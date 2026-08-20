ВЕЛИКАЯ СХИЗМА (Великий западный раскол, Папская схизма)

Раскол католической церкви в 1378–1417 гг., когда одновременно правили два папа , а с 1409 по 1417 г. — три.

В 1378 г. последний Авиньонский папа, француз Григорий XI решил вернуться в Рим, однако уже в 1378 г. он скончался. Его преемником избрали Урбана VI (1378–1389 гг.). Отношения Урбана с кардиналами быстро испортились, папа был объявлен недееспособным, его избрание было признано незаконным, и были назначены новые выборы, в результате которых папой стал Климент VII (1378–1394 гг.), который вернулся в Авиньон.

Т. о. в римской церкви стало два папы. Франция, Южная Италия, Шотландия и Испания признавали Авиньонского папу. Англия, Северная Италия, Венгрия, Польша поддерживали Урбана VI. Империи расколась: разные княжества были привержены разным папам.

Невозможность преодолеть раскол усугублялась глубокими противоречиями между государствами, поддерживавшими разных пап. В 1409 г. было решено созвать собор, который бы разрешил конфликт, существовавший в церкви. Ни авиньонский папа (Бенедикт XIII), ни римский (Григорий XII) не прибыли в Пизу , где был созван собор, поэтому на нем избрали третьего папу, Александра V.

В 1414–1418 г. император Сигизмунд созвал Констанцский собор, который низложил пап всех трех ветвей и избрал одного нового — Мартина V (1417–1431 гг.). Раскол был преодолен, однако период схизмы нанес авторитету церкви колоссальный урон.

Исторические источники:

di Niem D., De schismate omnium perniciosissimoque, quod in ecclesia Romana, Nuremberg, 1532.

Иллюстрации:

Заседание в кафедральном соборе Констанца.