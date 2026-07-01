ВЕНЕЦИЯ

Го­род в Северной Ита­лии, административный центр об­лас­ти и про­вин­ции Ве­не­ция.

Нас. 270,3 тыс. чел. (2006). Круп­ный порт в Ве­не­ци­ан­ском зал. Ад­риа­ти­че­ско­го м. (гру­зо­обо­рот св. 30 млн. т, из них св. 1/3 нефть и неф­те­про­дук­ты, а так­же зер­но, про­до­воль­ст­вие, уголь, ме­тал­лы; св. 1 млн. пас­са­жи­ров, а так­же 0,7 млн. кру­из­ных пас­са­жи­ров, 2004). Узел ме­ж­ду­нар. воз­душ­ных ли­ний (меж­ду­нар. аэ­ро­порт Мар­ко По­ло). В. со­сто­ит из двух час­тей – ис­то­рич. ост­ров­ной и про­мыш­лен­но-пор­то­вой ма­те­ри­ко­вой, ко­то­рые свя­за­ны ж.-д. и ав­то­мо­биль­ным со­об­ще­ни­ем.

Ост­ров­ная часть В. (вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия) – го­род-му­зей, один из круп­ней­ших в ми­ре цен­тров меж­ду­нар. ту­риз­ма. Жи­во­пис­но рас­по­ло­же­на на 118 ост­ро­вах Ве­не­ци­ан­ской ла­гу­ны. Её об­лик оп­ре­де­ля­ют мно­го­числ. ка­на­лы (рио; все­го ок. 150), уз­кие про­хо­ды вдоль их бе­ре­гов, от­кры­тые пло­ща­ди (кам­по), ма­лень­кие пло­ща­ди (кам­пь­ел­ло) и дво­ры (кор­те) ме­ж­ду до­ма­ми. Осо­бое оча­ро­ва­ние этой час­ти го­ро­да при­да­ют ла­би­рин­ты уз­ких уло­чек, из­ги­бы мос­тов (ок. 400; са­мый из­вест­ный – мост Вздо­хов че­рез уз­кий ка­нал Рио-ди- Па­лац­цо, 1600). Внут­ри­го­род­ские пас­са­жир­ские пе­ре­воз­ки осу­ще­ст­в­ля­ют­ся на реч­ных трам­ва­ях (ва­по­рет­то; един­ст­вен­ный вид об­ществ. транс­пор­та); гон­до­лы, ис­то­рич. вид транс­пор­та, име­ют ту­ри­стич. зна­че­ние. Осн. транс­порт­ная ар­те­рия – Боль­шой ка­нал (дли­на 3800 м, ши­ри­на 30–70 м), в ко­то­рый впа­да­ют 45 не­боль­ших ка­на­лов. Че­рез не­го со­ору­же­ны 3 мос­та: Ри­аль­то (1588–92), Скаль­ци и Ака­де­мии. Ост­ров­ная часть В. под­вер­же­на за­то­п­ле­ни­ям (на­гон вод Ве­не­ци­ан­ско­го за­ли­ва).

