ВЕНГЕРОВ СЕМЁН АФАНАСЬЕВИЧ

Литературовед, редактор, библиограф.

Биография

Происходил из еврейской семьи. Отец – Афанасий Леонтьевич (Хонон Лейбович) Венгеров, руководил минским банком (Венгеровы тогда жили в Минске). Мать – Паулина Юлиевна Эпштейн, была писательницей. У Семена были старшая сестра Елизавета и младшие сестры Фаина, Изабелла, Зинаида и Мария.

В 1868 году мальчик стал учеником Пятой петербургской гимназии, чему предшествовало обучение на дому. Выпустился из гимназии через четыре года, тогда же перешел в христианскую веру. Несколько лет проучился в Медико-хирургической академии, однако затем перешел на юрфак Петербургского университета, который окончил в 1879 году. После этого был адвокатским помощником. В 1880 году юноша сдал экстерном экзамен на историко-филологическом факультете Дерптского университета, после чего готовился к получению профессорского звания (был кем-то вроде аспиранта) на кафедре русской литературы в петербургской альма-матер. Однако финансовые затруднения встали на пути у молодого человека, в 1882 году он оставил учебу и до 1890 года трудился в правлении железной дороги. При этом несколько лет Венгеров пробыл под негласным полицейским надзором.

С 1890 года посвятил себя литературоведению. В 1897-1899 годах являлся приват-доцентом университета в Петербурге, в 1899-1906 годах не мог преподавать, считаясь неблагонадежным. В 1902 году Венгеров сочетался браком с Раисой Ландау. В 1908 году опять-таки в Петербургском университете он организовал Пушкинский кружок (семинарий), в который входили интересовавшиеся Пушкиным студенты, публиковавшие о нем свои работы. В 1909 году Семен Афанасьевич стал доктором русской словесности Харьковского университета. Через год стал профессором высших женских Бестужевских курсов , а также Психоневрологического института, в 1919 году получил профессорское звание Петербургского университета, за два года до этого возглавив только открытую Российскую книжную палату.

Семен Венгеров скончался осенью 1920 года в Петрограде в возрасте 65 лет.

Литература

С ранней юности Семен Афанасьевич писал для различных изданий, среди них «Неделя», «Русское богатство», «Вестник Европы» и др.

В начале 1880-х был редактором журнала «Устои». Также длительное время занимался редактированием различных энциклопедических изданий (словарь Брокгауза и Эфрона, «Библиотека великих писателей», библиотека издательства «Светоч», куда вошли запрещенные до 1905 года авторы, «Русская литература ХХ века», выпускавшаяся в 1914-1917 годах, и др.).

Венгеров выступал как прекрасный библиограф и историк литературы. В 1889 году он запустил издание «Критико-биографического словаря русских писателей и ученых». К 1904 году вышло шесть его томов. В 1896-1898 годах Венгеров выпускал библиографические «Русские книги». За 1900-1917 годы свет увидели 4 тома его «Источников словаря русских писателей».

В 1890-е годы вышел известный литературоведческий труд Семена Афанасьевича «Основные черты истории новейшей русской литературы». Другой его знаковой монографией стал опубликованный в начале нового столетия «Героический характер русской литературы». Большую известность получили издания Венгеровым произведений русских писателей, среди которых А.С. Пушкин (6 томов), В.Г. Белинский (11 томов). Также Семен Афанасьевич осуществлял редакцию многотомных изданий Мольера , Шиллера , Шекспира и Байрона . Был автором биографических работ о русских писателях.