ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ ПОЛЬ
ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ ПОЛЬ (фр. Paul Vaillant-Couturier) - французский политический деятель, писатель и журналист.
Муж Мари клод Вайян-Кутюрье. По образованию адвокат.
Участник Первой мировой войны, личные впечатления о которой отразил в повести «В отпуску» («Une permission de détente», 1919, русский перевод - 1926 года), в сборник рассказов «Солдатская война» («La guerre des soldats», 1919, совместно с Р. Лефевром; русский перевод - 1923 года) и других произведениях.
По окончании войны стал одним из учредителей левосоциалистической Республиканской ассоциации бывших фронтовиков. В 1918 году избран депутатов французского парламента. В 1920 году активно участвовал в основании французской Коммунистической Партии. С 1921 года член её ЦК, а затем Политбюро. В 1926-1937 годах (с перерывом) главный редактор газеты «Юманите». Видный деятель международного антивоенного и антифашистского движения. Как писатель выступал обличителем современного ему французского общества, поражённого, по его убеждению, алчностью и ханжеством.
Именем Вайян-Кутюрье назван ряд коллежей и школ во Франции.