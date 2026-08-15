ВАТУЛЬЯН Флора Валентиновна
Родилась 01.09.1945, г. Краснодар. Училась в Московском Государственном Институте Международных отношений (МГИМО) МИД СССР, факультет Международных отношений. После окончания вуза была принята в аспирантуру МГИМО и защитила кандидатскую диссертацию (МГИМО, 1973 г.).
Работала в Москве в должности старшего референта-переводчика по связям с инофирмами в Дирекции Международных выставок, а также в различных организациях международного профиля.
В Кубанском госуниверситете руководит отделением Международных отношений, профессор кафедры новой, новейшей истории и междунпрофессорародных отношений факультета истории, социологии и международных отношений. Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (1995 г.). Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД)
Область интересов: Восток и международные отношения; роль стран Азии в европейской политике, история и международные отношения Индии и Афганистана; религии Востока, религиозно-культурные традиции в политике стран Востока.
Сочинения: Имеет свыше 90 опубликованных работ по международным отношениям и международной безопасности,
Город на перекрестке истории: Кабул. Краснодар, 1995;
Использование Великобританией эконом. потенциала Индии в годы Второй мировой войны. Краснодар, 1995;
Абдул Гафархан – легенда Пуштунистана. Голос минувшего. Краснодар, 1996;
Традиции кулинарии как феномен истории и общественной жизни, Краснодар, 1998.