты кре­сть­ян­ско­го фольк­ло­ра со­еди­ни­лись с но­вей­ши­ми яв­ле­ния­ми совр. проф. му­зы­ки, не­ред­ко са­мы­ми ра­ди­каль­ны­ми для то­го вре­ме­ни. Ми­ро­вой клас­си­кой ста­ли его ба­лет «Чу­дес­ный ман­да­рин» (1926, Кёльн), «Му­зы­ка для струн­ных, удар­ных и че­ле­сты» (1936), Кон­церт для ор­ке­ст­ра (1943) и др. Сре­ди со­чи­не­ний Ко­дая ми­ро­вую из­вест­ность по­лу­чи­ли Вен­гер­ский пса­лом (1923) и ко­мич. опе­ра «Ха­ри Янош» (1926, Бу­да­пешт).

В 20 в. ра­бо­та­ли ком­по­зи­то­ры Е. Адам, Ш. Ба­лаш­ша, Л. Вай­нер, Ж. Дур­ко, П. Ка­до­ша, Л. Лай­та, Э. Лен­дваи, Д. Ран­ки, Ф. Са­бо, И. Се­ле­ньи, Э. Се­кей, А. Сёл­лё­ши, Ф. Фар­каш и др. Из­вест­ность по­лу­чи­ли опе­ры Ш. Со­ко­лаи («Кро­ва­вая свадь­ба» по Ф. Гар­сия Лор­ке, 1964, Бу­да­пешт) и Э. Пет­ро­ви­ча («C’est la guerre», 1962, Бу­да­пешт), со­чи­не­ния Э. фон До­на­ньи (так­же пиа­нист и ди­ри­жёр). Круп­ней­шие венг. ком­по­зи­то­ры-аван­гар­ди­сты 2-й пол. 20 в. – Д. Ли­ге­ти и Д. Кур­таг. Сре­ди са­мых зна­чит. венг. му­зы­ко­ве­дов – Л. Бар­дош (так­же ком­по­зи­тор), Д. Бар­та, Д. Ке­ре­ньи, Б. Са­боль­чи, Й. Уй­фа­луш­ши. Сре­ди ис­пол­ни­те­лей с ми­ро­вым име­нем – ра­бо­тав­шие в В. и за её пре­де­ла­ми ди­ри­жё­ры А. До­ра­ти, Я. Фе­рен­чик, Ф. Фри­чай, Г. Шол­ти; пиа­ни­сты Г. Ан­да, А. Фи­шер, Т. Ва­ша­ри, З. Ко­чиш; скри­пач Й. Си­ге­ти; пев­цы М. Ифо­гюн, Ш. Ко­нья, Э. Мар­тон, М. Се­кей, С. Шашш.

В Бу­да­пеш­те дей­ст­ву­ют: Вен­гер­ская го­су­дар­ст­вен­ная опе­ра (1837), Венг. нац. фи­лар­мо­нич. ор­кестр (ос­но­ван в 1923, с 1952 Венг. гос. сим­фо­нич. ор­кестр, с 1997 совр. назв.). Ор­кестр Венг. ра­дио и те­ле­ви­де­ния (1943), Бу­да­пешт­ский фес­ти­валь­ный ор­кестр (1983), Венг. муз. ас­со­циа­ция (ос­но­ва­на в 1853 как Фи­лар­мо­нич. об-во, с 1870 совр. назв.), Выс­шая шко­ла му­зы­ки им. Ф. Лис­та (ос­но­ва­на в 1875 как Нац. ко­ро­лев­ская венг. ака­де­мия му­зы­ки, с 1925 совр. назв.), Ин-т му­зы­ко­ве­де­ния. Др. муз. цен­тры В. – Деб­ре­цен, Печ, Се­гед, Миш­кольц. Про­во­дят­ся ме­ж­ду­нар. кон­кур­сы му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей и ком­по­зи­то­ров (с 1948, Бу­да­пешт), хо­ро­вые кон­кур­сы (Бу­да­пешт, Деб­ре­цен, Печ). Меж­ду­нар. фес­ти­ва­ли: им. Б. Бар­то­ка (с 1948), «Му­зы­ка на­ше­го вре­ме­ни» (с 1974) и др.

