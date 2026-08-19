ВЕЛИКИЕ, ИЛИ ГОРОДСКИЕ, ДИОНИСИИ (др.-греч. Διονύσια μεγάλα)

Наиболее известные и торжественные праздники в честь Диониса в Афинах в VI-IV вв. до н.э.

Именно Великие Дионисии сопровождались самыми масштабными театральными агонами трагических и комических поэтов, начало которых относят к 534 г. до н.э. и связывают с именем Феспида .

Праздники Великих Дионисий приходились на месяц Элафеболион афинского календаря , т.е.на конец марта – начало июня (весеннее равноденствие). Великие Дионисии продолжались в течение нескольких дней. У Демосфена , который ссылается на закон Эвегора, перечисляются все основные части праздника: торжественное шествие – помпа (πομπή); выступление детских хоров; комос (κῶμος) – шествие с пением и музыкой; выступление трагических и комических хоров (Dem., XXI, 10). Начиналось же все с перенесения статуи Диониса из храма Диониса Элевтерия у подножия Акрополя в театр Диониса. Торжественная процессия в честь бога Диониса – помпа– проходила с особой пышностью; в ней принимали участие различные группы населения Аттики, следовавшие друг за другом в строго установленном порядке. Однако, по-видимому, ей предшествовали какие-то, совершавшиеся еще до начала праздника, церемонии, установленные в честь введения в Афинах культа Диониса Элевтерия. Обычно считается, что помпа занимала первую половину начального дня праздника, а после захода солнца начиналось веселое шествие – комос. Второй и третий день предназначались для состязания детских и мужских дифирамбических хоров, при этом хор должна была выставлять каждая из десяти фил Аттики. Затем в течение еще трех или четырех дней продолжались драматические агоны , которые составляли кульминацию праздника.

Перед началом представлений в театре осуществлялись и весьма значимые гражданские акции: торжественное оглашение декретов о почестях и наградах для граждан; шествие детей-сирот, родители которых пали на поле боя; сдача взносов в союзную казну (фороса) полисами-союзниками на орхестре и др.

Несмотря на то, что организация и порядок проведения Великих Дионисий неоднократно разбирались в научной литературе XIX-XXI вв., многие детали праздника не до конца ясны.

Иллюстрация :

Дионис в шкуре пантеры, увенчанный плющом. Аттическая краснофигурная амфора. Около 500-490 гг. до н.э. Мюнхен, Государственное античное собрание.

Автор статьи: О.В. Кулишова