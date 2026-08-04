ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ

Многоэтническое и многоконфессиональное государство, существовавшее в XIII - 1-й пол. XVI в. в Восточной Европе. В княжество в разное время входили земли Литвы, отдельные области современных Белоруссии и Украины, древнерусское Подляшье (Польша), а также часть Западной России.

Формирование княжества.

Союз литовских земель, включавший Лиетуву, области Упиты и Делтувы, Шяуляй и часть Жемайтии, впервые упоминается в договоре 1219 г. Среди пяти старших литовских князей называется Миндовг . В 1230-х годах он занял лидирующие позиции среди литовских князей на фоне консолидации Великого княжества Литовского, из-за сопротивления крестоносцам Ордена меченосцев в Ливонии и Тевтонского ордена в Пруссии. В 1236 г. в битве при Сауле литовцы и жемайты разгромили войско крестоносцев. К середине XIII в. в состав княжества вошла Чёрная Русь.

Государство Миндовга не имело постоянной столицы, правитель со своей дружиной перемещался по дворам и замкам, собирая дань. В целях улучшения внешнеполитического положения княжества и собственной власти Миндовг пошел на установление отношений с папой римским и принял католичество вместе с ближайшим окружением в 1251 г. С согласия папы римского Иннокентия IV Миндовг был коронован королём Литвы, таким образом государство получило признание в качестве полноправного европейского королевства. Коронацию прошла 6 июля 1253 г., на ней присутствовал магистр Ливонского ордена Андрей Стирланд, архиепископ прусский Альберт Суербер, а также доминиканские и францисканские монахи, хлынувшие в страну.

Сын Миндовга Войшелк, отказавшись от королевского титула, принял постриг в православном монастыре в Галиче и затем в 1255—1258 годах отправился в паломничество на Афон.

Из-за недовольства подданных католичеством и усилившимся влиянием Тевтонского ордена, осуществлявшим крестовые походы против язычников, в 1260 г. Миндовг порвал с католичеством и поддержал восстание пруссов против ордена. В это время Миндовг заключил союз с великим князем владимирским Александром Ярославичем Невским. В 1260—1263 годах совершил несколько опустошительных походов в Ливонию, Пруссию и Польшу. В 1263 г. убит вместе с сыновьями в результате заговора своих родственников ,­после чего в Литве резко усилились позиции язычества и вспыхнула междоусобица.

В 1265 г. в Литве появился православный монастырь, способствовавший распространению православия среди язычников. Вопрос о принятии Литвой католичества вновь неоднократно поднимался, но здесь мешала постоянная угроза со стороны Ливонского ордена.

В конце XIII в. в Великое княжество Литовское входила этническая территория Литвы и территория современной Западной Белоруссии. Уже при предшественнике Гедимина, чье имя связано с подъемом значения Литовского княжества- его старшем брате Витене - в состав государства вошел один из главных центров Восточной Белоруссии - Полоцк. В Витебске княжил его сын Ольгерд, женившийся на дочери местного князя. Вошел в зону политического влияния Литвы и Минск. По-видимому, власть Гедимина распространилась и на Полесье, в зону политического влияния попали и Смоленские земли и даже Псков.

В 1317 г. при патриархе Иоанне Глике (1315—1320) была создана православная митрополия Литвы со столицей в Новгородке (Новогрудке — Малом Новгороде). Этой митрополии, по всей видимости, подчинились те епархии, которые зависели от Литвы, то есть Туров, Полоцк, а затем, вероятно, и Киев.

В начале 30-х гг. XIV в., в условиях обострения отношений между Новгородом и московским князем Иваном Калитой , произошло сближение Новгорода с Литвой и Псковом. В 1333 г. в Новгород приехал Наримант Гедиминович, которому передали в управление западные пограничные земли Новгорода - Ладогу, Орешек, Корельскую землю.

На западе для Литовского княжества и Гедимина ситуация складывалась гораздо сложнее. Здесь ему приходилось защищать свои границы от Тевтонского орден. Когда в начале 80-х гг. XIII в. рыцари Тевтонского ордена завершили завоевание земли пруссов, следующим объектом их экспансии стало Великое княжество Литовское, где они натолкнулись на активное сопротивление. Литва пыталась обрести союзников: ими стали мазовецкие князья, а затем польский король Владислав Локетек.

После смерти Гедимина зимой 1340/41 г. страна оказалась на грани распада. Но его сыну Ольгерду (правил в 1345−1377) удалось не только остановить междоусобицу, но и значительно укрепить княжество. На юге владения расширились после присоединения Брянского княжества (ок. 1360). Особенно позиции государства укрепились после того, как в 1362 г. Ольгерд разбил татар в битве при Синих водах и присоединил к своим владениям Подольскую землю. Вслед за тем Ольгерд сместил княжившего в Киеве князя Фёдора, подчинённого Золотой Орде, и отдал Киев своему сыну Владимиру. Присоединенные княжества несли вассальную повинность в виде выплаты дани и участия в военных действиях, при этом литовский князь не вмешивался в дела местного управления.

В 1368 и 1370 гг. Ольгерд дважды безрезультатно осаждал Москву, вынужденный отвлекаться на борьбу с крестоносцами. Поддерживал тверских князей в борьбе с Москвой. Но в 1372 г. Ольгерд заключил мир с Дмитрием Донским . Однако в последние годы своего правления Ольгерд утратил контроль над восточными землями княжества, прежде всего Брянском и Смоленском, склонившимися к союзу с Москвой, в том числе и против Орды.