По­се­ле­ние В. ос­но­ва­но в 421 на мел­ких ост­ро­вах ар­хи­пе­ла­га Ри­аль­то, на­селён­ных ве­не­та­ми и др. пле­ме­на­ми, ко­то­рые за­ни­ма­лись ры­бо­лов­ст­вом и до­бы­чей со­ли. В со­ста­ве Ост­гот­ско­го ко­ро­лев­ст­ва В. пра­ви­ли три­бу­ны, на­зна­чае­мые ко­ро­лём. Пе­рей­дя в 555 под власть Ви­зан­тии, В. под­чи­ня­лась эк­зар­ху Ра­вен­ны, ко­то­рый на­зна­чал её пра­ви­те­лей – дук­сов (до­жей). С кон. 7 в. В. – рес­пуб­ли­ка; дож из­би­рал­ся из сре­ды ме­ст­ной зна­ти, а эк­зарх ут­вер­ждал его, на­де­ляя ши­ро­ки­ми пол­но­мо­чия­ми. По­пыт­ка Кар­ла I Ве­ли­ко­го под­чи­нить В. (810) ус­пе­ха не име­ла, власть Ви­зан­тии над В. со­хра­ни­лась. В 840 по со­гла­ше­нию ме­ж­ду Ви­зан­ти­ей и фран­ка­ми В. по­лу­чи­ла са­мо­стоя­тель­ность и ста­ла цен­тром ост­ров­но­го ду­ка­та (гер­цог­ст­ва). По­ми­мо Ри­аль­то, в гос-во В. во­шли ост­ро­ва Бу­ра­но, Му­ра­но, Тор­чел­ло, Ма­ла­мок­ко, Кьод­жа и др. С кон. 9 в. на­чал­ся эко­но­мич. подъ­ём В., она пре­вра­ти­лась в круп­ный пункт тран­зит­ной тор­гов­ли ме­ж­ду За­па­дом и Вос­то­ком, ста­ла че­ка­нить соб­ст­вен­ную се­реб­ря­ную мо­не­ту. С кон. 10 в. рес­пуб­ли­ка В. при­сое­ди­ни­ла ис­т­рий­ские го­ро­да Ка­по­ди­ст­рию, Па­рен­цо, Ума­го, Ро­ви­ньо, пред­при­ни­ма­ла по­пыт­ки под­чи­нить се­бе дал­ма­тин­ские го­ро­да. В 11–12 вв. она пре­вра­ти­лась в силь­ную мор. дер­жа­ву, ока­зы­ва­ла по­мощь Ви­зан­тии в борь­бе с ара­ба­ми, по­лу­чи­ла тор­го­вые при­ви­ле­гии и пра­во бес­по­шлин­ной тор­гов­ли в ви­зант. вла­де­ни­ях (1082). Ад­ми­ни­ст­ра­цию В. фор­ми­ро­вал из зна­ти дож, но в за­ко­но­дат. и су­деб­ной дея­тель­но­сти уча­ст­во­ва­ли и про­стые ве­не­ци­ан­цы, со­хра­няв­шие пра­во из­би­рать до­жа и пре­се­кав­шие по­пыт­ки сде­лать власть на­след­ст­вен­ной. Раз­ви­ва­лись об­ра­бот­ка де­ре­ва и кож, шёл­ко­тка­че­ст­во, су­до­строе­ние и др. В нач. 12 в. был соз­дан гос. Ар­се­нал, вклю­чав­ший вер­фи, куз­ни­цы, ору­жей­ные скла­ды; раз­вер­ну­лось строи­тель­ст­во тор­го­вых и во­ен. су­дов. В Ита­лию и Гер­ма­нию В. по­став­ля­ла шёлк, хло­пок, пря­но­сти, по­ку­па­ла там лес, же­ле­зо, медь. С сер. 12 в. власть до­жа бы­ла ог­ра­ни­че­на Со­ве­том муд­рых, а за­тем Ма­лым со­ве­том, ко­то­рые из­би­ра­лись из пред­ста­ви­те­лей зна­ти. Цен­тром В. стал квар­тал Сан-Мар­ко, где со­вер­ша­лись тор­го­вые сдел­ки. По­сле 4-го кре­сто­во­го по­хо­да (1202–04), ко­то­рым ру­ко­во­дил дож Э. Дан­до­ло, В. ов­ла­де­ла ча­стью Кон­стан­ти­но­по­ля, ря­дом га­ва­ней на Мра­мор­ном м. и в Чер­но­мор­ских про­ли­вах, ост­ро­ва­ми Эв­бея, Крит и др. и