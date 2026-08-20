ВАЗА
ВАЗА - шведский дворянский род из Уппланда, занимавший королевский престол в Швеции (1523-1654 годы) и Польше (1587-1668 годы).
Основателем королевской династии Ваза стал Густав Ваза, возглавивший борьбу против датского господства в Швеции. После разрыва Кальмарской унии (1397-1523 годы) был коронован под именем Густава I (1523-1560 годы).
Ему наследовали Эрик XIV (1560-1568 годы), Юхан III (1568-1592годы), Сигизмунд III (1592-1604 годы; в 1587-1632 годых также польский король), Карл IX (1604-1611 годы), Густав II Адольф (1611-1632 годы), Кристина (1632-1654 годы).
На польском троне династия Ваза утвердилась в результате избрания королём Сигизмунда III, сына Юхана III и Екатерины Ягеллонки. Другие представители династии на польском престоле: Владислав IV (1632-1648 годы) и Ян Казимир (1648-1668 годы).