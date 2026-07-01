ВЕНГЕРСКИЙ КРИЗИС

Cобытия октября-ноября 1956 г. в Венгерской Народной Республике, в ходе которого произошло вооруженное восстание против социалистического правительства.

Предпосылки кризис.

Поводом к обострению обстановки накануне восстания стало перезахоронение 6 октября 1956 г. останков венгерского политического деятелям Л. Райка, казненного в 1949 г. на основе ложного обвинения в шпионаже. На перезахоронении Райка присутствовало около 100 тыс. человек. В Будапеште состоялись политические демонстрации. Уже к середине месяца университеты страны стали площадкой бурных собраний, митингов, дискуссий, на которых звучали лозунги в поддержку бывшего премьер-министра Венгерской народной республики (ВНР) Имре Надя . На собраниях в университетах страны были сформулированы и составлены «14 пунктов» – манифест оппозиционных сил. Среди требований оппозиции были такие, как созыв внеочередного съезда Венгерской партии труда (ВПТ), назначение И. Надя премьер-министром, вывод советских войск из страны, снос памятника Сталину. На радикализацию настроений в венгерской студенческой среде повлияли и антиправительственные выступления в Польше в июне 1956 г.

Начало беспорядков

23 октября в Будапеште состоялась демонстрация студентов и присоединившихся к ним горожан «в знак симпатии к польским коммунистам» и к польскому руководству во главе с В. Гомулкой . Толпа скандировала националистические и антисоветские лозунги, участники демонстрации сбивали пятиконечные красные звезды с домов учреждений и повалили с постамента памятник И. Сталину. Первый секретарь ЦР ВПТ Э. Герё в своем радиовыступлении предложил участникам митингов разойтись, но его слова ни на что не повлияли. Воспользовавшись студенческой демонстрацией, противники тогдашнего партийного и государственного руководства подняли вооруженное восстание. Вооруженные группы людей (начальник столичной полиции передал им 20 тыс. единиц огнестрельного оружия.) штурмовали здания радиокомитета, партийной газеты «Сабад неп», телефонного центра, воинские казармы. В ночь с 23 на 24 октября 1924 г. состоялось заседание ЦР ВПТ и правительства, после премьер-министром стал И. Надь. Бывший премьер-министр А. Хегедюш в письменном виде от имени правительства Венгрии обратился с официальной просьбой к СССР о введении советских войск. Из находившихся в Венгрии по мирному договору 1947 г. советских частей две бронетанковые дивизии во шли в столицу Венгрии. 24 октября по радио были оглашены обращения ЦР ВПТ и И.Надя от имени правительства к народу, в котором призвал прекратить вооруженную борьбу. 25 октября частям венгерской армии было дано указание не применять оружие против мятежников. Однако в тот же день в городе произошли перестрелки, в которых участвовали повстанцы с одной стороны, и советские солдаты, поддержанные сотрудниками венгерской госбезопасности, с другой. В стране начались убийства сотрудников госбезопасности. Обстановка накалялась.

Обострение ситуации. Вывод советских войск и политика правительства И. Надя.

26 октября восставшие группы в столице и ряде других городов нападали на здания райкомов и горкомов ВПТ и правления производственных кооперативов. Вооруженные группы освобождали из тюрем заключенных. Бои между восставшими и сторонниками правительства велись уже не только в Будапеште, но и в остальных городах. Разрушались памятники советским солдатам, выдвигались требования вывода советских войск. В тот же день премьер-министр И. Надь выступил с предложением квалифицировать происходящее как «националыю-демократическую революцию». 28 октября руководство ВПТ признало оценку Надя. В тот же день, выступая по радио, глава кабинета объявил об успехе «национально-демократической революции». Надь принял требования восставших о ликвидации органов безопасности, о включении повстанческих отрядов в состав армии, о повышении минимального уровня пенсий и зарплаты. Но надежды правительства восстановить путем уступок спокойствие не оправдались. В этой чрезвычайно обстановке И. Надь выступил с требованием о немедленном выводе советских войск с территории Венгрии. Советские войска были выведены из Будапешта 29 октября, а на следующий день в столице произошла новая вспышка уличного насилия. С применением артиллерии и танков было разгромлено здание будапештского городского комитета партии. После нескольких часов упорных боев на площади Республики были убиты 60 защитников здания комитета. Из тюрем были выпущены находившиеся там политзаключённые и уголовники, включая осуждённых за преступления в годы войны. К 4 ноября из тюрем и колоний на волю вышло около 13 тыс. человек, в том числе 10 тыс. уголовников. На местах профсоюзами начали создаваться рабочие и местные советы, не подчиняющиеся властям и не контролируемые коммунистической партией. Происходили убийства коммунистов и сотрудников силовых ведомств ВНР.

