ВЕНЕЦИЯ
Город в Северной Италии, административный центр области и провинции Венеция.
Нас. 270,3 тыс. чел. (2006). Крупный порт в Венецианском зал. Адриатического м. (грузооборот св. 30 млн. т, из них св. 1/3 нефть и нефтепродукты, а также зерно, продовольствие, уголь, металлы; св. 1 млн. пассажиров, а также 0,7 млн. круизных пассажиров, 2004). Узел междунар. воздушных линий (междунар. аэропорт Марко Поло). В. состоит из двух частей – историч. островной и промышленно-портовой материковой, которые связаны ж.-д. и автомобильным сообщением.
Островная часть В. (включена в список Всемирного наследия) – город-музей, один из крупнейших в мире центров междунар. туризма. Живописно расположена на 118 островах Венецианской лагуны. Её облик определяют многочисл. каналы (рио; всего ок. 150), узкие проходы вдоль их берегов, открытые площади (кампо), маленькие площади (кампьелло) и дворы (корте) между домами. Особое очарование этой части города придают лабиринты узких улочек, изгибы мостов (ок. 400; самый известный – мост Вздохов через узкий канал Рио-ди- Палаццо, 1600). Внутригородские пассажирские перевозки осуществляются на речных трамваях (вапоретто; единственный вид обществ. транспорта); гондолы, историч. вид транспорта, имеют туристич. значение. Осн. транспортная артерия – Большой канал (длина 3800 м, ширина 30–70 м), в который впадают 45 небольших каналов. Через него сооружены 3 моста: Риальто (1588–92), Скальци и Академии. Островная часть В. подвержена затоплениям (нагон вод Венецианского залива).
Поселение В. основано в 421 на мелких островах архипелага Риальто, населённых венетами и др. племенами, которые занимались рыболовством и добычей соли. В составе Остготского королевства В. правили трибуны, назначаемые королём. Перейдя в 555 под власть Византии, В. подчинялась экзарху Равенны, который назначал её правителей – дуксов (дожей). С кон. 7 в. В. – республика; дож избирался из среды местной знати, а экзарх утверждал его, наделяя широкими полномочиями. Попытка Карла I Великого подчинить В. (810) успеха не имела, власть Византии над В. сохранилась. В 840 по соглашению между Византией и франками В. получила самостоятельность и стала центром островного дуката (герцогства). Помимо Риальто, в гос-во В. вошли острова Бурано, Мурано, Торчелло, Маламокко, Кьоджа и др. С кон. 9 в. начался экономич. подъём В., она превратилась в крупный пункт транзитной торговли между Западом и Востоком, стала чеканить собственную серебряную монету. С кон. 10 в. республика В. присоединила истрийские города Каподистрию, Паренцо, Умаго, Ровиньо, предпринимала попытки подчинить себе далматинские города. В 11–12 вв. она превратилась в сильную мор. державу, оказывала помощь Византии в борьбе с арабами, получила торговые привилегии и право беспошлинной торговли в визант. владениях (1082). Администрацию В. формировал из знати дож, но в законодат. и судебной деятельности участвовали и простые венецианцы, сохранявшие право избирать дожа и пресекавшие попытки сделать власть наследственной. Развивались обработка дерева и кож, шёлкоткачество, судостроение и др. В нач. 12 в. был создан гос. Арсенал, включавший верфи, кузницы, оружейные склады; развернулось строительство торговых и воен. судов. В Италию и Германию В. поставляла шёлк, хлопок, пряности, покупала там лес, железо, медь. С сер. 12 в. власть дожа была ограничена Советом мудрых, а затем Малым советом, которые избирались из представителей знати. Центром В. стал квартал Сан-Марко, где совершались торговые сделки. После 4-го крестового похода (1202–04), которым руководил дож Э. Дандоло, В. овладела частью Константинополя, рядом гаваней на Мраморном м. и в Черноморских проливах, островами Эвбея, Крит и др. и превратилась в мор. империю, господствовавшую в Вост. Средиземноморье. К кон. 13 в. завершилось формирование гос. системы В.: высшим органом власти стал Большой совет, в состав которого входили только представители семей знати (патрициата). Большой совет принимал законы и избирал из своего состава все высшие магистратуры. Функции правительства исполнял Малый совет во главе с пожизненно избираемым дожем, суд осуществлял Совет сорока, а в 1310 гл. карательным органом стал Совет десяти. В. превратилась в олигархич. республику, где власть принадлежала 200–300 семьям знати. Купеч. круги пытались вернуть старые порядки и восстановить свои позиции (заговор М. Бокконио в 1299, восстание Баймонте Тьеполо в 1310, заговор Марино Фальери в 1355), но потерпели неудачу. 14–15 вв. стали временем расцвета В. Её продолжительная борьба с Генуей завершилась разгромом генуэзского флота у Кьоджи (1380). В. вытеснила свою торговую соперницу из Вост. Средиземноморья и сосредоточила в своих руках значит. часть зап.-европ. торговли с Востоком. В. укрепилась в Далмации, завладела несколькими пунктами в Албании, Ионическими о-вами, значительно расширила свои владения в сев.- вост. Италии, присоединив Падую, Виченцу, Верону, Брешиа, Равенну, Кремону, Бергамо, Римини, Тревизо и др. города. Захват турками Константинополя (1453), перемещение торговых путей из Средиземного м. в Атлантический ок. (как следствие Великих географических открытий) значительно ослабили В. Венециано-тур. войны 15–18 вв., в результате которых В. лишилась почти всех своих владений на Балканах и в Вост. Средиземноморье, подорвали торговлю В., что привело к её глубокому экономич. и политич. упадку в 17–18 вв. В 1797 В. была оккупирована франц. войсками под команд. Наполеона Бонапарта. По Кампоформийскому миру 1797 почти вся территория Венецианской республики была передана Австрии, а по Пресбургскому миру 1805 – присоединена к Итал. королевству. Венский конгресс 1814–15 вновь передал В. под власть Австрии. В марте 1848 в В. была провозглашена республика, в авг. 1849 она пала под ударами австр. армии. По Венскому миру 1866 В. вошла в состав Итал. королевства.
Облик В. складывался на протяжении 9–18 вв., когда были построены большинство дворцов, храмов, обществ. и адм. зданий, театров. В 14–16 вв. складывается своеобразный стиль венецианской готич. и ренессансной архитектуры, формируется венецианская школа живописи. Сердцем В. является пл. Св. Марка, образованная однотипными адм. зданиями Старых (1480–1514) и Новых (1584–1640) Прокураций, аркой Наполеона (19 в.), Часовой башней (1496–99, арх. М. Кодуччи) и 5-купольным Святого Марка собором (строился с 829; перестроен после 1063). К колокольне собора (888–1517, одна из доминант города; в романском стиле, с белокаменным готическим завершением) пристроена открытая галерея Лоджетта (1537–1540, арх. и скульптор Я. Сансовино), рельефы и статуи которой относятся к лучшим образцам ренессансного стиля в В. К пл. Cв. Марка примыкает узкая пл. Пьяццетта, открытая в сторону лагуны и образованная зданиями Нац. б-ки Марчиана (1468, здание 1536–84, по проекту Сансовино) и Дворца дожей. На парадной набережной В. в 1172 были поставлены две высокие гранитные колонны, вывезенные с Востока, с венчающими их статуями св. Теодора (1–2 вв.), первого патрона В., и льва св. Марка (Китай, 14 в.), ставшего символом города.
