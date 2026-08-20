ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ

Массовые ми­гра­ции в Ев­ро­пе в конце 4–7 вв., явив­шие­ся од­ной из главных при­чин па­де­ния Западной Рим­ской им­пе­рии и ос­но­вой для фор­ми­ро­ва­ния современной эт­но­куль­тур­ной кар­ты Ев­ро­пы.

Тер­мин «В. п. н.» (франц. les Grandes invasions, нем. Völkerwanderung) во­шёл в на­уч. обо­рот в 1-й пол. 19 в. пре­ж­де все­го бла­го­да­ря франц. и нем. ис­сле­до­ва­те­лям, за­ни­мав­шим­ся по­ис­ка­ми ис­то­рич. кор­ней сво­их на­ций. С тех пор изу­че­ни­ем В. п. н. за­ни­ма­лись разл. науч. шко­лы ис­то­ри­ков, ар­хео­ло­гов, лин­гвис­тов, эт­но­ло­гов и учё­ных др. спе­ци­аль­но­стей. Но мн. про­бле­мы, свя­зан­ные с иссле­до­ва­ни­ем фе­но­ме­на В. п. н., ос­та­ют­ся дис­кус­си­он­ны­ми.

К чис­лу при­чин В. п. н. обыч­но от­но­сят со­ци­аль­но-эко­но­мич. и со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гич. из­ме­не­ния в ев­ра­зий­ском вар­вар­ском ми­ре, ко­то­рый был уже не спо­со­бен обес­пе­чить по­треб­но­сти рас­ту­ще­го на­се­ле­ния и вы­де­ляв­шей­ся вер­хуш­ки, за­тро­ну­тых влия­ни­ем ци­ви­ли­за­ции и стре­мив­ших­ся к бы­ст­ро­му обо­га­ще­нию за счёт гра­бе­жа. Важ­ны так­же про­цес­сы, про­те­кав­шие внут­ри Рим. им­пе­рии и де­лав­шие её всё бо­лее уяз­ви­мой со сто­ро­ны вар­ва­ров. Пред­ла­га­ют­ся так­же спе­ци­фич. объ­яс­не­ния при­чин В. п. н., та­кие, как воз­дей­ст­вие на со­ци­аль­но-эт­нич. сфе­ру кли­ма­тич. из­ме­не­ний, цик­лов сол­неч­ной ак­тив­но­сти или вы­пле­ски пас­сио­нар­но­сти.

Од­ной из наи­бо­лее спор­ных ос­та­ёт­ся про­бле­ма про­стран­ст­вен­но-вре­меннóго кон­ти­нуу­ма В. п. н. Осн. тра­ди­ция бы­ла за­ло­же­на в тру­дах зап.-европ. ис­то­ри­ков 19 в., ис­сле­до­вав­ших об­стоя­тель­ст­ва кру­ше­ния Ри­ма, ис­то­ки совр. ев­роп. на­ро­дов и го­су­дарств. На­чаль­ной точ­кой от­счё­та В. п. н. мно­гие из них счи­та­ли 375; при­бли­зи­тель­но в это вре­мя гун­ны раз­гро­ми­ли ост­го­тов (ост­ро­го­тов), вы­звав пе­ре­се­ле­ния вест­го­тов (ви­зи­го­тов) и др. вар­ва­ров, на­вод­нив­ших про­вин­ции Рим. им­пе­рии. За­вер­ше­ние В. п. н. они от­но­си­ли к сер. 6 в., ко­гда за­вер­ши­лось ста­нов­ле­ние Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва. Позд­нее часть ис­то­ри­ков ста­ла вклю­чать в В. п. н. ми­гра­ции сла­вян и тю­рок, за­вер­шив­шие­ся к кон. 7 в. ста­нов­ле­ни­ем Ха­зар­ско­го ка­га­на­та и Пер­во­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва. В совр. ис­то­рио­гра­фии про­сле­жи­ва­ет­ся тен­ден­ция к рас­ши­ре­нию хро­но­ло­гич. гра­ниц как в глубь ве­ков, так и к позд­ней­шим вре­ме­нам. Часть ис­сле­до­ва­те­лей от­но­сит на­ча­ло В. п. н. ко 2-й пол. 2 в. (см. Мар­ко­ман­ские вой­ны , Вель­бар­ская куль­ту­ра, Але­ман­ны, Го­ты). Не­ко­то­рые ис­то­рио­гра­фич. шко­лы за­вер­ше­ни­ем В. п. н. счи­та­ют пе­ре­се­ле­ние в Кар­пат­скую кот­ло­ви­ну венг­ров в кон. 10 в. и по­след­ний пе­ри­од ви­кин­гов эпо­хи. Пред­при­ня­ты и по­пыт­ки к рас­смот­ре­нию В. п. н. в гло­баль­ном кон­тек­сте, вклю­чаю­щем, кро­ме Ев­ро­пы, Центр. Азию, Ази­ат­ско-Ти­хо­оке­ан­ский ре­ги­он, Сев. Аф­ри­ку и Ближ­ний Вос­ток и ох­ва­ты­ваю­щем ог­ром­ный вре­мен­ной про­ме­жу­ток от 3-го тыс. до н. э. до 1-го тыс. н. э.

