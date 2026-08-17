ВАЙРОЧАНА
ВАЙРОЧАНА - в буддийской мифологии махаяны и ваджраяны один из будд, олицетворение сияния, всепроникающего света.
Культ Вайрочанна возник всередине I тысячелетия н.э.
В «Гандавьюха-сутре» Вайрочанна изображается сияющим, как солнце, свет которого проникает во все уголки в бесконечном пространстве; в «Махавайрочана-сутре» занимает первое место среди будд. В ваджраяне Вайрочанна - один из пяти т.н. дхьяни-будд (Панчататхагата: Вайрочанна, Акшобхья, Ратнасамбхава, Амитабха, Амогхасиддхи). В мандале дхьяни-будд находится в центре или на востоке.
С ним ассоциированы: белый цвет, животное-спутник – лев, элемент мироздания – пространство, чувство – слух. Изображается сидящим на белом лотосе, держащим в руках дхармачакру («колесо учения»). Праджня Вайрочанна – Ваджрадхатешвари; эманировавший из Вайрочанна бодхисаттва – Самантабхадра.
Культ Вайрочанна очень популярен в Китае и Японии, где его почитают как Ади-Будду и часто именуют Махавайрочаной.