Ба­лет

Проф. ба­лет­ное иск-во из­вест­но в В. со 2-й пол. 18 в., ко­гда во двор­цах ав­ст­ро-венг. ари­сто­кра­тии вы­сту­па­ли иностр. тан­цов­щи­ки (в 1772 – Ж. Ж. Но­верр со сво­ей труп­пой; в 1794 – С. Ви­га­но). В этот же пе­ри­од стран­ст­вую­щие труп­пы, тан­цов­щи­ки-лю­би­те­ли и уче­ни­ки дра­ма­тич. школ ис­пол­ня­ли нац. тан­цы как в са­мой В., так и за её пре­де­ла­ми (Л. Сёл­лё­ши-Са­бо, Й. Фар­каш, Ш. Вес­тер и др.). По­вы­ше­нию ин­те­ре­са к ба­лет­но­му иск-ву в сер. 19 в. спо­соб­ст­во­ва­ли вы­сту­п­ле­ния на бу­да­пешт­ской сце­не Ф. Эльс­лер, Ф. Чер­ри­то, А. Сен-Ле­о­на, М. Таль­о­ни. Итал. хо­рео­граф Ф. Кам­пил­ли в те­че­ние поч­ти 40 лет ста­вил на сце­не Нац. те­ат­ра, а за­тем Венг. опер­но­го те­ат­ра ба­ле­ты, при­гла­шая пре­им. иностр. ар­ти­стов, при этом из­вест­ная венг. тан­цов­щи­ца Э. Арань­ва­ри бы­ла вы­ну­ж­де­на эмиг­ри­ро­вать. В 1890-х гг. ре­пер­ту­ар Венг. опер­но­го те­ат­ра вклю­чал неск. нац. ба­ле­тов на му­зы­ку венг. ком­по­зи­то­ров («Чар­даш» Е. Стоя­но­ви­ча, «Вио­ра» К. Са­ба­до­ша, и др.). Га­ст­ро­ли Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра (1899, 1901), Рус. ба­ле­та Дя­ги­ле­ва (1912/13, 1926), труп­пы А. П. Пав­ло­вой (1927) по­слу­жи­ли им­пуль­сом к рас­про­стра­не­нию клас­сич. тан­ца. В 1902–15 итал. ба­летм. Н. Гу­эр­ра по­ста­вил ок. 20 ба­ле­тов и вос­пи­тал плея­ду впо­след­ст­вии из­вест­ных ар­ти­стов и пе­да­го­гов: Э. Нир­ши, Ф. На­да­ши, Т. Ше­бе­ши, А. Пал­лаи и др. В 1917 на венг. сце­не был по­став­лен пер­вый ба­лет Б. Бар­то­ка – «Де­ре­вян­ный принц».

В нач. 20 в. в В. на­чал раз­ви­вать­ся сво­бод­ный та­нец. Его круп­ней­ши­ми пред­ста­ви­те­ля­ми бы­ли В. Дие­неш, А. Ма­джар и О. Сен­тпаль, опи­рав­шие­ся на идеи А. Дун­кан, Б. Мен­зен­дик и Э. Жака-Дальк­ро­за. В. Дие­неш, уче­ни­ца франц. фи­ло­со­фа А. Берг­со­на, с 1912 про­па­ган­ди­ро­ва­ла сис­те­му «ес­те­ст­вен­но­го дви­же­ния», на­зван­ную ор­хе­сти­кой; А. Ма­джар с то­го же го­да пре­по­да­ва­ла т. н. ха­рак­те­ро­ло­гию, при­да­вая пер­во­сте­пен­ное зна­че­ние кра­со­те и здо­ро­вью те­ла; с 1917 функ­цио­ни­ро­ва­ла шко­ла О. Сен­тпаль.

В кон. 1920-х – нач. 1930-х гг. в Венг. опер­ном те­ат­ре ра­бо­та­ли ба­лет­мей­сте­ры Э. Бра­да, А. Го­бье, Р. Кёл­линг. Здесь скла­ды­ва­лись ос­но­вы нац. хо­рео­гра­фии. Сре­ди пер­вых круп­ных хо­рео­гра­фов В. – Р. Бра­да («Свя­щен­ный фа­кел» Э. фон До­на­ньи, 1934) и А. Мил­лош («Ку­руц­кая сказ­ка» на муз. З. Ко­дая, 1935). Боль­шое зна­че­ние для венг. ба­лет­но­го иск-ва име­ла пе­да­го­гич. дея­тель­ность Ф. На­да­ши, су­мев­ше­го при­вить сво­им уче­ни­кам стиль итал. и рус. клас­сич. школ тан­ца. По­ста­нов­ки Д. Ха­ран­го­зо («Сце­на в кор­чме» Е. Ху­баи, 1936; «Де­ре­вян­ный принц», 1939, 1958; «Чу­дес­ный ман­да­рин» Б. Бар­то­ка, 1945, и др.) вы­ве­ли ба­лет­ный те­атр В. на ев­роп. уро­вень. В 1945 К. Же­да­ньи соз­дал пер­вую в В. про­винц. ба­лет­ную труп­пу – в г. Се­гед; в 1960-х гг. здесь экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал хо­рео­граф З. Им­ре. С нач. 1950-х гг. в В. на­ча­ли ра­бо­тать сов. ба­лет­мей­сте­ры и пе­да­го­ги. В. И. Вай­но­нен и К. Ар­ма­шев­ская ор­га­ни­зо­ва­ли кур­сы по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции пе­да­го­гов, оз­на­ко­мив их с ме­то­ди­кой шко­лы А. Я. Ва­га­но­вой. В 1950 был соз­дан Ин-т ба­ле­та. С 1963 пе­да­го­гом и ре­пе­ти­то­ром ба­лет­ной труп­пы Венг. опер­но­го те­ат­ра бы­ла О. В. Ле­пе­шин­ская. Здесь ра­бо­та­ли так­же ба­лет­мей­сте­ры Э. Ваш­хе­дьи, И. Экк. По­след­ний в 1960 ос­но­вал и воз­гла­вил труп­пу Печ­ско­го ба­ле­та – вто­ро­го круп­ней­ше­го ба­лет­но­го кол­лек­ти­ва В. Эта труп­па стре­ми­лась к соз­да­нию но­во­го хо­рео­гра­фич. язы­ка, ис­поль­зуя дос­ти­же­ния и опыт клас­сич. ба­ле­та и тан­ца мо­дерн. По­ста­вив в те­че­ние 3 де­ся­ти­ле­тий ок. 100 ба­ле­тов, Экк в то же вре­мя пре­дос­тав­лял сце­ну мо­ло­дым вен­гер­ским, а так­же за­ру­беж­ным хо­рео­гра­фам.