После его смерти вспыхнула междоусобица. На престол взошел один из его сыновей Ягайло, который в сентябре 1380 г. отправился на соединение с Мамаем против московского князя Дмитрия Ивановича, но так и не принял участия в Куликовской битве. Возобновление войны с Тевтонским орденом в 1383 г. вынудило Ягайло обратиться к Польше. В результате Соглашение 1385 г. ( Кревская уния ) предусматривали брак польской королевны Ядвиги и Ягайло, коронацию Ягайло королём Польши, крещение Ягайло и литовцев (в католическую веру) и освобождение из литовского плена польских христиан. Так Ягайло с 1386 стал одновременно королём Польши и великим князем литовским. После смерти супруги права Ягайла на престол были подтверждены королевским советом. С тех пор и до 1795 г. согласие королевского совета было необходимо для избрания короля.

Кревская уния была неоднозначно воспринята в самой Литве. Ягайло в значительной мере опирался на польских феодалов. Ряд территорий был передан польским старостам, а в Вильно был размещен польск. гарнизон, что вызывало недовольство местного боярства. Во главе литовской оппозиции стал его двоюродный брат Витовт, который начал борьбу с Ягайло и добился того, что был признан великим князем литовским (Виленско-Радомская уния), но под верховной властью Ягайло, так что уния Литвы с Польшей была сохранена.

Витовт проводил политику по укреплению централизации государства: ликвидировались удельные княжества, вместо удельных князей на русских землях заняли наместники, назначавшиеся из литовских бояр, так он значительно укрепил единство государства и усилил свою власть. Теперь доходы от сбора налогов и от княжеского хозяйства стали поступать в великокняжескую казну.

Во внешней политике Витовт, опираясь на поддержку Ягайло, стремился укрепить позиции Великого княжества Литовского по отношению к Северо-Восточной Руси, Великому Новгороду и Пскову. При этом всячески стремился к союзу с Тевтонским орденом для поддержки своей экспансии на восток. По Салинскому договору с Тевтонским орденом (1398) Новгород признавался зоной интересов Литвы, Псков – Ливонского ордена; Жемайтия была передана Тевтонскому ордену.

По Виленско-Радомской унии 1401 г. Литва оставалось самостоятельным государством в союзе с Польшей. В 1404 г. Смоленское княжество вошло в состав Литвы. Привилегии 1432, 1434 уравняли в некоторых экономических и политических правах православную и католическую знать.

В 1409 г. началось восстание против крестоносцев в Жямайтии, которому Витовт оказал открытую поддержку, в результате земли были отвоеваны. В 1410 г. соединенные силы Польши и Литвы в битве при Грюнвальде разгромили войска ордена. По заключенному в 1411 г. миру Жямайтия была уступлена орденом только на срок жизни Ягайло и Витовта. С этого времени более чем на десятилетие борьба с орденом и его европейскими союзниками (главным из них был Сигизмунд I Люксембург) стала одной из главных задач внешней политики Ягайло и Витовта.

Развитие ВКЛ во 2-й пол. 15 – 16 вв.

В 30-е гг. произошел разрыв унии между Польшей и Литвой, из-за территориальных споров и борьбой двух элит за влияние.

В 1449 г. польский король Казимир заключил с московским великим князем Василием II мирный договор, который разделял зоны влияния двух государств в Восточной Европе (в частности, Новгородская республика была признана зоной влияния Москвы), запрещал каждой стороне принимать внутриполитических противников другой стороны и соблюдался до конца XV в.

В то же время в результате русско-литовский войн, Литва в начале XVI в. лишилась примерно трети своей территории (чернигово-северские земли), в 1514 г. — смоленских земель. В этих обстоятельствах Литва стремилась подчинить своему влиянию Ливонию. После начала Ливонской войны 1558–83 по Вильнюсскому договору 1559 г. установлен сюзеренитет Литвы над Ливонским орденом. После 2-го Виленского перемирия (28.11.1561) орденские владения в Ливонии подверглись секуляризации и перешли под совместное владение Литвы и Польши.

Великое княжество Литовское в составе Речи Посполитой.

При Сигизмунде Августе (1522—1572) была заключена Люблинская уния (1569). Великое княжество Литовское объединилось с Королевством Польским в федеративное государство — Речь Посполитую. Согласно акту Люблинской унии, Литвой и Польшей правил совместно избираемый король, а государственные дела решались в общем Сейме. Однако правовые системы, денежная система, армия и правительства оставались отдельными, также существовала граница между двумя государствами, на которой взимались таможенные сборы. Литовское дворянство крайне отрицательно отнеслось к подписанию унии, поскольку Литва понесла территориальные потери в пользу Польши: Подляхию (Подляшье), Волынь и Киевское княжество. Ливония была объявлена принадлежностью обоих государств.

В XVI—XVIII вв. в Великом княжестве Литовском господствовала шляхетская демократия. К концу XVII в. на польском языке говорила большая часть шляхты, с 1697 польский – официальный язык. В результате разделов Речи Посполитой территория Великого княжества Литовского отошла к Российской империи. 14 (25) декабря 1795 г. российской императрицей Екатериной II был издан манифест «О присоединении к Российской Империи всей части Великого Княжества Литовского, которая по прекращении мятежей в Литве и Польше занята была войсками».

Попытку возродить княжество предпринял Наполеон Бонапарт 1 июля 1812 г., подписавший декрет о восстановлении Великого княжества Литовского. Однако уже 28 ноября (10 декабря) русские войска вступили в Вильну, положив тем самым возрождённому княжеству конец.