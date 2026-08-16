ВЕНГРИЯ
Государство в Центральной Европе, в центральной части бассейна р. Дунай.
Граничит на севере со Словакией, на востоке – с Украиной и Румынией, на юге – с Гос. сообществом Сербия и Черногория, а также с Хорватией и Словенией, на западе – с Австрией. Пл. 93,0 тыс. км2. Нас. 10,06 млн. чел. (2006). Столица – Будапешт. Офиц. язык – венгерский. Денежная единица – форинт. Адм.-терр. деление – 19 областей (медье) и 1 город республиканского подчинения – Будапешт.
Государственный строй
В. – унитарное гос-во. Конституция принята 18.8.1949 (действует в ред. 1989, с поправками 1989, 1997, 2003). Форма правления – парламентская республика.
Глава гос-ва – президент, избираемый парламентом по предложению не менее 50 депутатов тайным голосованием сроком на 5 лет (с правом одного переизбрания). Президентом может быть избран гражданин В. не моложе 35 лет, обладающий избират. правом.
Законодат. (представительным) органом является однопалатный парламент – Гос. собрание (Собрание страны), избираемое на 4 года по смешанной системе: 176 депутатов – по одномандатным избират. округам по мажоритарной системе в два тура, 152 депутата – по парт. спискам в многомандатных территориальных избират. округах, 58 депутатов – по парт. спискам в общенациональном избират. округе. Для многомандатных округов действует 5%-ный заградительный барьер.
Исполнит. власть принадлежит правительству. Премьер-министра избирает Гос. собрание, министры назначаются президентом по предложению премьер-министра.
В В. существует многопартийная система. Ведущие партии: Венг. социалистич. партия, Венг. гражд. партия (ФИДЕС), Венг. демократич. форум, Альянс молодых демократов, Союз свободных демократов.
Природа
Рельеф. Б. ч. территории В. занимает Среднедунайская равнина: на востоке – обширная плоская низменная равнина Альфёльд; к западу от Дуная простирается расчленённая холмистая равнина Дунантуль (выс. до 300 м). На северо-западе страны – низменность Кишальфёльд, ограниченная вдоль западной границы В. предгорьями Альп выс. 500–800 м. Между равниной Дунантуль и низменностью Кишальфёльд с юго-запада на северо-восток протягиваются Средневенгерские горы с платообразными массивами (выс. 400–700 м) Баконь, Вертеш, Герече, Пилиш, Вишегради-Хедьшег. В юж. части Дунантуля возвышаются глыбовые горы Мечек выс. до 681 м (гора Зенгё). Север В. занимают расчленённые широкими долинами рек отроги Западных Карпат (выс. 800–1000 м), представленные обособленными вулканич. массивами и известняковыми плато – Бёржёнь, Черхат, Матра (высшая точка В. – гора Кекеш, 1015 м), Бюкк, Земплени-Хедьшег и др. (см. карту). В горных районах В. широко распространены карстовые формы рельефа – пещеры, в т. ч. Агтелек (Барадла); воронки, подземные реки и др.
Геологическое строение и полезные ископаемые. В. расположена в пределах Паннонской межгорной впадины – крупнейшей в европ. части Альпийско-Гималайского подвижного пояса. Впадина обладает аномально утонённой корой (до 25 км; с редуцированным гранитно-метаморфич. слоем) и литосферой (менее 80 км); тепловой поток резко (в 2–3 раза) повышен. Внутр. строение впадины сложное. Образование связывается с длительным растяжением (рифтовая стадия – средний миоцен). Она наложена на внутр. зоны Альпийско-Карпатской и Динарской ветвей подвижного пояса и обрамляется их центр. и внешними зонами. Гетерогенный каледонско-герцинско-раннеальпийский покровно-складчатый фундамент перекрыт мощным неоген-четвертичным чехлом. В структуре фундамента выделяют два блока – Алкапа (на северо-западе) и Тиссия (на юго-востоке), разделённых узкой Сава-Задунайской зоной, расположенной между т. н. Линией Балатона (продолжение Периадриатического разлома) и Средневенгерским линеаментом, которые пересекают впадину в сев.-вост. направлении. В строении первого блока участвуют погруженные продолжения внутр. зон Центр. Альп и Словацких Карпат (слабометаморфизов. палеозойские и мезозойские покровно-складчатые комплексы). В основании блока Тиссия – палеозойские, отчасти докембрийские, метаморфические породы (гнейсы, кристаллич. сланцы), прорванные каменноугольными гранитами и перекрытые пермскими континентальными, средне- и верхнеюрскими мелководными и глубоководными отложениями, нижнемеловыми континентально-рифтогенными щелочными базальтами, деформированными в позднем мелу. Узкий Дебрецене-Соленокский трог выполнен верхнемеловым – олигоценовым флишем. Сава-Задунайская покровно-сдвиговая зона сложена триас-нижнемеловыми осадочными и вулканогенными породами, офиолитами; сформировалась при закрытии ветви мезозойского океанич. бассейна (Вардарско-Мелиатского). В позднем олигоцене – раннем миоцене по этой зоне происходило сдвиговое перемещение блоков Алькапа и Тиссия, которое к концу раннего миоцена сменилось растяжением. Осадочный чехол впадины достигает мощности 7 км; распределён неравномерно. В разрезе чехла присутствуют неоген-четвертичные мелководно-морские карбонатно-глинистые и пресноводные (речные, дельтовые и озёрные) песчано-глинистые отложения, горизонты вулканитов. В конце среднего миоцена на границе впадины с Карпатами образовался вулканич. пояс. Вулканиты миоцена представлены риолит-андезитовыми лавами, туфами, игнимбритами. Плиоценовый вулканизм имел преим. базальтовый состав.
Важнейшее полезное ископаемое – бокситы, месторождения которых сосредоточены в Средневенгерских горах (Халимба, Ньирад, Ихаркут, Искасентдьёрдь и др.). Месторождения нефти и природного горючего газа расположены на юге, юго-востоке (Кишкунхалаш, Альдьё, Пустафёльдвар, Баттонья и др.), на западе (Ловаси, Будафа) В. и к северо-востоку от Будапешта (Демьенская группа нефтяных месторождений). Буроугольные бассейны локализуются в сев.-зап. предгорьях массивов Баконь (Айка), Вертеш (Орослань, Татабанья), в юж. предгорьях массива Герече (Дорог), в отрогах Зап. Карпат (Ноград и Боршод). Вдоль зап. границы В. выявлено лигнитовое месторождение. Месторождения железных руд – на северо-востоке страны (Рудабанья), марганцевых – в массивах Баконь (Уркут), свинцово-цинковых – в горах Матра (Дьёндьёшороси), медных – в отрогах Зап. Карпат (Речк). Из нерудных полезных ископаемых известны огнеупорные глины, бентонит, каолин, базальты, андезиты, вулканич. стекло, перлит, песок, гравий, доломит, известняки и др. Запасы геотермальной энергии приходятся в осн. на центр. и юж. районы страны. Источники минер. вод имеются в зап., юж., вост. и центр. районах.
Климат. В. расположена в умеренном климатич. поясе. Положение территории В. между горными системами Альпы и Карпаты обусловило континентальный характер климата. Зима сравнительно мягкая (ср. темп-ра января от –2 до –4 °C), лето продолжительное и жаркое (ср. темп-ра июля 20–22 °C). Осадков в год от 800–900 мм в горах и на юго-западе страны до 450–500 мм в центре и на востоке низменности Альфёльд, где часто случаются сильные засухи. Наиболее обильны осадки в начале лета и осенью.
Внутренние воды. Территория В. принадлежит бассейну р. Дунай (длина в пределах В. 410 км). Осн. правые притоки Дуная в пределах В. – Драва, Раба, Шио. Вост. часть В. относится к бассейну крупнейшего левого притока Дуная – р. Тиса (длина в пределах В. ок. 600 км, судоходна на протяжении 444 км) с притоками Кёрёш, Шайо, Бодрог. Некоторые районы (напр., в междуречье Дуная и Тисы) почти лишены поверхностных водотоков. Для рек В. характерны значит. межсезонные колебания стока, высоты уровня воды и связанные с ними наводнения, для защиты от которых мн. реки, гл. обр. в бассейне Тисы, зарегулированы: спрямлены каналами (Келети-Фёчаторна и др.) и опоясаны дамбами общей длиной ок. 4000 км. Многочисл. водохранилища имеют противопаводковое и ирригац. значение. В стране св. 1 тыс. озёр, в т. ч. Балатон, Нойзидлер-Зе (в пределах В. ок. 80 км2), Веленцеи-То (26 км2). Близ юго-зап. оконечности оз. Балатон находится крупнейшее в Европе озеро термального происхождения – Хевиз (ок. 0,5 км2), у которого расположен бальнеогрязевый курорт Хевиз. В пределах низменности Альфёльд распространены мелкие, часто пересыхающие солёные озёра. Ежегодно возобновляемые водные ресурсы В. составляют 104 км3, в осн. за счёт транзитного стока; водообеспеченность – ок. 10,5 тыс. м3 воды на 1 чел. в год. Для хозяйств. целей используется 7% водных ресурсов (из них 59% потребляют пром. предприятия, 32% идёт на нужды с. х-ва, 9% – на коммунально-бытовое водоснабжение).
Почвы, растительный и животный мир. На равнинах В. преобладают чернозёмы, на низменности Альфёльд встречаются солонцеватые чернозёмы, солонцы и солончаки; по долинам Тисы и Дуная – аллювиальные почвы. В горных и холмистых районах распространены бурозёмы и рендзины. На значительной территории почвы подвержены интенсивной дефляции, эрозии и вторичному засолению.
Растительный покров В. значительно изменён человеком, на б. ч. территории преобладает культурная растительность (пашни, сады, виноградники и др.). Леса занимают 19,9% территории В. Широколиственные (дубовые, грабово-буковые и буковые) леса распространены в Средневенгерских горах и на севере В. с выс. 300–400 м. В горах Бёржёнь, Бюкк, Матра на выс. 800–1000 м встречаются сосновые и елово-пихтовые леса. Искусств. насаждения (7,3% лесопокрытой площади), имеющие важное противоэрозионное и водоохранное значение, представлены преим. посадками тополей и белой акации. До 1/4 лесов В. деградируют под воздействием кислотных дождей. В вост. районах В. (Хортобадь) сохранились фрагменты коренной растительности – пушты, представленные злаковыми, гл. обр. ковыльными с примесью разнотравья, степями в сочетании с рощами из дубов, берёзы с участками можжевельника и серебристого тополя. В пределах низменности Альфёльд встречаются участки солончаковой растительности.
Фауна В. насчитывает 83 вида млекопитающих, в т. ч. 9 видов под угрозой исчезновения. Распространены зайцы, ёж, полевые мыши, суслики, лисица. В составе орнитофауны преобладают степные и лесные птицы (жаворонки, дрозды, дятлы, совы и др.); на заросших тростником берегах озёр и водохранилищ гнездятся водоплавающие и болотные птицы, в т. ч. белые цапли. Встречается 35 видов земноводных и пресмыкающихся. В водоёмах обитают судак, лещ, щука и др.; повсеместно разводят карпа.
В стране 236 охраняемых природных территорий общей пл. 8,3 тыс. км2, в т. ч. нац. парки Хортобадь и Агтелек, включённые в список Всемирного наследия.
Население
Большинство населения составляют венгры – 92,3% (2001, перепись). Из этнич. меньшинств В. большая часть – цыгане (1,9%), немцы (0,6%), словаки (0,2%), хорваты (0,2%), румыны (0,1%); есть украинцы, сербы, словенцы, поляки, греки, болгары, русины, армяне.
После 2-й мировой войны население страны постоянно росло (9,2 млн. чел. в 1949; 9,8 млн. чел. в 1960; 10,3 млн. чел. в 1970). С 1980 численность населения В. постепенно сокращается. Гл. демографич. проблемы – низкая рождаемость (9,76 на 1000 жит. в 2005) и относительно высокая смертность (13,19 на 1000 жит.); показатель фертильности 1,32 ребёнка на 1 женщину. Младенческая смертность 8,57 на 1000 живорождённых (2005). Отрицательный естеств. прирост населения (–0,26%) не компенсируется миграц. притоком (миграц. сальдо 0,86 на 1000 жит., 2005). Доля детей до 15 лет 15,8%, лиц трудоспособного возраста (15–64 года) 69,1%, пожилого возраста (65 лет и старше) 15,1%. В ср. на 100 женщин приходится 91 мужчина. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 72,4 года (мужчины – 68,18, женщины – 76,89 года).
Ср. плотность населения 108,4 чел./км2 (2005). Наиболее густо заселён столичный регион (в гор. агломерации Будапешта проживает св. 1/4 нас. страны). Доля гор. населения ок. 60%. Крупные города (тыс. чел., 2006): Будапешт (с пригородами 2578,5), Дебрецен (204,4), Мишкольц (178,7), Сегед (159,8), Печ (155,9), Дьёр (128,9), Ньиредьхаза (116,8), Кечкемет (105,8), Секешфехервар (103,7).
Всего в экономике занято 4,17 млн. чел. (2004), в сфере услуг – 66,7% имеющих работу (2002), в пром-сти и строительстве – 27,1%, в сельском и лесном хозяйстве – 6,2%. Уровень безработицы 5,9% экономически активного населения страны (2004).
Религия
Более половины (ок. 51,9%) населения В. – католики, ок. 15,9% – кальвинисты, ок. 3% – лютеране, ок. 2,6% – грекокатолики, ок. 1% – др. христианские конфессии, включая разл. протестантские деноминации; ок. 11,1% нас. В. считают себя в целом верующими (без строго определённой конфессиональной принадлежности) или относят себя к нехристианским или нетрадиционным конфессиям; ок. 14,5% считают себя неверующими.
На территории В. находятся: 4 митрополии (Эгер, Эстергом-Будапешт, Калоча-Кечкемет, Веспрем), 9 епархий, 1 территориальное аббатство (Паннонхальма), 1 Экзархат визант. обряда (Мишкольц), более 2220 приходов Римско-католич. церкви; 1 епархия (Будапештская и Венгерская; учреждена в 2000), включающая 11 приходов Рус. православной церкви Моск. патриархата; 1 епархия (Будимская), имеющая ок. 40 приходов Серб. православной церкви; действуют 18 приходов Рум. православной церкви, 2 прихода Болг. православной церкви, 2 прихода Австр. митрополии Константинопольского патриархата. На территории В. находятся: 4 церковных округа протестантской Реформатской церкви (действуют ок. 1200 приходов); 2 церковных округа Евангелическо-лютеранской церкви (ок. 320 приходов); действуют более 70 приходов Венг. методистской церкви; существуют немногочисл. пятидесятнические общины, общины адвентистов седьмого дня, мормонов, свидетелей Иеговы, богомилов, унитариев, а также приходы Новоапостольской церкви.
Начало христианизации В. относится к сер. 10 в., когда христианство начало распространяться в Трансильвании, преим. под влиянием греч. миссионеров.
Конституция В., принятая в 1989, а также Закон о свободе вероисповедания и свободе совести и Закон о церкви (оба приняты в 1990) гарантируют свободу совести и провозглашают отделение церкви от гос-ва, устанавливают равенство прав представителей всех религ. конфессий.