По со­ста­ву важ­ней­ших уча­ст­ни­ков и ха­рак­те­ру их дей­ст­вий, на­прав­ле­нию ми­гра­ций (см. кар­ты) и их ре­зуль­та­там в В. п. н. мож­но вы­де­лить неск. пе­рио­дов: «про­лог» (2-я пол. 2 – сер. 3 вв.), «гун­но-во­сточ­но­гер­ман­ский» (кон. 4 – сер. 5 вв.), «ос­тгото-за­пад­но­гер­ман­ский» (2-я пол. 5 – 1-я треть 6 вв.) и «сла­вя­но- тюрк­ский» (6–7 вв.). В свою оче­редь, внут­ри этих пе­рио­дов вы­де­ля­ют эта­пы, свя­зан­ные с клю­че­вы­ми со­бы­тия­ми ев­роп. ис­то­рии 1-го тыс. н. э.

«Про­ло­гом» В. п. н., не все­ми ис­то­ри­ка­ми вклю­чае­мым в соб­ст­вен­но В. п. н., яви­лись мар­ко­ман­ские вой­ны, ко­гда гер­ман­цы (мар­ко­ма­ны, ква­ды, лан­го­бар­ды и др.), пред­ста­ви­те­ли сар­мат­ских и др. пле­мён вторг­лись на тер­ри­то­рию Пан­но­нии, Ре­ции, Но­ри­ка и др. римских про­вин­ций. Вар­ва­рам был дан от­пор, но они по­лу­чи­ли пра­во рас­се­лять­ся на зем­ле Римской им­пе­рии по её гра­ни­цам. Эти вой­ны спро­во­ци­ро­ва­ли ми­гра­ци­он­ные вол­ны пле­мен­ных сою­зов але­ман­нов и фран­ков, оби­тав­ших ме­ж­ду Рей­ном и Эль­бой. В сер. 3 в. на бал­кан­ские и ма­ло­азий­ские про­вин­ции дви­ну­лись пле­мен­ные сою­зы бора­нов, ко­сто­бо­ков, го­тов, со­юз­ных с ни­ми ге­пи­дов и дру­гих пле­мён. Ри­му при­шлось ус­ту­пить вар­ва­рам не­боль­шую часть сво­их зе­мель (Да­кия и не­ко­то­рые др.), но в це­лом ему уда­лось с по­мо­щью во­енной си­лы и ис­кус­ной ди­пло­ма­тии ос­та­но­вить уг­ро­зу.

Сло­жив­шая­ся сис­те­ма Рим. им­пе­рия – вар­вар­ский мир де­ся­ти­ле­тия пре­бы­ва­ла в си­туа­ции под­виж­но­го рав­но­ве­сия, из ко­то­ро­го её вы­вел мощ­ный внеш­ний фак­тор. Ок. 375 в Сев. При­чер­но­мо­рье с вос­то­ка поя­ви­лись гун­ны. Они раз­би­ли го­тов во гла­ве с Эр­ма­на­ри­хом, что по­бу­ди­ло не­ко­то­рые др. гот­ские и свя­зан­ные с ни­ми груп­пи­ров­ки пере­се­лить­ся на тер­ри­то­рию Рим. им­пе­рии, пре­дос­та­вив­шей при­шель­цам пра­ва фе­де­ра­тов (см. так­же Ун­тер­зи­бен­бру­нн). Вско­ре ме­ж­ду рим­ля­на­ми и вест­го­та­ми вспых­нул кон­фликт, за­кон­чив­ший­ся раз­гро­мом ар­мии Ри­ма и ги­бе­лью имп. Ва­лен­та в сра­же­нии у Ад­риа­но­по­ля 9.8.378.

