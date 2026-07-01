ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ ПОЛЬ

ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ ПОЛЬ (фр. Paul Vaillant-Couturier) - французский политический деятель, писатель и журналист.

Муж Мари клод Вай­ян-Ку­тюрье . По об­ра­зо­ва­нию ад­во­кат.

Уча­ст­ник Первой ми­ро­вой вой­ны , лич­ные впе­чат­ле­ния о ко­то­рой от­ра­зил в по­вести «В от­пус­ку» («Une permission de détente», 1919, русский перевод - 1926 года), в сборник рас­ска­зов «Сол­дат­ская вой­на» («La guerre des sol­dats», 1919, совместно с Р. Ле­фев­ром; русский перевод - 1923 года) и других про­из­ве­де­ни­ях.

По окон­ча­нии вой­ны стал од­ним из уч­ре­ди­те­лей ле­во­со­циа­ли­стической Рес­пуб­ли­кан­ской ас­со­циа­ции бывших фрон­то­ви­ков. В 1918 году из­бран депутатов французского пар­ла­мен­та. В 1920 году ак­тив­но уча­ст­во­вал в ос­но­ва­нии французской Коммунистической Партии. С 1921 года член её ЦК, а за­тем По­лит­бю­ро . В 1926-1937 годах (с пе­ре­ры­вом) главный ре­дак­тор газеты «Юма­ни­те». Вид­ный дея­тель ме­ж­ду­народного ан­ти­во­ен­но­го и ан­ти­фа­ши­ст­ско­го дви­же­ния. Как пи­са­тель вы­сту­пал об­ли­чи­те­лем современного ему французского об­ще­ст­ва, по­ра­жён­но­го, по его убе­ж­де­нию, алч­но­стью и хан­же­ст­вом.

Име­нем Вайян-Кутюрье на­зван ряд кол­ле­жей и школ во Фран­ции.

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