пре­вра­ти­лась в мор. им­пе­рию, гос­под­ство­вав­шую в Вост. Сре­ди­зем­но­мо­рье. К кон. 13 в. за­вер­ши­лось фор­ми­ро­ва­ние гос. сис­те­мы В.: выс­шим ор­га­ном вла­сти стал Боль­шой со­вет, в со­став ко­то­ро­го вхо­ди­ли толь­ко пред­ста­ви­те­ли се­мей зна­ти (пат­ри­циа­та). Боль­шой со­вет при­ни­мал за­ко­ны и из­би­рал из сво­его со­ста­ва все выс­шие ма­ги­ст­ра­ту­ры. Функ­ции пра­ви­тель­ст­ва ис­пол­нял Ма­лый со­вет во гла­ве с по­жиз­нен­но из­би­рае­мым до­жем, суд осу­ще­ст­в­лял Со­вет со­ро­ка, а в 1310 гл. ка­ра­тель­ным ор­га­ном стал Со­вет де­ся­ти. В. пре­вра­ти­лась в оли­гар­хич. рес­пуб­ли­ку, где власть при­над­ле­жа­ла 200–300 семь­ям зна­ти. Ку­печ. кру­ги пы­та­лись вер­нуть ста­рые по­ряд­ки и вос­ста­но­вить свои по­зи­ции (за­го­вор М. Бок­ко­нио в 1299, вос­ста­ние Бай­мон­те Тье­по­ло в 1310, за­го­вор Ма­ри­но Фаль­е­ри в 1355), но по­тер­пе­ли не­уда­чу. 14–15 вв. ста­ли вре­ме­нем рас­цве­та В. Её про­дол­жи­тель­ная борь­ба с Ге­ну­ей за­вер­ши­лась раз­гро­мом ге­ну­эз­ско­го фло­та у Кьод­жи (1380). В. вы­тес­ни­ла свою тор­го­вую со­пер­ни­цу из Вост. Сре­ди­зем­но­мо­рья и со­сре­до­то­чи­ла в сво­их ру­ках зна­чит. часть зап.-ев­роп. тор­гов­ли с Вос­то­ком. В. ук­ре­пи­лась в Дал­ма­ции, за­вла­де­ла не­сколь­ки­ми пунк­та­ми в Ал­ба­нии, Ио­ни­че­ски­ми о-ва­ми, зна­чи­тель­но рас­ши­ри­ла свои вла­де­ния в сев.- вост. Ита­лии, при­сое­ди­нив Па­дую, Ви­чен­цу, Ве­ро­ну, Бре­шиа, Ра­вен­ну, Кре­мо­ну, Бер­га­мо, Ри­ми­ни, Тре­ви­зо и др. го­ро­да. За­хват тур­ка­ми Кон­стан­ти­но­по­ля (1453), пе­ре­ме­ще­ние тор­го­вых пу­тей из Сре­ди­зем­но­го м. в Ат­лан­ти­ческий ок. (как след­ст­вие Ве­ли­ких гео­гра­фи­че­ских от­кры­тий) зна­чи­тель­но ос­ла­би­ли В. Ве­не­циа­но-тур. вой­ны 15–18 вв., в ре­зуль­та­те ко­то­рых В. ли­ши­лась поч­ти всех сво­их вла­де­ний на Бал­ка­нах и в Вост. Сре­ди­зем­но­мо­рье, по­дор­ва­ли тор­гов­лю В., что при­ве­ло к её глу­бо­ко­му эко­но­мич. и по­ли­тич. упад­ку в 17–18 вв. В 1797 В. бы­ла ок­ку­пи­ро­вана франц. вой­ска­ми под ко­манд. На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та. По Кам­по­фор­мий­ско­му ми­ру 1797 поч­ти вся тер­ри­то­рия Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки бы­ла пе­ре­да­на Ав­ст­рии, а по Прес­бург­ско­му ми­ру 1805 – при­сое­ди­не­на к Итал. ко­ро­лев­ст­ву. Вен­ский кон­гресс 1814–15 вновь пе­ре­дал В. под власть Ав­ст­рии. В мар­те 1848 в В. бы­ла про­воз­гла­ше­на рес­пуб­ли­ка, в авг. 1849 она па­ла под уда­ра­ми австр. ар­мии. По Вен­ско­му ми­ру 1866 В. во­шла в со­став Итал. ко­ро­лев­ст­ва.

