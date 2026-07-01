ВАВИЛОНИЯ

ВАВИЛОНИЯ - историческая область и государство в долине рек Тигр и Евфрат, в Южной Месопотамии, существовавшее с начала II тысячелетия до н.э. до завоевания его персами в 539 году до н.э.

Важ­ней­шим по­ли­тическим, куль­тур­ным и хо­зяйственным цен­тром был го­род Вавилон , по име­ни ко­то­ро­го Вавилония по­лу­чи­ла своё на­зва­ние. До воз­вы­ше­ния Ва­ви­ло­на (а час­то по тра­ди­ции и в по­сле­дую­щие вре­ме­на) тер­ри­то­рия Вавилонии но­си­ла на­име­но­ва­ние «Шу­мер и Ак­кад ». В ис­то­рии Вавилонии при­ня­то вы­де­лять 4 пе­рио­да.

Ста­ро­ва­ви­лон­ский пе­ри­од (2017-1595 годы до н.э.)

В начале II тысячелетия Ме­со­по­та­мия ока­за­лась под кон­тро­лем амо­ре­ев. Вождь од­ной из амо­рей­ских пле­мен­ных групп, за­хва­тив Ва­ви­лон, ос­но­вал здесь свою ди­на­стию (I Ва­ви­лон­ская ди­на­стия). Са­мый зна­чи­тель­ный её пред­ста­ви­тель - царь Хам­му­ра­пи (1792-1750 годы), ко­то­ро­му уда­лось объ­е­ди­нить всю Ме­со­по­та­мию в еди­ное го­су­дар­ст­во. Он был не толь­ко ус­пеш­ным за­вое­ва­те­лем, но и та­лант­ли­вым ад­ми­ни­ст­ра­то­ром, ре­фор­ма­то­ром и за­ко­но­да­те­лем. Со­став­лен­ный от его име­ни за­ко­но­да­тель­ный ко­декс («За­ко­ны Хам­му­ра­пи») - вы­даю­щий­ся юри­дический па­мят­ник древ­но­сти. При на­след­ни­ках Хам­му­ра­пи сре­ди пра­ви­те­лей отдельных го­ро­дов уси­ли­лись се­па­ра­ти­ст­ские тен­ден­ции. Вавилония по­сте­пен­но сла­бе­ла, её тер­ри­то­рия умень­ша­лась. Ко­нец ди­на­стии свя­зан с за­хва­том Ва­ви­ло­на ар­ми­ей хетт­ско­го ца­ря Мур­си­ли I около 1595 года. Пло­да­ми этой по­беды вос­поль­зо­ва­лись со­юз­ни­ки хет­тов кас­си­ты, ко­то­рые около 1518 года вве­ли свои вой­ска в го­род и ос­но­ва­ли в Вавилонии но­вую ди­на­стию.

Сред­не­ва­ви­лон­ский пе­ри­од (1595-1000 годы до н.э.)

Период ус­лов­но при­ня­то де­лить на вре­мя прав­ле­ния кас­сит­ской ди­на­стии (до 1150 года ) и вре­мя прав­ле­ния II ди­на­стии Иси­на (1150-1027 годы). Кас­си­ты пред­по­ло­жи­тель­но бы­ли ско­то­во­да­ми, при­шед­ши­ми к гра­ни­цам Ме­со­пота­мии из сте­пей Средней Азии. Прав­ле­ние кас­си­тов - са­мый дли­тель­ный в ис­то­рии Вавилонии пе­ри­од от­но­си­тель­ной ста­биль­но­сти и ус­той­чи­во­сти, ко­гда по­сте­пен­но сгла­жи­ва­лись эко­но­мические про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду отдельными ре­гио­на­ми. В свя­зи с за­со­ле­ни­ем ста­рых оро­шае­мых зе­мель го­су­дар­ст­во осу­ще­ст­ви­ло ко­рен­ную пе­ре­строй­ку оро­си­тель­ной и ме­лио­ра­тив­ной сис­те­мы, бы­ли ос­вое­ны об­шир­ные но­вые тер­ри­то­рии, на­се­ле­ние ко­то­рых те­перь не­сло основное бре­мя государственных на­ло­гов и по­вин­но­стей. В бо­лее при­ви­ле­ги­ро­ван­ном по­ло­же­нии на­хо­ди­лись жи­те­ли ря­да круп­ных го­ро­дов, ко­то­рым бы­ли пре­дос­тав­ле­ны пра­ва са­мо­управ­ле­ния и ос­во­бо­ж­де­ние от по­вин­но­стей, а так­же ли­ца из чис­ла цар­ских род­ст­вен­ни­ков и гос­под­ствую­щей эли­ты.

