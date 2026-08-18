ВАЙС ПЕТЕР

ВАЙС ПЕТЕР - немецкий пи­са­тель.

Сын еврейского фаб­ри­кан­та.

Жил в Пра­ге, в Швей­ца­рии, а с на­ча­ла Второй ми­ро­вой вой­ны – в Шве­ции.

Пер­вая пье­са «Баш­ня» («Turm», 1962 год) – о тра­ге­дии оди­но­че­ст­ва – ре­ше­на в сим­во­ли­ст­ской ма­не­ре. Для даль­ней­ше­го твор­че­ст­ва Вайса, став­ше­го од­ним из соз­да­те­лей современной до­ку­мен­таль­ной по­ли­тической дра­мы, ха­рак­тер­но со­че­та­ние ос­но­ван­но­го на до­ку­мен­таль­ном ма­те­риа­ле сю­же­та с приё­ма­ми аб­сур­да те­ат­ра, экс­прес­сио­низ­ма и сюр­реа­лиз­ма . Ис­пы­тал влия­ние про­из­ве­де­ний Ф. Каф­ки и Г. Гес­се . Ми­ро­вую из­вест­ность Вайсу при­нес­ли пье­са «Пре­сле­до­ва­ние и убий­ст­во Жан-По­ля Ма­ра­та, пред­став­лен­ное ар­ти­сти­че­ской труп­пой пси­хи­ат­ри­че­ской ле­чеб­ни­цы в Ша­ран­то­не под ру­ко­во­д­ством гос­по­ди­на де Са­да» («Die Ver­folgung und Ermordung Jean Paul Ma­rats, dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Сharenton unter An­lei­tung des Herrn de Sade», 1964 год) – о бес­смыс­лен­но­сти жертв во имя аб­ст­ракт­ных идеа­лов, и пье­са-ора­то­рия «Доз­на­ние» («Ermittlung», 1965 год), на­пи­сан­ная на ма­те­риа­ле су­деб­но­го про­цес­са (1964-1965 годы, Франк­фурт-на-Май­не) над бывшими ох­ран­ни­ка­ми конц­ла­ге­ря в Ос­вен­ци­ме. В дра­ме «Троц­кий в из­гна­нии» («Tro­tzki in Exil», 1969 год) на­шли от­ра­же­ние со­мне­ния Вайса в мар­кси­ст­ской тео­рии и це­ле­сооб­раз­но­сти про­ле­тар­ской ре­во­лю­ции. Дра­ма «Гёль­дер­лин» («Hölderlin», 1971 год) о тра­гической судь­бе немецкого по­эта. Ав­тор ав­то­био­гра­фической про­зы: «Ко­неч­ный пункт бег­ст­ва» («Flu­cht­punkt», 1962 год), «Про­ща­ние с ро­ди­те­ля­ми» («Abschied von der El­tern», 1964 год) и др.

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