Сре­ди из­вест­ных венг. тан­цов­щи­ков и хо­рео­гра­фов раз­ных по­ко­ле­ний: И. До­жа, Ф. Ха­ваш, Ж. Кун, Г. Ла­ка­тош, А. Орос, В. Ро­на, Ш. Бар­ко­чи, М. Бре­туш, М. Ке­ке­ши, Ж. Ме­ре­ньи, Э. Эн. С Венг. опер­ным те­ат­ром со­труд­ни­ча­ли и за­ру­беж­ные хо­рео­гра­фы, в т. ч. Ф. Аш­тон, М. Бе­жар, Н. Д. Ка­сат­ки­на и В. Ю. Ва­си­лёв.

В 1980-х гг. под влия­ни­ем за­ру­беж­ных тех­ник (гл. обр. аме­ри­кан­ской – М. Грэ­хем, Х. Ли­мо­на и др.), а так­же на­сле­дуя иде­ям ос­но­во­по­лож­ниц венг. сво­бод­но­го тан­ца или фольк­лор­ным тра­ди­ци­ям, ста­ли по­яв­лять­ся но­вые тан­це­валь­ные труп­пы: «Ар­тус» под рук. Г. Го­ды; ком­па­нии Д. Бер­ге­ра, И. Бо­жик; Те­атр тан­ца «Цен­траль­ная Ев­ро­па», Те­атр венг. иск-ва дви­же­ния, ком­па­ния «Экс­пе­ри­данс» и др. В Сто­лич­ном те­ат­ре опе­рет­ты су­ще­ст­ву­ет ба­лет­ная труп­па, ко­то­рая по­ка­зы­ва­ет спек­так­ли, со­стоя­щие из од­но­акт­ных ба­ле­тов. В 1979 в г. Дьёр бы­ла ор­га­ни­зо­ва­на ба­лет­ная труп­па под рук. И. Мар­ко. В 1993 Мар­ко ос­но­вал Венг. фес­ти­валь­ный ба­лет. С 1949 в В. су­ще­ст­ву­ет Гос. ан­самбль нар. тан­ца. С 1992 в г. Дьёр про­во­дят­ся фес­ти­ва­ли совр. тан­ца. Сре­ди вы­даю­щих­ся тан­цов­щи­ков ру­бе­жа 20–21 вв.: К. Хгай, Й. Ла­чеи, З. Надь, К. Вольф.

