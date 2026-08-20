ВЕНЕВИТИНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Русский поэт и прозаик. Представитель романтизма.

Биография

Отец – дворянин, прапорщик Семеновского полка в отставке Владимир Петрович Веневитинов. Мать – княжна Анна Николаевна Оболенская-Белая. Поэт по материнской линии был дальним родственником Александра Пушкина . Имел братьев Алексея и Петра, рано ушедшего из жизни.

Большей частью именно Анна Николаевна занималась воспитанием сына и его образованием, которое проходило на дому. Мальчик освоил под руководством нанимаемых ею учителей и гувернеров французский, немецкий, латинский и греческий языки, русскую словесность, живописное и музыкальное искусство.

В 17-летнем возрасте юноша стал студентом Московского университета . Больше всего Дмитрий любил слушать лекции словесников Алексея Мерзлякова (своего детского учителя) и Ивана Давыдова, минеролога Михаила Павлова и анатома Юстуса Лодера. В студенческие годы началось его увлечение поэзией и трудами представителей немецкой классической философии, таких, как Кант , Шеллинг, Фихте и др.

В 1823 году состоялся выпуск Веневитинова из университета, через некоторое время он стал служить в московском архиве российского иностранного ведомства, войдя, по меткому выражению Пушкина, в число «архивных юношей», которым необременительная служба оставляла много свободного времени.

Дмитрий Владимирович близко дружил с писателем Владимиром Одоевским . Вместе молодые люди в 1823 году организовали литературно-философское «Общество любомудрия» . В его заседаниях, продолжавшихся два года, принимали участие мыслители Иван Киреевский и Александр Кошелев , историки Михаил Погодин и Степан Шевырев и др. В середине 1820-х родилась идея серьезного историко-философского издания «Московский вестник», ее активно продвигал Веневитинов. Он разработал программу издания, привлек к работе в нем самого Пушкина, что сразу стало толчком для журнала, первый номер которого вышел в 1827 году. В вестнике трудились многие члены кружка любомудров и близкие к ним.

В середине 1820-х в Москве поселилась блестящая светская дама Зинаида Александровна Волконская . В доме на Тверской она создала свой салон, который благодаря личности хозяйки, умной и творчески одаренной, приобрел большую популярность у московской знати и людей искусства и науки. Здесь бывали Пушкин, Баратынский, Вяземский и мн. др. Частым гостем здесь был и Веневитинов. Молодой поэт страстно влюбился в прекрасную Зинаиду, не уставая посвящать ей свои стихотворения («К моей богине», «Элегия», «К моему перстню»). Именно княгиня Волконская способствовала переводу Дмитрия Владимировича по службе – осенью 1826 года он уехал в столицу, будучи принятым в Азиатский департамент МИДа. На прощание Зинаида подарила Веневитинову перстень из древнего Геркуланума, погибшего вместе с Помпеями в 79 году н.э. Поэт не расставался с подарком, завещая в своих стихах похоронить его вместе с ним. Так оно и произошло.

При въезде в столицу, все еще взбудораженную восстанием декабристов в конце 1825 года, Веневитинов вместе со спутниками был арестован и подвергнут допросу. Его выпустили через несколько дней, однако все это произвело на него сильное впечатление. В Петербурге поэт много общался со своими друзьями Одоевским, Антоном Дельвигом и др., однако скучал по первопрестольной.

Его жизнь в столице не продлилась долго. В начале марта 1827 года разгоряченный после бала, Дмитрий Владимирович пару минут пробыл на улице. Однако этого оказалось достаточно – у поэта началась простуда, перетекшая в пневмонию. Через две недели 21-летний Веневитинов скончался. Друзья, среди которых были Пушкин и Адам Мицкевич , проводили его в последний путь в Москве в начале апреля. Поэт был погребен на кладбище Симонова монастыря. В советское время его останки были перезахоронены на Новодевичьем кладбище.

Творчество

Веневитинов был поклонником романтического направления в литературе. Он воплощал свой творческий дар как в стихах, так и в прозе. Проявил он себя и как музыкальный и литературный критик, споря к примеру, в печати о «Евгении Онегине» с Николаем Полевым . Отлично зная немецкий, Дмитрий Владимирович занимался переводами сочинений таких авторов, как Иоганн Вольфганг Гете и Эрнст Гофман .

Став автором примерно пятидесяти стихотворений, Веневитинов отразил в них страдания поэта, избранного и вознесенного судьбой над обычной жизнью с ее мелкими заботами, обладавшего талантом, который был одновременно высшим даром и тяжелым бременем. Мыслитель по натуре, Веневитинов отражал свои философские взгляды и искания в поэзии. Отдельно место занимает его любовная лирика, наполненная страстным чувством и в то же время страданием, которое не покидало поэта-романтика. В таких стихах, как «К моему перстню», «Завещание», «Поэт и друг» автор выразил предчувствие своей преждевременной кончины.

Дмитрий Владимирович проявил себя и как прекрасный музыкант и художник. В 1829 году вышло посмертное издание сочинений мастера.