В кон. 4 – нач. 5 вв. при­шли в дви­жение пле­ме­на сар­ма­тов, сак­сов, бур­гун­дов, ван­да­лов, све­вов, ге­пи­дов и др. В 404–406 их пол­чи­ща, воз­глав­ляе­мые Ра­да­гай­сом, вторг­лись в Ита­лию, но бы­ли раз­гром­ле­ны Сти­ли­хо­ном. В 406 ван­да­лы, ала­ны и све­вы, сло­мив со­про­тив­ле­ние франк­ских фе­де­ра­тов, про­рва­лись в Гал­лию, но к 409 бы­ли вы­тес­не­ны в Ис­па­нию, где за­хва­ти­ли б. ч. стра­ны. Ог­ром­ным мо­раль­ным по­тря­се­ни­ем для ан­тич­но­го ми­ра яви­лись за­хват (24.8.410) и раз­граб­ле­ние Ри­ма вест­го­та­ми Ала­ри­ха I. По­сле ря­да со­гла­ше­ний и столк­но­ве­ний в 416 вест­го­ты вновь ста­ли фе­де­ра­та­ми и по­лу­чи­ли для рас­се­ле­ния юго- зап. часть совр. Фран­ции.

В 420–450-е гг. прои­зо­шла кон­со­ли­да­ция вар­ва­ров Вост. и Центр. Ев­ро­пы под гла­вен­ст­вом гун­нов. Оформ­ле­ние их дер­жа­вы от Вол­ги до Ду­ная за­вер­ши­лось при Бле­де и Ат­ти­ле. Од­на­ко на­тиск гун­нов и их со­юз­ни­ков на за­пад был ос­та­нов­лен Аэци­ем в «бит­ве на­ро­дов» на Ка­та­ла­ун­ских по­лях в 451. По­сле по­хо­да в Ита­лию (452) и смер­ти Ат­ти­лы (453) гун­ны и их со­юз­ни­ки по­тер­пе­ли по­ра­же­ние от вос­став­ших про­тив них пле­мен­ных груп­пи­ро­вок в «бит­ве пле­мён» на р. Не­дао; их дер­жа­ва рас­па­лась. По­сле бит­вы на р. Не­дао и ря­да др. столк­но­ве­ний ге­пи­ды, воз­глав­ляв­шие вос­ста­ние про­тив гун­нов, ос­но­ва­ли ко­ро­лев­ст­во в По­ти­сье (см. Апа­хи­да), ост­го­ты ста­ли кон­тро­ли­ро­вать Пан­но­нию, ру­ги – При­бреж­ный Но­рик, ге­ру­лы – зем­ли в совр. Юж. Мо­ра­вии и Зап. Сло­ва­кии. Груп­пы с су­ще­ст­вен­ным вост.-­герм. ком­по­нен­том во 2-й пол. 5 в. из­вест­ны в Вост. При­кар­па­тье, Верх­нем По­ти­сье, Центр. Поль­ше, ни­зовь­ях Вис­лы (ви­ди­ва­рии).

На про­тя­же­нии 1-й пол. 5 в. но­вые ми­гра­ци­он­ные вол­ны дос­тиг­ли Ат­лан­ти­ки. В по­ки­ну­той рим. вой­ска­ми (кон. 4 – нач. 5 вв.) Бри­та­нии, под­верг­шей­ся на­па­де­ни­ям пик­тов и скот­тов, ок. 420-х гг. по­яви­лись от­ря­ды сак­сов (см. Анг­ло­сак­сы). С сер. 5 в. сю­да ста­ли при­бы­вать но­вые вол­ны анг­лов, сак­сов, ютов, фри­зов. Ища спа­се­ния от это­го на­ше­ст­вия, часть брит­тов пе­ре­се­ли­лась в Бре­тань (в 441 и др.).

