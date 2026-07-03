ВЕКСЛЕР МИХАИЛ СОЛОМОНОВИЧ

Художник-авангардист, график, оформитель, член художественного объединения УНОВИС.

Родился в Витебске в семье столяра-краснодеревщика. Его младшим братом был Абрам Векслер (1905-1974) - художник кино. Художественное образование получал в витебской малярно-живописной мастерской вывесок (1913-1916), а также в Витебской народной художественной школе. С 1918-го по 1922 год Векслер учился в Витебском народном художественном училище (ВНХУ) , где с новейшими веяниями искусства его знакомили такие мастера как Юдель Пэн, Марк Шагал , Вера Ермолаева , Казимир Малевич и др. Под руководством Шагала М. Векслер работал в витебской коммунальной декоративной мастерской Губернского отдела народного образования, принимал участие в оформлении городской среды Витебска к празднованиям годовщин Великой Октябрьской революции и первомайским демонстрациям (в 1919 году - уже под началом Малевича и Эль Лисицкого ). С 1920 года состоял членом группы студентов ВНХУ "УНОВИС" ("Утвердители нового искусства") , в рамках которого активно занимался изучением и практическим применением новых идей, предлагаемых Малевичем. В 1922 году Векслер выпустился из Витебского училища, получив диплом по специальности "художник-конструктивист". В 1919 году его работы экспонировались на Первой государственной выставке картин местных и московских художников в Витебске. На второй отчетной выставке учащихся ВНХУ (1920) он получил премию за свои плакаты.

Летом 1922 года М. Векслер, вслед за Малевичем и многими другими его учениками, переехал в Петроград. Там он поступил на общий курс Вхутемаса (Высшие художественно-технические мастерские) , также работал в плакатно-вывесочных мастерских артелей "Успех" и "Октябрь"( при одноименном кинотеатре). С1923 года Векслер вместе с коллегами по УНОВИСу сотрудничал с Ленинградским декоративным институтом. В 1924 году он стал членом художественного совета института, заведовал мастерскими торгово-промышленного плаката и единой плакатной мастерской. Наряду с активной производственной деятельностью Векслер занимался и исследовательской работой. Известны его теоретические тезисы о сущности торгово-промышленного плаката и доклады "Буквенный плакат","Пропорции букв и шрифт". Он много исследовал динамизм абстрактных композиций, считая динамику "единственным средством воздействия на зрителя". В своих плакатах Векслер изображал букву в как самостоятельный геометрический элемент в абстрактной плакатной конструкции. Каждую букву он стремился показать в виде простейшей геометрической фигуры - треугольника, квадрата, круга. В этом плане его плакаты стали продолжением традиции супрематизма с его простотой форм и беспредметностью.

В 1925 году на Международной выставке декоративных искусств и художественной промышленности в Париже Ленинградский декоративный институт получил золотую медаль в разделе "Искусство улицы". Большая заслуга в этом принадлежала М. Векслеру. К данной выставке художник исполнил плакат стенда Декоративного института, а также три панно: "Курорт", "ПРЭН", "Красные партизаны". В 1926 году Декоративный институт был расформирован. В том же году М. Векслер стал заведующим плакатной мастерской в Рекламном бюро театрально-зрелищных мероприятий. На этой должности он проработал до 1940 года, пригласив в мастерскую некоторых своих сотрудников по Декоративному институту. Векслер много работал в области искусства улиц: выполнял театральные и прежде всего киноафиши. Сотрудничая с киностудией "Ленфильм", он создал множество плакатов и реклам для фильмов в стилистике супрематизма. К лучшим его работам относятся плакаты "Дети бури", "Соперники" (оба 1926), экспонировавшиеся на юбилейной выставке театрально-декорационного искусства 1927 года, а также на выставке "Художники РСФСР за 15 лет" (1933 год, Москва). Другие его плакаты этого времени - "Декабристы", "Волжские бунтари", "Шинель" (все 1926). В 1927 году Векслер также принял участие в Ленинградской выставке "Театрально-декорационное искусство в СССР (1917-1927)".

Плакаты Векслера 1930-1940-х годов выполнены в более реалистической манере и иллюстративны: "Петербургская ночь" (1934), "Совершеннолетие", "Золотые огни" (оба 1935), "Девушка спешит на свидание" (1936), "Без вины виноватые" (1945).

М. Векслер одним из первых в СССР начал заниматься дизайном световых реклам и вывесок. Он стоял у истоков создания световой плакатно-конструктивной рекламы с бегущей электрической строкой. Также он занимался дизайном объемной уличной рекламы (растяжки, стенды, плакаты-панно, надписи на транспорте), проектировал интерьеры, работал в области промышленной графики.

В 1940-1941 годах он работал художником-консультантом Главкинопроката. В 1941-1944 годах - лаборантом и преподавателем кафедры маскировки в Высшем инженерно-техническом училище ВМФ, эвакуированном в Ярославль. С 1944-го по 1961 год Михаил Векслер был художественным руководителем мастерских и главным художником декорационно-бутафорского цеха на Ленинградском театрально-производственном комбинате.

Женой Михаила Соломоновича была Александра Векслер, супруги имели двух дочерей - Нину и Басю. Умер М.С. Векслер 24 июня 1976 года в Ленинграде.