ВАВА АД-ДИМАШКИ

ВАВА АД-ДИМАШКИ - арабский поэт.

Один из ран­них пред­ста­ви­те­лей юж­но­си­рий­ской литературной тра­ди­ции в арабской клас­си­ке. Со­хра­ни­лось около 300 в основном не­боль­ших сти­хо­тво­ре­ний ге­до­нической те­ма­ти­ки и изы­скан­но­го по­этического сти­ля. Глу­бо­кие внутренние пе­ре­жи­ва­ния ли­рического ге­роя на­хо­дят со­от­вет­ст­вие в тех или иных внеш­них яв­ле­ни­ях, что соз­да­ёт в твор­че­ст­ве Вава ад-Димашки раз­ви­тую сис­те­му срав­не­ний и ме­та­фор . Свое­об­раз­ный сим­во­лический пси­хо­ло­гизм по­эзии Вава ад-Димашки сви­де­тель­ст­ву­ет об оформ­ле­нии в арабской клас­сической литературе куль­ту­ры кур­ту­аз­но­сти.

Сочинения:

Ди­ван. Да­маск, 1950 (на арабском языке).