О зна­чительном рас­ши­ре­нии внеш­не­по­ли­тических свя­зей Вавилонии в XIV веке сви­де­тель­ст­ву­ют пись­ма кас­сит­ских ца­рей египетским фа­рао­нам, най­ден­ные в мес­теч­ке Телль-Амар­на на мес­те древ­не­го го­ро­да Ахе­та­тон. Они на­пи­са­ны кли­но­пи­сью на ва­ви­лон­ском (ак­кад­ском) язы­ке, ко­то­рый в это вре­мя иг­рал роль язы­ка ме­ж­ду­народного об­ще­ния на всём Ближ­нем Вос­то­ке. В конце XIV-XIII веках с уси­ле­ни­ем Ас­си­рии, северного со­се­да Вавилонии, воз­рос­ло со­пер­ни­че­ст­во ме­ж­ду дву­мя род­ст­вен­ны­ми го­су­дар­ст­ва­ми. Мир­ные до­го­во­ры о раз­де­ле­нии гра­ниц пе­рио­ди­че­ски сме­ня­лись во­енными кон­флик­та­ми. Окон­ча­тель­ный удар кас­сит­ской Вавилонии на­нёс в 1157 году Элам - восточный со­сед и дав­ний со­пер­ник.

По­сле не­ко­то­ро­го пе­рио­да хао­са и не­устойчивости Вавилония вновь об­ре­ла свою го­су­дар­ст­вен­ность под вла­стью II ди­на­с­тии Иси­на (III Ва­ви­лон­ская ди­на­стия). Ца­ри этой ди­на­стии на­ча­ли объ­е­ди­не­ние Вавилонии во­круг го­ро­да Исин, позд­нее центр пе­ре­мес­тил­ся в Ва­ви­лон. Наи­бо­лее вы­даю­щим­ся пред­ста­ви­те­лем этой ди­на­стии был На­ву­хо­до­но­сор I (На­бу-ку­дур­ри-уцур I, 1126-1105 годы), ос­тав­ший­ся в па­мя­ти по­том­ков ве­ли­ким вои­ном и по­кро­ви­те­лем на­ук и ис­кусств.

Пе­ри­од упад­ка и вре­мен­но­го под­чи­не­ния Ас­си­рии (1000-627 до н.э.). В конце II - начале I тысячелетия Вавилония и Ас­си­рия пе­ре­жи­ва­ли упа­док, вы­зван­ный втор­же­ни­ем на их тер­ри­то­рию за­пад­носе­мит­ских ско­то­водческих пле­мён - ара­ме­ев. Осо­бен­но тя­жё­лой бы­ла си­туа­ция в Вавилонии, на ко­то­рую по­ми­мо ара­ме­ев, дви­гав­ших­ся с за­па­да и се­ве­ро-за­па­да, с юга на­сту­па­ли род­ст­вен­ные ара­ме­ям хал­дей­ские пле­ме­на. Толь­ко в IX веке Вавилония и Ас­си­рия на­ча­ли по­сте­пен­но вос­ста­нав­ли­вать свою го­су­дар­ст­вен­ность.

Ас­сирийский царь Тиг­лат­па­ла­сар III, опа­са­ясь, что хал­дей­ские во­ж­ди мо­гут за­хва­тить ва­ви­лон­ский трон, ввёл в Вавилонию вой­ска и в 729 году до н.э. ко­ро­но­вал­ся под име­нем Пу­лу, про­воз­гла­сив се­бя ца­рём Вавилонии. Ас­си­рия и Вавилония об­ра­зо­ва­ли еди­ное го­су­дар­ст­во под вла­стью ас­сирийского ца­ря, ко­то­рое про­су­ще­ст­во­ва­ло до 627 года до н.э. Прав­ле­ние ас­сирийских ца­рей-за­вое­ва­те­лей в Вавилонии бы­ло вре­ме­нем поч­ти по­сто­ян­ных кон­флик­тов и не­ста­биль­но­сти, че­му спо­соб­ст­во­ва­ло вме­ша­тель­ст­во в её де­ла Эла­ма, на дан­ном эта­пе про­тив­ни­ка Ас­си­рии и со­юз­ни­ка ва­ви­ло­нян. В отдельные бла­го­при­ят­ные мо­мен­ты де­ло­вая жизнь не­на­дол­го ожи­ва­ла, ак­ти­ви­зи­ро­ва­лось да­же литературное твор­че­ст­во, но в основном стра­на на­хо­ди­лась в яв­ном упад­ке.