Те­атр

Но­си­те­ля­ми пер­во­на­чаль­ных форм те­ат­раль­ной нар. куль­ту­ры бы­ли ска­зи­те­ли (ре­гё­ши) и ско­мо­ро­хи (йо­ку­ла­то­ры). За­ро­ж­де­ние дра­мы на венг. яз. от­но­сит­ся к эпо­хе Ре­фор­ма­ции. Круп­ней­шим пред­ста­ви­те­лем про­тес­тант­ской дра­мы был П. Бор­не­мис­са, пе­ре­ло­жив­ший в 1558 на венг. яз. «Элек­тру» Со­фок­ла. В 17–18 вв. в цер­ков­ных шко­лах мн. ка­то­лич. ор­де­нов ста­ви­лись спек­так­ли на венг. яз. как ре­лиг., так и свет­ско­го со­дер­жа­ния (воль­ные пе­ре­во­ды Моль­е­ра, ин­тер­ме­дия «Же­нить­ба Ми­хая Ко­чо­ня» не­изв. ав­то­ра, и др.). В нач. 18 в. поя­ви­лись при­двор­ные труп­пы у кня­зей Эс­тер­ха­зи, гра­фов Паль­фи и др., иг­рав­шие гл. обр. на нем. и итал. язы­ках. В 1790 ак­тёр и те­ат­раль­ный дея­тель Л. Ке­ле­мен соз­дал в Пеш­те пер­вый в В. проф. те­атр (су­ще­ст­во­вал до 1796), где на­ря­ду с ме­щан­ской дра­мой (А. Ко­це­бу, Ф. Шрёдер) ста­вил про­из­ве­де­ния Г. Э. Лес­син­га, У. Шек­спи­ра, Моль­е­ра, а так­же пье­сы венг. дра­ма­тур­гов («Фи­ло­соф» Д. Беш­шень­еи и др.). В 1792 на­чал свою дея­тель­ность те­атр под рук. бр. Фей­ер в Клу­же (Тран­силь­ва­ния). К по­ко­ле­нию венг. ак­тё­ров, за­ло­жив­ших ос­но­вы нац. те­ат­раль­ной шко­лы, от­но­сят­ся Я. Ко­чи-Пат­ко, П. Ян­чо, А. Мо­ор. С дея­тель­но­стью пер­вых венг. те­ат­ров свя­за­но твор­че­ст­во од­но­го из ран­них ко­ме­дио­гра­фов В. – по­эта М. Чо­ко­наи-Ви­те­за. В кон. 18 – нач. 19 вв. по­сле рас­фор­ми­ро­ва­ния труп­пы Ке­ле­ме­на по­лу­чил рас­про­стра­не­ние «бро­дя­чий» те­атр (не­боль­шие труп­пы вы­сту­па­ли в сё­лах и степ­ных го­ро­дах). Наи­бо­лее из­вест­ные ак­тё­ры это­го пе­рио­да: Р. Де­ри­не-Сеп­па­та­ки, Ж. Сент­пе­те­ри, К. Медь­е­ри. В 1837 в Пеш­те от­крыл­ся по­сто­ян­ный Пешт­ский венг. те­атр (с 1840 Венг. нац. те­атр). До 1884 здесь ста­ви­лись не толь­ко дра­ма­тич., но так­же и опер­ные спек­так­ли. Сре­ди ак­тё­ров: Г. Эг­реш­ши, М. Лен­дваи, Р. Ла­бор­фаль­ви. В пе­ри­од подъ­ё­ма Венг. нац. те­ат­ра (1878–94), свя­зан­но­го с дея­тель­но­стью ре­жис­сё­ра и ди­рек­то­ра Э. Пау­лаи, в те­ат­ре ра­бо­та­ли дра­ма­тург Г. Чи­ки, ак­три­сы М. Ясаи и Э. Мар­куш. Во 2-й пол. 19 в. в сто­ли­це бы­ли от­кры­ты Нар. те­атр в Бу­де (1861–64, 1867–70), «Не­псин­хаз» в Пеш­те (1875), «Виг­син­хаз» (1896). В 1904 груп­па ин­тел­ли­ген­ции ор­га­ни­зо­ва­ла но­ва­тор­ский об­ще­дос­туп­ный те­атр «Та­лия» по об­раз­цу «Сво­бод­но­го те­ат­ра» А. Ан­туа­на и «Сво­бод­ной сце­ны» О. Бра­ма, но труп­па про­су­ще­ст­во­ва­ла лишь до 1908. В 1920–1930-х гг. венг. те­атр ис­пы­ты­вал ост­рый кри­зис. Мн. ак­тё­ры и ре­жис­сё­ры (Ф. Хонт, Х. Гоб­би, Т. Май­ор, А. Хор­ват) уча­ст­во­ва­ли в ра­бо­те «Не­за­ви­си­мой сце­ны» (г. Се­гед) и са­мо­де­ят. кол­лек­ти­вов. В 1949 все ча­ст­ные те­ат­ры бы­ли на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны, что, с од­ной сто­ро­ны, при­ве­ло к улуч­ше­нию их эко­но­мич. по­ло­же­ния, а с дру­гой – к сти­ли­стич. и жан­ро­во­му еди­но­об­ра­зию и гла­вен­ст­ву ме­то­да со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма на сце­не. По­сле 1956 по­пыт­ки про­ти­во­сто­ять гос. куль­тур­ной по­ли­ти­ке пред­при­ни­ма­ли мо­ло­дые ре­жис­сё­ры Й. Руст, П. Ха­лас, И. Па­аль. В 1970-х гг. в те­атр при­шло но­вое по­ко­ле­ние ре­жис­сё­ров: Т. Ашер, Г. Се­кей, Г. Жам­бе­ки. С нач. 1990-х гг. в Бу­да­пеш­те на­ря­ду с т. н. ху­дож. те­ат­ра­ми (Нац. им. Й. Ка­то­ны и др.) поя­ви­лись те­ат­ры, ко­то­рые ори­ен­ти­ру­ют­ся на ком­мерч. спек­так­ли или ре­вю (Те­атр им. А. Йо­же­фа, Ка­мер­ный те­атр, «Ви­дам» и др.), а так­же со­вме­ща­ют экс­пе­рим. и кас­со­вые по­ста­нов­ки («Мер­лин», «Сту­дио К.», «Ске­не», «Му»). Сре­ди наи­бо­лее зна­чит. те­ат­ров: в Бу­да­пеш­те – те­атр «Бар­ка», вклю­чаю­щий ре­пер­ту­ар­ный те­атр, ху­дож. центр и те­ат­раль­ное ате­лье; в про­вин­ции – те­ат­ры в го­ро­дах Ка­пош­вар, Ни­редь­ха­за и 3-й те­атр г. Печ. Еже­год­но про­во­дят­ся Ме­ж­ду­нар. те­ат­раль­ные фес­ти­ва­ли в Бу­да­пеш­те и Се­ге­де, Все­вен­гер­ский те­ат­раль­ный фес­ти­валь (в раз­ных го­ро­дах), Ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь вен­ге­ро-языч­ных те­ат­ров в г. Киш­вар­да.

