ВЕЛИЧКО КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ

Из дворян Курской губернии. Окончил 2-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию. 31.8.1872 поступил в Николаевское инженерное училище.4.8.1875 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с назначением в 8-й саперный батальон. 8.10.1877 поступил в Николаевскую инженерную академию. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 24.10.1877 отчислен от академии для отправления в Действующую армию. 27.10.1877 прикомандирован к 1-му саперному батальону. 17.5.1878 прикомандирован к 2-му военно-телеграфному парку. 2.9.1878 произведен в поручики. 12.10.1878 вновь зачислен в Николаевскую инженерную академию. 21.2.1881 произведен в штабс-капитаны. 26.5.1881 окончил академию с занесением имени на мраморную доску и зачислен в Инженерный корпус. 3.6.1881 назначен в распоряжение нач. инженеров Одесского военное округа. 24.6.1881 зачислен в военные инженеры. 14.1.1882 назначен репетитором по фортификации Николаевской инженерной академии и училища. 17.4.1883 произведен в капитаны. 14.6.1886 утвержден штатным преподавателем по фортификации Николаевской инженерной академии и училища. 30.8.1889 произведен в подполковники. 9.6.1891 утвержден экстраординарным профессором Николаевской инженерной академии. 30.8.1893 произведен в полковники за отличие по службе. 23.11.1895 назначен управляющим делами Комитета по вооружению крепостей с оставлением в должности. 5.12.1895 назначен постоянным членом Инженерного комитета Главного инженерного управления с оставлением в должностях. 11.2.1897 назначен совещательным членом Артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления с оставлением в должностях. 22.5.1898 утвержден ординарным профессором Николаевской инженерной академии с оставлением в должностях. 20.10.1901 утвержден заслуженным ординарным профессором Николаевской инженерной академии с оставлением в должностях. 6.12.1901 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 6.3.1903 назначен помощником начальника Главного инженерного управления с оставлением в должностях. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг.. 12.2.1904 назначен в распоряжении командующего Маньчжурской армии. 23.2.1904 назначен генералом для особых поручений при командующем Маньчжурской армии. 23.11.1904 назначен и. д. генерала для особых поручений при главнокомандующем всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, действующими против Японии. 17.12.1904 утвержден в должности. 21.5.1905 назначен помощником начальника Главного инженерного управления (с 20.12.1913 – Главное военно-техническое управление) и постоянным членом Главного крепостного комитета с оставлением заслуженным ординарным профессором Николаевской инженерной академии. 6.12.1907 произведен в генерал-лейтенанты. 17.11.1910 отчислен от должности ординарного профессора Николаевской инженерной академии с назначением почетным членом Конференции академии и оставлением заслуженным профессором академии и в других должностях. 21.2.1911 назначен непременным членом Военно-санитарного ученого комитета с оставлением в должностях. В 1911–1915 гг. был одним из редакторов Военной энциклопедии. Участник Первой мировой войны. С началом военных действий командирован в распоряжение главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. В конце сентября 1914 г. назначен начальником инженеров Блокадной армии. Затем во главе группы военных инженеров командирован для укрепления Сухачевских позиций, крепости Новогеоргиевск и переправ через р. Нарев. Во время командировки был тяжело ранен в автомобильной катастрофе и отправлен для лечения в Петроград. В начале 1915 г. вновь командирован в распоряжение главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. В начале июня 1915 г. назначен руководителем оборонительных работ Ровно-Дубненского района. В ноябре 1915 г. назначен главным руководителем оборонительных работ Винницкого района. В конце декабря 1915 г. командирован для укрепления территории Одесского военного округа. 4.3.1916 назначен начальником инженеров армий Юго-Западного фронта. Разработал новую форму инженерного оборудования местности для наступления – "инженерные плацдармы", которые с успехом были применены во время наступления Юго-Западного фронта летом 1916. 5.11.1916 произведен в инженер-генералы 10.5.1917 назначен и. д. полевого инспектора инженерной части при штабе Верховного главнокомандующего. Поступил на службу в РККА. В феврале 1918 г. назначен главным руководителем инженерной обороны Петрограда и подступов к нему. В марте 1918 г. назначен пред. коллегии по инженерной обороне государства при Главном инженерно-техническом управлении РККА. В конце 1918 г. назначен председателем фортификационной секции Инженерного комитета Главного инженерно-технического управления РККА. В октября 1919 г. назначен руководителем особой инспекции для укрепления Московского района. После окончания Гражданской войны назначен председателем фортификационной секции Инженерного комитета, действительным членом постоянной комиссии по обороне при штабе РККА, действительным членом Артиллерийского комитета и заслуженным профессором Военной академии. В 1923 г. назначен деканом фортификационных кафедр и кафедр военных наук Военно-инженерной академии. Погребен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Жена (2-я): Елизавета Васильевна (урожденная Томас). Дети (от 1-го брака): Маргарита (род. 18.11.1883), Ксения (род. 26.1.1888), Вера (род. 13.1.1892).