Об­лик В. скла­ды­вал­ся на про­тя­же­нии 9–18 вв., ко­гда бы­ли по­строе­ны боль­шин­ст­во двор­цов, хра­мов, об­ществ. и адм. зда­ний, те­ат­ров. В 14–16 вв. скла­ды­ва­ет­ся свое­об­раз­ный стиль ве­не­ци­ан­ской го­тич. и ре­нес­санс­ной ар­хи­тек­ту­ры, фор­ми­ру­ет­ся ве­не­ци­ан­ская шко­ла жи­во­пи­си. Серд­цем В. яв­ля­ет­ся пл. Св. Мар­ка, об­ра­зо­ван­ная од­но­тип­ны­ми адм. зда­ния­ми Ста­рых (1480–1514) и Но­вых (1584–1640) Про­ку­ра­ций, ар­кой На­по­ле­о­на (19 в.), Ча­со­вой баш­ней (1496–99, арх. М. Ко­дуч­чи) и 5-ку­поль­ным Свя­то­го Мар­ка со­бо­ром (стро­ил­ся с 829; пе­ре­стро­ен по­сле 1063). К ко­ло­коль­не со­бо­ра (888–1517, од­на из до­ми­нант го­ро­да; в ро­ман­ском сти­ле, с бе­ло­ка­мен­ным го­тическим за­вер­ше­ни­ем) при­строе­на от­кры­тая га­ле­рея Лод­жет­та (1537–1540, арх. и скульп­тор Я. Сан­со­ви­но), рель­е­фы и ста­туи ко­то­рой от­но­сят­ся к луч­шим об­раз­цам ре­нес­санс­но­го сти­ля в В. К пл. Cв. Мар­ка при­мы­ка­ет уз­кая пл. Пьяц­цет­та, от­кры­тая в сто­ро­ну ла­гу­ны и об­ра­зо­ван­ная зда­ния­ми Нац. б-ки Мар­чиа­на (1468, зда­ние 1536–84, по про­ек­ту Сан­со­ви­но) и Двор­ца до­жей. На па­рад­ной на­бе­реж­ной В. в 1172 бы­ли по­став­ле­ны две вы­со­кие гра­нит­ные ко­лон­ны, вы­ве­зен­ные с Вос­то­ка, с вен­чаю­щи­ми их ста­туя­ми св. Тео­до­ра (1–2 вв.), пер­во­го па­тро­на В., и льва св. Мар­ка (Ки­тай, 14 в.), став­ше­го сим­во­лом го­ро­да.