Ки­но

Пер­вый венг. фильм вы­шел в 1901 («Та­нец» опе­ра­то­ра Б. Жит­ков­ски – неск. хо­рео­гра­фич. ми­ниа­тюр в ис­пол­не­нии фольк­лор­но­го ан­самб­ля). Мас­со­вое ки­но­про­из­вод­ст­во на­ла­ди­лось к 1912. Сре­ди ре­жис­сё­ров 1910-х гг.: А. Кор­да, М. Кер­тиц. Один из пер­вых зву­ко­вых филь­мов – ко­ме­дия «Ла­кей Ип­по­лит» (1931, реж. И. Се­кей). В 1930–40-х гг. на фо­не не­за­мы­сло­ва­тых ко­ме­дий и ме­ло­драм, ук­ра­шен­ных – в ка­че­ст­ве нац. «спе­ци­фи­ки» – опе­ре­точ­ны­ми шля­ге­ра­ми и чар­да­ша­ми, вы­де­ля­лись ред­кие филь­мы реа­ли­стич. на­прав­ле­ния с эле­мен­та­ми со­ци­аль­ной кри­ти­ки («Ве­сен­ний ли­вень» П. Фей­о­ша, 1932; «Лю­ди на снеж­ных го­рах» И. Сё­ча, 1943, пр. Мкф в Ве­не­ции).

По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны в ки­но при­шли ре­жис­сё­ры В. Герт­лер, З. Вар­ко­ньи, Л. Ра­но­ди, Г. Рад­ва­ньи, Ф. Бан, М. Ке­ле­ти, а так­же вер­нув­ший­ся из эмиг­ра­ции пи­са­тель, дра­ма­тург, сце­на­рист, тео­ре­тик ки­но Б. Ба­лаж, со­ав­тор сце­на­рия ф. «Где-то в Ев­ро­пе» (1948, реж. Г. Рад­ва­ньи), став­ше­го клас­си­кой венг. ки­но­ис­кус­ст­ва. В 1948 ки­не­ма­то­гра­фия В. бы­ла на­цио­на­ли­зи­ро­ва­на. В 1948–53 в ре­пер­туа­ре пре­об­ла­да­ли аги­та­ци­он­но-про­па­ган­ди­ст­ские филь­мы, сре­ди не­мно­гих ис­клю­че­ний – по­свя­щён­ный судь­бе венг. кре­сть­ян­ст­ва ф. «Пядь зем­ли» (1948, реж. Бан). В 1953–54 сим­во­ла­ми венг. «от­те­пе­ли» ста­ли филь­мы Вар­ко­ньи («Ро­ж­де­ние Меньхер­та Ши­мо­на», 1954), Ф. Ма­ри­аш­ши («Бу­да­пешт­ская вес­на», 1955; «Круж­ка пи­ва», 1955, пр. Мкф в Кар­ло­ви-Ва­ри), К. Мак­ка («Па­ла­та № 9», 1955). На ру­бе­же 1940–50-х гг. в ки­но­ре­жис­су­ру при­шёл З. Фаб­ри, ме­ж­ду­народную из­вест­ность ко­то­ро­му при­нёс ф. «Ка­ру­сель» (1955).

