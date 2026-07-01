ВЕНЕЦИАНСКИЙ ДОЖ
ДОЖ (вождь, предводитель) - глава Венецианской (конец VII-XVIII века) и Генуэзской республик (XIV-XVIII века).
В Венеции Дож избирался путём многоступенчатых выборов из среды городского патрициата на пожизненный срок и первоначально обладал большой властью. В XIII веке аристократические семейства Риальто существенно ограничили власть дожей. После попыток отдельных дожей превратить свою власть в наследственную венецианская олигархия к концу XIV века постепенно свела роль дожей к номинальному представительству. После 1501 года была разработана процедура посмертного возмещения ущерба, нанесённого дожем в период правления, например в результате хищений.
В Генуе пожизненная должность дожа введена в 1339 году; в 1528 году срок нахождения в ней был ограничен двумя годами. Титул дожей в Венеции и Генуе упразднён в 1797 году.