Исторический очерк
Территория Венгрии с древнейших времён до кон. 10 в. Древнейшие памятники в В. относятся к нижнему палеолиту (Вертешсёллеш и др.). В среднем палеолите В. выделяют 4 стадии: типичный мустье культуры Вабониан, мустье Леваллуа, Шарентьен-Янковичиен, ранний Селет; в верхнем – три: Граветт, развитый Селет – Ориньяк и Мадлен. В мезолите В. выделяют фазы Ясберень и Ястелек, последняя отчасти синхронна началу неолита.
Производящее хозяйство на территории В. распространяется с 7-го тыс. до н. э. в результате влияний с Балкан. В юж. В. ранний неолит представлен культурой Кёрёш (см. Старчево). Под её воздействием в зап. В. после переходного периода Бичке складывается Задунайская группа линейно-ленточной керамики культуры, а в вост. В., после переходного периода Сатмар, – культура альфёльдской линейной керамики. Эти традиции продолжались и в среднем неолите: в зап. В. – культурой Желиз («керамики нотных знаков»), в сев.-вост. В. – культурой Тисадоб, образовавшимися из неё культурами Бюкк и расписной керамики Сатмар, в Ср. Потисье – культурой расписной керамики Эстар, на юго-востоке В. – группой Сакальхат; в долине р. Марош появились памятники культуры Винча А. Их традиции прослеживаются и в позднем неолите. В зап. В., после переходного периода Сопот-Бичке, распространялась лендельская культура, в вост. В. (с севера на юг) – культуры Чёсхалом, Херпай, Тиса. Продолжением групп Тиса и Чёсхалом являются культуры Тисапольгар (ранний энеолит) и Бодрогкерестур (средний энеолит). В Зап. В. под внешним влиянием образуются культуры Ласинья – Балатон, керамики фурхенштих I и II. В позднем энеолите почти весь Карпатский бассейн заняла баденская культура, лишь восточнее Тисы известны памятники ямной культуры.
Начало бронзового века в В. датируется приблизительно 2800, окончание – 800 до н. э. Наиболее ранняя культура этой эпохи – Вучедол в юго-вост. В., на остальных территориях – культура Мако. Позднее под влиянием с юга в зап. В. сложилась культура Шомодьвар – Винковци, в средней В. – Надьрев, в сев.-вост. – Ниршег, на севере продолжала существовать Мако. Затем в зап. В. распространилась скотоводч. колоколовидных кубков культура, в долине Мароша – группа Обеба-Питварош, связанная с юж. культурами. На следующем этапе в зап. В. продолжало существовать скотоводч. хозяйство – культура Кишапоштаг, в долине Дуная и восточнее распространилось хозяйство, основанное на интенсивном земледелии переднеазиатского и балканского круга, с чем связано появление теллей культур Надьрев, Перьямош, Хатван, Оттомань и продолжающих их традиции (кроме Надьрев) культур Ватья, Фюзешабонь, Дьюлаваршад. Одновременно в зап. В. распространилась культура керамики с меловой инкрустацией. С кон. среднего бронзового века развитие на территории В. определяли в осн. миграции с запада, приведшие к культурной унификации. В позднем бронзовом веке курганных погребений культура занимает зап. В. и зап. часть Альфёльда, восточнее образовались группа Хайдубагош, культуры Едек и Пилинь. В конце бронзового века зап. В. входила в ареал погребальных урн культуры полей, в сев. В. распространилась культура Киятице, в вост. В. – Гава.
Начало раннего железного века в зап. В. представлено культурой Гальштат, а в восточной – памятниками т. н. предскифского и скифского периодов (8–4 вв.), отражающими неск. волн влияния культур Вост. Европы на местные группы. В зап. В. с кон. 5 в. известны отд. находки, затем – могильники и поселения культуры Латен, свидетельствующие о проникновении кельтов, частично покоривших или потеснивших местные группы иллирийцев-паннонцев. К кон. 1-го тыс. к западу от Дуная известны племена бойев, теврисков, азалов, арависков, геркуниатов, к востоку – озов, котинов, анарциев. В сер. 1 в. до н. э. даки Буребисты заняли территорию Альфёльда.
К сер. 1 в. н. э. земли до Ср. Дуная вошли в состав Рим. империи, и зап. В. стала частью пров. Паннония. Вслед за воен. оккупацией (лагеря легионов в Бригецио и Аквинке) были основаны колонии и муниципии (Арабона, Аквинк, Интерциза, Горсиум, Савария, Скарбанция, Сопиане и др.), местное кельт. и иллирийское население было организовано в особые округа (civitates peregrinae). Имп. Траян разделил Паннонию на Нижнюю (столица – Аквинк) и Верхнюю (столица – Карнунт). Паннония находилась под постоянной угрозой соседей: германцев с севера и сарматов с востока; особенно она пострадала в ходе маркоманских войн. 3 в. – период экономического и культурного расцвета провинции. В ходе административных реформ кон. 3 в. территория В. вошла в состав провинций Паннония-Прима (столица – Савария), Паннония-Валерия (Сопиане), Паннония-Секунда (Сирмий), Паннония-Савия (Сисция). Традиции романизированного населения продолжали развиваться и после того, как реальная власть Римской империи на территории В. окончилась в кон. 4 – нач. 5 вв.
В нач. 1 в. восточнее Дуная поселились сарматские племена языгов, позднее – роксоланов и аланов; в кон. 2 в. в сев.-вост. В. появились вандалы, к северу от Будапешта – квады. С последней четв. 4 в. их отд. группировки расселялись в провинциях как федераты. В этом качестве на территории зап. В. в 409 (или 420-х гг.) появились и отряды гуннов, в итоге к сер. 5 в. вся территория В. вошла в состав их державы (столица Аттилы находилась в Альфёльде). После распада гуннской державы большую часть зап. В. контролировали герм. племена скиров и остготов, после переселений 526/527 и 546, до 568 – лангобардов. В Потисье со 2-й пол. 5 в. сложилось гос-во гепидов. После его разгрома в 567 на территории В. появились авары, сформировался Аварский каганат. Не позднее 2-й пол. 6 в. на территорию В. проникли слав. группировки.
В 796 Аварский каганат был разгромлен Карлом I Великим, зап. В. поставлена в зависимость от Франкского государства. В 9 – нач. 10 вв. земли в среднем Подунавье входили в состав Великоморавской державы, Блатенского княжества. С 896 в них начали вторгаться племена кочевников-венгров во главе с вождём Арпадом, происходит т. н. Обретение родины венграми. В 906, разгромив Великоморавскую державу, они поселились между реками Тиса и Дунай, а также в Задунавье и стали совершать грабительские набеги на Германию, Сев. Италию, Византию. Предел венгерской экспансии был положен в сер. 10 в. Наголову разгромленные в Лехской битве 955 (близ Аугсбурга) герм. имп. Оттоном I Великим, венгры отказались от дальнейших завоеваний и окончательно осели в среднем Подунавье.
Во 2-й пол. 10 в. на территории, заселённой венграми, возникло неск. княжеств, которые возглавляли Геза (из династии Арпадов), Коппань, Дьюла, Айтонь. В это же время началась христианизация венгров визант. и зап. миссионерами, постепенно доминирующие позиции заняла Зап. церковь. Приняв ок. 973 христианство и заключив союзы с герм. императором и герм. князьями, Геза добился лидирующего положения в В. и обеспечил переход власти в 997 к своему сыну Иштвану.
Венгерское королевство (1001–1526). В 1000 (1001) Иштван стал первым венг. королём (взошёл на престол под именем Иштвана I). К 1018 он завершил объединение венг. земель под своей властью. Политич. и адм. реформы, законодат. деятельность Иштвана I знаменовали окончание процесса феодализации. В правление Ласло I (1077–95) и Кальмана (1095–1116) Венг. королевство значительно расширилось. В его состав вошли (и оставались до 1918) Хорватское королевство, включая Далмацию, и Словакия. При их преемниках борьба за власть и неудачи во внешней политике создали угрозу внутр. единству королевства. Король Бела III (1172–96), при котором В. пережила новый подъём, сломил внутр. оппозицию и упрочил королевскую власть.
В нач. 13 в. В. вступила в период феодальной раздробленности. Усилилась власть магнатов. Золотая булла 1222 короля Эндре II (1205–35), регламентировав привилегии дворян, дала им право сопротивления королю, если он нарушал их права. Ослабление В. сделало её лёгкой добычей для монголо-татар в 1241–42. Бела IV (1235–70), восстановивший страну, проводил политику колонизации, приглашая на опустевшие земли немцев, славян, влахов, поддерживал города, предоставляя им право самоуправления. При его преемниках усилилась борьба за власть, короли не могли положить конец сепаратизму баронов, государственный аппарат фактически перестал функционировать.
После пресечения в 1301 династии Арпадов венг. магнаты, стремясь сохранить лидирующее политич. положение, избирали королями иноземцев. В 1308 престол занял представитель Анжуйской династии Карл Роберт. Он прекратил феод. междоусобицы, укрепил королевскую власть, обеспечив её постоянными доходами и, вернув захваченные магнатами домениальные земли, способствовал развитию городов, положил начало горному делу, покровительствовал междунар. торговле. При нём были заложены юридич. основы крепостного права. Его сын Лайош I Великий (1342–82) вёл активную внешнюю политику, реорганизовал судебную систему и королевскую канцелярию, урегулировал земельные отношения между короной и дворянами, при нём фактически завершился процесс закрепощения крестьян. В 1370–82 существовала польско-венг. уния. После смерти Лайоша I в результате борьбы группировок магнатов (т. н. лиг баронов) корона досталась Жигмонду I Люксембургу (1387–1437; имп. Священной Рим. империи Сигизмунд I). Потеря королём статуса самого богатого землевладельца и концентрация земель и богатств в руках магнатов надолго изменили расстановку политич. сил в В. При Жигмонде происходили восстания магнатов, а в 1401 он был арестован лигой. Стремясь при поддержке городов и церкви укрепить свою власть, он реорганизовал гос. аппарат, изымая адм.-гос. дела из ведения баронов и передавая их «особым советникам» из преданных ему средних дворян. Избрание Жигмонда чеш. королём втянуло В. в гуситские войны. Созданная Жигмондом система обороны против появившихся вблизи границ В. турок позволила на столетие задержать их наступление. При преемниках Жигмонда I, когда продолжилась борьба баронских лиг (1437–57), В. стала сословной монархией. Законодат. власть принадлежала королю, а также магнатам и дворянам, которые официально оформили (1440) привилегию избрания короля. Были регламентированы деятельность и состав Гос. собрания: с 1439 в нём стали участвовать также дворяне; горожане практически не имели доступа к гос. власти. Регент (1446–52) при малолетнем Ласло V трансильванский магнат Янош Хуньяди, выдвинувшийся в ходе борьбы лиг, провёл ряд успешных походов против турок, в т. ч. одержал победу в Белградской битве 1456. Избранный королём при поддержке среднего дворянства сын Яноша Матьяш Хуньяди (1458–90) добился укрепления личной власти, централизовал гос. управление, поднял доходы короны, создал постоянную армию наёмников. В период его правления велись успешные войны с турками и соседними странами – Чехией, Австрией. После смерти Матьяша магнаты укрепили своё экономич. и политич. могущество. Избранный ими на престол Уласло II Ягеллон (чеш. король Владислав II; до 1526 существовала персональная чеш.-венг. уния) подписал предвыборные капитуляции, чем ослабил свои позиции в противостоянии с магнатами. Стабильное положение В. в правление Уласло II Ягеллона (1490–1516) было достигнуто после того, как магнаты установили свой контроль над всеми гос. институтами: королевский совет и канцлер управляли страной, не встречая противодействия со стороны короля. Происходивший в кон. 15 в. среди дворян процесс расслоения был закреплён решениями Гос. собрания 1498. Среднепоместное дворянство, разорявшееся из-за переходов крестьян к крупным землевладельцам, теряло возможность участвовать в работе высших органов власти. Наблюдавшиеся во 2-й пол. 15 в. натурализация ренты и увеличение барщины, а также запрещение вывода крестьян новыми владельцами вызвали Дожи Дьёрдя восстание 1514. В 1514 Гос. собрание узаконило «вечную зависимость» крестьян и запретило им иметь оружие. При Лайоше II Ягеллоне (1516–1526) бессилие королевской власти, утеря боеспособности армией при отсутствии помощи от др. европ. государств привели к катастрофич. поражению от турок в Мохачской битве 1526, где погиб король. В 1541 тур. войска захватили столицу В. – Буду. Венгрия под властью Габсбургов. В 1526 одновременно было избрано два короля – трансильванский воевода Я. Запойяи, которого поддерживала т. н. нац. партия, и австр. эрцгерцог Фердинанд I Габсбург, ставший также чеш. королём. До 1541 на фоне тур. экспансии в В. шла гражд. война. В итоге Зап. В. и Хорватия в составе Венг. королевства оказались под властью Фердинанда I, Вост. В. с Будой попала под власть Порты (Будайский пашалык), Трансильвания и Парциум (Затисье) образовали Трансильванское кн-во под сюзеренитетом тур. султана.
Венг. королевство вошло в созданное Габсбургами многонациональное гос-во, включившее также Австрию и Чехию. Фердинанд I (1526–64), Максимилиан II (1564–76) и Рудольф II Габсбург (1576–1608) проводили централизаторскую и унификаторскую политику, стремились, сломив могущество сословий, усилить власть монарха за счёт сословно-представит. учреждений. С кон. 16 в. Габсбурги проводили политику Контрреформации в самой жёсткой форме. В ответ прокатился ряд антигабсбургских выступлений сословий в разл. частях их владений. В результате успехов антигабсбургского движения под рук. И. Бочкаи (1604–06) был подписан Венский мир 1606, гарантировавший равноправие протестантов с католиками и предусматривавший меры по укреплению сословного самоуправления. Конфедерация 1608–1609 венг., моравских, австр. сословий против Рудольфа II заставила короля Маттиаса II (1608–18) выполнить их осн. требования. Крупные антигабсбургские движения в 1-й пол. 17 в. возглавили трансильванские князья Габор Бетлен, Ракоци Дьёрдь I.
Войны с Турцией, продолжавшиеся до кон. 17 в., накладывали отпечаток на внутр. развитие В. и отношения с Габсбургами. Мирные договоры 1547 и 1568 завершили первый этап войн в пользу Порты и установили подобие границы. Венгры потеряли Буду, Секешфехервар, Эстергом и др. крупные центры. Война 1593–1606 в целом также завершилась в пользу Османской империи, при этом Житваторокский мир 1606 создал систему некоторого равновесия сил, просуществовавшую до 1660-х гг. Воен. столкновения кон. 1640–50-х гг. переросли в войну 1663–64. Несмотря на победы австро-венг. войск, Вашварский мир 1664 закрепил приобретения султана в В. и Трансильвании. Недовольство венгров внутр. политикой Габсбургов, разочарование условиями Вашварского мира способствовали возникновению т. н. заговора Ф. Вешшеленьи (1666–70). Заговорщики из числа венг. и хорв. магнатов хотели свергнуть власть Габсбургов и превратить Венг. королевство в подобие Трансильванского кн-ва (во главе с венг. магнатом, признававшим сюзеренитет Порты), рассчитывая на помощь иностр. держав (Франции, Венеции, Порты). После ликвидации заговора король Леопольд I (1657–1705) создал (1673) новый орган власти – губерниум, ограничивший венг. сословное управление, ввёл в страну крупные нем. отряды и удалил из гарнизонов значит. часть венгров. Б. ч. уволенных, мелкие дворяне, беглые крестьяне составили армию «скитальцев», базировавшуюся в Трансильвании и в пограничных областях. Возглавивший движение в 1678 И. Тёкёй со своими сторонниками – куруцами при поддержке османов захватил 13 сев.-вост. венг. комитатов и образовал там (1682) вассальное от Турции княжество, существовавшее до 1685. Успехи куруцев и осложнение междунар. положения Габсбургов вынудили их пойти на уступки сословиям и восстановить (1681) действие Гос. собрания. В ходе войны с Османской империей 1683–99, в которой на стороне Габсбургов выступили Польша, Венеция, а с 1686 и Россия, в 1686 была освобождена Буда, а затем и всё среднее Подунавье. Карловицкий мир 1699 закрепил за Габсбургами б. ч. территории В., Трансильванию, Хорватию. В 1687 Гос. собрание признало наследств. власть Габсбургов в Венг. королевстве и отказалось от «права сопротивления», дарованного Золотой буллой 1222. Под влиянием антигабсбургского движения 1703–1711 во главе с Ракоци Ференцем II в 1707 Гос. собрание объявило о низложении Габсбургов. Заключённый после серии воен. неудач повстанцев Сатмарский мир 1711 обязал Габсбургов соблюдать права и свободы В., усиливая при этом позиции короля.