На­чав­ший­ся по­сле 1956 пе­ри­од об­нов­ле­ния в 1960-х гг. при­вёл к рас­цве­ту венг. ки­не­ма­то­гра­фа, об­ра­тив­ше­го­ся к слож­ным во­про­сам отеч. ис­то­рии, в т. ч. к со­бы­ти­ям 2-й ми­ро­вой вой­ны и по­сле­во­ен­но­го пе­рио­да («Диа­лог» Я. Хер­шко, 1963; «Два­дцать ча­сов» З. Фаб­ри, 1965, гл. пр. Мкф в Мо­ск­ве, Ве­не­ции и др.; «Млад­ший сер­жант и дру­гие» М. Ке­ле­ти, 1965). Но­вые те­мы и но­вый ки­но­язык при­нес­ли с со­бой мо­ло­дые ре­жис­сё­ры М. Ян­чо, И. Са­бо, а так­же Ф. Ко­ша («Де­сять ты­сяч солнц», 1967, пр. Мкф в Кан­не), И. Га­ал («В стрем­ни­не», 1964, в отеч. про­ка­те «Кто их рас­су­дит?», гл. пр. Мкф в Кар­ло­ви-Ва­ри). В те­ме ан­ти­фа­ши­ст­ско­го дви­же­ния, од­ной из ве­ду­щих в это вре­мя, ак­цен­ти­ро­ва­лись мо­раль­но-нравств. ас­пек­ты (нац. ви­на, ин­ди­ви­ду­аль­ный вы­бор и от­вет­ст­вен­ность). Ана­лиз по­ве­де­ния че­ло­ве­ка в тра­гич. об­стоя­тель­ст­вах но­вей­шей венг. ис­то­рии был ус­пеш­но про­дол­жен в 1970-х гг. («Лю­бовь» К. Мак­ка, 1971, пр. Мкф в Кан­не; «Пя­тая пе­чать» Фаб­ри, 1976, гл. пр. Мкф в Мо­ск­ве). Филь­мы, об­ра­щён­ные к со­ци­аль­ным про­бле­мам со­вре­мен­но­сти, к ча­ст­ной жиз­ни лю­дей, от­ра­жа­ли рас­ту­щую об­ществ. не­удов­ле­тво­рён­ность («Мёрт­вый край» И. Гаа­ла, 1972; «Удо­че­ре­ние» М. Ме­са­рош, 1975, в отеч. про­ка­те «Дом на ок­раи­не», гл. пр. Мкф в Зап. Бер­ли­не, и др.). В цен­тре вни­ма­ния в это вре­мя ока­за­лось до­ку­мен­таль­ное ки­но, ис­сле­до­вав­шее ре­аль­ность в фор­ме т. н. со­цио­гра­фич. филь­ма. Оно ока­за­ло влия­ние на иг­ро­вой ки­не­ма­то­граф и по­ро­ди­ло осо­бый тип филь­ма – до­ку­мен­таль­но-иг­ро­вой («Фо­то­гра­фия» П. Золь­наи, 1972, пр. Мкф в Мо­ск­ве; «Ки­но­ро­ман – три сест­ры» И. Дар­даи и Д. Са­лаи, 1977; «Ма­лень­кий Ва­лен­ти­но» А. Еле­ша, 1979). Во 2-й пол. 1970-х гг. цент­раль­ной те­мой венг. ки­но стал ста­ли­низм: «Ве­ра Ан­ги» П. Га­бо­ра (1978, пр. Мкф в Кан­не, Сан-Се­ба­сть­я­не и др.), «Хо­зя­ин ко­не­за­во­да» А. Ко­ва­ча (1978), а так­же вы­пу­щен­ный на эк­ра­ны по­сле де­ся­ти­лет­не­го за­пре­та «Сви­де­тель» П. Ба­чо (1969). Раз­ра­бот­ка этой те­мы бы­ла про­дол­же­на в 1980-х гг. в ав­то­био­гра­фич. цик­ле Ме­са­рош («Днев­ник для мо­их де­тей», 1984, пр. Мкф в Кан­не; «Днев­ник для мо­их лю­би­мых», 1987, пр. Мкф в Зап. Бер­ли­не). Те­ме Венг. вос­ста­ния 1956 и его по­след­ст­вий по­свя­ще­ны филь­мы «Сча­ст­лив­чик Да­ни­эль» П. Шан­до­ра, «Гля­дя друг на дру­га» Мак­ка (оба 1982, пр. Мкф в Кан­не). Нац. ис­то­рия и нар. куль­ту­ра яви­лись ис­точ­ни­ка­ми ори­ги­наль­ных по ки­но­язы­ку про­из­ве­де­ний М. Ян­чо («На­род ещё про­сит», 1972, пр. Мкф в Кан­не; «Вен­гер­ская рап­со­дия» и «Ал­лег­ро Бар­ба­ро», оба – 1979, пр. Мкф в Кан­не) и З. Ху­са­ри­ка, соз­дав­ше­го цикл фи­лос.-по­этич. ко­рот­ко­мет­раж­ных кар­тин («Эле­гия», 1965) и два пол­но­мет­раж­ных филь­ма – «Син­д­бад» (1971) и «Чон­тва­ри» (1980).

Во 2-й пол. 1970-х и в 1980-е гг. в ки­но при­шло по­ко­ле­ние ре­жис­сё­ров, ко­то­рые раз­ра­ба­ты­ва­ли но­вые фор­мы ки­не­ма­то­гра­фич. вы­ра­зи­тель­но­сти, со­еди­няю­щие стрем­ле­ние к не­за­гри­ми­ров. жиз­нен­ной фак­ту­ре с обо­ст­рён­но-жан­ро­вой те­ат­ра­ли­зов. ус­лов­но­стью и по­стмо­дер­ни­ст­ской сти­ле­вой эк­лек­ти­кой: П. Го­тар («Этот день – по­да­рок», 1979, пр. Мкф в Ве­не­ции; «Пас­порт», 2000), А. Елеш («Сон о бри­га­де», 1983, вы­шел на эк­ра­ны в 1989; «Ио­сиф и его бра­тья – от­рыв­ки из кре­сть­ян­ской биб­лии», 2002–03), Д. Со­мьяш («Лёг­кое те­лес­ное по­вре­ж­де­ние», 1983), И. Эне­ди («Мой XX век», 1988, пр. Мкф в Кан­не). В 1980-х гг. ши­ро­кое ме­ж­ду­нар. при­зна­ние за­вое­ва­ли филь­мы И. Са­бо – «Ме­фи­сто» (1981, пр. «Ос­кар»), «Пол­ков­ник Редль» (1984, пр. Мкф в Кан­не и др.), «Ха­нус­сен» (1988). По­ли­тич. ре­фор­мы 1989–91 по­влек­ли за со­бой сме­ну творч. по­ко­ле­ний. Эс­те­ти­ка филь­мов Я. Са­са («Вой­цек», 1993), Д. Паль­фи («Ико­та», 2002, гл. пр. Мкф в Сан-Се­ба­сть­я­не) и др. сло­жи­лась под влия­ни­ем совр. ви­део­куль­ту­ры. Тра­ди­ции ев­роп. ав­тор­ско­го ки­не­ма­то­гра­фа на­сле­ду­ет Б. Тарр («Про­кля­тие», 1987; «Са­та­нин­ское тан­го», 1994, пр. Мкф в Бер­ли­не; «Гар­мо­нии Верк­май­сте­ра», 2000). Вы­со­кую ре­пу­та­цию в ми­ре за­слу­жи­ла венг. опе­ра­тор­ская шко­ла, её наи­бо­лее из­вест­ные пред­ста­ви­те­ли – Д. Ил­леш, Ш. Ша­ра, Т. Шом­ло, Я. Кен­де, Я. Тот, Л. Коль­таи, П. Ян­ку­ра, Э. Ра­гайи. Круп­ней­шие венг. ак­тё­ры: Е. Рут­каи, З. Ла­ти­но­вич, А. Па­гер, М. Тё­рё­чик, Д. Га­раш, И. Дар­ваш, Д. Уд­ва­рош, И. Бан­ша­ги, Д. Чер­халь­ми, К. Эперь­еш, П. Ан­до­раи. Ши­ро­кое ми­ро­вое при­зна­ние по­лу­чи­ло венг. ани­ма­ци­он­ное ки­но (Д. и К. Мач­каш­ши, Я. Ян­ко­вич, А. Дар­гаи, Ф. Ро­фус, Ф. Ца­ко, Ч. Вар­ги и др.).