доль бе­ре­гов Боль­шо­го ка­на­ла строи­лись двор­цы ве­не­ци­ан­ской зна­ти. Позд­не­го­тич. па­лац­цо (14–15 вв.) обыч­но ук­ра­ша­лись лёг­кой, ажур­ной ароч­ной лод­жи­ей, их вы­со­кие ок­на за­вер­ша­лись изящ­ны­ми стрель­ча­ты­ми ар­ка­ми, а бе­ло­ка­мен­ная де­ко­ра­тив­ная резь­ба вен­ча­ла фа­сад (Ка-Ло­ре­дан, 15 в.; Ка-д’Оро, 1422–40, ны­не га­ле­рея Дж. Фран­кет­ти); ино­гда фа­са­ды об­ли­цо­вы­ва­лись мно­го­цвет­ным мра­мо­ром (Ка-Да­рио, 1487). В клас­сич. ре­нес­санс­ном сти­ле бы­ли по­строе­ны па­лац­цо: Вен­д­ра­мин-Ка­лерд­жи (1481–1509, ар­хи­тек­то­ры М. Ко­дуч­чи, П. Лом­бар­до), Кор­нер (с 1532, Я. Сан­со­ви­но) и Гри­ма­ни (1540–75, М. Сан­ми­ке­ли). К луч­шим при­ме­рам ба­роч­ных двор­цов с де­ко­ра­тив­ны­ми рос­пи­ся­ми ин­терь­е­ров от­но­сят­ся па­лац­цо, по­стро­ен­ные Б. Лон­ге­ной, – Пе­за­ро (1659–1710; ны­не му­зеи – совр. и вос­точ­но­го иск-ва), Ред­зо­ни­ко (1660; фре­ски Дж. Б. Тье­по­ло; с 1935 Му­зей итал. сет­те­чен­то) и Ла­биа (1720, арх. А. Ко­ми­нел­ли; фре­ски Тье­по­ло). Про­ис­хо­ж­де­ние боль­шин­ст­ва ве­не­ци­ан­ских кам­по (пло­ща­дей) свя­за­но с ре­лиг. цен­тра­ми. Го­тич. ц. Сан­ти- Джо­ван­ни-э-Пао­ло (1246–1430; по­лип­тих Дж. Бел­ли­ни, рос­пи­си П. Ве­ро­не­зе), в ко­то­рой хо­ро­ни­ли до­жей вплоть до 1797, сто­ит на од­но­им. пло­ща­ди, где воз­двиг­нут кон­ный мо­ну­мент кон­доть­е­ру Кол­ле­о­ни (1481–88, скульп­тор А. Вер­рок­кьо); здесь же – ран­не­ре­нес­санс­ное зда­ние Скуо­лы-Гран­де-ди-Сан-Мар­ко (1488–90, ны­не гос­пи­таль), фа­сад ко­то­ро­го ук­ра­ша­ют пер­спек­тив­ные рель­е­фы Т. Лом­бар­до. Мн. зда­ния ску­ол (ре­лиг. братств ми­рян, объ­е­ди­няв­ших жи­те­лей В. по рай­онам, со­сло­ви­ям и ро­ду за­ня­тий) со­хра­ни­ли своё пер­во­на­чаль­ное уб­ран­ст­во, в т. ч. жи­во­пис­ные цик­лы, вы­пол­нен­ные из­вест­ны­ми ху­дож­ни­ка­ми (Скуо­ла-Сан-Джорд­жо-де­льи-Скья­во­не с кар­ти­на­ми В. Кар­пач­чо, 16 в.; Скуо­ла- Гран­де-ди-Сан-Рок­ко с ра­бо­та­ми Я. Тин­то­рет­то, 1517–50). К ста­рей­шим по­строй­кам В. от­но­сят­ся мо­на­стырь и ц. Сан- Дзак­ка­рия (ос­но­ва­ны в 10 в., фа­сад – 1480–1500, арх. М. Ко­дуч­чи; ал­тар­ные об­ра­зы Дж. Бел­ли­ни, А. Ви­ва­ри­ни, Л. да Фор­ли), ц. Сан-Джа­ко­мо-дель-Орио (ос­но­ва­на в кон. 10 в.; пе­ре­строе­на в 1-й пол. 13 в.; фа­са­ды – 14–17 вв.), ц. Сан- Джо­ван­ни-Де­кол­ла­то (рос­пи­си ка­пел­лы Рас­пя­тия, 13 в.), мон. фран­ци­скан­цев с го­тич. ц. Сан­та-Ма­рия-Гло­рио­за-деи- Фра­ри (1338–1443; ал­тар­ные кар­ти­ны Дж. Бел­ли­ни и Ти­циа­на). Пер­вая ре­нес­санс­ная по­строй­ка в В. – мон. Сан-Ми­ке­ле на од­но­им. ост­ро­ве (фа­сад церк­ви – 1469–78, арх. Ко­дуч­чи; ря­дом – клад­би­ще, где по­хо­ро­не­ны И. Ф. Стра­вин­ский, С. П. Дя­ги­лев, И. А. Брод­ский и др.). Изя­ще­ст­вом мра­мор­ной об­ли­цов­ки и скульп­тур­но­го де­ко­ра от­ли­ча­ет­ся ре­нес­санс­ная ц. Сан­та-Ма­рия-деи-Ми­ра­ко­ли (1481–89, арх. П. Лом­бар­до). В В. на­хо­дят­ся луч­шие куль­то­вые по­строй­ки арх. А. Пал­ла­дио, ока­зав­шие влия­ние на раз­ви­тие ар­хи­тек­ту­ры ев­роп. клас­си­циз­ма , – цер­ковь и мон. Сан-Джорд­жо- Мад­жо­ре (1565–80; кам­па­ни­ла – 1791; кар­ти­ны Тин­то­рет­то) и ц. Иль-Ре­ден­то­ре (строи­тель­ст­во за­вер­ше­но в 1592). Сре­ди мно­го­числ. ба­роч­ных церк­вей осо­бую роль в фор­ми­ро­ва­нии об­ли­ка В. иг­ра­ет ц. Сан­та-Ма­рия-дел­ла-Са­лу­те (1631–1687, арх. Лон­ге­на; в сак­ри­стии – ра­бо­та Тин­то­рет­то «Брак в Ка­не», 1561), вы­со­кий ку­пол ко­то­рой с ори­ги­наль­ны­ми во­лю­та­ми ба­ра­ба­на от­кры­ва­ет пер­спек­ти­ву Боль­шо­го ка­на­ла со сто­ро­ны пл. Св. Мар­ка и Та­мож­ни.