Са­мым ак­тив­ным и влия­тель­ным во­ж­дём Вавилонии это­го вре­ме­ни был хал­дей Мар­дук-ап­ла-ид­дин (биб­лей­ское имя Ме­ро­дах Ва­ла­дан), про­тив ко­то­ро­го бо­ро­лись два ас­сирийских ца­ря - Сар­гон II, а по­том его сын Си­наххе­риб. По­след­не­му уда­лось из­гнать хал­де­ев из Вавилонии, но в хо­де этой борь­бы эла­ми­ты за­хва­ти­ли в плен и каз­ни­ли сы­на Си­наххе­ри­ба. Раз­гне­ван­ный царь счёл ги­бель сы­на ре­зуль­та­том пре­да­тель­ст­ва со сто­ро­ны ва­ви­ло­нян и жес­то­ко отом­стил им. В 689 году до н.э. го­род Ва­ви­лон был за­хва­чен асси­рий­ца­ми, раз­граб­лен и пол­но­стью стёрт с ли­ца зем­ли. Пре­ем­ник Си­наххе­ри­ба Асар­хад­дон (680-669 годы), од­ной из важ­ней­ших за­дач сво­его цар­ст­во­ва­ния счи­тав­ший при­ми­ре­ние с Вавилонией, на­пра­вил на вос­ста­нов­ле­ние Ва­ви­ло­на зна­чительную часть ог­ром­ных ма­те­ри­аль­ных средств, ко­то­рые при­но­си­ли Ас­си­рии её за­вое­ва­ния. По­сле его смер­ти управ­ле­ние стра­ной бы­ло по­де­ле­но ме­ж­ду дву­мя его сы­новь­я­ми: Аш­шур­ба­на­па­лу он ос­та­вил Ас­си­рию, а Ша­маш­шу­му­ки­ну - Вавилонию. Это име­ло ро­ко­вые по­след­ст­вия и вско­ре при­ве­ло к вой­не ме­ж­ду брать­я­ми. В 648 году по­сле дли­тель­ной оса­ды ар­мия Аш­шур­ба­на­па­ла за­хва­ти­ла Ва­ви­лон. Ша­маш­шу­му­кин по­гиб в го­ря­щих руи­нах сво­его двор­ца.

Но­во­ва­ви­лон­ский пе­ри­од (626539 годы до н.э.)

Вос­поль­зо­вав­шись сму­той, на­сту­пив­шей в Ас­си­рии по­сле смер­ти Аш­шур­ба­на­па­ла, ва­ви­ло­ня­не по­пы­та­лись из­гнать ас­си­рий­цев из сво­ей стра­ны. Во гла­ве вос­ста­ния встал хал­дей по име­ни На­бо­па­ла­сар. По­след­нее сра­же­ние, ре­шив­шее ис­ход борь­бы, про­изо­шло у стен Ва­ви­ло­на. Ас­сирийская ар­мия бы­ла пол­но­стью раз­би­та. Ва­ви­ло­ня­не про­воз­гла­си­ли ца­рём На­бо­па­ла­са­ра, став­ше­го ос­но­ва­те­лем но­вой ди­на­стии. Прав­ле­ние в 605-562 годах вто­ро­го ца­ря ди­на­стии - На­бу­шад­нец­ца­ра II (биб­лей­ско­го На­ву­хо­до­но­со­ра II) бы­ло вре­ме­нем наи­боль­ше­го воз­вы­ше­ния Вавилонии. Про­ве­дя ряд удач­ных во­енных кам­па­ний в рай­оне Си­рии - Па­ле­сти­ны и по­дав­ляя лю­бые по­пыт­ки мя­те­жа, Вавилония под­чи­ни­ла се­бе ог­ром­ную тер­ри­то­рию, ко­то­рая не­ко­гда на­хо­ди­лась под вла­стью ас­сирийской дер­жа­вы. В 587-586 годах На­ву­хо­до­но­сор II ли­к­ви­ди­ро­вал Иу­дей­ское цар­ст­во , ко­то­рое по­пы­та­лось от­пасть от Вавилонии. Ты­ся­чи жи­те­лей Ие­ру­са­ли­ма бы­ли уве­де­ны в плен и по­се­ле­ны в раз­ных го­ро­дах Вавилонии, в том числе в Ва­ви­ло­не (т.н. ва­ви­лон­ский плен).

По­след­ним пра­ви­те­лем Вавилонии был На­бо­нид (556-539 годы), са­мая за­га­доч­ная фи­гу­ра но­во­ва­ви­лон­ской ис­то­рии. В то вре­мя как пер­сы на­ра­щи­ва­ли свои во­енные си­лы у ва­ви­лон­ских гра­ниц, он за­ни­мал­ся ре­лигиозной ре­фор­мой (на­са­ж­дал культ лу­ны, чем вы­звал рез­кое не­до­воль­ст­во жре­че­ст­ва), строи­тель­ст­вом, де­сять лет про­вёл в Ара­вий­ской пус­ты­не. В 539 году до н.э. ар­мия Ки­ра II ов­ла­де­ла Ва­ви­ло­ном, что по­ло­жи­ло ко­нец су­ще­ст­во­ва­нию Вавилонии как не­за­ви­си­мо­го го­су­дар­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)