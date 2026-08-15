ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО ПЕТРА I

Дипломатическая поездка царя Петра I в Европу.

Великое посольство имело несколько целей. С одной стороны, Петр I подбирал союзников в противостоянии с Османской империей и Швецией, с другой, будущий русский император (титул был учрежден Петром I 2 ноября 1721 года) хотел в подробностях изучить культуры и технологические достижения современной Европы. Наем иностранных специалистов и закупка последних достижений в области военной промышленности были для Петра столь же важны, как установление добрых отношений с Польшей, Австрией, Голландией.

Мысль о посещении западных держав русским посольством пришла Петру I в голову в 1696 году. На тот момент Россия вела боевые действия против Османской империи, и цель посольства состояла "в подтверждении древней дружбы и любви" с европейскими монархами и "в ослаблении врагов Креста Господня" – турок.

В 1695-м и 1696 году Петр Алексеевич осуществил так называемые Азовские походы, в результате которых Россия получила под контроль Азовское море. Однако выход в Черное море и захват Керчи был невозможен, а для закрепления успехов в Азове нужно было развивать флот, внедряя в него последние разработки и достижения за счет привлечения иностранных специалистов. 20 октября 1696 года Боярская Дума провозглашает «Морским судам быть…», 22 ноября оглашается указ об отправке дворян на обучение за границу.

9 – 10 марта 1697 года из Москвы в Европу отправилось посольство, во главе которого стояли генералы Франц Лефорт и Федор Головин. Петр не слишком афишировал свое присутствие в составе посольства. Современники судили о небывалой поездке русского царя в чужие земли самым различным образом. Одни говорили, что Петр едет в Рим молиться апостолам Петру и Павлу, поскольку было известно о том, что царь собирался встретиться с Иннокентием XII – Папой Римским, другие – что он просто хочет развлечься, некоторые думали, что Петра за границу увлек Лефорт. Сам Петр впоследствии, вспоминая свою поездку, писал, что поехал учиться морскому делу.

Первым местом остановки посольства стала Рига, находившаяся к тому моменту под контролем Швеции. Местные власти, однако не приняли делегацию с должным почетом, и, как следствие, Петр крайне неодобрительно отозвался об этой визитации. Затем в Митаве Петр неофициально встретился с герцогом Курляндским Фридрихом Казимиром. По поводу этой встречи было напечатано множество листовок, прославляющих русского царя как покорителя Азова. Из Митавы посольство отправилось в Либаву, где Петр отделился от свиты и отправился в Кенигсберг, где у него состоялась встреча с Фридрихом III, будущим королем Пруссии Фридрихом I. Фридрих предложил Петру заключить оборонительный и наступательный союз, понимая, что титул короля Пруссии может вызвать недовольство у окружающих правителей. Петр ограничился устным обещанием военной поддержки. Полного соглашения же удалось достичь по вопросам торговли. В Пиллау царь ознакомился с новым европейским тяжелым огнестрельным оружием и начал обучаться артиллерийскому делу. Там же Петр получил аттестат, в котором говорилось, что «господинъ Петръ Михайловъ вездѣ за исправнаго, осторожнаго, благоискуснаго, мужественнаго и безстрашнаго огнестрѣльнаго мастера и художника признаваемъ и почитаемъ быть можетъ». Поскольку Петр оправился в составе посольства инкогнито, аттестат был выдан на вымышленное имя. В Коппенбрюге Петр познакомился с курфюрстиной ганноверской Софией и её дочерью Софией-Шарлоттой, курфюрстиной бранденбургской.

В это время в Польше сложилась ситуация, в ходе которой оказалось сразу несколько кандидатов на престол, занимаемый ранее Яном III Собеским. Петр, будучи осведомленным о ходе дел, поддержал курфюрста саксонского Фридриха Августа II, отправив ему несколько грамот и выдвинув к литовской границе русское войско. 15 сентября 1697 года Август был коронован, дав России слово помогать в борьбе с Османской империей и Крымским ханством. Кроме того, 1 ноября 1699 года между двумя правителями был заключен тайный договор о союзе против Швеции.

В Амстердаме Петр был радушно принят губернатором – Николаасом Витсеном, приезжавшем в Московию в 1664 – 1665 годах и описавшем свое путешествие. В Голландии Петр I вплотную занялся изучением кораблестроением, записался на верфь, в Заандаме и Утрехте изучал такое технологическое новшество, как ветряная мельница. В Лейдене царь посетил анатомический театр. Тот же формат времяпрепровождения Петр Алексеевич избрал и во время посещения им Англии, стоит добавить разве что посещение царем заседания парламента.

До Венеции, как и до Рима, Петр I не доехал, однако же посетил Вену, где, правда, царю не удалось заручиться поддержкой Австрии в борьбе против Турции.

На обратном пути Петр встретился в Равве с недавно коронованным Августом Сильным. Во время этой встречи была заложена основа воспоследовавшему тайному союзу с Речью Посполитой против Швеции.

В итоге, поставленная изначально цель, – создание коалиции против Османской империи, так и не была достигнута. Однако в Европе было закуплено порядка 10 тыс. ружей, 5 тыс. мушкетов, 3,2 тыс. штыков, корабельные принадлежности и прочее. На российскую службу было нанято множество офицеров, инженеров, около 350 матросов и боцманов, специалистов иных профессий.

Все более начинал обретать формы Северный союз против Швеции, состоявший из России, Речи Посполитой, Саксонии и Дании.

Великое посольство в искусстве

Опера «Царь и плотник, или Два Петра» Альберта Лорцинга (1837)