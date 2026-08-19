ВЕЛАСКЕС ДИЕГО

Художник, крупнейший представитель севильской и мадридской школ "золотого века" испанской живописи, придворный живописец короля Филиппа IV .

Семья. Детство

Старший из восьми сыновей в семье севильянцев Хуана Родригеса де Сильвы, португальца по происхождению, и Херонимы Веласкес. Был крещен 6 июня 1599 г. в церкви Сан Педро в Севилье, где ранее 28 декабря 1597 г. поженились его родители. Вероятно, Диего, который по распространенному в Андалусии обычаю, впоследствии будет использовать фамилию матери, родился 5 июня 1599 г. Хуан Родригес де Сильва имел статус идальго, но занимаемая им должность церковного нотариуса свидетельствует в лучшем случае о принадлежности к низшим кругам севильской знати. Чтобы не влезть в долги, семья была вынуждена вести скромный образ жизни.

Антонио Паломино свидетельствует о рано проявившимся в Диего интересе к рисованию. Уже в десять лет его отдали на обучение в мастерскую к Франсиско Эррере Старшему, знаменитому художнику, но, по свидетельствам современников, человеку со сложным характером. Видимо, именно личность Эрреры сыграла ключевую роль в том, что это обучение было краткосрочным и осталось документально не подтвержденным. В 1611 г. Хуан Родригес де Сильва заключил шестилетний контракт с Франсиско Пачеко , в мастерской которого Веласкес обучался уже с декабря 1610 г. Помимо изучения технической стороны художественного ремесла (растирания пигмента и смешивания красок, подготовки холстов и т.д.), будущий придворный живописец впитывает в этот период эстетические идеалы той интеллектуальной среды, частью которой был Пачеко. Учитель Веласкеса, верный последователь Рафаэля и Микеланджело, был человеком широких взглядов, несмотря на занимаемую им должность цензора и эксперта по живописи при святейшей инквизиции в Севилье. Подобно итальянским мастерам эпохи Возрождения , которыми он так восхищался, он попробовал себя в литературе и стал автором трактата «Искусство живописи». В 1617 г., выдержав экзамен, в отличие от товарища по мастерской Пачеко Франсиско де Сурбарана, Веласкес был принят в гильдию живописцев Севильи. Это давало ему право открыть собственную мастерскую и «практиковать искусство». В 1618 г. Веласкес заключил брак с 15-летней дочерью Пачеко Хуаной Мирандой.

В ранний период творческого становления Веласкес пробует себя в разных жанрах, но наибольшую известность получают его бодегонес – произведения на стыке бытовой сцены и натюрморта. В них прослеживается определяющее влияние караваджизма, выраженное в контрастном освещении фигур переднего плана и подчеркнутом натурализме изображенных предметов («Старуха, жарящая яйца»). Особое внимание Веласкес уделяет проблеме перспективы, и в полотне «Христос в доме Марии и Марфы» впервые появляется прием, который будет использован им в «Менинах», - изображение нескольких пространств в одном.

Очень быстро Веласкес становится значимой фигурой в художественном мире столицы Андалусии, и его тесть хлопочет через севильское землячество в Мадриде о приглашении зятя ко двору. В 1623 г. Веласкес получает королевский приказ поселиться в столице Испании.

Карьера. Зрелые годы

Пребывание Веласкеса при дворе Филиппа IV, который по легенде повторил ему фразу Александра Македонского «Никто, кроме тебя, писать меня больше не будет», было омрачено разве что завистью других живописцев. Но благодаря победе в конкурсе на создание картины для королевского дворца, в 1627 г. молодой художник получил должность при дворе, а с 1628 г. стал придворным живописцем. Мадридский период в творчестве Веласкеса характеризуется отходом от бытового жанра и натюрморта и обращением к портрету – изменение, продиктованное новой должностью. Также мастер обращается к мифологическому сюжету, тем не менее, трактуя его в привычном бытовом ключе («Триумф Вакха»).

Филипп IV всячески содействовал развитию дарования любимого живописца и в 1629 г. разрешил художнику отправиться в Италию. Однако это путешествие проходило в компании генерала Спинолы, недавно назначено там командующим испанскими войсками, что доставляло Веласкесу различные неприятности. Тем не менее, произошедшее знакомство с произведениями живописцев эпохи Возрождения оставило значительный след на творчестве севильца: Диего отказывается от обилия охры в подмалевке и больше не добивается плотности цвета. Несмотря на осветление палитры и изменение общего стиля, выраженного в том числе в выборе композиционного построения, Веласкес не отказывается от принципов натурализма, усвоенных у Пачеко («В мастерской Вулкана»).

В 1631 г. по возвращении из Италии получил должность гофмейстера двора, а в 1634 г. Веласкес становится гардеробмейстером. Помимо создания портретов королевской семьи («Филипп IV на лошади» (1634), «Бальтазар Карлос на лошади» (1635)), придворных шутов и серии картин, воспевающих военные победы Филиппа IV, художнику в этот период поручают руководство по оформлению интерьера дворца в Буэн Ретиро. В 1648 – 1651 гг. совершил второе путешествие в Италию, во время которого создал один из самых значимых портретов в своей карьере – «Портрет папы Иннокентия X».

Поздний период творчества Веласкеса отмечен созданием самых выдающихся его произведений – «Менины» (1656) и «Пряхи» (1657). Оба полотна характеризуются многочисленными героями, сложностью композиционного построения, использованием приема «картина в картине», аллегорическими отсылками. Трактовка сюжетов «Менин» и «Пряхи» до сих пор вызывают споры в научной и обывательской среде.

В 1650-х Веласкес продолжал занимать государственные должности при дворе и работать над заказами королевской семьи. В 1659 г. произведен в рыцари Ордена Сантьяго. 6 августа 1660 г. Диего Веласкес скончался в Мадриде от лихорадки, через 8 дней из жизни ушла его жена Хуана.