Прагматическая санкция 1713, изданная имп. Карлом VI (венг. король Карл III, 1711–40), была признана В. на Гос. собрании 1722–23; одновременно подтверждался автономный статус В. Ставшая венг. королевой Мария Терезия (1740–80) при активной помощи венгров утвердила за собой права на владения Габсбургов и вернула монархии позиции великой державы. Осуществлявшиеся Марией Терезией и Иосифом II (1780–1790) реформы в духе просвещённого абсолютизма имели целью централизацию управления, модернизацию экономики и социальных отношений. Крестьянская реформа 1767 урегулировала феод. повинности, реформа образования 1777 заложила основы светского образования в В., была ослаблена цензура. В стране начали издаваться газеты и журналы на нем., венг., словац. языках («Magуar Hí rmondó », «Pressburger Zeitung», «Magyar Museum», «Pressburské noviny»). При Марии Терезии в В. были основаны первые мануфактуры, в 1780-х гг. их было уже около ста. Иосиф II покровительствовал мануфактурам, издал (1781) закон о веротерпимости, предоставивший некатоликам доступ к гос. должностям и прекративший дискриминацию евреев, отменил крепостное право (1785; восстановлено, однако, после его смерти), упразднил большое количество монастырей и орденов. Вместе с тем, проводя политику абсолютистской централизации, Иосиф II попытался уничтожить венг. самоуправление. Он отказался короноваться венг. короной св. Иштвана и перевёз её в Вену, перестал созывать Гос. собрание, ликвидировал (1785) комитатскую систему, проводил политику германизации, в т. ч. во всех гос. учреждениях было введено делопроизводство на нем. языке.
Под влиянием Французской революции 18 в. оппозиц. дворянство разработало план низложения Габсбургов и избрания королём герцога Карла Августа Веймарского. В янв. 1790 Иосиф II был вынужден обещать восстановить в В. Гос. собрание и самоуправление в отд. провинциях. В нач. 1790-х гг. в В., Хорватии и Трансильвании возникли тайные общества т. н. венг. якобинцев во главе с И. Мартиновичем. Составленный ими проект конституции В. предусматривал провозглашение конституц. парламентской монархии, решение нац. проблемы путём преобразования В. в федерацию трёх самоуправляющихся провинций – Славоники, Иллирики и Валахики. В 1795 вожди якобинцев были казнены. Наполеоновские войны способствовали расцвету с. х-ва в В. и упрочению нац. экономики, страна стала гл. поставщиком с.-х. продукции для армии и пром-сти Австрии. В результате до 1812 венг. землевладельцы поддерживали Габсбургов, отклонив предложение Наполеона I (1809) о предоставлении В. независимости. Меры, принятые австр. правительством для преодоления разразившегося в 1811 финансового кризиса, спровоцировали его конфликт с венг. дворянством, и в 1812 Гос. собрание было распущено (до 1825).
В 1825 на сессии Гос. собрания впервые выступила либеральная дворянская оппозиция, что положило начало т. н. эпохе реформ, предшествовавшей Революции 1848–49 в Венгрии. Лидер оппозиции И. Сеченьи выдвинул программу преобразования абсолютизма в ограниченную монархию. В 1830–40-х гг. оппозиция добилась принятия законов о выкупе крестьянских повинностей, о поддержке торговли и пром-сти (1839), признания венг. яз. государственным (1843), права занимать гос. должности для недворян. В 1840-х гг. среди оппозиции выдвинулись представители мелкого дворянства и буржуазии, лидер которых Л. Кошут выступил с радикальной программой демократич. переустройства В. 3.3.1848 Кошут выступил в Гос. собрании с программой реформ. 3 марта Гос. собрание потребовало назначения ответственного перед ним правительства. Вспыхнувшее 15 марта в Пеште восстание послужило началом Революции 1848–49 в Венгрии. 17 марта имп. Фердинанд I (венг. король Фердинанд V) был вынужден согласиться на формирование ответственного правительства во главе с Л. Баттьяни. 18 марта им был издан закон об отмене крепостничества. Однако провозглашение автономии Хорватии (принято хорв. сабором 5 июня) не было признано в В. 11 апр. король санкционировал новую конституцию, согласно которой страна объявлялась конституц. монархией с наследств. властью Габсбургов, при этом возникала неопределённость в отношениях с имперским правительством в сфере финансов, иностр. дел, содержания армии и положения нац. меньшинств. Вторжением имп. войск во главе с хорв. баном Й. Елачичем 11.9.1848 началась освободит. война В. против Австрии и её союзников. Правительство Баттьяни, ушедшее в отставку (15 сент.), сменил К-т защиты родины во главе с Кошутом. Сформированная им Нац. армия нанесла неск. поражений габсбургским войскам. 3 окт. король ввёл в В. осадное положение, а 8 окт. К-т защиты родины был провозглашён высшим исполнит. органом. Возведение на престол Франца Иосифа I (1848–1916) было расценено венграми как нарушение порядка престолонаследия. После понесённого от имп. войск поражения 1.1.1849 революц. правительство эвакуировалось из столицы, которая 5 янв. была занята имп. войсками. 14 апр. Гос. собрание приняло Декларацию независимости; Габсбурги были объявлены низложенными с венг. престола. После начала интервенции рос. войск в мае 1849 воен. положение В. резко ухудшилось, усилились разногласия среди её политич. руководства. Получивший 11 авг. диктаторские полномочия ген. А. Гёргей 13 авг. капитулировал. В марте 1849 в силу вступила Оломоуцкая конституция: В. делилась на 5 наместничеств под прямым управлением Австрии. Вся власть была сосредоточена в руках ген.-губернатора, комитатские дворянские собрания распущены, принятые в 1848–49 законы отменялись. Гос. языком был объявлен немецкий. В В. утвердился военно- бюрократич. режим, ставивший целью полное растворение В. в империи.
Венгрия в составе Австро-Венгрии (1867–1918). В 1860-х гг. Франц Иосиф был вынужден пойти на некоторые уступки В.: венг. яз. вновь был признан государственным, восстановлены прежняя судебная система и комитатские собрания. Результатом компромисса сторон стало австро-венг. соглашение 1867, создавшее дуалистическое гос-во – Австро-Венгрию. В., признанная её суверенной частью, получила собственное, ответственное перед Гос. собранием правительство, общеимперскими являлись три министерства: иностр. дел, финансов и военно-морское; они подчинялись только императору. В. возвращались отделённые от неё в 1849 Хорватия, Славония и Трансильвания. 8.6.1867 Франц Иосиф был коронован короной св. Иштвана. Первое правительство В. возглавил Андраши Дьюла Старший.
Политич. ситуацию в В. в кон. 19 в. определяло соотношение трёх политич. партий: правящей партии Деака, умеренной партии Левый центр во главе с К. Тисой (в результате их слияния в 1875 была образована Либеральная партия В.) и Партии 48-го года (позднее Партия независимости), представленной сторонниками Кошута. Кабинет Андраши провёл ряд реформ: юстиции, комитатскую, избирательную, школьную. Новое правительство поддерживало нац. пром-сть и способствовало развитию капиталистич. отношений. Неоднозначную оценку вызывала нац. политика Андраши и его преемников. В 1868 был принят закон о единой венг. нации, который лишал все невенгерские народы нац. равноправия. Единственное исключение было сделано для хорватов – Венгерско-хорватское соглашение 1868 давало им огранич. автономию. Во внешней политике Андраши, ставший в 1871 мин. ин. дел Австро-Венгрии, ориентировался на союз с Германией.
Создание Австро-Венгрии дало толчок развитию венг. экономики. Экономич. подъём обеспечивался преим. развитием с. х-ва, кредитно-банковской системы и ж.-д. строительства. Ориентация аграрного сектора на внешние рынки способствовала изменению в структуре произ-ва и экспорта: от продажи с.-х. сырья – к поставкам обработанной продукции (в первую очередь муки). К кон. 1870-х гг. венг. мукомольная пром-сть вышла на лидирующие позиции в мире. В с. х-ве и обрабатывающей пром-сти использовалась передовая для того времени техника. Расширение внутр. рынка привело к вытеснению ранее доминировавшего иностр. капитала венгерским. За 30 лет число венг. кредитных организаций выросло в 15 раз, их капиталы – в 10 раз, причём иностр. капитал составлял менее 50% общей суммы денежной массы в банках. Строительство железных дорог, активно начавшееся в кон. 1860-х гг., и потребности с. х-ва в технике способствовали началу индустриализации. К 1914 нац. доход увеличился втрое при среднегодовом приросте в 2,5%. Правительство проводило покровительственную политику в отношении нац. пром-сти. Венг. инженеры и изобретатели (О. Блати, А. Мехварт, Ф. Дери и др.) сделали ряд открытий в области электротехники, литья и др., получившие применение во всём мире. В 1872 произошло объединение Буды, Обуды и Пешта в единый город – Будапешт. В 1896 во время торжеств по поводу 1000-летия Обретения венграми родины в столице было открыто первое на континенте метро.
Во 2-й пол. 19 в. на политич. сцену В. вышел рабочий класс. В 1868 была создана первая социалистич. орг-ция В. – Всеобщий рабочий союз, в 1890 – Социал-демократическая партия Венгрии(СДПВ), возглавлявшая рабочее движение вплоть до конца 1-й мировой войны.
Обозначившийся на рубеже 19–20 вв. кризис дуалистич. империи спровоцировал принятие жёстких мер: в Венгрии правительство И. Тисы (1903–05) расправилось с нар. волнениями и подавило парламентскую оппозицию.
В годы 1-й мировой войны венг. правительство поддержало правящую династию. Однако неудачи на фронте и разразившийся экономич. кризис привели к политич. кризису в В.: оппозиц. партии стали требовать заключения сепаратного мира и провозглашения независимого венг. государства. В обстановке распада Австро-Венгрии 25.10.1918 представителями Партии независимости, Радикальной партии и СДПВ был создан Венг. нац. совет под рук. М. Каройи. Совет опубликовал воззвание с требованием заключения мира, демократич. реформ, признания права наций на самоопределение и др. Сторонники Каройи захватили все ключевые здания и гос. учреждения в Будапеште. Окт. революция 1918 получила назв. «революция астр». 31.10.1918 Каройи был назначен премьер-министром (с 11.1.1919 врем. президент). 16.11.1919 В. была провозглашена республикой.
Венгрия в 1919–45. Переговоры правительства с Антантой не принесли ожидаемых результатов. 20.3.1919 Антанта через франц. представителей предъявила В. ультиматум, согласно которому венг. армия должна была отойти за новую демаркационную линию. М. Каройи оценил это как угрозу оккупации В. Антантой и отклонил ультиматум. В то же время правительство теряло популярность среди трудящихся, не добившихся от него быстрого осуществления своих требований. Потеряв поддержку в обществе, 21.3.1919 Каройи ушёл в отставку, была провозглашена Венгерская советская республика 1919. После её падения в условиях наступления рум. войск на Будапешт (1.8.1919) единственной политич. фигурой, контролировавшей армию и пользовавшейся всё возраставшей популярностью в обществе, был М. Хорти. Антанта согласилась признать правительство, состав которого контролировал лично Хорти и его сторонники. 1.3.1920 Хорти был избран регентом. 4 июня был подписан Трианонский мирный договор 1920, по условиям которого В. теряла две трети своей территории и ок. 60% населения. В 1920-х гг. Хорти опирался на правительства П. Телеки (1920–21) и И. Бетлена (1921–31). В 1921 было заключено соглашение с социал-демократами – т. н. пакт Бетлена – Пейера. На правом фланге наряду с легальными политич. партиями и организациями существовали тайные союзы и общества (см. «Союз Этелкёз»). Правительство стремилось подавить как коммунистов (см. в ст. Венгерская социалистическая рабочая партия), так и правых экстремистов. Проведённая правительством Бетлена в 1921 аграрная реформа, предоставившая безземельным батракам наделы, не решила земельную проблему, т. к. затронула всего 8% пахотных площадей. Введённые в 1922 ограничит. цензы привели к значит. сокращению (на 750 тыс.) числа избирателей, в сельских избират. округах проводилось открытое голосование. В 1920-х гг., в сложной обстановке разрыва устоявшихся экономич. связей после распада империи, происходило постепенное восстановление экономики Венгрии.
Мировой экономич. кризис, разразившийся в 1929 и затронувший также и В., привёл к политич. переменам. В 1932 во главе правительства был поставлен (до 1936) Д. Гёмбёш, представлявший правые круги и фашистские элементы армии. Гёмбёш выступил с программой возрождения венг. нации, включавшей ревизию границ. Внешнеполитич. союзниками В. стали Италия и Германия. Правительство К. Дараньи (1936–38) во внешнеэкономич. связях делало ставку также на сотрудничество с Германией. В 1936–38 события на междунар. арене способствовали укреплению позиций венг. фашистских организаций. Окончательный поворот В. к гитлеровской Германии произошёл в премьерство Б. Имреди (1938–39). В 1939 В. присоединилась к «Антикоминтерновскому пакту», 20.11.1940 – к Пакту трёх держав 1940. В апр. 1941 венг. войска приняли участие в нападении Германии на Югославию. 27.6.1941 В. объявила войну СССР. Венг. войска участвовали в воен. действиях на территории СССР, а ресурсы страны служили экономич. и воен. потребностям Германии. С 1943 венг. правительство пыталось установить контакты с Великобританией и США. Хорти и премьер-мин. М. Каллаи (1942–1944) были готовы на немедленную капитуляцию В. и её переход на сторону антигитлеровской коалиции при условии сохранения территориальной целостности и существующего режима. В марте 1944 территория В. была оккупирована герм. войсками; в стране развернулось Движение Сопротивления. В апр. 1944 в Лондоне был образован Венг. совет из представителей демократич. эмиграции во главе с М. Каройи, однако он практически не имел контактов с В. и не оказывал влияния на события. В окт. 1944 венг. офиц. делегация (миссия Г. Фараго) вела в Москве переговоры о перемирии, 11 окт. было подписано секретное соглашение, в соответствии с которым В. отказывалась от всех территориальных приобретений после 1938 и объявляла войну Германии. 15 окт. Хорти сложил с себя полномочия регента, назначив премьер-министром (16 окт.) главу партии нилашистов Ф. Салаши, установившего диктаторский режим. Организуя антифашистскую борьбу венг. народа, коммунисты выступили инициаторами создания Венг. фронта (май 1944) и заменившего его Венг. нац. фронта независимости (ВНФН; дек. 1944). В сент. 1944 сов. войска вступили на территорию В. По инициативе вышедшей из подполья компартии 21.12.1944 в Дебрецене собралось Врем. нац. собрание; 22 дек. было сформировано коалиционное Врем. нац. правительство. 20.1.1945 в Москве было подписано соглашение о перемирии между В. и державами антигитлеровской коалиции. Оно обязало В. принять участие в войне против Германии, установить границы в соответствии с положением на 31.12.1937, распустить все прогитлеровские и фашистские организации, частично возместить убытки, причинённые ею в ходе войны. 13.2.1945 Красной Армией был освобождён Будапешт, а 4.4.1945 – вся территория страны.