С 1965 в Пе­че, а с 1983 в Бу­да­пеш­те еже­год­но про­во­дит­ся нац. смотр до­ку­мен­таль­ных и иг­ро­вых филь­мов. Венг. нац. ки­но­ар­хив ве­дёт на­уч. ис­сле­до­ва­ния, из­да­ёт ки­но­ли­те­ра­ту­ру. Осн. пе­рио­дич. ки­но­из­да­ния – «Filmvilág» (с 1958), «Filmkultúra» (с 1960), «Metropolis» (с 1997). Под­го­тов­ку творч. кад­ров ве­дёт ки­но­фа­куль­тет Бу­да­пешт­ской ака­де­мии те­ат­ра и ки­но.

Цирк

Эле­мен­ты цир­ко­во­го иск-ва су­ще­ст­во­ва­ли в нар. иг­рах, об­ря­дах, кон­ных со­стя­за­ни­ях. Так, напр., кон­ные со­стя­за­ния пас­ту­хов со вре­ме­нем пре­вра­ти­лись в но­мер «Вен­гер­ская поч­та». В 19 в. в В. га­ст­ро­ли­ро­ва­ли иностр. цир­ко­вые труп­пы. С 1904 в Бу­да­пеш­те пе­ри­о­ди­че­ски ра­бо­та­ла цир­ко­вая труп­па под рук. рус. кло­уна и дрес­си­ров­щи­ка М. И. Бе­ке­то­ва («Рус. цирк Бе­ке­то­ва»); у не­го учи­лись и по­лу­чи­ли из­вест­ность венг. ак­ро­ба­ты Фа­лу­ди и Хор­то­ба­ди, кло­ун-ку­пле­тист Ян­чи и др. С 1923 Бе­ке­тов воз­глав­лял Боль­шой бу­да­пешт­ский цирк, на­цио­на­ли­зи­ро­ван­ный в 1949. В 1950 бы­ли на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны и цир­ки-ша­пи­то. В том же го­ду от­кры­то Гос. цир­ко­вое уч-ще. В 1954 об­ра­зо­ва­но Гос. управ­ле­ние цир­ка­ми. В 1960–70-х гг. в В. поя­ви­лись ат­трак­цио­ны ме­ж­ду­нар. клас­са: ак­ро­ба­ты на под­кид­ных дос­ках «10 Ва­ра­ди», воз­душ­ный эк­ви­либ­рист Т. Ши­мон, муз. экс­цен­трик Г. Эт­ваш, дрес­си­ров­щик сло­нов И. Криш­тоф, жонг­лёр Г. Газ­даг и др. В 1971 со­стоя­лось от­кры­тие но­во­го зда­ния Боль­шо­го бу­да­пешт­ско­го цир­ка. По­сле 1990-х гг. цир­ки-ша­пи­то в В. ста­ли ча­ст­ны­ми пред­при­ятия­ми. Боль­шой бу­да­пешт­ский цирк ос­тал­ся го­су­дар­ст­вен­ным, на его аре­не про­во­дят­ся Ме­ж­ду­нар. кон­кур­сы цир­ко­во­го ис­кус­ст­ва.

Иллюстрации:

Низ­мен­ность Аль­фёльд. Архив БРЭ;

Ре­ка Ду­най. Архив БРЭ;

Эгер. Вид го­ро­да. Архив БРЭ;

Фи­гур­ки жи­вот­ных. Гли­на. Пи­лиш­ма­рот. 3600–3300 до н. э. Вен­гер­ский на­цио­наль­ный му­зей (Бу­да­пешт). Архив БРЭ;

Клад. Брон­за. Саз­ха­лом­бат­та. 1500 до н. э. Вен­гер­ский на­цио­наль­ный му­зей (Бу­да­пешт). Архив БРЭ;