доль берегов Большого канала строились дворцы венецианской знати. Позднеготич. палаццо (14–15 вв.) обычно украшались лёгкой, ажурной арочной лоджией, их высокие окна завершались изящными стрельчатыми арками, а белокаменная декоративная резьба венчала фасад (Ка-Лоредан, 15 в.; Ка-д’Оро, 1422–40, ныне галерея Дж. Франкетти); иногда фасады облицовывались многоцветным мрамором (Ка-Дарио, 1487). В классич. ренессансном стиле были построены палаццо: Вендрамин-Калерджи (1481–1509, архитекторы М. Кодуччи, П. Ломбардо), Корнер (с 1532, Я. Сансовино) и Гримани (1540–75, М. Санмикели). К лучшим примерам барочных дворцов с декоративными росписями интерьеров относятся палаццо, построенные Б. Лонгеной, – Пезаро (1659–1710; ныне музеи – совр. и восточного иск-ва), Редзонико (1660; фрески Дж. Б. Тьеполо; с 1935 Музей итал. сеттеченто) и Лабиа (1720, арх. А. Коминелли; фрески Тьеполо). Происхождение большинства венецианских кампо (площадей) связано с религ. центрами. Готич. ц. Санти- Джованни-э-Паоло (1246–1430; полиптих Дж. Беллини, росписи П. Веронезе), в которой хоронили дожей вплоть до 1797, стоит на одноим. площади, где воздвигнут конный монумент кондотьеру Коллеони (1481–88, скульптор А. Верроккьо); здесь же – раннеренессансное здание Скуолы-Гранде-ди-Сан-Марко (1488–90, ныне госпиталь), фасад которого украшают перспективные рельефы Т. Ломбардо. Мн. здания скуол (религ. братств мирян, объединявших жителей В. по районам, сословиям и роду занятий) сохранили своё первоначальное убранство, в т. ч. живописные циклы, выполненные известными художниками (Скуола-Сан-Джорджо-дельи-Скьявоне с картинами В. Карпаччо, 16 в.; Скуола- Гранде-ди-Сан-Рокко с работами Я. Тинторетто, 1517–50). К старейшим постройкам В. относятся монастырь и ц. Сан- Дзаккария (основаны в 10 в., фасад – 1480–1500, арх. М. Кодуччи; алтарные образы Дж. Беллини, А. Виварини, Л. да Форли), ц. Сан-Джакомо-дель-Орио (основана в кон. 10 в.; перестроена в 1-й пол. 13 в.; фасады – 14–17 вв.), ц. Сан- Джованни-Деколлато (росписи капеллы Распятия, 13 в.), мон. францисканцев с готич. ц. Санта-Мария-Глориоза-деи- Фрари (1338–1443; алтарные картины Дж. Беллини и Тициана). Первая ренессансная постройка в В. – мон. Сан-Микеле на одноим. острове (фасад церкви – 1469–78, арх. Кодуччи; рядом – кладбище, где похоронены И. Ф. Стравинский, С. П. Дягилев, И. А. Бродский и др.). Изяществом мраморной облицовки и скульптурного декора отличается ренессансная ц. Санта-Мария-деи-Мираколи (1481–89, арх. П. Ломбардо). В В. находятся лучшие культовые постройки арх. А. Палладио, оказавшие влияние на развитие архитектуры европ. классицизма, – церковь и мон. Сан-Джорджо- Маджоре (1565–80; кампанила – 1791; картины Тинторетто) и ц. Иль-Реденторе (строительство завершено в 1592). Среди многочисл. барочных церквей особую роль в формировании облика В. играет ц. Санта-Мария-делла-Салуте (1631–1687, арх. Лонгена; в сакристии – работа Тинторетто «Брак в Кане», 1561), высокий купол которой с оригинальными волютами барабана открывает перспективу Большого канала со стороны пл. Св. Марка и Таможни.
На островах Венецианской лагуны находятся памятники ром. архитектуры: на о. Торчелло – комплекс собора Санта-Мария-Ассунта (7–11 вв., в апсиде и капелле – мозаики 9 и 12 вв.), ротонда Санта-Фоска (11–12 вв.); на о. Мурано – ц. Санти-Мария-э-Донато (12 в.).
