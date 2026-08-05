ВЕДЕНЯПИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Сын декабриста А.В. Веденяпина, из дворян. Окончил 2-й Московский кадетский корпус. 16.7.1862 поступил в Константиновское военное училище. 12.6.1863 окончил училище и произведен в поручики с назначением в Невский резервный полк. 11.7.1866 переведен в 7-й саперный батальон (со старшинством с 27.7.1866). 3.10.1866 поступил в Николаевскую инженерную академию. 25.11.1868 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 27.5.1869 окончил академию по 1-му разряду с дополнительным отделением и назначен на службу в Инженерный корпус. 12.06.1869 переведен в военные инженеры. 24.6.1869 назначен в распоряжение начальника инженеров Виленского военного округа. 27.10.1869 назначен в распоряжение заведующего работами по зданиям Клинического военного госпиталя и Медико-Хирургической академии. 16.04.1872 произведен в капитаны. 15.12.1879 назначен репетитором по строительному искусству Николаевской инженерной академии и училища. 2.7.1880 утвержден в звании преподавателя по строительному искусству Николаевской инженерной академии и училища. 12.4.1881 произведен в подполковники. 30.8.1885 произведен в полковники за отличие по службе. 3.4.1887 назначен адъюнкт-профессором Николаевской инженерной академии и училища. 28.7.1890 назначен экстраординарным профессором Николаевской инженерной академии и училища. 18.12.1890 назначен ординарным профессором Николаевской инженерной академии и училища. 6.12.1894 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 20.5.1895 назначен совещательным членом Медицинского совета Министерства внутренних дел с оставлением в должности. 13.1.1896 назначен постоянным членом Технического (впоследствии Инженерного) комитета Главного инженерного (впоследствии Военно-Технического) управления с оставлением в должностях. 17.5.1897 утвержден в звании заслуженного профессора Николаевской инженерной академии и училища с оставлением в должностях. 12.10.1902 отчислен от должности ординарного профессора Николаевской инженерной академии и училища. 3.12.1902 назначен почетным членом Конференции Николаевской инженерной академии с оставлением в должностях. 6.12.1902 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 28.8.1912 назначен членом Военного совета с оставлением в должностях. 6.12.1912 произведен в инженер-генералы за отличие по службе. 21.5.1918 уволен со службы за упразднением Военного совета с 21.3.1918 с пенсией. В 1918 г. проживал в Ессентуках и Пятигорске, был тяжело болен. Дальнейшая судьба неизвестна.

Жена: уроженка Владимирской губернии дворянка Ольга Александровна (урожденная Фредекер). Дети: Варвара (р. 25.7.1882), Петр (р. 25.2.1884).