ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД В ДРЕВНОСТИ

Великий Новгород в древности - принятое в исторической науке название периода истории Великого Новгорода от основания города в IX в. до присоединения к Московскому государству в 1478 г.

Древний Новгород был важнейшим центром образования древнерусской государственности, одним из самых известных городов Восточной Европы, крупнейшим центром международной торговли, столицей одной из крупнейших земель Древней Руси, местом расцвета древнерусской культуры, письменности и архитектуры. Древнерусский период истории города в историографии обычно подразделяют на два этапа – начальный (IX – начало XII вв.) и республиканский (2-я четверть XII в. – 1478).

Формирование города

Формирование города у истоков р. Волхов приходится на IX-Х вв. Древнейшая часть современной городской черты Великого Новгорода – т.н. Рюриково Городище, именно здесь, по мнению многих специалистов, находился упоминаемый в летописях т.н. «Новый Город», с которым связано становление династии Рюриковичей.

К середине IX в. относят образование конфедеративного союза с участием новгородских словен, кривичей и финно-угорских племен. Уже с этого времени здесь формируются особые традиции государственности, заложенные при призвании Рюрика на княжение и предполагавшие ограничение княжеской власти. Первоначально князю не разрешалось претендовать на доходы, превышавшие т.н. «дар», представлявший собой княжеское жалованье. Уже к началу Х в. отмечается противостояние князя и решавшего общегосударственные вопросы новгородского самоуправления в форме веча. Игравшие ведущую роль в вечевых собраниях новгородские бояре постепенно добились существенного ограничения полномочий князя. Бояре сначала получили право неподсудности князю, затем была узаконена практика приглашения и изгнания князя, которому с начала XII в. было запрещено владеть землями на всей огромной территории Новгородской земли.

Новгород в составе Киевской Руси

Положение Новгородской земли в составе Киевской Руси было особенным. Изначально новгородские князья назначались из Киева, однако уже к концу XI в. новгородцы добились выбора посадника из местного боярства – социальной группы, выражавшей тенденцию к политической самостоятельности. С зависимостью от Киева было покончено в 1136 г. в результате так называемого «новгородского восстания»: назначенный Киевом князь Всеволод Мстиславич вместе с женой, детьми и тещей был арестован, а затем изгнан из города.

Именно в это время утверждается новгородская «вольность в князьях» - традиция самостоятельно приглашать князя на договорной основе, ставшая краеугольным камнем политического строя Новгородской республики.

К середине XII в. в целом оформились границы Новгородской республики. Помимо своего исторического ядра – территории, образованной бассейнами рек Волхов, Шелонь, Мста и Луга, в ее состав входили «заволоцкие погосты», а также «новгородские волости» - Пермь, Печора, Югра, Вологда, Бежецкий Верх, Мелечя, Шипино, Егна, Заволочье, Тре. В совместном владении с владимирскими князьями состоял Торжок, с полоцкими – Великие Луки.

К первой четверти XIII в. политическая система Новгородской республики приняла свой законченный вид. Утвердился круг выборных должностей, в который помимо князя входили посадник, тысяцкий и новгородский архиепископ; высшим государственным органом оставалось вече. Купечество было организовано в самоуправляющиеся корпорации во главе со старостами. После признания Новгородом зависимости от Золотой Орды изменилось содержание принципа «вольности в князьях»: теперь новгородцы выбирали себе князя, получившего от Орды ярлык на «великое княжение». Одновременно с этим личное участие великих князей в делах республики было сведено к минимуму, а в самом городе их представляли наместники.

Искусство и культура в Великом Новгороде

Культурная специфика Новгорода определялась своеобразием политического устройства, а также тесными контактами с европейскими странами. Широкое распространение берестяной письменности свидетельствует о массовой грамотности новгородцев. Со второй половины XI века в республике сформировалась традиция летописания, а также монастырская книжная традиция. На новгородской земле сложилась развитая и самобытная архитектурная школа; изобразительное искусство развивалось в основном в рамках церковной живописи.

Присоединение к Москве

Закат Новгородской республики пришелся на вторую половину XV в. Зажатый между Великим княжеством Литовским и Московской Русью, Новгород не смог противостоять экспансионистской политике Ивана III. В результате двух его успешных походов 1471 и 1478 гг. новгородские земли были инкорпорированы в состав Великого княжества Московского, вечевой колокол был увезен в Москву, а само вече – уничтожено как политический институт.