В 422, раз­бив рим­лян, ван­да­лы и ала­ны за­хва­ти­ли в Ис­па­нии при­мор­ские го­ро­да и флот, что по­зво­ли­ло им в 429 под пред­во­ди­тель­ст­вом Гей­зе­ри­ха (428–477) пе­ре­пра­вить­ся в Сев.-Зап. Аф­ри­ку. По до­го­во­ру 442 ко­ро­лев­ст­во ван­да­лов и ала­нов ста­но­вит­ся пер­вым юри­ди­че­ски при­знан­ным не­за­ви­си­мым го­су­дар­ст­вом на тер­ри­то­рии Рим. им­пе­рии.

Во 2-й пол. 5 в. ос­лаб­ле­ние Ри­ма и экс­пан­сия герм. пле­мён дос­ти­га­ют сво­ей куль­ми­на­ции. В 455 ван­да­лы рас­торг­ли до­го­вор с Зап. Рим. им­пе­ри­ей и сно­ва раз­гра­би­ли Рим. Зап. Рим. им­пе­ри­ей (фак­ти­че­ски Ита­ли­ей), опи­ра­ясь на дру­жи­ны из вар­ва­ров, в 456–472 ре­аль­но управ­лял Ри­ци­мер (на­по­ло­ви­ну свев и ве­ст­гот), с 474 – Орест (быв. сек­ре­тарь Ат­ти­лы), с 476 – скир Одо­акр, низ­ло­жив­ший по­след­не­го зап.-рим. имп. Ро­му­ла Ав­гу­сту­ла.

В 489 ост­го­ты и др. груп­пи­ров­ки во гла­ве с Тео­до­ри­хом Ве­ли­ким вторг­лись в Ита­лию и к 493 за­хва­ти­ли её. Ос­но­ван­ное Тео­до­ри­хом Ве­ли­ким Ост­гот­ское ко­ро­лев­ст­во на неск. де­ся­ти­ле­тий пре­вра­ти­лось в са­мую мо­гу­ще­ст­вен­ную си­лу в Зап. и Центр. Ев­ро­пе. Тем са­мым в кон. 5 – сер. 6 вв. за­вер­шил­ся пе­ре­ход от ста­дии пе­ре­се­ле­ния герм. пле­мён к ста­дии ут­вер­жде­ния их на но­вых зем­лях и об­ра­зо­ва­ния «вар­вар­ских ко­ро­левств». В ито­ге на тер­ри­то­рии быв. Зап. Рим­ской им­пе­рии сло­жи­лись го­су­дар­ст­во бур­гун­дов в Юго-Вост. Гал­лии (см. Бур­гун­дия, Аре­лат), То­лед­ское ко­ро­лев­ст­во вест­го­тов – в Испа­нии (см. Вест­гот­ское коро­лев­ст­во), ост­го­тов, а за­тем лан­го­бар­дов – в Ита­лии (см. Лан­го­бард­ское ко­ро­лев­ст­во), фран­ков в Гал­лии. «Вар­вар­ские ко­ро­лев­ст­ва» об­ра­зо­ва­лись и в Бри­та­нии по­сле за­вое­ва­ния её в сер. 5 в. анг­ло­сак­са­ми (см. Анг­ло­сак­сон­ское за­вое­ва­ние). Скла­ды­ва­ет­ся но­вая эт­но­по­ли­тич. кар­та Зап. Ев­ро­пы.

Од­на­ко со­хра­нялась и идея вос­ста­нов­ле­ния Рим. им­пе­рии, ко­то­рую пы­тал­ся осу­ще­ст­вить имп. Вост. Рим. им­пе­рии Юс­ти­ни­ан I. За­вое­вав к 534 го­су­дар­ст­во ван­да­лов в Аф­ри­ке, ви­зант. вой­ска на­ча­ли вой­ну с ост­го­та­ми, слом­лен­ны­ми в 552. К 555 Кон­стан­ти­но­поль до­бил­ся пол­но­го кон­тро­ля над Ита­ли­ей и Дал­ма­ци­ей. За год до это­го ви­зан­тий­цы вы­са­ди­лись в Ис­па­нии, на­чав за­хват её юговост. час­ти, где удер­жи­ва­лись до 626.

