ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ МАРИ КЛОД

ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ МАРИ КЛОД (фр. Marie-Claude Vaillant-Couturier) - французский политический деятель, деятель международного женского движения.

Же­на Поля Вай­ян-Ку­тю­рье.

С начала 1930-х годов член различных де­мо­кра­тических ор­га­ни­за­ций Фран­ции.

В пе­ри­од германской ок­ку­па­ции Фран­ции в 1940-1944 годы уча­ст­во­ва­ла в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния , в начале 1942 года аре­сто­ва­на по­ли­ци­ей ре­жи­ма «Ви­ши» и пе­ре­да­на гес­та­по . До конца Второй ми­ро­вой вой­ны со­дер­жа­лась в конц­ла­ге­рях Ос­вен­цим, за­тем Ра­вен­сб­рюк.

В 1946-1958, 1962-1973 годах - депутат пар­ла­мен­та от французской Коммунистической Партии. В 1945-1954 годах - ге­не­раль­ный сек­ре­тарь, в 1954-1975 годах - ви­це-пре­зи­дент Ме­ж­ду­народной де­мо­кра­тической фе­де­ра­ции жен­щин.

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