Академия изящных искусств (1750). Университет (1868). Гос. консерватория им. Б. Марчелло (1876; до 1940 Муз. лицей). Ин-т по изучению Адриатики (1946). В. славится своими музейными собраниями, среди которых важнейшие: ансамбль Дворца дожей, Музей Коррер (основан в 1830; коллекция предметов старины и произведений живописи 13–16 вв.), Галерея Академии (1807; картины художников венецианской школы), галерея Куэрини-Стампалия (1869; венецианская живопись 14–19 вв.), Археологич. музей (1523), коллекция П. Гуггенхейма (во дворце Веньер-деи-Леони, 1749; одна из крупнейших в мире коллекций живописи 20 в.), Пинакотека Манфрединиана (1827) и собрание Патриаршей семинарии, Музей совр. иск-ва (1897), Музей конгрегации арм. мхитаристов Венеции на о. Сан-Ладзаро- дельи-Армени, музей сакральных образов Понте-деи-Гречи (1959, иконы 14–18 вв.). Дом-музей К. Гольдони (открыт в 1953) и др.
Театры: «Ла Фениче» (основан в 1792), «Театро Гольдони» (1792) и др. В. – один из старейших центров муз. культуры Европы. В 16 – нач. 17 вв. сформировалась венецианская школа музыки. В 17 в. открыт первый в истории общедоступный оперный театр (1637), где работали К. Монтеверди, Ф. Кавалли, М. А. Чести, А. Страделла, А. Вивальди.
В В. проводятся междунар. выставки совр. иск-ва (биеннале; с 1895, раз в 2 года), Междунар. кинофестиваль (с 1932, ежегодно), междунар. фестиваль совр. музыки «Музыкальный биеннале» (с 1930), Венецианский карнавал (ежегодно, в феврале), а также историч. регата (парад лодок) и гонки лучших гребцов (ежегодно, в сентябре).
В экономике города доминирует сфера услуг (занято св. 60% работающих; в осн. торговля, туризм, гостиничное и ресторанное дело, транспорт и связь, проф. услуги, финансы и кредит). В островной части В. пром-сть развита слабо и представлена преим. старыми небольшими предприятиями по ремонту судов [самое старое – Арсенал, в 15 в. – крупнейшие в мире верфи; с 1964 на его территории размещается Историч. мор. музей (основан в 1923), где собраны макеты судов, разл. виды оружия и др.], произ-ву химич., трикотажной, полиграфич. продукции. Сохраняются и развиваются традиц. старинные ремёсла: на о. Мурано – изготовление худож. венецианского стекла (с кон. 13 в.; Музей изделий из стекла, основан в 1861), на о. Бурано – плетение кружев (Музей кружева, с 1981; открыт в школе кружева, основанной в 1872); о. Лидо – преим. курортная зона (пляжи, муниципальные казино).
В материковой части города действуют совр. заводы по произ-ву технич. стекла. Большинство пром. предприятий расположено в пригородах В. – Маргере, Фузине, Местре. В Маргере – крупные глинозёмный, алюминиевый, цинкоплавильный, нефтеперерабатывающий, нефтехимич., коксохимич. заводы, а также заводы по произ-ву фтора и фтористых соединений, азотной кислоты, хлора, соляной кислоты; судоверфь; в Фузине – алюминиевый и алюминиево-прокатный заводы; в Местре – ж.-д. мастерские, предприятия транспортного машиностроения, нефтепереработка.
Иллюстрации:
Канал Рио-ди-Палаццо (между Дворцом дожей и зданием тюрьмы) с мостом Вздохов. Фото В. С. Иванова;
А. Каналетто. «Площадь Святого Марка в Венеции». 2-я треть 18 в. Национальная галерея (Вашингтон). Архив БРЭ;
Вид Большого канала с дворцами. Архив БРЭ;
Церковь Cанта-Мария-делла-Салуте. Архитектор Б. Лонгена. 1631–87. Архив БРЭ;
Интерьер церкви Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари. 1338–1443. Архив БРЭ;
Фрагмент мозаики «Страшный суд» в соборе Санта-Мария-Ассунта на о. Торчелло. Архив БРЭ;
Зрительный зал театра «Ла Фениче» в сер. 19 в. Литография. Архив БРЭ.
Автор статьи: Л. С. Бабышев,Л. М. Брагина, В. Д. Дажина.