На ост­ро­вах Ве­не­ци­ан­ской ла­гу­ны на­хо­дят­ся па­мят­ни­ки ром. ар­хи­тек­ту­ры: на о. Тор­чел­ло – ком­плекс со­бо­ра Сан­та-Ма­рия-Ас­сун­та (7–11 вв., в ап­си­де и ка­пел­ле – мо­заи­ки 9 и 12 вв.), ро­тон­да Сан­та-Фос­ка (11–12 вв.); на о. Му­ра­но – ц. Сан­ти-Ма­рия-э-До­на­то (12 в.).

Ака­де­мия изящ­ных ис­кусств (1750). Уни­вер­си­тет (1868). Гос. кон­сер­ва­то­рия им. Б. Мар­чел­ло (1876; до 1940 Муз. ли­цей). Ин-т по изу­че­нию Ад­риа­ти­ки (1946). В. сла­вит­ся свои­ми му­зей­ны­ми со­б­ра­ния­ми, сре­ди ко­то­рых важ­ней­шие: ан­самбль Двор­ца до­жей, Му­зей Кор­рер (ос­но­ван в 1830; кол­лек­ция пред­ме­тов ста­ри­ны и про­из­ве­де­ний жи­во­пи­си 13–16 вв.), Га­ле­рея Ака­де­мии (1807; кар­ти­ны ху­дож­ни­ков ве­не­ци­ан­ской шко­лы), га­ле­рея Ку­эри­ни-Стам­па­лия (1869; ве­не­ци­ан­ская жи­во­пись 14–19 вв.), Ар­хео­ло­гич. му­зей (1523), кол­лек­ция П. Гуг­ген­хей­ма (во двор­це Вень­ер-деи-Ле­о­ни, 1749; од­на из круп­ней­ших в ми­ре кол­лек­ций жи­во­пи­си 20 в.), Пи­на­ко­те­ка Ман­фре­ди­ниа­на (1827) и со­б­ра­ние Пат­ри­ар­шей се­ми­на­рии, Му­зей совр. иск-ва (1897), Му­зей кон­гре­га­ции арм. мхи­тари­стов Ве­не­ции на о. Сан-Лад­за­ро- де­льи-Ар­ме­ни, му­зей са­краль­ных об­ра­зов Пон­те-деи-Гре­чи (1959, ико­ны 14–18 вв.). Дом-му­зей К. Голь­до­ни (от­крыт в 1953) и др.

Те­ат­ры: «Ла Фе­ни­че» (ос­но­ван в 1792), «Те­ат­ро Голь­до­ни» (1792) и др. В. – один из ста­рей­ших цен­тров муз. куль­ту­ры Ев­ро­пы. В 16 – нач. 17 вв. сфор­ми­ро­ва­лась ве­не­ци­ан­ская шко­ла му­зы­ки. В 17 в. от­крыт пер­вый в ис­то­рии об­ще­дос­туп­ный опер­ный те­атр (1637), где ра­бо­та­ли К. Мон­те­вер­ди, Ф. Ка­вал­ли, М. А. Чес­ти, А. Стра­дел­ла, А. Ви­валь­ди .

В В. про­во­дят­ся ме­ж­ду­нар. вы­став­ки совр. иск-ва (би­ен­на­ле; с 1895, раз в 2 го­да), Междунар. кинофестиваль (с 1932, еже­год­но), ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь совр. му­зы­ки «Му­зы­каль­ный би­ен­на­ле» (с 1930), Ве­не­ци­ан­ский кар­на­вал (еже­год­но, в фев­ра­ле), а так­же ис­то­рич. ре­га­та (па­рад ло­док) и гон­ки луч­ших греб­цов (еже­год­но, в сен­тяб­ре).

