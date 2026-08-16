ВАЙПРЕХТ КАРЛ

Образование и начало карьеры

Карл Вайпрехт родился 8 сентября 1838 г. в Дармштадте. Отец – Людвиг Вайпрехт, мать – Мари Магдалена Софи.

Получил домашнее образование. В 1852 г. поступил в гимназию Людвига Георга, спустя год – в ремесленное училище (позднее это Дармштадтский технический университет).

С 1856 г. был слушателем Австрийской морской академии в Триесте. По окончании академии в 1861 г. определен фендриком на «Радецкий». В 1863 г. К. Вайпрехт получил повышение до офицера-инструктора и назначен на «Хусцар».

С 1866 г. – штурман «Драхе». Участник битвы при Лиссе. Удостоен ордена Железной короны 3-й степени. Рыцарь Императорского ордена Леопольда.

В 1867 г. как штурман колесного парохода «Элизабет» побывал в Мексике. После повышения до капитана в 1868 – 1870 гг. осуществил съемку берегов Адриатического моря, принадлежавших Австрии. С 18 февраля 1872 г. – подданный Австро-Венгрии.

Научные экспедиции

На формирование интереса К. Вайпрехта к исследованию Арктики повлияли взгляды А.Г. Петермана, Ю. Пайера.

Летом 1871 г. К. Вайпрехт и Ю. Пайер на корабле «Исбьёрн» предприняли плавание к берегам Новой Земли и Шпицбергена, чтобы разведать маршрут будущей экспедиции. 13 июня 1872 г. полярная экспедиция на «Адмирале Тегетгофф» отправилась в путь. Во главе морского отряда был К. Вайпрехт, во главе сухопутного – Ю. Пайер. 21 августа 1872 г. «Адмирал Тегетгофф» оказался зажат льдами и в течение одиннадцати месяцев был вынужден дрейфовать неподалеку от Новой Земли. 30 августа 1873 г. К. Вайпрехт открыл новую землю, названную в честь австрийского императора Франца Иосифа I Землей Франца-Иосифа.

За время двух зимовок К. Вайпрехт провел научные наблюдения по геофизике, занимался изучением природы полярных льдов. Результаты его работы были положены в основу трудов о полярных льдах, северных сияниях, астрономических и геофизических определениях. Исследователь обосновал уникальность полярных областей, их особую роль в жизни Земли.

Летом 1874 г. отряд К. Вайпрехта был вынужден покинуть корабль и на санях и лодках добираться до Новой Земли. 24 августа 1874 г. на пути экспедиции, неподалеку от северной оконечности Новой Земли в заливе Дунина, показались две промысловые шхуны из России, на которых отряд был доставлен 3 сентября в Варде (Норвегия), после чего экспедиция смогла вернуться на Родину.

Дальнейший путь

К. Вайпрехт опубликовал ряд работ по итогам своей экспедиции. Выступая 18 января 1875 г. перед Австрийской академией наук, он предложил создать сеть полярных исследовательских станций, которые бы вели скоординированные наблюдения в самых различных научных дисциплинах. Участник Второй международной конференции метеорологов (Рим, 1879), Первой международной полярной конференции (Гамбург, 1879). Идея К. Вайпрехта получила свою реализацию после одобрения на Второй международной конференции естествоиспытателей в Берне (1880). К. Вайпрехт получил должность начальника Австрийской исследовательской станции на острове Ян-Майен. Однако 29 марта 1881 г. он умер в Михельштадте от туберкулеза, так и не сумев реализовать свою мечту.