Венгрия во 2-й пол. 20 – нач. 21 вв. 4.11.1945 состоялись демократич. выборы в Нац. собрание, на которых 57% голосов получила Партия мелких сельских хозяев (ПМСХ), по 17% – социал-демократы и коммунисты. Президентом страны стал пред. ПМСХ З. Тильди, а премьер-министром коалиц. правительства – один из лидеров ПМСХ Ф. Надь. Аграрная реформа 1945 уничтожила крупное помещичье и кулацкое землевладение. 1.2.1946 В. была провозглашена республикой. Парижский мирный договор 1947 установил совр. границы В. Активная деятельность коммунистов, организовавших в рамках ВНФН Левый блок и добившихся принятия Нац. собранием разработанного ими 3-летнего экономич. плана, раскол ПМСХ и потеря ею на выборах 31.8.1947 большинства в Гос. собрании обеспечили лидирующее положение компартии во власти. В 1947–48 коммунисты вытеснили из правительства представителей др. партий. Реальная власть перешла в руки генерального секретаря ЦК компартии М. Ракоши и др. коммунистич. лидеров. Проводилась политика национализации банков и пром-сти, коллективизации с. х-ва. 18.8.1949 была принята новая конституция, В. провозглашена нар. республикой. В 1949 В. стала членом СЭВ, в 1955 – Организации Варшавского договора.
Строительство в Венгрии социализма сов. образца сопровождалось перекосами в экономич. планировании, насильственной коллективизацией, преследованием идеологич. противников, формированием культа личности М. Ракоши. Росло общее недовольство политикой правительства и бюрократией. Процесс «десталинизации», развивавшийся после 1953, происходил в обстановке противостояния Ракоши и сторонника экономич. и политич. реформ И. Надя (глава правительства в 1953–55). Нарастание внутр. противоречий в В. привело к Венгерскому восстанию 1956, которое было подавлено с помощью сов. войск. К власти пришло правительство под рук. Я. Кадара. В 1960–63 произошла некоторая демократизация общества и власти, страна вступила на путь экономич. реформ. В 1977–78 правительство Кадара осуществило ряд преобразований по внедрению рыночных принципов в экономике, по стимулированию отраслей, производящих экспортную продукцию.
Политич. изменения, происходившие с сер. 1980-х гг. в СССР, повлияли на развитие Венгрии. В 1988 был вынужден выйти в отставку Я. Кадар. Возобновили деятельность или были основаны мн. политич. партии: Венгерский демократический форум (МДФ), Союз свободных демократов, Союз молодых демократов, ПМСХ, СДПВ и др. В 1989 многопартийность была оформлена законодательно и прошли демократич. выборы. 23.10.1989 провозглашена Венг. Республика. Её первым премьер-мин. стал Й. Анталл (1990–93), президентом – А. Гёнц (1990–2000). В 1991 из В. были выведены сов. войска. В 1993–96 В. подписала договоры с Румынией, Словакией и Украиной о нерушимости существующих границ. В 1994 В. дала санкцию на размещение на своей территории войск НАТО, в 1999 вступила в НАТО, в 2004 – в ЕС.
Хозяйство
В. – индустриально-аграрная страна со средним уровнем экономич. развития. Объём ВВП 149,3 млрд. долл. (по паритету покупательной способности, 2004), в расчёте на душу населения 14,9 тыс. долл. (ок. 1/2 уровня 4 ведущих стран ЕС). Индекс человеческого развития 0,862 (2003; 35-е место среди 177 стран мира).
Среди быв. социалистич. стран Европы экономика В. (наряду с Чеш. Республикой) развивается наиболее успешно. В 2005 рост ВВП составил 4,1%, уровень инфляции – 3,6%. В 1999 в осн. была завершена приватизация отраслей хозяйства. В частном секторе экономики в нач. 21 в. создаётся св. 80% ВВП (в 1990 – 10%). В рамках т. н. остаточной приватизации в частную собственность постепенно передаются оставшиеся гос. предприятия. Доля иностр. капитала в структуре собственности в экономике страны достигает 30%. Из 200 крупнейших предприятий ок. 160 находятся в частичной или полной иностранной собственности; каждая десятая венгерская компания имеет иностранного компаньона, соучредителя или владельца.
В структуре ВВП на долю сферы услуг приходится 65,3%, пром-сти и строительства – 31,4%, сельского и лесного хозяйства – 3,3% (2004).
Промышленность. С 2002 наблюдается устойчивая тенденция пром. роста; в 2005 объём произ-ва увеличился на 7,3%. Венг. пром-сть в высокой степени вовлечена в междунар. разделение труда: экспортируется св. 1/2 (53%, 2005) продукции. Крупные предприятия (с числом занятых св. 300 чел.) поставляют на экспорт 60–80% объёма продукции. Усиливается концентрация произ-ва, особенно в машиностроении, энергетике и нефтехимии; на долю крупных предприятий приходится ок. 2/3 объёма пром. произ-ва. Ок. 2/3 продукции венг. пром-сти (по стоимости) выпускается на предприятиях, находящихся в иностр. собственности.
За годы реформ произошли заметные изменения в отраслевой структуре пром-сти. Доля добывающих отраслей в валовой стоимости пром. продукции в 1985–2005 сократилась с 6,9% до 0,4%, нефтехимич. пром-сти – с 19,2% до 18,9%, пищевой пром-сти – с 20,0% до 11,4%, кожевенно-обувной и текстильной пром-сти – с 8,0% до 2,1%; выросла доля электротехнич. и электронной пром-сти (с 7,5% до 28,2%), транспортного машиностроения (с 5,2% до 14,3%). Важнейшие отрасли пром-сти (середина 2000-х гг.): машиностроение (в т. ч. электротехнич. и электронная пром-сть, транспортное машиностроение), химич. (в т. ч. нефтехимич. и химико-фармацевтическая), пищевая.
В структуре топливно-энергетич. баланса В. на нефть и нефтепродукты приходится 33,2%, природный газ – 37,1%, уголь и лигниты – 14,3%, атомную энергию – 12,6%, гидроэнергию и др. источники – 2,8% (2003). До 70% энергоресурсов импортируется, в осн. из России (нефть, газ, каменный уголь, ядерное топливо). Добыча нефти (в Надьлендьеле, обл. Зала, и в Альфёльде) сократилась с 2 млн. т в 1985 до 860 тыс. т в 2005, природного газа (Хайдусобосло и др. районы Альфёльда) – с 7,1 млрд. м3 до 3,0 млрд. м3 соответственно. Переработка нефти осуществляется на двух НПЗ: Дунайском (Сазхаломбатта) и Тисском (Тисауйварош) общей мощностью 10 млн. т в год. Крупнейшая компания, занимающаяся разведкой, добычей, транспортировкой, хранением, распределением и сбытом нефти и газа, – «MOL», которая является единственным предприятием в В., осуществляющим транспортировку импортного углеводородного сырья (эксплуатирует сеть магистральных нефте- и газопроводов). «MOL» владеет рядом нефтеперерабатывающих и нефтехимич. предприятий (в т. ч. за пределами страны), располагает сетью совр. автозаправочных станций (св. 440 в В., Словакии и Румынии). Добыча угля (каменного, бурого и лигнитов) 13,2 млн. т (2003).
Установленная мощность электростанций 7530 МВт (2003). Произ-во электроэнергии 34,3 млрд. кВт·ч; экспорт составил 8,3 млрд. кВт·ч, импорт – 12,6 млрд. кВт·ч. Доля ТЭС в произ-ве электроэнергии 66,5% (крупнейшие ТЭС «Матра», «Дунаменти», «Вертеш» работают на угле; «Сазхаломбатта» – на мазуте), АЭС (действует АЭС «Пакш» на Дунае, близ г. Пакш, мощностью 3,0 МВт) – 32,1%, ГЭС – 0,6%, другие – ок. 0,8%.
После спада кон. 1990-х гг. постепенно стабилизируется произ-во в чёрной металлургии (работает в осн. на импортном сырье и ломе чёрных металлов). Произ-во стального проката 2,0 млн. т (2004). Осн. металлургич. комбинаты: в Дунауйвароше («Dunaferr»), в Диошдьёре – районе Мишкольца («DAM Stell») и Озде. Производство алюминия 43 тыс. т (2005) осуществляется на заводах компании «MAL» в Айке и Иноте, произ-во меди и медных сплавов – на Чепельском комбинате (Будапешт).
Важнейшая и быстроразвивающаяся отрасль машиностроения – электротехнич. и электронная пром-сть. Большинство предприятий отрасли принадлежит крупным иностр. компаниям: «Nokia», «Siemens» – производство мобильных телефонов; «Philips» – звуковоспроизводящее оборудование; «Electrolux», «Samsung», «Flectronics» – бытовые электроприборы; «General Electric» – источники света, и др. Основные центры производства: столичный регион Будапешта, а также Дьёр, Мишкольц, Дебрецен, Секешфехервар.
Быстрое развитие транспортного машиностроения связано с созданием в В. ряда предприятий крупных зарубежных автомобильных компаний. Общая сумма иностр. инвестиций, вложенных в развитие венг. автомобильной пром-сти, составляет св. 2 млрд. долл. (2004). Сборкой легковых автомобилей занимаются фирмы «Suzuki» (93 тыс. шт. в 2004, на заводе в Эстергоме) и «Volkswagen» (25 тыс. шт., на заводе в Дьёре). Выпуск автомобилей «Opel» в 1999 прекращён; завод в Сентготхарде, занимавшийся их сборкой, перешёл на изготовление коробок передач и моторных блоков. Предприятия компании «Ford» (в Секешфехерваре) изначально создавались как поставщики комплектующих деталей, узлов и агрегатов для автомобилей. В отрасли действует венг. автомобильная компания «RÁBA» – произ-во дизельных двигателей, грузовых автомобилей и шасси на заводах в Дьёре (в небольших количествах также осуществляет сборку автобусов «Ikarus» в Будапеште). Венгерская фирма «Ganz-MAVAG» – традиционный производитель ж.-д. техники (локомотивы, вагоны и др.; заводы – в Будапеште).
Ключевая отрасль химич. пром-сти – произ-во фармацевтич. препаратов (40% стоимости продаж химич. пром-сти); предприятия компаний «EGIS», «Gedeon Richter», «Chinoin» – в Будапеште, Дебрецене и др. Развита нефтехимич. пром-сть, в первую очередь произ-во пластмасс (35% стоимости продаж отрасли); крупные химич. комбинаты – в Казинцбарцике («BorsodChem») и в Тисауйвароше.
Предприятия др. отраслей пром-сти (деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, лёгкой и пищевой) испытывают значит. трудности, вызванные утратой традиц. рынков сбыта, жёсткими требованиями ЕС по охране окружающей среды, высокими ценами на электроэнергию, быстро растущими издержками по заработной плате и др. При общем значит. росте пром. произ-ва в стране в 2005 предприятия текстильной и швейной пром-сти сократили объёмы произ-ва на 11,2%, деревообрабатывающей – на 4,6%, пищевой – на 4,4%. С нач. 1990-х гг. значительно сократился экспорт продукции этих отраслей, в т. ч. продукции пищевой пром-сти (мясные, овощные и фруктовые консервы, венгерская салями и др.).
Сельское хозяйство с нач. 1990-х гг. испытывает серьёзные проблемы. Поспешная ликвидация с.-х. кооперативов, упущения в осуществлении земельной реформы, недостаточный уровень финансирования отрасли и др. привели к значит. снижению объёмов произ-ва. С сер. 1990-х гг. доля с.-х. продукции в ВВП страны значительно снизилась (с 17,7% в 1993 до 3,3% в 2004); сократились объёмы экспорта аграрной продукции, площади обрабатываемых земель, поголовье скота и др. Совр. аграрная политика правительства В. направлена на укрепление роли с. х-ва в экономике страны, особенно в традиц. секторах – произ-ве зерна, мяса, овощей, фруктов и вин.
С.-х. угодья занимают св. 6,4 млн. га (2002), или св. 64% площади страны, из них св. 78% (или ок. 1/2 площади страны) приходится на пахотные земли, св. 5% – на сады и виноградники, ок. 17% – на естеств. кормовые угодья. Площадь орошаемых земель св. 210 тыс. га.
Осн. культуры венг. земледелия – кукуруза и пшеница. Гл. районы выращивания кукурузы – юг и восток Альфёльда, а также долина Дуная, к югу от Будапешта. Пшеница выращивается повсеместно, осн. массивы посевов – на чернозёмных почвах Альфёльда. Сбор зерна св. 16,7 млн. т в 2004 (в т. ч. кукуруза 8,5 млн. т, пшеница 6,0 млн. т, ячмень 1,4 млн. т, гибрид пшеницы и ржи 0,6 млн. т, овёс 0,2 млн. т); сбор кукурузы молочно-восковой спелости 450 тыс. т зерна. Выращиваются кормовые культуры, в т. ч. люцерна и кукуруза на зелёную массу. Гл. технич. культуры (сбор): сахарная свёкла (2650 тыс. т), подсолнечник (1119 тыс. т семян), рапс (180 тыс. т семян). Сбор др. с.-х. культур (тыс. т, 2004): картофель 650, арбузы 230, томаты 200, капуста 160. Вкусовыми качествами славятся венгерский красный перец (паприка), лук, выращиваемый в окрестностях г. Мако (на юге Альфёльда), вечешская капуста, геддёллейские помидоры, эркеньская спаржа и др. Развито виноградарство (сбор винограда 650 тыс. т в 2004). В. известна качеством своих белых (токай, бадачонь и др.) и красных («бычья кровь» и др.) вин. Повсеместно развито плодоводство (яблоки, абрикосы, персики, сливы, груши, черешня и др.).
Животноводство обеспечивает св. 60% доходов с. х-ва. Гл. отрасль животноводства – свиноводство (развито повсеместно). Осн. районы разведения крупного рогатого скота – менее засушливые области Средневенгерских гор и Дунантуль, а также окрестности Будапешта. Развито птицеводство, в т. ч. произ-во бройлеров. Поголовье (млн. голов, 2004): свиньи – св. 4, крупный рогатый скот – 0,7, домашняя птица (куры, индейки, утки, гуси) – 52. Потребности внутр. рынка удовлетворяют также овцеводство и рыбоводство в искусств. водоёмах.
Сфера услуг. Крупнейший и наиболее динамичный сектор экономики; важнейшие отрасли: банковско-кредитная система и страховые услуги (21,7% ВВП в 2003), торговля и бытовые услуги (12,8%), транспорт и связь (9,1%), образование, здравоохранение (5,4%), адм. услуги, включая оборону (5,2%), и др. Опережающими темпами развиваются банковско-кредитная система и сфера страховых услуг, информационная инфраструктура, телекоммуникации и связь.
