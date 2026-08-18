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ВАЙШЬИ
ВАЙШЬИ - Одна из четырёх варн древнеиндийского общества.
Наряду с брахманами и кшатриями причислялись к «благородным» (арья). Иногда термин «арья» означал именно Вайшьи. Они составляли ополчение, из их среды выдвигались сельские старейшины.
Подчинённое положение Вайшьи выражалось в необходимости платить подати. Впоследствии основная масса земледельческого населения стала причисляться к варне шудр. Поэтому принадлежащими к варне Вайшьи считались только те социальные группы, кастовыми занятиями которых являлись торговля (в т.ч. крупная, международная) и ростовщические операции.
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