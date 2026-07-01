ВЕЛИКАЯ ГРЕЦИЯ

ВЕЛИКАЯ ГРЕЦИЯ (лат. Mágna Graécia) - районы Южной Италии и Сицилии, которые были колонизованы греками.

Исход греков в западные колонии начался в VIII в. до н.э. и длился около двух веков. Первой колонией греков в Италии были Кумы, основанные на побережье Кампании в VIII в. до н.э. переселенцами из города Халкиды на острове Эвбее . Жителями Халкиды были также основан Регий на юге Италии (на самом «носу» Итальянского «Сапога»).

Ахейцы и трезенцы в конце VIII в. до н.э. основали колонии Сибарис и Кротон. Около 706 г. до н.э. жители Спарты вывели колонию Тарент. К концу VII в. до н.э. италийские колонии стали сами выводить новые поселения. Жители Сибариса основали Метапонт, а в VI в. до н.э. Посейдонию (лат. Пестум) и Элею (Велию). Жители Кум около 470 г. до н.э. вывели колонию Неаполь.

В V в. до н.э. по инициативе Афин на место разрушенного кротонцами Сибариса была выведена колония Фурии. В создании её участвовали выходцы из разных мест Греции. Сюда поехали историк Геродот , философ Протагор из Абдеры и архитектор Гипподам из Милета, разработавший систему планировки города, которая оставалась образцом для городов на протяжении всей античности.

На Сицилии первой колонией был Наксос, основанный в 735 г. до н.э. жителями Халкиды на восточном побережье острова. Вскоре после этого, возможно, в том же 735 г. до н.э. дорянами под предводительством Архия были основаны Сиракузы, которые стали самым большим и богатым городом Сицилии.

Жители Наксоса сами выслали колонистов в Леонтину, Катану. Жители Гелы, колонии на южном берегу острова, основанной выходцами с Родоса, в свою очередь вывели колонию Агригент (лат. Акрагант), которая вскоре затмила свою метрополию и стала одним из самых богатых и могущественных городов Сицилии. Плодородные земли, выгодное географическое положение и взаимодействие переселенцев с местным населением дали богатые плоды. Греческие колонии в Южной Италии и Сицилии по темпам экономического роста быстро обогнали Грецию и превратились в процветающие города.

Жители Сибариса так прославились своим богатством и любовью к роскоши, что сибаритами стали называть изнеженных людей, склонных к праздности.

В колонии Италии устремились не только торговцы и ремесленники, но и архитекторы, поэты, философы. Здесь делались выдающиеся открытия в математике, философии, медицине.

В VI в. до н.э. в Кротон переселились философ Пифагор из Самоса и его последователи. Впоследствии из-за политических разногласий Пифагор удалился в Метапонт, где и умер.

На Сицилии жили философы Эмпедокл, Дикеарх. В Сиракузах работал и погиб знаменитый ученый Архимед.

На Сицилии творили поэты Стесихор, Эпихарм, Феокрит и др., писали историки Тимей, Диодор . Родом с острова были ораторы Горгий, Лисий.

В Кротоне согласно Геродоту сложилась в V в. до н.э. одна из лучших медицинских школ в Элладе.

Западные греки внесли свой вклад и в архитектуру. В Великой Греции были созданы одни из самых лучших в Элладе дорических храмов. Об этом можно судить по сохранившимся храмам в Пестуме (древняя Посейдония), Акраганте (др. Агригент) и Метапонте.

Высокого уровня достигло изобразительное искусство в V в. до н.э. в Таренте и Локрах.

Ремесленные изделия, керамика колоний распространялись по всему региону и оказывали влияние на культуру Италии и Сицилии. Рим во время Пунических войн познакомился с эллинистической культурой полисов Великой Греции и она оказала большое влияние на его развитие.

Исторические источники :

Геродот;

Диодор Сицилийский;

Лисий;

Полибий;

Фукидид.

Автор статьи: А.Б. Шарнина