К кон. 1990-х гг. сформировалась совр. финансовая система страны: гос. финансовые органы (налоговые, надзора за финансовыми организациями, Венг. гос. казначейство и др.); совокупность банковско-кредитных учреждений; организации, предоставляющие услуги по негосударственному управлению финансовыми рынками (фондовая и товарная биржи, брокерские и дилерские фирмы и т. д.); страховые компании, пенсионные фонды и др. К нач. 1998 практически завершилась приватизация венг. банков. В ведении гос-ва остаётся Венг. нац. банк (MNB; центр. банк страны), который осуществляет эмиссионную и кредитную политику, общий контроль за финансовым рынком. Система кредитных учреждений В. состоит из 38 коммерч. банков (2003; 90,3% объёма всех финансово-кредитных операций), 193 сберегат. кооперативов (5,6%), 9 специализир. финансовых учреждений (3,6%) и 4 жилищно-сберегат. касс (0,5%). Пять ведущих коммерч. банков («OTP», «K&H Bank», «CIB», «Raiffeisen», «Erste») в совокупности владеют почти 60% активов банковской системы страны. Св. 60% банковских активов принадлежит иностранному капиталу.
С кон. 1990-х гг. постоянно расширяется розничный товарооборот (26,7 млрд. долл. в 2004). Этому способствуют рост денежных доходов населения, появление новых форматов торговли (гипермаркеты, торговые центры) и повышение качества обслуживания. Структура товарооборота (2004): продовольствие и напитки 33,8%, транспортные средства, запчасти и топливо к ним 28,4%, мебель и бытовая техника 16,0%, товары культурно-познават. назначения 9,5%, прочие товары 12,3%.
Сфера туризма – одна из наиболее динамично растущих отраслей экономики (ок. 10% ВВП; ок. 300 тыс. занятых, или ок. 7% экономически активного населения страны). В. имеет развитую туристич. инфраструктуру (гостиницы, места обществ. питания, пляжные, оздоровит. и развлекат. комплексы, бассейны, охотничьи домики, рыболовные места и др.); ежегодно принимает св. 15 млн. иностр. туристов (17,5 млн. чел. за 10 мес 2005).
Транспорт. В. располагает удобным транспортно-географич. положением в центре Европы и хорошо развитой сетью транспортных коммуникаций. Из общего объёма внутр. грузоперевозок (36,4 млрд. т·км в 2004) на автомобильный транспорт приходилось 56,6%, ж.-д. – 24,4%, трубопроводный – 14,9%, водный – 3,9%, прочие – 0,2%. Междунар. и транзитные (через территорию В.) перевозки составили 62,3% всех грузоперевозок.
Общая протяжённость автодорог 159,6 тыс. км (2002), в т. ч. дорог с твёрдым покрытием 70,1 тыс. км (включая 590 км скоростных автомагистралей). Длина железных дорог 7937 тыс. км (2004), из них 7682 км имеют стандартную европ. ширину колеи (2628 км электрифицировано); внутр. водных путей 1622 км (2004), в осн. по Дунаю. Важнейшие речные порты на Дунае: Будапешт, Дунауйварош, Байя, Мохач и др. Протяжённость магистральных трубопроводов 5722 км (2004), в т. ч. газопроводов 4397 км, нефтепроводов 990 км, нефтепродуктопроводов 335 км. Через территорию В. проходят магистральные газопроводы: «Братство» (из России через Украину) и «Баумгартнер-Дьёр» (из Австрии); нефтепроводы: «Дружба-I» (из России через Украину), «Дружба-II» (из России через Украину и Словакию) и «Адрия» (из Хорватии). Междунар. аэропорт «Ферихедь», близ Будапешта. Ведущая нац. авиакомпания – «Malev».
Внешнеэкономические связи. Экономика В. отличается высокой степенью открытости и участия в междунар. разделении труда. Внешнеторговый баланс хронически пассивен (с 1992). Объём внешнеторгового оборота 127,3 млрд. долл. (2005), в т. ч. экспорт 61,9 млрд. долл., импорт 65,4 млрд. долл. Св. 70% внешнеторгового оборота приходится на страны ЕС. В структуре товарного экспорта преобладают машины и оборудование, в осн. это изделия с высокой степенью добавленной стоимости (61,0% стоимости экспорта в 2005; средства связи, звукозаписывающее и воспроизводящее оборудование, системы автоматизир. обработки данных, электроприборы бытового и пром. назначения и др.), а также прочие пром. изделия (28,0%); на продовольств. товары и напитки приходилось 6,1% стоимости экспорта, разл. виды сырья – 2,1%, электроэнергию и топливо – 2,7%. Гл. импортёры товаров из В. (% стоимости, 2005): Германия (29,1), Австрия (6,0), Италия (5,4), Франция (4,8), Великобритания (4,7). Важнейшие статьи импорта (% стоимости, 2005): машины и оборудование (50,5), прочие пром. изделия (33,5), топливо и электроэнергия (10,2); на продовольств. товары приходилось 4,0% стоимости импорта, разл. виды сырья – 1,8%. Гл. поставщики товаров в В. (% стоимости): Германия (27,3), Россия (7,4, гл. обр. энергоносители), Австрия (6,7), Китай (5,5), Италия (4,9), Франция (4,7).
Благоприятный предпринимательский климат привлекает в В. иностр. капитал. По сумме накопленных прямых зарубежных инвестиций (53,0 млрд. долл., кон. 2004) В. занимает 2-е место после Польши среди стран Вост. Европы.
Вооружённые силы
Вооруж. силы (ВС) В. состоят из Венг. армии (ВА) – 32,3 тыс. чел. и пограничных войск – 14 тыс. чел. (2004), входящих в состав Мин-ва внутр. дел. ВА включает Сухопутные войска (СВ; 18 тыс. чел.) и ВВС (7,5 тыс. чел.); в её составе также находятся отд. командования, учреждения и части центр. подчинения (ок. 6,8 тыс. чел.). Воен. годовой бюджет 1,7 млрд. долл. (2004). Главнокомандующим ВС является президент страны. Общее руководство ВС осуществляет мин. обороны (гражд. лицо), оперативное управление – нач. генерального штаба ВС. После вступления В. в НАТО (1999) в 2003 руководством страны разработана новая программа реформирования ВС под стандарты НАТО, рассчитанная на период до 2013. В качестве осн. направлений воен. реформы определены: совершенствование системы управления ВС, оптимизация их структуры, боевого состава и численности, наращивание боевых возможностей войск (сил), реформирование системы комплектования и подготовки воен. кадров. СВ – осн. вид ВС, в их составе 3 отд. бригады (2 пехотные и 1 механизир.), 2 отд. батальона (разведыват. и спец. назначения), учебный центр, др. части и подразделения боевого и тылового обеспечения. На вооружении СВ состоят: ок. 700 боевых танков (Т-72, Т-55); 745 орудий полевой артиллерии, миномётов и РСЗО (буксируемые 122-мм гаубицы и 152-мм гаубицы-пушки Д-20; 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика»; РСЗО БМ-21); 400 ПУ ПТУР; ок. 1400 боевых бронированных машин и БТР; ок. 350 ПЗРК («Стрела», «Игла», «Мистраль»). ВВС структурно включают 3 авиац. базы, бригаду ПВО и 5 полков. В их состав входят 3 эскадрильи самолётов боевой авиации, 2 эскадрильи самолётов вспомогат. авиации, 5 вертолётных эскадрилий, 2 зенитных ракетных дивизиона. Вооружение ВВС: 100 боевых самолётов (МиГ-29 и МиГ-21), в т. ч. 60 – в резерве; 13 самолётов вспомогат. авиации; 110 вертолётов (Ми-24, Ми-2, Ми-8, Ми-17), в т. ч. 46 боевых; 44 ПУ ЗУР средней дальности действия. Комплектование ВС осуществляется по смешанному принципу: за счёт призыва на воен. службу военнообязанных в соответствии с Законом о всеобщей воинской повинности, а также набора военнослужащих на контрактной основе. Общая продолжительность воен. службы по призыву составляет 9 месяцев. Подготовка офицерского состава для ВС осуществляется в средних и высших училищах и академиях в В. и за рубежом, сержантов – в учебных подразделениях, унтер-офицеров и прапорщиков – в спец. школах.
Здравоохранение
В В. на 100 тыс. жит. приходится 316 врачей, 66 врачей общей практики, 873 лица ср. мед. персонала, 46 стоматологов, 50 фармацевтов; больничных коек – 710, из них 77% – в гос. секторе, 9,5% – в университетских клиниках (2004). Расходы на здравоохранение составляют 7,8% ВВП (бюджетное финансирование – 75%, частный сектор – 29,8%) (2002). Система здравоохранения строится по окружному принципу, на основе обязательного мед. страхования и контрактов. Первичную мед. помощь оказывают врачи общей практики; вторичную – окружные клиники, а также муниципальные поликлиники, диспансеры и больницы. В гос. больничном секторе оказывают помощь при острых и хронических заболеваниях, специализир. помощь, осуществляют реабилитацию. Заболеваемость на 100 тыс. жит. составляет: туберкулёз – 24,7 случая, вирусный гепатит – 7,6, рак – 771,2 (в т. ч. рак груди – 153,6), психич. болезни – 391,1 случая (2003). Осн. причины смерти взрослого населения – сердечно-сосудистые заболевания, злокачеств. новообразования, самоубийства, травмы. Курорты: Балатонфюред, Будапешт, Бюксек, Кекештетё, Парад, Харкань, Хевиз, Шиофок и др.
Спорт
Нац. олимпийский к-т создан в 1895. На Олимпийских играх 1896–1912 В. (входившая в состав Австро-Венгрии) выступала отд. командой. А. Хайош в 1896 (Афины) стал обладателем первой в истории плавания золотой олимпийской медали (100 м вольным стилем, выиграл также дистанцию 1200 м). Большинство др. крупных междунар. побед в 1896–1936 спортсмены В. одержали в состязаниях по фехтованию, плаванию и боксу.
В 1945 создан Нац. к-т спорта и Спортивный центр Венг. демократич. союза молодёжи (МАДИС). В 1951 образован К-т по делам физкультуры и спорта. В нач. 1950-х гг. значительно увеличилось число спортивных сооружений (до нач. 2-й мировой войны – 3655, в 1954 – 9655). В кон. 1970-х гг. действовали св. 4 тыс. спортивных обществ и более 12 тыс. спортивных секций; в них занимались св. 1 млн. чел. Наиболее популярные виды спорта: баскетбол, бокс, борьба, водное поло, волейбол, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, лёгкая атлетика, настольный теннис, спортивная гимнастика, тяжёлая атлетика, фехтование, футбол, шахматы. Подготовкой преподавателей и тренеров занимается Будапештский ин-т физич. культуры (обучается ок. 1 тыс. чел.). С 1945 по 2004 ок. 800 спортсменов В. завоевали звания чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр. Всего на Олимпийских играх (1896–2004) венг. спортсмены завоевали 156 золотых, 136 серебряных, 157 бронзовых медалей, на Олимпийских зимних играх (1924–2002): 2 серебряные, 4 бронзовые медали.
Среди наиболее известных спортсменов: Л. Папп (первый в истории бокса 3-кратный олимпийский чемпион), Я. Варга (2-кратный чемпион мира и олимпийский чемпион по классич. борьбе), А. Бальцо (3-кратный олимпийский чемпион по совр. пятиборью), К. Такач (2-кратный олимпийский чемпион по стрелковому спорту), В. Барна, Ф. Шидо, Г. Фаркаш (многократные чемпионы мира по настольному теннису), И. Фельди (чемпион Олимпийских игр, мира и Европы по тяжёлой атлетике), И. Элек, А. Геревич, Р. Карпати, П. Ковач, Д. Кульчар (неоднократные олимпийские чемпионы по фехтованию), З. Мадьяр (олимпийский чемпион по спортивной гимнастике), К. Эгершеги (многократная олимпийская чемпионка по плаванию).
Венгерский футбольный союз (основан в 1901) – одна из старейших национальных спортивных организаций в ФИФА (с 1906). Футбольная сборная Венгрии дважды занимала 2-е место на чемпионатах мира (1938 и 1954), 3 раза становилась чемпионом Олимпийских игр (1952, 1964, 1968). Лучшие футболисты в истории венгерского футбола – Ф. Пушкаш (легендарный бомбардир мирового футбола), Ф. Альберт, Д. Грошич, Й. Божик, Н. Хидегкути, К. Месэй, К. Шандор, Ф. Бене и др.
В 1836 и 1856 в Буде основаны первые шахматные клубы. Во 2-й пол. 19 в. наибольших успехов добились И. Лёвенталь, И. Колиш, Р. Харузек, И. Гунсберг (играл матч на первенство мира с В. Стейницем в 1890/91). С 1896 в Будапеште проходят крупные междунар. шахматные турниры. В нач. 20 в. претендентом на мировое первенство считался Г. Мароци, в сер. 1930-х гг. успешно выступал А. Лилиенталь. Сборная Венгрии – один из гл. претендентов на победу во Всемирных шахматных олимпиадах (1927, 1928, 1936; 1978 – 1-е место; 1970, 1972, 1980 – 2-е) среди мужских команд и победитель этих соревнований (1988, 1990) среди женских команд. Сильнейшие гроссмейстеры и претенденты на мировое первенство: Л. Портиш, А. Адорьян, З. Рибли, Д. Сакс, Л. Сабо. Уникальных успехов добились сёстры Полгар: Жужа – чемпионка мира по шахматам (1995–99), Юдит – участница турнира на мужское первенство мира (2005, Аргентина), София – победительница ряда мужских соревнований.
Образование. Учреждения науки и культуры
Общее руководство учебными заведениями с кон. 1990-х гг. возложено на органы местного управления. Мин-во образования определяет общие критерии осуществления учебного процесса и требования по организации выпускных экзаменов. Осн. регламентирующими документами являются законы: «О местном управлении» (1990, изменения 2001), «Об общественном образовании» (1993, изменения 1996, 1999, 2003), «О профессиональной подготовке» (1993), «О высшем образовании» (изменения 1996, 1999, 2003), «Об образовании для взрослых» (2001), а также Нац. образоват. программа, принятая в 1998. Система образования включает гос. и негос. образоват. учреждения: дошкольные – для детей 3–6 лет, основную 12-летнюю школу, общеобразоват. (классич.) гимназии (4 года обучения), 3–4-летние средние проф. школы (на базе осн. школы), проф.-технич. училища и вузы. Обучение обязательное и бесплатное для детей в возрасте от 6 до 18 лет. В 2003/04 учебном году 80% детей посещали дошкольные учреждения, 99% – начальные школы, 92% – средние учебные заведения. Особый тип образоват. учреждений – школы искусств (посещение свободное), готовящие уч-ся к дальнейшему проф. обучению. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 99,3% (2004). Образование взрослых осуществляется в вечерних классах или на заочных курсах, создаваемых в основных средних школах, проф. школах и вузах. Число школ, ведущих обучение взрослых, незначительно. Новым типом учреждений проф. образования являются региональные центры развития человеческих ресурсов и подготовки (создаются с сер. 1990-х гг.).
