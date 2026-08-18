ВАЙС ПЕТЕР
ВАЙС ПЕТЕР - немецкий писатель.
Сын еврейского фабриканта.
Жил в Праге, в Швейцарии, а с начала Второй мировой войны – в Швеции.
Первая пьеса «Башня» («Turm», 1962 год) – о трагедии одиночества – решена в символистской манере. Для дальнейшего творчества Вайса, ставшего одним из создателей современной документальной политической драмы, характерно сочетание основанного на документальном материале сюжета с приёмами абсурда театра, экспрессионизма и сюрреализма. Испытал влияние произведений Ф. Кафки и Г. Гессе. Мировую известность Вайсу принесли пьеса «Преследование и убийство Жан-Поля Марата, представленное артистической труппой психиатрической лечебницы в Шарантоне под руководством господина де Сада» («Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats, dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Сharenton unter Anleitung des Herrn de Sade», 1964 год) – о бессмысленности жертв во имя абстрактных идеалов, и пьеса-оратория «Дознание» («Ermittlung», 1965 год), написанная на материале судебного процесса (1964-1965 годы, Франкфурт-на-Майне) над бывшими охранниками концлагеря в Освенциме. В драме «Троцкий в изгнании» («Trotzki in Exil», 1969 год) нашли отражение сомнения Вайса в марксистской теории и целесообразности пролетарской революции. Драма «Гёльдерлин» («Hölderlin», 1971 год) о трагической судьбе немецкого поэта. Автор автобиографической прозы: «Конечный пункт бегства» («Fluchtpunkt», 1962 год), «Прощание с родителями» («Abschied von der Eltern», 1964 год) и др.