ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ МУЗЕЙ

Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - крупный многопрофильный музейный комплекс, объединяющий 27 памятников архитектуры республиканского значения.

Особую ценность представляют соборы Успения Пресвятой Богородицы и святого Прокопия Праведного, Троицкий собор Троице-Гледенского монастыря и собор Архангела Михаила Михайло-Архангельского монастыря, церкви Вознесения, Симеона Столпника, Димитрия Солунского .

В структуре музея-заповедника 5 музеев: Музей истории и культуры Великого Устюга, Музей этнографии, Музей древнерусского искусства, Музей природы, Музей новогодней и рождественской игрушки, а также фондохранилище.

В каждом музее и в фондохранилище Вам предложат не только традиционные экскурсии, но и интерактивные занятия, мастер-классы, пользующиеся неизменной популярностью. Сориентироваться в сетке экскурсий и мероприятий Вам поможет раздел «Экспозиции». В 2007 году завершено создание современного депозитария - хранилища музейных фондов. Здесь разместились собственно хранилища, экспозиции открытого (то есть доступного для посетителей) хранения, реставрационные мастерские и лекционно-выставочный зал. В фондах хранится более 114 тысяч предметов, нередко уникальных. Гордость музея составляют коллекции иконописи , книг, местных художественных промыслов, нумизматики .

В залах музея ежегодно открывается более 10 новых выставок, постоянно обновляются экспозиции. Объектом музейного показа являются также памятники архитектуры XVII-XVIII веков с сохранившимися иконостасами и монументальной живописью.

Сегодня в Великоустюгском музее много новых форм работы. Экспонируется уникальная коллекция ёлочных украшений. Каждый год в канун Рождества открывается «Вертепное действо», в игровой форме рассказывающее детям про Рождество, проводятся мастер-классы, обучающие резьбе по бересте, плетению на коклюшках и многому другому.

Иллюстрации:

Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.