Па­рад­ный шлем. Же­ле­зо, на­клад­ные се­реб­ря­ные пла­сти­ны с по­зо­ло­той. Бу­да­пешт. Кон. 3–4 вв. н. э. Вен­гер­ский на­цио­наль­ный му­зей (Бу­да­пешт). Архив БРЭ;

Со­су­ды из кня­же­ско­го по­гре­бе­ния. Зо­ло­то, се­реб­ро. Бо­ча. Сер. 7 в. н. э. Вен­гер­ский на­цио­наль­ный му­зей (Бу­да­пешт). Архив БРЭ;

Пра­ви­тель Ат­ти­ла на тро­не. Ини­ци­ал из ил­лю­ст­ри­ро­ван­ной хро­ни­ки 14 в. Национальная библиотека имени Ф. Сеченьи. Отдел рукописей. Будапешт. Архив БРЭ;

«Пле­не­ние тран­силь­ван­ско­го кня­зя ко­ро­лём Ишт­ва­ном I». Ми­ниа­тю­ра из ил­лю­ст­ри­ро­ван­ной хро­ни­ки 14 в. Национальная библиотека имени Ф. Сеченьи. Отдел рукописей. Будапешт. Архив БРЭ;

Казнь Дьёр­дя До­жи. Гра­вю­ра не­из­ве­ст­но­го ма­сте­ра. 1514. Архив БРЭ;

«Ос­во­бож­де­ние кре­пос­ти Бу­да в 1686». Ху­дож­ник Д. Бен­цур. 1896. Венгерская национальная галерея. Будапешт. Архив БРЭ;

Л. Ко­шут и Л. Бат­тья­ни тор­же­ст­вен­но при­вет­ст­ву­ют вен­ский Ака­де­ми­чес­кий ле­ги­он (ок­тябрь 1848). Архив БРЭ;

«За­ба­стов­ка». Ху­дож­ник М. Мун­ка­чи. 1895. Венгерская национальная галерея. Будапешт. Архив БРЭ;

На­род­ные ко­мис­са­ры Вен­гер­ской со­вет­ской рес­пуб­ли­ки на смот­ре ра­бо­чих ба­таль­о­нов (тре­тий сле­ва – Бе­ла Кун). Фо­то. Ап­рель 1919. Архив БРЭ;

АЭС «Пакш». Архив БРЭ;

Под­ва­лы – хра­ни­ли­ща то­кайских вин. Архив БРЭ;

Ви­ног­рад­ни­ки То­кая. Архив БРЭ;

Жен­ская сбор­ная ко­ман­да Венг­рии – чем­пи­он ми­ра по фех­то­ва­нию на шпа­гах (1995). Архив БРЭ;

Со­бор Свя­то­го апо­сто­ла Иа­ко­ва в Ле­бе­ни. Нач. 13 в. Архив БРЭ;

Ниж­няя цер­ковь в Фель­деб­рё. 11 в. Архив БРЭ;

Та­маш Ко­лож­ва­ри. «Вос­кре­се­ние Хри­ста». Архив БРЭ;

1427. Хри­сти­ан­ский му­зей (Эс­тер­гом). Архив БРЭ;

Скульп­ту­ра в сти­ле на­род­но­го ба­рок­ко в церк­ви се­ла Ньир­ба­тор. Архив БРЭ;

Цер­ковь Свя­той Ан­ны в Бу­да­пеш­те. 1740– 1762. Ар­хи­тек­то­ры К. Ха­мон и М. Не­пау­эр. Архив БРЭ;

М. Мун­ка­чи. «Об­ре­те­ние ро­ди­ны». Фрагмент. Архив БРЭ;

1893. Пар­ла­мент (Бу­да­пешт). Архив БРЭ;

Му­зей при­клад­но­го ис­кус­ст­ва в Бу­да­пеш­те. 1891–96. Ар­хи­тек­тор Э. Лех­нер. Архив БРЭ;

Пло­щадь Ге­ро­ев и па­мят­ник 1000-ле­тию Венг­рии в Бу­да­пеш­те. 1894–1929. Ар­хи­тек­то­ры А. Ши­ке­данц и Ф. Ф. Хер­цог, скульп­тор Д. За­ла. Архив БРЭ;

Ф. Моль­нар. «Оп­ла­ки­ва­ние». 1921. Ча­ст­ное со­б­ра­ние (Венг­рия). Архив БРЭ;

Т. Чон­тва­ри. «Оди­но­кий кедр». 1907. Вен­гер­ская на­цио­наль­ная га­ле­рея (Бу­да­пешт). Архив БРЭ;

Й. Рипль-Ро­наи. «Мои отец и мать». 1897. Вен­гер­ская на­цио­наль­ная га­ле­рея (Бу­да­пешт). Архив БРЭ;

Па­мят­ник Фе­рен­цу II Ра­ко­ци. 1953. Скульп­тор Ж. Киш­фа­лу­ди-Штробль. Архив БРЭ.

Автор статьи: М. А. Аршинова, В. В. Горбачёв, Ю. П. Гусев, В. Диенеш, А. В. Дрыночкин, А. А. Зарщиков, Э. Иштванович, В. В. Кошкин, В. Кульчар, Я. Маккаи, К. Т. Медведева, В. С. Нечаев, Б. А. Страшун, К. Тот, А. С. Трошин.

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