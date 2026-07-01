ВЕК САГ

«Век саг» - условное название периода в истории Исландии, ограниченного примерно 930 и 1030 гг. «Эпоха саг» обязана своим названием тому, что события описаны в большинстве исландских саг (в том числе в Старшей и Младшей Эдде ), появившихся значительно позднее, в основном в XII - XIII вв.).

«Веку саг» предшествует история заселения и освоения территории Исландии викингами, которое начинается во второй половине IX в. после объединения Норвегии королем Харальдом I Прекрасноволосым , противники которого вынуждены были переселяться на новые земли.

Период начала X – начала XI вв. характеризуется значительными изменениями в политической, социальной и культурной жизни исландцев: происходит формирование государственной системы, основанной на принципе самоуправления. На местах управление осуществляется народными собраниями - тингами, а в 930 году впервые cозывается всеобщее собрание – альтинг. Следующей важной вехой в истории Исландии стало принятие альтингом христианства как государственной религии в 1000 году.

Саги описывают выдающиеся путешествия исландских мореплавателей, относящиеся к концу X - началу XI вв. Так «Сага об Эрике Рыжем» и «Сага о гренландцах» повествуют об открытии Гренландии и о первом посещении Америки его сыном Лейфом Эрикссоном , опередившем Колумба почти на 500 лет.

Автор статьи: Перепечкин К. В.