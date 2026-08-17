ВАЗИР
ВАЗИР - титул министров и высших сановников в мусульманских государствах.
В эпоху Аббасидов вазир управлял канцелярией халифа и замещал его в вопросах гос. управления.
В Османской империи в XV веке возник пост Великого вазира (везир и-азам, садразам) – верховного министра, возглавлявшего османское правительство (Высокую, или Блистательную, Порту). Он представлял султана в административных. делах, мог издавать от его имени указы (фирманы), во время войны командовать войсками, а после неё подписывать мирные договоры. По османской Конституции 1876 года Великий вазир – председатель Совета министров; с 1908 года он также получил право назначать министров.
С ликвидацией султаната в Турции (1922 год) должность вазира была упразднена, но слово «вазир» (в значении министр) употребляется во многих странах Ближнего и Среднего Востока.