В эко­но­ми­ке го­ро­да до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг (за­ня­то св. 60% ра­бо­таю­щих; в осн. тор­гов­ля, ту­ризм, гос­ти­нич­ное и рес­то­ран­ное де­ло, транс­порт и связь, проф. ус­лу­ги, фи­нан­сы и кре­дит). В ост­ров­ной час­ти В. пром-сть раз­ви­та сла­бо и пред­став­ле­на пре­им. ста­ры­ми не­боль­ши­ми пред­при­ятия­ми по ре­мон­ту су­дов [са­мое ста­рое – Ар­се­нал, в 15 в. – круп­ней­шие в ми­ре вер­фи; с 1964 на его тер­ри­то­рии раз­ме­ща­ет­ся Ис­то­рич. мор. му­зей (ос­но­ван в 1923), где со­б­ра­ны ма­ке­ты су­дов, разл. ви­ды ору­жия и др.], про­из-ву хи­мич., три­ко­таж­ной, по­ли­гра­фич. про­дук­ции. Со­хра­ня­ют­ся и раз­ви­ва­ют­ся тра­диц. ста­рин­ные ре­мёс­ла: на о. Му­ра­но – из­го­тов­ле­ние ху­дож. ве­не­ци­ан­ско­го стек­ла (с кон. 13 в.; Му­зей из­де­лий из стек­ла, ос­но­ван в 1861), на о. Бу­ра­но – пле­те­ние кру­жев (Му­зей кру­же­ва, с 1981; от­крыт в шко­ле кру­же­ва, ос­но­ван­ной в 1872); о. Ли­до – пре­им. ку­рорт­ная зо­на (пля­жи, му­ни­ци­паль­ные ка­зи­но).

В ма­те­ри­ко­вой час­ти го­ро­да дей­ст­ву­ют совр. за­во­ды по про­из-ву тех­нич. стек­ла. Боль­шин­ст­во пром. пред­при­ятий рас­по­ло­же­но в при­го­ро­дах В. – Мар­ге­ре, Фу­зи­не, Ме­ст­ре. В Мар­ге­ре – круп­ные гли­но­зём­ный, алю­ми­ние­вый, цин­ко­пла­виль­ный, неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий, неф­те­хи­мич., кок­со­хи­мич. за­во­ды, а так­же за­во­ды по про­из-ву фто­ра и фто­ри­стых со­еди­не­ний, азот­ной ки­сло­ты, хло­ра, со­ля­ной ки­сло­ты; су­до­верфь; в Фу­зи­не – алю­ми­ние­вый и алю­ми­ние­во-про­кат­ный за­во­ды; в Ме­ст­ре – ж.-д. мас­тер­ские, пред­при­ятия транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния, неф­те­пе­ре­ра­бот­ка.

Иллюстрации:

Ка­нал Рио-ди-Па­лац­цо (меж­ду Двор­цом до­жей и зда­ни­ем тюрь­мы) с мо­стом Вздо­хов. Фото В. С. Иванова;

А. Ка­на­лет­то. «Пло­щадь Свя­то­го Мар­ка в Ве­не­ции». 2-я треть 18 в. На­цио­наль­ная га­ле­рея (Ва­шинг­тон). Архив БРЭ;

Вид Боль­шо­го ка­на­ла с двор­ца­ми. Архив БРЭ;

Цер­ковь Cанта-Ма­рия-дел­ла-Са­лу­те. Ар­хи­тек­тор Б. Лон­ге­на. 1631–87. Архив БРЭ;

Ин­терь­ер церк­ви Сан­та-Ма­рия-Гло­рио­за-деи-Фра­ри. 1338–1443. Архив БРЭ;

Фраг­мент мо­заи­ки «Страш­ный суд» в со­бо­ре Сан­та-Ма­рия-Ас­сун­та на о. Тор­чел­ло. Архив БРЭ;

Зри­тель­ный зал те­ат­ра «Ла Фе­ни­че» в сер. 19 в. Ли­то­гра­фия. Архив БРЭ.

Автор статьи: Л. С. Ба­бы­шев,Л. М. Бра­ги­на, В. Д. Да­жи­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)