Образованный за два дня до того Президиум ЦР ВПТ 30 октября заявил о роспуске партии и принял решение взамен создать новую Венгерскую социалистическую рабочую партию, для руководства которой был образован Временный исполком в составе 7 человек, в основном сторонников Надя. Тогда же И. Надь объявил по радио об упразднении однопартийной и восстановлении многопартийной системы правления. В тот же день во главе вооруженных сил стал П. Малетер, сотрудник министерства обороны. На местах власть переходила в руки созданных повстанцами организаций, происходил процесс воссоздания партий «досоциалистического» периода. Кроме вошедших в правительство Партии мелких сельских хозяев, социал-демократов, Партии им. Петёфи (бывшей Национально-крестьянской партии), создавались десятки крайне правых партий: Партия венгерских революционеров, Венгерская партия независимости, Демократическая народная партия, Христианский фронт и др. Правительство И. Надя 1 ноября заявило о выходе Венгрии из Варшавского Договора, провозгласило нейтралитет и обратилось в ООН с просьбой защитить ее, поставив на повестку дня обсуждение «венгерского вопроса». 3 ноября И. Надь в очередной раз реорганизовал свой кабинет, в который вошли правые лидеры трех партий коалиции и коммунисты, но это не помогло ему полностью восстановить контроль над страной.

Ввод советских войск. Подавление восстания.

Еще 31 октября Н. Хрущёв на заседании Президиума ЦК КПСС заявил: «Пересмотреть оценку, войска не выводить из Венгрии и Будапешта и проявить инициативу в наведении порядка в Венгрии. Если мы уйдём из Венгрии, это подбодрит американцев, англичан и французов империалистов. Они поймут [это] как нашу слабость и будут наступать». 1-3 ноября в поддержку проведения военной операции в Венгрии высказались представители правительств ГДР, Чехословакии, Болгарии и делегация ЦК КПК. 1 ноября советские руководители встретились в Польше с польским и восточногерманским, а в Румынии с румынским, чехословацким и болгарским руководством. В Москве находился специальный уполномоченный из Китая. 2 ноября делегация вылетела в Югославию. Руководители всех государств, в том числе Польши, Югославии, Китая, которые поначалу приветствовали венгерские события, сошлись во мнении, что социалистический строй в Венгрии можно спасти лишь путём вооружённого вмешательства.

В качестве противовеса правительству И. Надя был создан новый революционный центр во главе с Я. Кадаром , сформировано Венгерское революционное рабоче-крестьянское правительство. В обращении к венгерскому народу это правительство обосновало необходимость решительных действий в интересах защиты народной власти и национальной независимости. Одновременно оно обратилось к правительству СССР с просьбой оказать всемерную, в том числе и военную, помощь и призвало венгерский народ к активной поддержке его политики и программы консолидации общества на принципах социализма.

В ночь на 4 ноября началась операция советских войск «Вихрь». Всего в ней участвовало 15 танковых, механизированных, стрелковых и авиадивизий, 7-я и 31-я воздушно-десантные дивизии, железнодорожная бригада общей численностью более 60 тыс. человек. Вступившие в ночь на 4 ноября в Будапешт советские воинские части под командованием маршала Г.К. Жукова приняли участие в кровопролитных уличных боях. В центре города советские войска встретили упорное сопротивление. Им пришлось применять огнемётное оружие, зажигательные и дымовые снаряды. Значительно были усилены штурмовые группы. Кроме того, советские части заняли города Сольнок, Дьер, Дебрецен и Мишкольц, разоружив 5 венгерских дивизий и 5 отдельных полков и захватив всю венгерскую авиацию на аэродромах. Отдельные армейские подразделения безрезультатно попытались оказать сопротивление советским войскам. 7 ноября Кадар прибыл в Будапешт вслед за советскими войсками, а на следующий день объявил о переходе всей власти в стране к возглавляемому им Революционному рабоче-крестьянскому правительству. К 8 ноября, после ожесточённых боёв, были уничтожены последние очаги сопротивления восставших. 10 ноября рабочие советы и студенческие группы обратились к советскому командованию с предложением о прекращении огня. Вооружённое сопротивление прекратилось. Остатки вооружённых отрядов ушли в подполье. Для ликвидации групп, укрывшихся в прилегающих к Будапешту лесах, производилось прочёсывание этих районов. Окончательная ликвидация оставшихся мелких групп и обеспечение общественного порядка осуществлялись совместно с венгерскими офицерскими полками. Все рабочие советы были разогнаны органами государственной безопасности к 19 декабря 1956 г., а их лидеры арестованы. Вооружённое сопротивление прекратилось.

По данным статистики, в связи с восстанием и боевыми действиями в период с 23 октября по 31 декабря 1956 года погибло 2652 венгерских повстанца, 348 мирных жителей, и было ранено 19 226 человек. Согласно современным венгерским данным, по социальному составу большинство жертв с повстанческой стороны составляли рабочие 46,4 %, затем военные и полицейские (16,3 %), представители интеллигенции (9,4%), студенты(7,4 %), крестьяне, ремесленники, пенсионеры (6,6 %). Потери Советской армии, по официальным данным, составили 669 человек убитыми, 51 пропавшими без вести и 1251 ранеными. Потери Венгерской Народной Армии составили по официальным данным 53 убитых, и 289 раненых военнослужащих.

Сразу же после подавления восстания начались массовые аресты: всего спецслужбы Венгрии и их советские коллеги арестовали около 5000 человек. Над премьер-министром И. Надем и членами его правительства состоялся суд. И. Надь и бывший министр обороны П. Малетер были приговорены к смертной казни по обвинению в государственной измене.