В систему высшего образования входят университеты, академии, институты и колледжи с университетским статусом. В 2004 функционировали 18 гос. университетов, 5 университетов, находящихся в ведении церкви, 1 частный университет, 12 государственных, 21 церковный и 9 частных колледжей. Крупнейшие ун-ты: в Будапеште – Э. Лоранда (с 1635), Мед. ун-т им. И. Ф. Земмельвейса (1769), технологии и экономики (1782; совр. назв. с 2000), экономич. наук и публичного администрирования (2003), театра и кино (с 1865), графики и дизайна (1880), прикладных наук им. Ф. Сеченьи (1968); ун-ты: в Пече (1367), Дебрецене (с 1538), Мишкольце (1735), Сегеде (с 1872) и др.; Венг. академия изящных искусств в Будапеште (1871) и др.
Ведущие науч. учреждения – Венг. АН (1825) и Академия лит-ры и искусств им. Ф. Сеченьи (до 1992 в составе Венг. АН) (обе – в Будапеште).
Библиотеки: в Будапеште – Нац. б-ка им. Ф. Сеченьи (1802), библиотеки Венг. АН (1826), Венг. парламента (1870), а также библиотеки университетов, музеев и др. Гл. музеи: в Будапеште – Венгерский национальный музей, Музей естеств. истории (1802), Этнографич. музей (1872), Музей изящных искусств (1896), Венг. нац. галерея (1957); музей в г. Секешфехервар (1873), имеет богатейшую коллекцию античных экспонатов периода Рим. империи; музей в г. Мишкольц (1899), знаменит одной из лучших коллекций экспонатов скифской культуры и предметов бронзового века; музей в г. Сольнок (1933), обладает богатой коллекцией археологич. экспонатов.
Средства массовой информации
Издаются 10 нац. и 24 местные газеты (2005). Значит. роль играют иностр. медиахолдинги. Иностр. инвесторам принадлежат 7 национальных и все местные издания, из них 10 газет – концерну «Аксель Шпрингер-ферлаг». Крупнейшую ежедневную газ. «Népszabadság» (c 1942) издаёт герм. издательский концерн «Бертельсман», газ. «Magyar Hírlap» (c 1968) – швейц. концерн «Rengíer». Др. издания – газеты «Magyar Nemzet» (с 1945), «Népszava» (с 1877), «Heti Világgazdaság»; еженедельник «168 óra». Радиовещание с 1925. Гос. радиостанции – «Magyar Rádió» и «Rádió Budapest». Частные радиостанции – «Danubius Rádió», «Sláger Rádió», «Juventus Rádió». Регулярные передачи телевидения с 1958. Гос. телекомпания «Magyar TV» вещает на 2 каналах. Гос. спутниковый канал – «Duna TV». Частные телеканалы «TV-2», «RTL Klub». Венг. телеграфное агентство «Magyar Távirati Iroda – MTI» (1880).
Литература
Литература В. в средние века была представлена рукописными латиноязычными памятниками: хрониками, в т. ч. анонимными «Деяниями венгров» (ок. 1284); житиями, легендами; в них имелись фрагменты на венг. языке. В виде таких вставок сохранились «Надгробная речь» (кон. 12 в.) и «Древневенгерский плач Марии» (13 в.), которые считаются первыми образцами нац. лит-ры. В 15 в. в В. проникают идеи Возрождения, возникает гуманистич. лит-ра. Первым нац. поэтом считается Я. Паннониус, хотя писал он ещё на латыни. В 16 в. произошёл быстрый подъём лит-ры на родном языке; в конце века Г. Кароли выполнил полный перевод Библии, ставший каноническим. Большинство литераторов этого периода – служители церкви: прозаик и издатель Г. Хельтаи, поэт П. Борнемисса. Странствующий певец Ш. Тиноди первым издал свои произведения в виде книги. В лирике Б. Балашши дух фольклора сочетается с традициями европ. ренессансной поэзии.
В лит-ре В. 17 в. господствовал стиль барокко. Видный религ. полемист эпохи – лидер венг. Контрреформации архиеп. Эстергомский П. Пазмань; наиболее значит. поэт – М. Зриньи, автор эпич. поэмы «Сигетское бедствие» (1651). В поэзии И. Дьёндьёши ощутимо влияние маньеризма. В нач. 18 в., в разгар нац.-освободит. борьбы против Австрии, переживало расцвет нар. песенное творчество патриотич. содержания (т. н. песни куруцев). Значит. интерес представляют «Мемуары» кн. Ференца II Ракоци. В творчестве прозаика К. Микеша, прежде всего в «Письмах из Турции» (опубл. в 1794), претворены черты стиля рококо. Важный вклад в обновление венг. прозы (отказ от барочной риторики) внёс Ф. Фалуди.
Во 2-й пол. 18 в. Д. Бешшеньеи и его соратники утвердили в лит-ре стиль классицизма, творчески переосмыслив опыт франц. просветителей. Поэт и публицист Ф. Казинци в нач. 19 в. возглавил движение за создание венг. лит. языка. В рамках классицистич. канона выдержана историч. драма «Банк Бан» Й. Катоны (созд. в 1815); в фольклорных традициях – поэма М. Фазекаша «Мати Лудаш» (1804). Обе тенденции успешно объединил в своей поэзии М. Чоконаи-Витез, творчество которого не ограничивалось рамками просветительской эстетики и предвосхитило поэтич. новации 20 в.
В 1820–30-х гг. лит-ра В. развивалась в русле романтизма. У поэтов Д. Бержени, Ш. и К. Кишфалуди, Ф. Кёльчеи романтич. картина мира ещё сочетается с классицистич. поэтикой. Целиком в русле романтизма находилось творчество поэта и драматурга М. Вёрёшмарти. В обстановке нарастания обществ. активности появился социально-критич. роман (Й. Этвёш). Вершина развития лит-ры этого периода – революц. лирика Ш. Петёфи, соединившего романтич. поэтику с демократич. идеями и духом народности. Складывается лит. критика; её ведущие представители – Й. Байза и обосновавший принцип народности в лит-ре Я. Эрдейи. После подавления Венг. революции 1848–49, когда была утрачена надежда на обретение нац. независимости, в лит-ре возникает т. н. народно-нац. школа с её апологией единства нации и отказом от социального критицизма. Писатели нередко изображали обществ. жизнь в идиллич. духе (творчество М. Йокаи, плодовитого романиста, широко известного за пределами В.). Более пессимистичный образ эпохи воссоздан в сатирич. социальных романах К. Миксата. В лирике Я. Вайды доминируют мотивы неудовлетворённости, отчаяния. Гармонич. сочетание оптимистич. отношения к миру и отсутствия иллюзий характерно для глубоко народной по духу поэзии Я. Араня. Особое место в лит-ре этого периода занимает драматург И. Мадач, осмысливающий кардинальные экзистенциальные проблемы.
К кон. 19 в. в В. проникают символизм и натурализм. Интенсивное обновление лит-ры, выразившееся в отказе от традиц. канонов поэтики и содержат. стереотипов, происходит в нач. 20 в. в творчестве Э. Ади и др. писателей, сплотившихся вокруг ж. «Ньюгат» (1908–1941), – поэтов М. Бабича, Д. Костоланьи, Д. Юхаса, прозаиков Ж. Морица, М. Кафки, Д. Круди. Мн. направления лит. авангарда – экспрессионизм (в В. он именовался «активизмом»), сюрреализм, конструктивизм – представлены в творчестве Л. Кашшака. В 1920–30-х гг. в В. возникло движение «народных писателей», воссоздававших жизнь венг. крестьянства в манере т. н. социографии: поэт и прозаик Д. Ийеш, прозаики Л. Немет, П. Вереш, П. Сабо, А. Тамаши, Й. Дарваш и др. «Ньюгат» в этот период остаётся трибуной для сторонников новизны и демократич., левых течений в лит-ре; в его орбите находились поэты Л. Сабо, М. Фюшт, М. Радноти, прозаики Ф. Каринти, Ш. Мараи, Й. Е. Тершанский, Лайош Надь, Т. Дери. С «Ньюгатом» связан был и известный поэт этого периода А. Йожеф.
Ряд писателей, вынужденных после поражения в 1919 Венг. сов. республики покинуть родину, обосновались в СССР: А. Гидаш, Б. Иллеш, Й. Лендьель и др. Здесь долгое время работал философ-марксист, эстетик и литературовед Д. Лукач. После создания в кон. 1940-х гг. Венг. Нар. Республики мн. крупные писатели были лишены возможности публиковаться; в то же время в лит-ру вошли талантливые представители рабочей и крестьянской среды, в т. ч. поэты Ф. Юхас, Ласло Надь, Л. Беньямин, М. Ваци, И. Шимон, прозаики Т. Череш, Э. Фейеш, Ф. Шанта, И. Эркень, Л. Мештерхази, Д. Фекете, драматург И. Шаркади. Все они начинали свой путь под знаком социалистич. реализма, однако постепенно в их творчестве вызревали социально-критич. тенденции. В 1960–70-х гг. в лит-ру пришли или вернулись мн. писатели, не разделявшие социалистич. идей и ранее находившиеся на периферии лит. процесса: прозаики М. Сабо, И. Манди, М. Месей, И. Кертес, Г. Оттлик, М. Сенткути, поэты Я. Пилински, Ш. Вереш, А. Немеш-Надь. В 1970-х гг. появились молодые писатели, сочетавшие политич. оппозиционность с эстетической и воплотившие в своём творчестве разл. формы модернизма и неоавангарда: прозаики П. Эстерхази, П. Надаш, Д. Шпиро, Л. Краснахоркаи, поэт Д. Тандори и др. Демократич. преобразования 1980–1990-х гг. открыли дорогу самым разл. лит. тенденциям, гл. обр. в русле постмодернизма. В творчестве ряда писателей доминирует резкая социальная критика, направленная прежде всего против уродливых форм постсоциалистич. действительности (Ш. Тар и др.). В лит-ре 1990-х гг. важное место заняли писатели, ранее находившиеся во внешней или внутр. эмиграции: прозаик Д. Конрад, прозаик и эссеист Б. Хамваш, поэт Д. Петри.
На территории В. сохранились неолитич. керамика и скульптура, памятники иск-ва скифов и кельтов, остатки рим. поселений (Аквинк, ныне в черте Будапешта) с произведениями др.-рим. иск-ва, ювелирные изделия гуннов и аваров, следы поселений древних славян. Венгры, появившиеся здесь в 9 в., принесли с собой традиции худож. обработки металла. К 10–11 вв. относятся «нижние храмы» в Фельдебрё и Тихани с низкими сводами на массивных столбах, к 11 – нач. 13 вв. – ром. базилики с мощными зап. башнями и перспективными порталами, нередко с богатой скульптурной резьбой (в Яке, Лебени, Пече, Жамбеке). Утончённостью и изяществом, влиянием франц. готики отличается дворцовая капелла в Эстергоме (12 в.). В ряде памятников иск-ва 11 в. сказываются влияния Византии (фрагменты фресок в «нижнем храме» в Фельдебрё и др.). К 12 в. относится расцвет скульптурной мастерской г. Печ (рельефы церкви в Пече). Декоративное иск-во 11–12 вв. представлено изделиями из металла, эмалями, тканями. В кон. 13–15 вв. сооружаются готич. церкви (в Шопроне, Пеште и др.) и замки с высокими стенами и башнями (Диошдьёр, Вишеград). В скульптуре выделяются бронзовые статуи бр. Мартина и Дьёрдя Коложвари (2-я пол. 14 в.).
Высокого расцвета достигло иск-во В. во 2-й пол. 15 в. Привлечение в страну итал. архитекторов и художников способствовало распространению культуры Возрождения. В Буде и Вишеграде были сооружены королевские резиденции с галереями, лоджиями, внутр. дворами, террасами, украшенные статуями и фонтанами. Светский дух был свойствен и церковным постройкам (капелла Бакоца с ордерным декором при соборе в Эстергоме, 1506–07; просторные церкви с сетчатыми сводами в Ньирбаторе и Сегеде). В живописи сохранялись связи с позднеготич. традициями; полнее ренессансные тенденции проявились в скульптуре (т. н. Мадонна Батори и др.). Высокого уровня достигло иск-во книги (рукописи с нарядным ренессансным орнаментом из б-ки Матьяша Корвина) и декоративное иск-во (ювелирные изделия, стекло, майолика).
Тур. нашествие (с 1526) прервало и надолго задержало развитие венг. культуры. Мн. города и памятники были разрушены. С кон. 17 в. в иск-ве В. утверждаются австр. влияние и стиль барокко. Строятся дворцы (в Рацкеве, Фертёде и др.) и церкви (в Пеште, Эгере, Эстергоме). В сер. 18 в. барочная архитектура переживает расцвет, обретая своеобразные, интимные и сдержанные формы; в творчестве арх. Я. Фельнера намечается переход к классицизму. В нач. 18 в. живописец А. Маньоки положил начало развитию венг. портретного искусства.
С нач. 19 в. с развитием пром-сти в городах разворачивается широкое строительство. В архитектуре и скульптуре 1-й пол. 19 в. преобладал классицизм (здание Нац. музея в Пеште, 1837–47, арх. М. Поллак; работы скульптора И. Ференци). Романтическая стилистика была претворена в творчестве Ф. Фесля, сочетавшего вост. и визант. мотивы. Во 2-й пол. 19 в. складываются характерные черты архитектурного облика Будапешта – широкие магистрали и импозантные здания в разл. исторических стилях (неоготич. здание Парламента, 1884–1904, арх. И. Штейндль; необарочное здание Венгерской государственной оперы, 1875–84, арх. М. Ибль).
В живописи и скульптуре 1-й пол. 19 в. классицистич. черты сочетались с тенденциями романтизма и бидермайера (пейзажи К. Марко-старшего, пейзажи, жанровые сцены и портреты М. Барабаша, портреты Й. Боршоша, скульптура И. Ференци). После революции 1848–49 появляется историч. живопись, пронизанная героико-романтич. пафосом (В. Мадарас, Б. Секей и др.). В развитии графики важную роль сыграло творчество М. Зичи. В картинах М. Мункачи, Ш. Бихари, И. Ревеса соединяются особенности романтизма и реализма; тонкая лирич. интонация отличает пейзажи Л. Паала, близкие живописи барбизонской школы, а также работы Л. Медньянски и П. Синьеи-Мерше.
На рубеже 19–20 вв. появляются постройки в стиле модерн (Музей прикладного иск-ва в Будапеште, 1891–96, арх. Э. Лехнер), воздвигаются монументы (памятник 1000-летию Венгрии в Будапеште, 1894–1929). В архитектуре 1-й пол. 20 в. важное значение имели идеи функционализма, воплощённые в творчестве Ф. Мольнара; на развитие архит. рационализма оказали влияние постройки Б. Лайты.