В 6 в. на­бра­ла си­лу но­вая вол­на ми­гра­ции на­ро­дов Центр. и Вост. Ев­ро­пы. К кон. 5 в. лан­го­бар­ды ос­ваи­ва­ют вер­хо­вья Эль­бы, в 526/527 за­ни­ма­ют зем­ли от Ве­ны до Ак­вин­ка, с 546 – тер­ри­то­рию совр. юго-зап. Венг­рии. В 558 в сте­пях Юго-Вост. Ев­ро­пы по­яв­ля­ют­ся ава­ры. В 568, по­бе­див ге­пи­дов в сою­зе с лан­го­бар­да­ми и по­сле ухо­да по­след­них в Ита­лию (в её сев. и центр. час­тях сло­жи­лось но­вое ко­ро­лев­ст­во лан­го­бар­дов с цен­тром в Па­вии), они ста­ли хо­зяе­ва­ми все­го Ср. По­ду­на­вья, ос­но­вав здесь Авар­ский ка­га­нат. В сте­пях Вост. Ев­ро­пы вслед за ава­ра­ми по­яв­ля­ют­ся тюр­ки, вклю­чив­шие до 630 зем­ли к вос­то­ку от До­на в со­став Тюрк­ско­го ка­га­на­та.

За­вер­ши­ли про­цесс В. п. н. ми­гра­ции слав. и тюрк. пле­мён, в т. ч. и на часть тер­ри­то­рии Вост. Рим. им­пе­рии. Уже в 5 в. соб­ст­вен­но сла­вя­не (скла­ви­ны по лат. и греч. ис­точ­ни­кам) ос­вои­ли тер­ри­то­рию от Днеп­ра до Оде­ра и от По­лесья до Вост. При­кар­па­тья (см. Праж­ская куль­ту­ра). Близ­кие им груп­пы (см. За­озе­рье) из Верх­не­го По­днеп­ро­вья рас­се­лились до тер­ри­то­рии совр. юго- вост. Эс­то­нии, Псков­щи­ны и Верх­ней Вол­ги (длин­ных кур­га­нов куль­ту­ра). Др. груп­пы сла­вян за­ни­ма­ли бас­сейн Дес­ны и Сей­ма (ко­ло­чин­ская куль­ту­ра), а так­же рас­про­стра­ни­лись по укр. ле­со­сте­пи до совр. центр. Мол­да­вии (ан­ты). До сер. 6 в. скла­ви­ны про­дви­ну­лись за Одер (за­тем по­сте­пен­но ос­во­ив зем­ли до Эль­бы) и в По­мо­рье (см. Су­ков – Дзед­зи­цы), на се­ве­ро-вос­ток Кар­пат­ской кот­ло­ви­ны (ве­ро­ят­но, по со­гла­ше­нию с лан­го­бар­да­ми), Ниж­ний Ду­най (см. Ипо­теш­ти – Кын­деш­ти – Чу­рел). С 520-х гг. из­вест­ны на­бе­ги скла­ви­нов и ан­тов на Бал­ка­ны. Осо­бен­но мас­со­вы­ми бы­ли по­хо­ды скла­вин­ских груп­пи­ро­вок в 540–542, 548–551, в кон. 570-х – 580-е гг. Со­вме­ст­но с ни­ми или от­дель­но на­бе­ги на Бал­ка­ны осу­ще­ст­в­ля­ли и вост.- ев­роп. ко­чев­ни­ки, сре­ди ко­то­рых с 5 в. до­ми­ни­ро­ва­ли зап.-тюрк. груп­пы (см. Про­то­бол­га­ры). Не позд­нее 580-х гг. груп­пы сла­вян уже жи­ли в Фес­са­лии, к 1-й тре­ти 7 в. – на Зап. Бал­ка­нах, в Юж. и Вост. Аль­пах (см. Сер­бы, Хор­ва­ты, Сло­вен­цы и др.). На­чав­шее­ся по­сле за­клю­че­ния ми­ра с пер­са­ми (591) контр­на­сту­п­ле­ние ви­зан­тий­цев про­тив сла­вян и ава­ров за­кон­чи­лось вос­ста­ни­ем Фо­ки (602) и па­де­ни­ем гра­ни­цы Вост. Рим. им­пе­рии на Ду­нае.

