ВАЙШЬИ

ВАЙШЬИ - Одна из четырёх варн древнеиндийского общества.

На­ря­ду с брах­ма­на­ми и кшат­рия­ми при­чис­ля­лись к «бла­го­род­ным» (арья). Ино­гда тер­мин «арья» оз­на­чал имен­но Вайшьи. Они со­став­ля­ли опол­че­ние , из их сре­ды вы­дви­га­лись сель­ские ста­рей­ши­ны.

Под­чи­нён­ное по­ло­же­ние Вайшьи вы­ра­жа­лось в не­об­хо­ди­мо­сти пла­тить по­да­ти. Впо­след­ст­вии основная мас­са зем­ле­дельческого на­се­ле­ния ста­ла при­чис­лять­ся к вар­не шудр. По­это­му при­над­ле­жа­щи­ми к вар­не Вайшьи счи­та­лись толь­ко те со­ци­аль­ные груп­пы, кас­то­вы­ми за­ня­тия­ми ко­то­рых яв­ля­лись тор­гов­ля (в т.ч. круп­ная, ме­ж­ду­на­род­ная) и рос­тов­щические опе­ра­ции.

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