В изобразит. иск-ве 1900–10-х гг. демократич. нац. традиции продолжали художники т. н. группы Надьбаньи, использовавшие живописные приёмы пленэра (Ш. Холлоши, К. Ференци, Я. Торма и др.), мастера т. н. альфёльдской школы (Я. Торняи, Й. Коста, И. Надь и др.), а также А. Феньеш и др. В творчестве Т. Чонтвари нар.-нац. мотивы соединились с визионерством, символистским влечением к древности и экзотике; создатель изысканных декоративных портретов Й. Рипль-Ронаи был близок франц. художникам группы «Наби». Мастера авангардистского объединения «Восемь» (К. Керншток, Б. Пор, Р. Берень) в поисках эмоциональной остроты и действенности иск-ва обращались к средствам экспрессионизма. В 1915–16 начала свою деятельность группа художников-антимилитаристов, близких венг. активизму (Б. Уиц, Ш. Бортник, Й. Немеш-Ламперт и др.). Мастера обеих групп в период Венг. сов. республики (1919) участвовали в оформлении нар. празднеств, создавали революц. плакаты. После установления в В. хортистской диктатуры мн. художники работали в эмиграции (Уиц, Бортник, Л. Мохой-Надь и др.). Традиции социально заострённого иск-ва развивали живописцы Д. Деркович (также график), И. Деши-Хубер, скульптор Л. Месарош и др., «Группа социалистич. художников» (созд. в 1934; А. Э. Феньё, А. Шугар и др.). Господствующими направлениями в иск-ве были натурализм, академизм и необарокко. В скульптуре выделялись работы Ф. Меддьешши и Б. Ференци, отличавшиеся обобщённостью форм и свободой лепки, в живописи – изысканно-красочные полотна на крестьянские темы В. Аба-Новака, пейзажи и жанровые сцены А. Берната, И. Сёньи и др.
Для архитектуры В. после 1945 характерны целесообразность планировки, сочетание простых, ясных объёмов, использование каркасно-панельных конструкций, широкое применение фресок, мозаик, росписей, сграффито и др.; в гор. застройке используется скульптура малых форм. Совр. постройки удачно сочетаются с историч. ансамблями. Велась реконструкция городов, благоустройство старых и строительство новых районов (в Будапеште и др.). Постмодернистские тенденции первоначально проявились в реконструкции центра Печа (жилые здания по проектам Ш. Девени, 1979–85), позднее они развивались в творчестве Г. Бахмана, А. Ковача, Л. Райка, иронично цитирующих мотивы конструктивистской и послевоенной неоклассич. архитектуры. Стилистика хай-тек отличает проекты Й. Финта, Ч. Вирака, Л. Залавари 1990-х – нач. 2000-х гг.
В развитии изобразит. иск-ва В. 2-й пол. 20 в. важную роль сыграли мастера старшего поколения (группа альфёльдских художников; скульпторы П. Пацаи, Ш. Микуш и др.). С кон. 1940-х гг. получила распространение станковая и монументальная живопись на историч. темы; были созданы значит. произведения монументально-декоративного иск-ва (монумент Освобождения на горе Геллерт в Будапеште, 1947, Ж. Кишфалуди-Штробль, и др.). В иск-ве кон. 1960-х – нач. 1970-х гг. усилился интерес к абстрактным и усложнённым экспрессивным решениям (живопись Ф. Мартина, Т. Дураи, Ф. Салаи, Й. Барчаи, скульптура Й. Шомодьи, Т. Вильта; живопись и графика Б. Кондора, А. Вюрца), иногда отмеченным чертами сюрреализма (живопись Т. Чернуша, скульптура И. Варги, графика А. Гроша, Д. Хинца). Приёмы гиперреализма используют в своём творчестве Е. Бенедек и И. Мачаи. В 1960–80-х гг. большие успехи достигнуты в станковой и монументальной скульптуре, проникнутой героико-драматич. пафосом (Е. Кереньи, М. Боршош, И. Кишш, Я. Конёрчик и др.). В декоративно-прикладном иск-ве 2-й пол. 20 в. совр. формы тактично сочетаются с нар. традициями (керамика М. Ковач и И. Гадора, гобелены Д. Хинца, Г. Шолти, М. Сельвитски, Э. Фота, Л. Гейчера и др.; работы дизайнера Л. Финты и др.). В кон. 20 – нач. 21 вв. развиваются поп-арт (скульптор Ж. Йованович), концептуальное искусство (Т. Сентйоби, П. Тюрк), хеппенинг (Г. Альторьяи).
Музыка
Облик муз. культуры В. во многом определяется спецификой венг. фольклора (см. в ст. Венгры). С принятием католичества в В. проник григорианский хорал. С 15 в. развивалась придворная музыка: королевская капелла в Буде была одной из лучших в Европе. В 16 в. появились первые светские муз. произведения с венг. текстами, наряду с историч. песнями и сказаниями они опубликованы в сб-ках Ш. Тиноди (1554) и Б. Бакфарка (1553, 1565). В 17–18 вв. в резиденциях австро-венг. аристократов создавались капеллы, оркестром князей Эстерхази руководил Й. Гайдн (1761–1790). Формирование проф. музыки происходило в рамках стиля вербункош (известен с кон. 18 в.), получившего развитие в творчестве скрипачей-виртуозов и композиторов Я. Бихари, Я. Лавотты, А. Чермака, возглавлявших цыганские оркестры и театральные труппы. Влияние стиля вербункош заметно уже в первых венг. операх, написанных в 1-й пол. 19 в. (И. Ружичка, А. Бартаи, М. Рожавёльди). Ф. Эркель создал оперы на сюжеты из нац. истории, из них «Ласло Хуньяди» (1844) и «Банк Бан» (1861; обе пост. в Пеште) продолжают ставиться на мировой оперной сцене. Пианист и композитор-романтик И. Секей создал неск. фп. циклов, положивших начало т. н. венгерской рапсодии. Вершина венг. романтич. музыки – творчество Ф. Листа, одного из крупнейших европ. композиторов 19 в., автора 19 «венгерских рапсодий» и др. сочинений на нац. тему. Широкую известность приобрели написанные в 1-й четв. 20 в. оперетты Ф. Легара и И. Кальмана (в т. ч. «Королева чардаша», пост. в 1915 в Вене), содержащие венг. песенно-танцевальные элементы. Нац. исполнительскую школу в кон. 19 в. прославили скрипачи-виртуозы Э. Ременьи и Е. Хубаи. Скрипачи с мировым именем Й. Иоахим и Л. Ауэр также начали творч. путь в Венгрии. Выходцами из В. были знаменитые музыканты – дирижёр А. фон Никиш, скрипач К. Флеш.
В 1890-х гг. в В. появился интерес к старинному крестьянскому фольклору, Б. Викар в 1896 сделал первые его записи на фонограф. Систематич. науч. исследованиям положили начало в 1900-е гг. З. Кодай и Б. Барток. «Открытие» крестьянской венг. песни способствовало обновлению композиторского стиля и, в общеевропейском масштабе, появлению неофольклоризма. В творчестве Бартока, крупнейшего венг. композитора 20 в. и одного из самых ярких музыкантов в истории европ. музыки, элементы крестьянского фольклора соединились с новейшими явлениями совр. проф. музыки, нередко самыми радикальными для того времени. Мировой классикой стали его балет «Чудесный мандарин» (1926, Кёльн), «Музыка для струнных, ударных и челесты» (1936), Концерт для оркестра (1943) и др. Среди сочинений Кодая мировую известность получили Венгерский псалом (1923) и комич. опера «Хари Янош» (1926, Будапешт).
В 20 в. работали композиторы Е. Адам, Ш. Балашша, Л. Вайнер, Ж. Дурко, П. Кадоша, Л. Лайта, Э. Лендваи, Д. Ранки, Ф. Сабо, И. Селеньи, Э. Секей, А. Сёллёши, Ф. Фаркаш и др. Известность получили оперы Ш. Соколаи («Кровавая свадьба» по Ф. Гарсия Лорке, 1964, Будапешт) и Э. Петровича («C’est la guerre», 1962, Будапешт), сочинения Э. фон Донаньи (также пианист и дирижёр). Крупнейшие венг. композиторы-авангардисты 2-й пол. 20 в. – Д. Лигети и Д. Куртаг. Среди самых значит. венг. музыковедов – Л. Бардош (также композитор), Д. Барта, Д. Кереньи, Б. Сабольчи, Й. Уйфалушши. Среди исполнителей с мировым именем – работавшие в В. и за её пределами дирижёры А. Дорати, Я. Ференчик, Ф. Фричай, Г. Шолти; пианисты Г. Анда, А. Фишер, Т. Вашари, З. Кочиш; скрипач Й. Сигети; певцы М. Ифогюн, Ш. Конья, Э. Мартон, М. Секей, С. Шашш.
В Будапеште действуют: Венгерская государственная опера (1837), Венг. нац. филармонич. оркестр (основан в 1923, с 1952 Венг. гос. симфонич. оркестр, с 1997 совр. назв.). Оркестр Венг. радио и телевидения (1943), Будапештский фестивальный оркестр (1983), Венг. муз. ассоциация (основана в 1853 как Филармонич. об-во, с 1870 совр. назв.), Высшая школа музыки им. Ф. Листа (основана в 1875 как Нац. королевская венг. академия музыки, с 1925 совр. назв.), Ин-т музыковедения. Др. муз. центры В. – Дебрецен, Печ, Сегед, Мишкольц. Проводятся междунар. конкурсы музыкантов-исполнителей и композиторов (с 1948, Будапешт), хоровые конкурсы (Будапешт, Дебрецен, Печ). Междунар. фестивали: им. Б. Бартока (с 1948), «Музыка нашего времени» (с 1974) и др.
Балет
Проф. балетное иск-во известно в В. со 2-й пол. 18 в., когда во дворцах австро-венг. аристократии выступали иностр. танцовщики (в 1772 – Ж. Ж. Новерр со своей труппой; в 1794 – С. Вигано). В этот же период странствующие труппы, танцовщики-любители и ученики драматич. школ исполняли нац. танцы как в самой В., так и за её пределами (Л. Сёллёши-Сабо, Й. Фаркаш, Ш. Вестер и др.). Повышению интереса к балетному иск-ву в сер. 19 в. способствовали выступления на будапештской сцене Ф. Эльслер, Ф. Черрито, А. Сен-Леона, М. Тальони. Итал. хореограф Ф. Кампилли в течение почти 40 лет ставил на сцене Нац. театра, а затем Венг. оперного театра балеты, приглашая преим. иностр. артистов, при этом известная венг. танцовщица Э. Араньвари была вынуждена эмигрировать. В 1890-х гг. репертуар Венг. оперного театра включал неск. нац. балетов на музыку венг. композиторов («Чардаш» Е. Стояновича, «Виора» К. Сабадоша, и др.). Гастроли Мариинского театра (1899, 1901), Рус. балета Дягилева (1912/13, 1926), труппы А. П. Павловой (1927) послужили импульсом к распространению классич. танца. В 1902–15 итал. балетм. Н. Гуэрра поставил ок. 20 балетов и воспитал плеяду впоследствии известных артистов и педагогов: Э. Нирши, Ф. Надаши, Т. Шебеши, А. Паллаи и др. В 1917 на венг. сцене был поставлен первый балет Б. Бартока – «Деревянный принц».
В нач. 20 в. в В. начал развиваться свободный танец. Его крупнейшими представителями были В. Диенеш, А. Маджар и О. Сентпаль, опиравшиеся на идеи А. Дункан, Б. Мензендик и Э. Жака-Далькроза. В. Диенеш, ученица франц. философа А. Бергсона, с 1912 пропагандировала систему «естественного движения», названную орхестикой; А. Маджар с того же года преподавала т. н. характерологию, придавая первостепенное значение красоте и здоровью тела; с 1917 функционировала школа О. Сентпаль.
В кон. 1920-х – нач. 1930-х гг. в Венг. оперном театре работали балетмейстеры Э. Брада, А. Гобье, Р. Кёллинг. Здесь складывались основы нац. хореографии. Среди первых крупных хореографов В. – Р. Брада («Священный факел» Э. фон Донаньи, 1934) и А. Миллош («Куруцкая сказка» на муз. З. Кодая, 1935). Большое значение для венг. балетного иск-ва имела педагогич. деятельность Ф. Надаши, сумевшего привить своим ученикам стиль итал. и рус. классич. школ танца. Постановки Д. Харангозо («Сцена в корчме» Е. Хубаи, 1936; «Деревянный принц», 1939, 1958; «Чудесный мандарин» Б. Бартока, 1945, и др.) вывели балетный театр В. на европ. уровень. В 1945 К. Жеданьи создал первую в В. провинц. балетную труппу – в г. Сегед; в 1960-х гг. здесь экспериментировал хореограф З. Имре. С нач. 1950-х гг. в В. начали работать сов. балетмейстеры и педагоги. В. И. Вайнонен и К. Армашевская организовали курсы повышения квалификации педагогов, ознакомив их с методикой школы А. Я. Вагановой. В 1950 был создан Ин-т балета. С 1963 педагогом и репетитором балетной труппы Венг. оперного театра была О. В. Лепешинская. Здесь работали также балетмейстеры Э. Вашхедьи, И. Экк. Последний в 1960 основал и возглавил труппу Печского балета – второго крупнейшего балетного коллектива В. Эта труппа стремилась к созданию нового хореографич. языка, используя достижения и опыт классич. балета и танца модерн. Поставив в течение 3 десятилетий ок. 100 балетов, Экк в то же время предоставлял сцену молодым венгерским, а также зарубежным хореографам.
Среди известных венг. танцовщиков и хореографов разных поколений: И. Дожа, Ф. Хаваш, Ж. Кун, Г. Лакатош, А. Орос, В. Рона, Ш. Баркочи, М. Бретуш, М. Кекеши, Ж. Мереньи, Э. Эн. С Венг. оперным театром сотрудничали и зарубежные хореографы, в т. ч. Ф. Аштон, М. Бежар, Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв.
В 1980-х гг. под влиянием зарубежных техник (гл. обр. американской – М. Грэхем, Х. Лимона и др.), а также наследуя идеям основоположниц венг. свободного танца или фольклорным традициям, стали появляться новые танцевальные труппы: «Артус» под рук. Г. Годы; компании Д. Бергера, И. Божик; Театр танца «Центральная Европа», Театр венг. иск-ва движения, компания «Экспериданс» и др. В Столичном театре оперетты существует балетная труппа, которая показывает спектакли, состоящие из одноактных балетов. В 1979 в г. Дьёр была организована балетная труппа под рук. И. Марко. В 1993 Марко основал Венг. фестивальный балет. С 1949 в В. существует Гос. ансамбль нар. танца. С 1992 в г. Дьёр проводятся фестивали совр. танца. Среди выдающихся танцовщиков рубежа 20–21 вв.: К. Хгай, Й. Лачеи, З. Надь, К. Вольф.
