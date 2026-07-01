ВАВИЛОНИЯ
ВАВИЛОНИЯ - историческая область и государство в долине рек Тигр и Евфрат, в Южной Месопотамии, существовавшее с начала II тысячелетия до н.э. до завоевания его персами в 539 году до н.э.
Важнейшим политическим, культурным и хозяйственным центром был город Вавилон, по имени которого Вавилония получила своё название. До возвышения Вавилона (а часто по традиции и в последующие времена) территория Вавилонии носила наименование «Шумер и Аккад». В истории Вавилонии принято выделять 4 периода.
Старовавилонский период (2017-1595 годы до н.э.)
В начале II тысячелетия Месопотамия оказалась под контролем амореев. Вождь одной из аморейских племенных групп, захватив Вавилон, основал здесь свою династию (I Вавилонская династия). Самый значительный её представитель - царь Хаммурапи (1792-1750 годы), которому удалось объединить всю Месопотамию в единое государство. Он был не только успешным завоевателем, но и талантливым администратором, реформатором и законодателем. Составленный от его имени законодательный кодекс («Законы Хаммурапи») - выдающийся юридический памятник древности. При наследниках Хаммурапи среди правителей отдельных городов усилились сепаратистские тенденции. Вавилония постепенно слабела, её территория уменьшалась. Конец династии связан с захватом Вавилона армией хеттского царя Мурсили I около 1595 года. Плодами этой победы воспользовались союзники хеттов касситы, которые около 1518 года ввели свои войска в город и основали в Вавилонии новую династию.
Средневавилонский период (1595-1000 годы до н.э.)
Период условно принято делить на время правления касситской династии (до 1150 года ) и время правления II династии Исина (1150-1027 годы). Касситы предположительно были скотоводами, пришедшими к границам Месопотамии из степей Средней Азии. Правление касситов - самый длительный в истории Вавилонии период относительной стабильности и устойчивости, когда постепенно сглаживались экономические противоречия между отдельными регионами. В связи с засолением старых орошаемых земель государство осуществило коренную перестройку оросительной и мелиоративной системы, были освоены обширные новые территории, население которых теперь несло основное бремя государственных налогов и повинностей. В более привилегированном положении находились жители ряда крупных городов, которым были предоставлены права самоуправления и освобождение от повинностей, а также лица из числа царских родственников и господствующей элиты.
О значительном расширении внешнеполитических связей Вавилонии в XIV веке свидетельствуют письма касситских царей египетским фараонам, найденные в местечке Телль-Амарна на месте древнего города Ахетатон. Они написаны клинописью на вавилонском (аккадском) языке, который в это время играл роль языка международного общения на всём Ближнем Востоке. В конце XIV-XIII веках с усилением Ассирии, северного соседа Вавилонии, возросло соперничество между двумя родственными государствами. Мирные договоры о разделении границ периодически сменялись военными конфликтами. Окончательный удар касситской Вавилонии нанёс в 1157 году Элам - восточный сосед и давний соперник.
После некоторого периода хаоса и неустойчивости Вавилония вновь обрела свою государственность под властью II династии Исина (III Вавилонская династия). Цари этой династии начали объединение Вавилонии вокруг города Исин, позднее центр переместился в Вавилон. Наиболее выдающимся представителем этой династии был Навуходоносор I (Набу-кудурри-уцур I, 1126-1105 годы), оставшийся в памяти потомков великим воином и покровителем наук и искусств.
Период упадка и временного подчинения Ассирии (1000-627 до н.э.). В конце II - начале I тысячелетия Вавилония и Ассирия переживали упадок, вызванный вторжением на их территорию западносемитских скотоводческих племён - арамеев. Особенно тяжёлой была ситуация в Вавилонии, на которую помимо арамеев, двигавшихся с запада и северо-запада, с юга наступали родственные арамеям халдейские племена. Только в IX веке Вавилония и Ассирия начали постепенно восстанавливать свою государственность.
Ассирийский царь Тиглатпаласар III, опасаясь, что халдейские вожди могут захватить вавилонский трон, ввёл в Вавилонию войска и в 729 году до н.э. короновался под именем Пулу, провозгласив себя царём Вавилонии. Ассирия и Вавилония образовали единое государство под властью ассирийского царя, которое просуществовало до 627 года до н.э. Правление ассирийских царей-завоевателей в Вавилонии было временем почти постоянных конфликтов и нестабильности, чему способствовало вмешательство в её дела Элама, на данном этапе противника Ассирии и союзника вавилонян. В отдельные благоприятные моменты деловая жизнь ненадолго оживала, активизировалось даже литературное творчество, но в основном страна находилась в явном упадке.
Самым активным и влиятельным вождём Вавилонии этого времени был халдей Мардук-апла-иддин (библейское имя Меродах Валадан), против которого боролись два ассирийских царя - Саргон II, а потом его сын Синаххериб. Последнему удалось изгнать халдеев из Вавилонии, но в ходе этой борьбы эламиты захватили в плен и казнили сына Синаххериба. Разгневанный царь счёл гибель сына результатом предательства со стороны вавилонян и жестоко отомстил им. В 689 году до н.э. город Вавилон был захвачен ассирийцами, разграблен и полностью стёрт с лица земли. Преемник Синаххериба Асархаддон (680-669 годы), одной из важнейших задач своего царствования считавший примирение с Вавилонией, направил на восстановление Вавилона значительную часть огромных материальных средств, которые приносили Ассирии её завоевания. После его смерти управление страной было поделено между двумя его сыновьями: Ашшурбанапалу он оставил Ассирию, а Шамашшумукину - Вавилонию. Это имело роковые последствия и вскоре привело к войне между братьями. В 648 году после длительной осады армия Ашшурбанапала захватила Вавилон. Шамашшумукин погиб в горящих руинах своего дворца.
Нововавилонский период (626539 годы до н.э.)
Воспользовавшись смутой, наступившей в Ассирии после смерти Ашшурбанапала, вавилоняне попытались изгнать ассирийцев из своей страны. Во главе восстания встал халдей по имени Набопаласар. Последнее сражение, решившее исход борьбы, произошло у стен Вавилона. Ассирийская армия была полностью разбита. Вавилоняне провозгласили царём Набопаласара, ставшего основателем новой династии. Правление в 605-562 годах второго царя династии - Набушаднеццара II (библейского Навуходоносора II) было временем наибольшего возвышения Вавилонии. Проведя ряд удачных военных кампаний в районе Сирии - Палестины и подавляя любые попытки мятежа, Вавилония подчинила себе огромную территорию, которая некогда находилась под властью ассирийской державы. В 587-586 годах Навуходоносор II ликвидировал Иудейское царство, которое попыталось отпасть от Вавилонии. Тысячи жителей Иерусалима были уведены в плен и поселены в разных городах Вавилонии, в том числе в Вавилоне (т.н. вавилонский плен).
Последним правителем Вавилонии был Набонид (556-539 годы), самая загадочная фигура нововавилонской истории. В то время как персы наращивали свои военные силы у вавилонских границ, он занимался религиозной реформой (насаждал культ луны, чем вызвал резкое недовольство жречества), строительством, десять лет провёл в Аравийской пустыне. В 539 году до н.э. армия Кира II овладела Вавилоном, что положило конец существованию Вавилонии как независимого государства.