В 7 в. сла­вя­не рас­се­ля­ют­ся по все­му Бал­кан­ско­му п-ову вплоть до Пе­ло­пон­не­са, об­ра­зуя пле­мен­ные кня­же­ния – «скла­ви­нии», не­ко­то­рые груп­пы пе­ре­се­ля­ют­ся в Ма­лую Азию, со­вер­ша­ют на­бе­ги до Кри­та и Юж. Ита­лии. Хо­тя ог­ром­ные си­лы Ви­зан­тии от­ня­ло про­ти­во­стоя­ние араб­ским за­вое­ва­ни­ям, уже со 2-й пол. 7 в. на­чи­на­ет­ся вос­ста­нов­ле­ние вла­сти Кон­стан­ти­но­по­ля на юге Бал­кан.

С сер. 7 в. воз­ни­ка­ют но­вые ран­не­по­ли­тич. об­ра­зо­ва­ния в сте­пях Вост. Ев­ро­пы (см. Ве­ли­кая Бол­га­рия, Пе­ре­ще­пин­ский клад, Воз­не­сен­ка). Ре­зуль­та­том экс­пан­сии ха­зар в 660–680-х гг. стал уход час­ти бул­гар на Бал­ка­ны, где сло­жи­лось Пер­вое Болг. цар­ст­во и сфор­ми­ро­вал­ся на юге Вост. Ев­ро­пы Ха­зар­ский ка­га­нат.

С за­вер­ше­ни­ем В. п. н. ми­гра­ци­он­ные про­цес­сы в Ев­ро­пе, Азии, Сев. Аф­ри­ке, на Ближ­нем и Сред­нем Вос­то­ке не пре­кра­ти­лись, но их роль во все­мир­ной ис­то­рии бы­ла уже иной.

В. п. н. име­ло ог­ром­ные ис­то­рич. по­след­ст­вия. Ци­ви­ли­за­ция, свя­зан­ная с Рим. им­пе­ри­ей, ис­пы­та­ла ко­лос­саль­ные по­тря­се­ния и раз­ру­ше­ния. Гл. но­си­те­лем ан­тич. тра­ди­ций от­ны­не вы­сту­пи­ла Вост. Рим. им­пе­рия, в ко­то­рой они под­верг­лись глу­бо­кой транс­фор­ма­ции (см. Ви­зан­тия ). На мес­те Зап. Рим. им­пе­рии воз­ник­ли, впи­ты­вая эле­мен­ты её куль­ту­ры, но­вые по­ли­тич. об­ра­зо­ва­ния – «вар­вар­ские ко­ро­лев­ст­ва», ко­то­рым су­ж­де­но бы­ло стать про­об­ра­зом ев­роп. го­су­дарств Сред­не­ве­ко­вья и Но­во­го вре­ме­ни. Эт­но­лин­гвис­тич. кар­ту Ев­ро­пы ста­ли во мно­гом оп­ре­де­лять герм. и слав. на­ро­ды. Су­ще­ст­вен­но из­ме­ни­лись мес­та оби­та­ния и со­от­но­ше­ние тюрк., фин­но- угор­ских, иран., кельт­ских и др. на­ро­дов Ев­ра­зии. Ев­ро­пей­ская ци­ви­ли­за­ция рас­ста­ва­лась с эпо­хой ан­тич­но­сти, что­бы всту­пить в эпо­ху сред­них ве­ков.

Иллюстрации:

Дву­пла­стин­ча­тые фи­бу­лы вос­точ­ногер­ман­ско­го кру­га. Се­реб­ро. Ун­тер­зи­бен­брунн (Ав­ст­рия). Ок. 1-й тре­ти 5 в. Ху­до­же­ст­вен­но-ис­то­ри­че­ский му­зей (Ве­на). Архив БРЭ;

Гунн­ская диа­де­ма. Зо­ло­тая об­клад­ка на брон­зо­вой ос­но­ве, гра­на­ты, сер­до­лик, ян­тарь, стек­ло. Чор­на (Венг­рия). 1-я пол. 5 в. Вен­гер­ский на­цио­наль­ный му­зей (Бу­да­пешт). Архив БРЭ;

Ван­даль­ские фи­бу­лы и пряж­ка. Зо­ло­то, стек­ло. Ку­дья-За­тёр (Ту­нис). Сер. 5 в. На­цио­наль­ный му­зей Кар­фа­ге­на (Ту­нис). Архив БРЭ;

Сла­вян­ские ке­ра­ми­че­ские со­су­ды. Мур­ска-Со­бо­та (Сло­ве­ния). 7 в. (по М. Гуш­тин). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)