Театр
Носителями первоначальных форм театральной нар. культуры были сказители (регёши) и скоморохи (йокулаторы). Зарождение драмы на венг. яз. относится к эпохе Реформации. Крупнейшим представителем протестантской драмы был П. Борнемисса, переложивший в 1558 на венг. яз. «Электру» Софокла. В 17–18 вв. в церковных школах мн. католич. орденов ставились спектакли на венг. яз. как религ., так и светского содержания (вольные переводы Мольера, интермедия «Женитьба Михая Кочоня» неизв. автора, и др.). В нач. 18 в. появились придворные труппы у князей Эстерхази, графов Пальфи и др., игравшие гл. обр. на нем. и итал. языках. В 1790 актёр и театральный деятель Л. Келемен создал в Пеште первый в В. проф. театр (существовал до 1796), где наряду с мещанской драмой (А. Коцебу, Ф. Шрёдер) ставил произведения Г. Э. Лессинга, У. Шекспира, Мольера, а также пьесы венг. драматургов («Философ» Д. Бешшеньеи и др.). В 1792 начал свою деятельность театр под рук. бр. Фейер в Клуже (Трансильвания). К поколению венг. актёров, заложивших основы нац. театральной школы, относятся Я. Кочи-Патко, П. Янчо, А. Моор. С деятельностью первых венг. театров связано творчество одного из ранних комедиографов В. – поэта М. Чоконаи-Витеза. В кон. 18 – нач. 19 вв. после расформирования труппы Келемена получил распространение «бродячий» театр (небольшие труппы выступали в сёлах и степных городах). Наиболее известные актёры этого периода: Р. Дерине-Сеппатаки, Ж. Сентпетери, К. Медьери. В 1837 в Пеште открылся постоянный Пештский венг. театр (с 1840 Венг. нац. театр). До 1884 здесь ставились не только драматич., но также и оперные спектакли. Среди актёров: Г. Эгрешши, М. Лендваи, Р. Лаборфальви. В период подъёма Венг. нац. театра (1878–94), связанного с деятельностью режиссёра и директора Э. Паулаи, в театре работали драматург Г. Чики, актрисы М. Ясаи и Э. Маркуш. Во 2-й пол. 19 в. в столице были открыты Нар. театр в Буде (1861–64, 1867–70), «Непсинхаз» в Пеште (1875), «Вигсинхаз» (1896). В 1904 группа интеллигенции организовала новаторский общедоступный театр «Талия» по образцу «Свободного театра» А. Антуана и «Свободной сцены» О. Брама, но труппа просуществовала лишь до 1908. В 1920–1930-х гг. венг. театр испытывал острый кризис. Мн. актёры и режиссёры (Ф. Хонт, Х. Гобби, Т. Майор, А. Хорват) участвовали в работе «Независимой сцены» (г. Сегед) и самодеят. коллективов. В 1949 все частные театры были национализированы, что, с одной стороны, привело к улучшению их экономич. положения, а с другой – к стилистич. и жанровому единообразию и главенству метода социалистического реализма на сцене. После 1956 попытки противостоять гос. культурной политике предпринимали молодые режиссёры Й. Руст, П. Халас, И. Пааль. В 1970-х гг. в театр пришло новое поколение режиссёров: Т. Ашер, Г. Секей, Г. Жамбеки. С нач. 1990-х гг. в Будапеште наряду с т. н. худож. театрами (Нац. им. Й. Катоны и др.) появились театры, которые ориентируются на коммерч. спектакли или ревю (Театр им. А. Йожефа, Камерный театр, «Видам» и др.), а также совмещают эксперим. и кассовые постановки («Мерлин», «Студио К.», «Скене», «Му»). Среди наиболее значит. театров: в Будапеште – театр «Барка», включающий репертуарный театр, худож. центр и театральное ателье; в провинции – театры в городах Капошвар, Ниредьхаза и 3-й театр г. Печ. Ежегодно проводятся Междунар. театральные фестивали в Будапеште и Сегеде, Всевенгерский театральный фестиваль (в разных городах), Междунар. фестиваль венгеро-язычных театров в г. Кишварда.
Кино
Первый венг. фильм вышел в 1901 («Танец» оператора Б. Житковски – неск. хореографич. миниатюр в исполнении фольклорного ансамбля). Массовое кинопроизводство наладилось к 1912. Среди режиссёров 1910-х гг.: А. Корда, М. Кертиц. Один из первых звуковых фильмов – комедия «Лакей Ипполит» (1931, реж. И. Секей). В 1930–40-х гг. на фоне незамысловатых комедий и мелодрам, украшенных – в качестве нац. «специфики» – опереточными шлягерами и чардашами, выделялись редкие фильмы реалистич. направления с элементами социальной критики («Весенний ливень» П. Фейоша, 1932; «Люди на снежных горах» И. Сёча, 1943, пр. Мкф в Венеции).
После 2-й мировой войны в кино пришли режиссёры В. Гертлер, З. Варконьи, Л. Раноди, Г. Радваньи, Ф. Бан, М. Келети, а также вернувшийся из эмиграции писатель, драматург, сценарист, теоретик кино Б. Балаж, соавтор сценария ф. «Где-то в Европе» (1948, реж. Г. Радваньи), ставшего классикой венг. киноискусства. В 1948 кинематография В. была национализирована. В 1948–53 в репертуаре преобладали агитационно-пропагандистские фильмы, среди немногих исключений – посвящённый судьбе венг. крестьянства ф. «Пядь земли» (1948, реж. Бан). В 1953–54 символами венг. «оттепели» стали фильмы Варконьи («Рождение Меньхерта Шимона», 1954), Ф. Мариашши («Будапештская весна», 1955; «Кружка пива», 1955, пр. Мкф в Карлови-Вари), К. Макка («Палата № 9», 1955). На рубеже 1940–50-х гг. в кинорежиссуру пришёл З. Фабри, международную известность которому принёс ф. «Карусель» (1955).
Начавшийся после 1956 период обновления в 1960-х гг. привёл к расцвету венг. кинематографа, обратившегося к сложным вопросам отеч. истории, в т. ч. к событиям 2-й мировой войны и послевоенного периода («Диалог» Я. Хершко, 1963; «Двадцать часов» З. Фабри, 1965, гл. пр. Мкф в Москве, Венеции и др.; «Младший сержант и другие» М. Келети, 1965). Новые темы и новый киноязык принесли с собой молодые режиссёры М. Янчо, И. Сабо, а также Ф. Коша («Десять тысяч солнц», 1967, пр. Мкф в Канне), И. Гаал («В стремнине», 1964, в отеч. прокате «Кто их рассудит?», гл. пр. Мкф в Карлови-Вари). В теме антифашистского движения, одной из ведущих в это время, акцентировались морально-нравств. аспекты (нац. вина, индивидуальный выбор и ответственность). Анализ поведения человека в трагич. обстоятельствах новейшей венг. истории был успешно продолжен в 1970-х гг. («Любовь» К. Макка, 1971, пр. Мкф в Канне; «Пятая печать» Фабри, 1976, гл. пр. Мкф в Москве). Фильмы, обращённые к социальным проблемам современности, к частной жизни людей, отражали растущую обществ. неудовлетворённость («Мёртвый край» И. Гаала, 1972; «Удочерение» М. Месарош, 1975, в отеч. прокате «Дом на окраине», гл. пр. Мкф в Зап. Берлине, и др.). В центре внимания в это время оказалось документальное кино, исследовавшее реальность в форме т. н. социографич. фильма. Оно оказало влияние на игровой кинематограф и породило особый тип фильма – документально-игровой («Фотография» П. Зольнаи, 1972, пр. Мкф в Москве; «Кинороман – три сестры» И. Дардаи и Д. Салаи, 1977; «Маленький Валентино» А. Елеша, 1979). Во 2-й пол. 1970-х гг. центральной темой венг. кино стал сталинизм: «Вера Анги» П. Габора (1978, пр. Мкф в Канне, Сан-Себастьяне и др.), «Хозяин конезавода» А. Ковача (1978), а также выпущенный на экраны после десятилетнего запрета «Свидетель» П. Бачо (1969). Разработка этой темы была продолжена в 1980-х гг. в автобиографич. цикле Месарош («Дневник для моих детей», 1984, пр. Мкф в Канне; «Дневник для моих любимых», 1987, пр. Мкф в Зап. Берлине). Теме Венг. восстания 1956 и его последствий посвящены фильмы «Счастливчик Даниэль» П. Шандора, «Глядя друг на друга» Макка (оба 1982, пр. Мкф в Канне). Нац. история и нар. культура явились источниками оригинальных по киноязыку произведений М. Янчо («Народ ещё просит», 1972, пр. Мкф в Канне; «Венгерская рапсодия» и «Аллегро Барбаро», оба – 1979, пр. Мкф в Канне) и З. Хусарика, создавшего цикл филос.-поэтич. короткометражных картин («Элегия», 1965) и два полнометражных фильма – «Синдбад» (1971) и «Чонтвари» (1980).
Во 2-й пол. 1970-х и в 1980-е гг. в кино пришло поколение режиссёров, которые разрабатывали новые формы кинематографич. выразительности, соединяющие стремление к незагримиров. жизненной фактуре с обострённо-жанровой театрализов. условностью и постмодернистской стилевой эклектикой: П. Готар («Этот день – подарок», 1979, пр. Мкф в Венеции; «Паспорт», 2000), А. Елеш («Сон о бригаде», 1983, вышел на экраны в 1989; «Иосиф и его братья – отрывки из крестьянской библии», 2002–03), Д. Сомьяш («Лёгкое телесное повреждение», 1983), И. Энеди («Мой XX век», 1988, пр. Мкф в Канне). В 1980-х гг. широкое междунар. признание завоевали фильмы И. Сабо – «Мефисто» (1981, пр. «Оскар»), «Полковник Редль» (1984, пр. Мкф в Канне и др.), «Хануссен» (1988). Политич. реформы 1989–91 повлекли за собой смену творч. поколений. Эстетика фильмов Я. Саса («Войцек», 1993), Д. Пальфи («Икота», 2002, гл. пр. Мкф в Сан-Себастьяне) и др. сложилась под влиянием совр. видеокультуры. Традиции европ. авторского кинематографа наследует Б. Тарр («Проклятие», 1987; «Сатанинское танго», 1994, пр. Мкф в Берлине; «Гармонии Веркмайстера», 2000). Высокую репутацию в мире заслужила венг. операторская школа, её наиболее известные представители – Д. Иллеш, Ш. Шара, Т. Шомло, Я. Кенде, Я. Тот, Л. Кольтаи, П. Янкура, Э. Рагайи. Крупнейшие венг. актёры: Е. Руткаи, З. Латинович, А. Пагер, М. Тёрёчик, Д. Гараш, И. Дарваш, Д. Удварош, И. Баншаги, Д. Черхальми, К. Эперьеш, П. Андораи. Широкое мировое признание получило венг. анимационное кино (Д. и К. Мачкашши, Я. Янкович, А. Даргаи, Ф. Рофус, Ф. Цако, Ч. Варги и др.).
С 1965 в Пече, а с 1983 в Будапеште ежегодно проводится нац. смотр документальных и игровых фильмов. Венг. нац. киноархив ведёт науч. исследования, издаёт кинолитературу. Осн. периодич. киноиздания – «Filmvilág» (с 1958), «Filmkultúra» (с 1960), «Metropolis» (с 1997). Подготовку творч. кадров ведёт кинофакультет Будапештской академии театра и кино.
Цирк
Элементы циркового иск-ва существовали в нар. играх, обрядах, конных состязаниях. Так, напр., конные состязания пастухов со временем превратились в номер «Венгерская почта». В 19 в. в В. гастролировали иностр. цирковые труппы. С 1904 в Будапеште периодически работала цирковая труппа под рук. рус. клоуна и дрессировщика М. И. Бекетова («Рус. цирк Бекетова»); у него учились и получили известность венг. акробаты Фалуди и Хортобади, клоун-куплетист Янчи и др. С 1923 Бекетов возглавлял Большой будапештский цирк, национализированный в 1949. В 1950 были национализированы и цирки-шапито. В том же году открыто Гос. цирковое уч-ще. В 1954 образовано Гос. управление цирками. В 1960–70-х гг. в В. появились аттракционы междунар. класса: акробаты на подкидных досках «10 Варади», воздушный эквилибрист Т. Шимон, муз. эксцентрик Г. Этваш, дрессировщик слонов И. Криштоф, жонглёр Г. Газдаг и др. В 1971 состоялось открытие нового здания Большого будапештского цирка. После 1990-х гг. цирки-шапито в В. стали частными предприятиями. Большой будапештский цирк остался государственным, на его арене проводятся Междунар. конкурсы циркового искусства.
Иллюстрации:
Низменность Альфёльд. Архив БРЭ;
Река Дунай. Архив БРЭ;
Эгер. Вид города. Архив БРЭ;
Фигурки животных. Глина. Пилишмарот. 3600–3300 до н. э. Венгерский национальный музей (Будапешт). Архив БРЭ;
Клад. Бронза. Сазхаломбатта. 1500 до н. э. Венгерский национальный музей (Будапешт). Архив БРЭ;
Парадный шлем. Железо, накладные серебряные пластины с позолотой. Будапешт. Кон. 3–4 вв. н. э. Венгерский национальный музей (Будапешт). Архив БРЭ;
Сосуды из княжеского погребения. Золото, серебро. Боча. Сер. 7 в. н. э. Венгерский национальный музей (Будапешт). Архив БРЭ;
Правитель Аттила на троне. Инициал из иллюстрированной хроники 14 в. Национальная библиотека имени Ф. Сеченьи. Отдел рукописей. Будапешт. Архив БРЭ;
«Пленение трансильванского князя королём Иштваном I». Миниатюра из иллюстрированной хроники 14 в. Национальная библиотека имени Ф. Сеченьи. Отдел рукописей. Будапешт. Архив БРЭ;
Казнь Дьёрдя Дожи. Гравюра неизвестного мастера. 1514. Архив БРЭ;
«Освобождение крепости Буда в 1686». Художник Д. Бенцур. 1896. Венгерская национальная галерея. Будапешт. Архив БРЭ;
Л. Кошут и Л. Баттьяни торжественно приветствуют венский Академический легион (октябрь 1848). Архив БРЭ;
«Забастовка». Художник М. Мункачи. 1895. Венгерская национальная галерея. Будапешт. Архив БРЭ;
Народные комиссары Венгерской советской республики на смотре рабочих батальонов (третий слева – Бела Кун). Фото. Апрель 1919. Архив БРЭ;
АЭС «Пакш». Архив БРЭ;
Подвалы – хранилища токайских вин. Архив БРЭ;
Виноградники Токая. Архив БРЭ;
Женская сборная команда Венгрии – чемпион мира по фехтованию на шпагах (1995). Архив БРЭ;
Собор Святого апостола Иакова в Лебени. Нач. 13 в. Архив БРЭ;
Нижняя церковь в Фельдебрё. 11 в. Архив БРЭ;
Тамаш Коложвари. «Воскресение Христа». Архив БРЭ;
1427. Христианский музей (Эстергом). Архив БРЭ;
Скульптура в стиле народного барокко в церкви села Ньирбатор. Архив БРЭ;
Церковь Святой Анны в Будапеште. 1740– 1762. Архитекторы К. Хамон и М. Непауэр. Архив БРЭ;
М. Мункачи. «Обретение родины». Фрагмент. Архив БРЭ;
1893. Парламент (Будапешт). Архив БРЭ;
Музей прикладного искусства в Будапеште. 1891–96. Архитектор Э. Лехнер. Архив БРЭ;
Площадь Героев и памятник 1000-летию Венгрии в Будапеште. 1894–1929. Архитекторы А. Шикеданц и Ф. Ф. Херцог, скульптор Д. Зала. Архив БРЭ;
Ф. Мольнар. «Оплакивание». 1921. Частное собрание (Венгрия). Архив БРЭ;
Т. Чонтвари. «Одинокий кедр». 1907. Венгерская национальная галерея (Будапешт). Архив БРЭ;
Й. Рипль-Ронаи. «Мои отец и мать». 1897. Венгерская национальная галерея (Будапешт). Архив БРЭ;
Памятник Ференцу II Ракоци. 1953. Скульптор Ж. Кишфалуди-Штробль. Архив БРЭ.
Автор статьи: М. А. Аршинова, В. В. Горбачёв, Ю. П. Гусев, В. Диенеш, А. В. Дрыночкин, А. А. Зарщиков, Э. Иштванович, В. В. Кошкин, В. Кульчар, Я. Маккаи, К. Т. Медведева, В. С. Нечаев, Б. А. Страшун, К. Тот, А. С. Трошин.