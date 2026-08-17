ВАЙРОЧАНА

ВАЙРОЧАНА - в буддийской мифологии махаяны и ваджраяны один из будд, олицетворение сияния, всепроникающего света.

Культ Вайрочанна воз­ник всередине I тысячелетия н.э.

В «Ган­давь­ю­ха-сут­ре» Вайрочанна изо­бра­жа­ет­ся сияю­щим, как солн­це, свет ко­то­ро­го про­ни­ка­ет во все угол­ки в бес­ко­неч­ном про­стран­ст­ве; в «Ма­ха­вай­ро­ча­на-сут­ре» за­ни­ма­ет пер­вое ме­сто сре­ди будд. В вад­жрая­не Вайрочанна - один из пя­ти т.н. дхья­ни-будд (Пан­ча­тат­ха­га­та: Вайрочанна, Ак­шоб­хья, Рат­на­самб­ха­ва, Ами­таб­ха, Амог­ха­сидд­хи). В ман­да­ле дхья­ни-будд на­хо­дит­ся в цен­тре или на вос­то­ке.

С ним ас­со­ции­ро­ва­ны: бе­лый цвет, жи­вот­ное-спут­ник – лев, эле­мент ми­ро­зда­ния – про­стран­ст­во, чув­ст­во – слух. Изо­бра­жа­ет­ся си­дя­щим на бе­лом ло­то­се, дер­жа­щим в ру­ках дхар­ма­чак­ру («ко­ле­со уче­ния»). Прадж­ня Вайрочанна – Вад­жрад­ха­теш­ва­ри; эма­ни­ро­вав­ший из Вайрочанна бод­хи­сат­тва – Са­ман­таб­хад­ра.

Культ Вайрочанна очень по­пу­ля­рен в Ки­тае и Япо­нии, где его по­чи­та­ют как Ади-Буд­ду и час­то име­ну­ют Ма­ха­вай­ро­ча­ной.

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