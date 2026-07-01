ВЕНЕЦИАНСКИЙ ДОЖ

ДОЖ (вождь, пред­во­ди­тель) - глава Венецианской (конец VII-XVIII века) и Генуэзской республик (XIV-XVIII века).

В Ве­не­ции Дож из­би­рал­ся пу­тём мно­го­сту­пен­ча­тых вы­бо­ров из сре­ды городского пат­ри­циа­та на по­жиз­нен­ный срок и пер­во­на­чаль­но об­ла­дал боль­шой вла­стью. В XIII веке ари­сто­кра­тические се­мей­ст­ва Ри­аль­то су­ще­ст­вен­но ог­ра­ни­чи­ли власть дожей. По­сле по­пы­ток от­дель­ных дожей пре­вра­тить свою власть в на­след­ст­вен­ную ве­не­ци­ан­ская оли­гар­хия к концу XIV века по­сте­пен­но све­ла роль дожей к но­ми­наль­но­му пред­ста­ви­тель­ст­ву. По­сле 1501 года бы­ла раз­ра­бо­та­на про­це­ду­ра по­смерт­но­го воз­ме­ще­ния ущер­ба, на­не­сён­но­го дожем в пе­ри­од прав­ле­ния, например в ре­зуль­та­те хи­ще­ний.

В Ге­нуе по­жиз­нен­ная долж­ность дожа вве­де­на в 1339 году; в 1528 году срок на­хо­ж­де­ния в ней был ог­ра­ни­чен двумя го­да­ми. Ти­тул дожей в Ве­не­ции и Ге­нуе уп­разд­нён в 1797 году.

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